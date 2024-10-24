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Новости Война
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Мы знаем, что в войне победит не преступник, а тот, кто объединяет народы на основе человеческих ценностей и Устава ООН, - Зеленский

Президент України Володимир Зеленський

В войне с Россией победит не тот, кто разрушает и депортирует, а тот, кто объединяет народы на основе Устава ООН и фундаментальных человеческих ценностей. Сегодня День ООН во всем мире, а не где-то в Казани.

Об этом глава государства заявил во время Третьего Парламентского саммита Крымской платформы, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства заявил, что Устав ООН - это о настоящем мире, а не о том, как нормализовать войну.

Сейчас, когда некоторые лидеры государств собрались на путинском саммите в Казани и когда фактически мимо этого их саммита могут перемещать военных из Северной Кореи ближе к фронту в Украине под аккомпанемент слов о якобы "недопущении напряжения", мы все равно знаем: победит не преступник, не тот, кто разрушает и депортирует, а тот, кто объединяет народы на основе фундаментальных человеческих ценностей и Устава ООН", - подчеркнул Зеленский.

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Он добавил, что "хотелось бы напомнить всей международной бюрократии и политическим лидерам, что сегодня День ООН во всем мире, а не где-то в Казани".

"Если будем успешны мы в том, чтобы завершить эту войну справедливо, то любой другой народ, против которого могут планировать подобную агрессию, сможет быть уверенным, что миру хватит сил и единства, чтобы защитить международное право. Речь идет не только об Украине. Сегодня, в Международный день ООН, особенно нужно об этом сказать.

Сказать тогда, когда цель, ради которой создана ООН, защищают не Совбез ООН и даже не функционеры ООН, а вот такие форматы сотрудничества, как Крымская платформа или как Саммит мира", - резюмировал президент.

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Напомним, 22 октября 2024 года в Казани начался саммит БРИКС, в котором принимают участие 22 лидера стран, в частности лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. В то же время президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку из-за травмы головы, которую он получил незадолго до начала саммита.

23 октября СМИ сообщили, что в Казань для участия в саммите стран БРИКС с неанонсированным визитом прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины заявило, что генсек Антониу Гутерриш вредит репутации ООН.

Также стало известно, что 23 октября в Казань в РФ для участия в саммите лидеров стран БРИКС прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) ООН (4193) БРИКС (52)


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Топ комментарии
+10
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24.10.2024 12:52 Ответить
+4
Остапа понесло
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24.10.2024 12:29 Ответить
+4
Та нехай би завоювали. Були би ми американським штатом, ***** би сюди ніколи не полізло.
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24.10.2024 12:58 Ответить
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Остапа понесло
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24.10.2024 12:29 Ответить
План прёт.
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24.10.2024 13:06 Ответить
Демократ демагог
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24.10.2024 12:30 Ответить
Балабол
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24.10.2024 12:58 Ответить
що воно нюхало
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24.10.2024 12:32 Ответить
ООН - це всесвітня говорільня - по великому рахунку зараз нічого не вирішує
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24.10.2024 12:32 Ответить
"переможе не злочинець, а той, хто об'єднує народи на основі людських цінностей та Статуту ООН..." Джерело: https://censor.net/ua/n3516536

Кєтай?
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24.10.2024 12:36 Ответить
Ну, як тобі ще не дойшло... "Подивись в очі" Гутеррішу.
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24.10.2024 12:47 Ответить
+ і почитай про ООН:
https://dl-news.defence-line.org/?p=43827 ООН - покровительница терроризма? (Часть 1)
https://dl-news.defence-line.org/?p=43833 ООН - покровительница терроризма? (Часть 2)
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24.10.2024 12:49 Ответить
Ничего не понял, нас шо, Штаты завоюють... Пля, бульо-бульо, а такого ще не бульо. Який дурбентiй ще дурнiшому друкуе цю галiматiю? Это просто жэстя.
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24.10.2024 12:50 Ответить
...очманiти.
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24.10.2024 12:53 Ответить
Та нехай би завоювали. Були би ми американським штатом, ***** би сюди ніколи не полізло.
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24.10.2024 12:58 Ответить
Це в Україні теперішній в пріоритеті людські цінності? Ну-ну
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24.10.2024 12:51 Ответить
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24.10.2024 12:52 Ответить
Я теж не чекав таке чмо, навiть увi снi. Тому й був проти.
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24.10.2024 12:56 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/10/24/7481167/ Зеленский не планирует подписывать законопроект о переводе часов - СМИ
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24.10.2024 12:55 Ответить
В противном случае тяжело будет сверяться с кремлевскими курантами.
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24.10.2024 12:57 Ответить
Слова переможе НЕ ЗЛОЧИНЕЦЬ і НАСТОРОЖУЮТЬ і дають НАДІЮ на вибори в Україні))
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24.10.2024 12:58 Ответить
Вибори це ж затримання і суд ..
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24.10.2024 13:02 Ответить
Мы знаем, что в войне победит не преступник, а тот, кто объединяет народы на основе человеческих ценностей и Устава ООН, - Зеленский Источник:

-- победы на основе /Устава ООН/ не будет ... нельзя одержать верх /филькиной грамотой/
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24.10.2024 13:02 Ответить
переможе не тільки лиш той, але єрмак, шашлик і подоляк )))
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24.10.2024 13:04 Ответить
У ********* світі, на жаль, може бути усе навпаки
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24.10.2024 13:11 Ответить
Та вже як об'єднав ти 🤡 ,х...м по роялю ,так страшне ,хоч сті ,хоч падай !!!
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24.10.2024 13:47 Ответить
Статут ООНи це шо? Макулатура! Бо головний ООНовець по свистку до ***** прискакав. І в оченята ***** (про шо Зеля мріяв) заглядає!
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24.10.2024 14:24 Ответить
кого ти об'єднюєш, який народ? Тебе на кожному вуглі на*уй посилають!
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24.10.2024 19:14 Ответить
Це ЗЕ попередив, що всім пі»да, бо він як злочинець не може перемогти іншого бандюгана
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25.10.2024 06:45 Ответить
 
 