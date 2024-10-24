Мы знаем, что в войне победит не преступник, а тот, кто объединяет народы на основе человеческих ценностей и Устава ООН, - Зеленский
В войне с Россией победит не тот, кто разрушает и депортирует, а тот, кто объединяет народы на основе Устава ООН и фундаментальных человеческих ценностей. Сегодня День ООН во всем мире, а не где-то в Казани.
Об этом глава государства заявил во время Третьего Парламентского саммита Крымской платформы, передает Цензор.НЕТ.
Глава государства заявил, что Устав ООН - это о настоящем мире, а не о том, как нормализовать войну.
Сейчас, когда некоторые лидеры государств собрались на путинском саммите в Казани и когда фактически мимо этого их саммита могут перемещать военных из Северной Кореи ближе к фронту в Украине под аккомпанемент слов о якобы "недопущении напряжения", мы все равно знаем: победит не преступник, не тот, кто разрушает и депортирует, а тот, кто объединяет народы на основе фундаментальных человеческих ценностей и Устава ООН", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что "хотелось бы напомнить всей международной бюрократии и политическим лидерам, что сегодня День ООН во всем мире, а не где-то в Казани".
"Если будем успешны мы в том, чтобы завершить эту войну справедливо, то любой другой народ, против которого могут планировать подобную агрессию, сможет быть уверенным, что миру хватит сил и единства, чтобы защитить международное право. Речь идет не только об Украине. Сегодня, в Международный день ООН, особенно нужно об этом сказать.
Сказать тогда, когда цель, ради которой создана ООН, защищают не Совбез ООН и даже не функционеры ООН, а вот такие форматы сотрудничества, как Крымская платформа или как Саммит мира", - резюмировал президент.
Напомним, 22 октября 2024 года в Казани начался саммит БРИКС, в котором принимают участие 22 лидера стран, в частности лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. В то же время президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку из-за травмы головы, которую он получил незадолго до начала саммита.
23 октября СМИ сообщили, что в Казань для участия в саммите стран БРИКС с неанонсированным визитом прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
В свою очередь Министерство иностранных дел Украины заявило, что генсек Антониу Гутерриш вредит репутации ООН.
Также стало известно, что 23 октября в Казань в РФ для участия в саммите лидеров стран БРИКС прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Демократдемагог
Кєтай?
https://dl-news.defence-line.org/?p=43827 ООН - покровительница терроризма? (Часть 1)
https://dl-news.defence-line.org/?p=43833 ООН - покровительница терроризма? (Часть 2)
-- победы на основе /Устава ООН/ не будет ... нельзя одержать верх /филькиной грамотой/