Мы знаем, что в войне победит не преступник, а тот, кто объединяет народы на основе человеческих ценностей и Устава ООН, - Зеленский

В войне с Россией победит не тот, кто разрушает и депортирует, а тот, кто объединяет народы на основе Устава ООН и фундаментальных человеческих ценностей. Сегодня День ООН во всем мире, а не где-то в Казани.

Об этом глава государства заявил во время Третьего Парламентского саммита Крымской платформы, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства заявил, что Устав ООН - это о настоящем мире, а не о том, как нормализовать войну.

Сейчас, когда некоторые лидеры государств собрались на путинском саммите в Казани и когда фактически мимо этого их саммита могут перемещать военных из Северной Кореи ближе к фронту в Украине под аккомпанемент слов о якобы "недопущении напряжения", мы все равно знаем: победит не преступник, не тот, кто разрушает и депортирует, а тот, кто объединяет народы на основе фундаментальных человеческих ценностей и Устава ООН", - подчеркнул Зеленский.

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Он добавил, что "хотелось бы напомнить всей международной бюрократии и политическим лидерам, что сегодня День ООН во всем мире, а не где-то в Казани".

"Если будем успешны мы в том, чтобы завершить эту войну справедливо, то любой другой народ, против которого могут планировать подобную агрессию, сможет быть уверенным, что миру хватит сил и единства, чтобы защитить международное право. Речь идет не только об Украине. Сегодня, в Международный день ООН, особенно нужно об этом сказать.

Сказать тогда, когда цель, ради которой создана ООН, защищают не Совбез ООН и даже не функционеры ООН, а вот такие форматы сотрудничества, как Крымская платформа или как Саммит мира", - резюмировал президент.

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Напомним, 22 октября 2024 года в Казани начался саммит БРИКС, в котором принимают участие 22 лидера стран, в частности лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. В то же время президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку из-за травмы головы, которую он получил незадолго до начала саммита.

23 октября СМИ сообщили, что в Казань для участия в саммите стран БРИКС с неанонсированным визитом прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины заявило, что генсек Антониу Гутерриш вредит репутации ООН.

Также стало известно, что 23 октября в Казань в РФ для участия в саммите лидеров стран БРИКС прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.