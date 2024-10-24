3 особи загинули внаслідок обстрілу Покровської громади Донеччини

Російські війська завдали ударів по Покровській громаді Донеччини, внаслідок чого загинули 3 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

"У Зеленому загинули два чоловіки 58 і 65 років, пошкоджено 3 будинки. У Даченському загинула 63-річна жінка, пошкоджено будинок", - зазначив очільник області.

Раніше повідомлялось, що росіяни намагаються активно штурмувати Покровський напрямок й проводити часті атаки Селидового.

Видання The Guardian заявило, що військових з КНДР можуть кинути на зимові штурми Покровська чи на інші східні ділянки фронту.

Видання Reuters повідомляло, що на сході України окупанти продовжують наступ у напрямку Покровська. Ймовірно, їхньою метою є захоплення шахти, де видобувається особливий тип вугілля – коксівне.

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