3 особи загинули внаслідок обстрілу Покровської громади Донеччини
Російські війська завдали ударів по Покровській громаді Донеччини, внаслідок чого загинули 3 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.
"У Зеленому загинули два чоловіки 58 і 65 років, пошкоджено 3 будинки. У Даченському загинула 63-річна жінка, пошкоджено будинок", - зазначив очільник області.
Раніше повідомлялось, що росіяни намагаються активно штурмувати Покровський напрямок й проводити часті атаки Селидового.
Видання The Guardian заявило, що військових з КНДР можуть кинути на зимові штурми Покровська чи на інші східні ділянки фронту.
Видання Reuters повідомляло, що на сході України окупанти продовжують наступ у напрямку Покровська. Ймовірно, їхньою метою є захоплення шахти, де видобувається особливий тип вугілля – коксівне.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль