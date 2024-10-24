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Новости Война
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3 человека погибли в результате обстрела Покровской громады на Донеччине

РФ вбила 3 особи у Покровській громаді 24 жовтня

Российские войска нанесли удары по Покровской громаде Донецкой области, в результате чего погибли 3 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.

"В Зеленом погибли двое мужчин 58 и 65 лет, повреждены 3 дома. В Даченском погибла 63-летняя женщина, поврежден дом", - отметил глава области.

Ранее сообщалось, что россияне пытаются активно штурмовать Покровское направление и проводить частые атаки Селидово.

Издание The Guardian заявило, что военных из КНДР могут бросить на зимние штурмы Покровска или на другие восточные участки фронта.

Издание Reuters сообщало, что на востоке Украины оккупанты продолжают наступление в направлении Покровска. Вероятно, их целью является захват шахты, где добывается особый тип угля - коксующийся.

Читайте: В Покровске устанавливают "зубы дракона", отопительного сезона не будет. Горожан призывают эвакуироваться, - ГВА

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обстрел (27913) Донецкая область (10009) Покровск (645)


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