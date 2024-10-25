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Із 28 жовтня в Івано-Франківську розпочнуть роботу мовні волонтери, - мер Марцінків

Мовні волонтери розпочнуть роботу в Івано-Франківську: стало відомо, коли

Із понеділка, 28 жовтня, в Івано-Франківську запрацюють мовні волонтери. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Галка".

24 жовтня на першому зборі зібралося понад 40 учасників різного віку.

Мер Марцінків заявив, що мовні волонтери планують діяти в межах законодавства, співпрацюючи з муніципальною інспекцією. У разі необхідності вони звертатимуться до правоохоронних органів для розгляду питань, пов’язаних із використанням російської мови, зокрема на етикетках та в побутовому обслуговуванні.

Читайте також: У Раді пропонують заборонити російську мову на перервах у школах

"Якщо будуть значні зловживання, передбачено відповідні адміністративні реагування", - сказав очільник міста.

За словами Марцінківа, основною метою мовних інспекторів буде не каральна, а просвітницька діяльність, спрямована на популяризацію української мови серед населення.

Фінансування цієї ініціативи з бюджету не передбачене.

Раніше повідомлялось, що через збільшення вживання російської мови в Івано-Франківську працюватимуть мовні інспектори.

Також читайте: Повідомлено про підозру двом мешканцям Івано-Франківська, які на замовлення спалили військовий бус, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Автор: 

Івано-Франківськ (524) українська мова (836) Марцінків Руслан (100)


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Топ коментарі
+14
часи лагідної українізації пройшли..., закінчились десь о 4 ранку 24 лютого 22 року..., далі вона повинна бути каральною..., використовуй собі у побуті хоч китайську, а якщо голосно на вулиці спілкуєшся мовою окупанта - плати штраф й суспільно-корисна праця тобі в поміч...
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25.10.2024 09:45 Відповісти
+10
Будуть язикових інвалідів до тями приводити.
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25.10.2024 09:42 Відповісти
+9
давно пора. язикаті ні хатят. ім так льокше.
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25.10.2024 09:41 Відповісти
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повинна бути мовна гігієна а інакше можна «язиком» заразитись…
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25.10.2024 09:40 Відповісти
Марцинків готується до виборів. Отак воно як є.
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25.10.2024 09:41 Відповісти
та ні він цього не визнає. радше це противсіх. або зелебулька.
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25.10.2024 09:48 Відповісти
давно пора. язикаті ні хатят. ім так льокше.
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25.10.2024 09:41 Відповісти
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25.10.2024 09:41 Відповісти
Будуть язикових інвалідів до тями приводити.
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25.10.2024 09:42 Відповісти
апсолютно вірно !!! апсолютно штучний, апсолютно дибільний кацапській недо-язік, а по факту суржик (діалект, еспіранто) зліплений з більш як десятка мов (слов'янських, тюрських, європейських, місцевих фіно-угорських) для тупорилого кацапського лайна, боліт межиріччя Оки і Волги, у XVII-XIX сторіччі, має мати в Україні один поважний статус - ЗАЙВИЙ !!!
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25.10.2024 09:49 Відповісти
часи лагідної українізації пройшли..., закінчились десь о 4 ранку 24 лютого 22 року..., далі вона повинна бути каральною..., використовуй собі у побуті хоч китайську, а якщо голосно на вулиці спілкуєшся мовою окупанта - плати штраф й суспільно-корисна праця тобі в поміч...
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25.10.2024 09:45 Відповісти
хотів би я подивитись на "героїв", що спробують мене оштрафувати
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25.10.2024 10:12 Відповісти
І що буде? "За кацапську балачку ми в бій пігнали".
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25.10.2024 10:37 Відповісти
Увімкніть мозок.Немає такого закону,по якому можна штрафувати за «язик».
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26.10.2024 09:34 Відповісти
Є, правда цей закон діє у сфері обслуговування, коротче, якщо до тебе продавець-кацап не хоче говорити мовою країни проживання, то воно отримує штраф у розмірі, якщо не помиляюсь, 5 тисяч гривень.
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26.10.2024 09:46 Відповісти
А цей «закон» порушує Конституцію.
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26.10.2024 10:08 Відповісти
Яким чином? І не треба мені тут згадувати про 10 статтю, бо ще з 1999 року є рішення КСУ 3.6.1 щоб усілякі телепні перестали пересмикувати на свій лад цю статтю, в цьому рішенні чітко написано де можна говорити іноземною мовою. Також прочитай рішення КСУ від 14 липня 2021 року, так що цей закон не порушує Конституцію
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26.10.2024 11:01 Відповісти
ми, "карателі та нацисти", чи як ви там нас у себе в дирі називаєте, нічого не пробачаємо та не пробачимо й зброї в нас на вас вистачить...
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25.10.2024 11:54 Відповісти
Причём тут Фарион? Тебе бот явно не нравится государственный язык Украины. Так текай в свой воронеж. Там тебя ждут твои сородичи..
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25.10.2024 12:08 Відповісти
Мова, яка електричне коло називає елєктрічєская цепь не має право на існування.
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25.10.2024 09:57 Відповісти
Захисників цієї мови на електричний стілець
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25.10.2024 10:17 Відповісти
electric circuit!!! ми ще довго будемо дивитися на Україну московськими очима?
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25.10.2024 11:27 Відповісти
Особисто, ще в юнацтві читав старі радянські книжки 60-х років з радіотехніки. Там використовувалося слово "коло".
З тих пі коли чую "ланцюг" стосовно процесів в електричних схемах, мені чомусь якось гидко...
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25.10.2024 12:41 Відповісти
У Латвії є "Мовна поліція" яка складається з добровольців, в Естонії вони називаються "Мовна інспекція".
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25.10.2024 10:05 Відповісти
І в Німеччині є. Якось в новинах мені зустрілось: мовна поліція Німеччини оштрафувала власника турецького ресторану за назву закладу написану турецькою мовою з помилкою. А в нас чомусь від ідеї мовної поліції шарахаються.
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25.10.2024 10:45 Відповісти
Кацапом смердиш
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25.10.2024 10:18 Відповісти
Для запису до "мовного патруля" - звертатись в ТЦК.
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25.10.2024 10:23 Відповісти
Ти русскій?
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25.10.2024 10:29 Відповісти
Всіх російськомовних захисників України треба повернути додому, а на їх місце забрати мовних волонтерів. Цікаво, скільки тоді залишиться україномовних?))
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25.10.2024 10:28 Відповісти
Ще один русскій з дупи путіна виліз...
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25.10.2024 10:30 Відповісти
По-перше: москворотість не надає жодних мовних прав.
По-друге: а давай повернемо всіх українців додому і хай воють кацапи з кацапами, адже це кацапи прийшли в Україну захищати своїх братів від української мови. Дивно якось виходить, кацап має сидіти вдома, а українець має його захищати від його братів.
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25.10.2024 10:55 Відповісти
Марцінков похоже имеет инвалидность как и зе-предурки.
1) ВСУ отдай деньги, а не прос ырай на откаты
2) мовных патриотов и инспекторов отправить в штурмовики, там необходимо проинспектировать Защитников их срак
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25.10.2024 10:32 Відповісти
Якою мовою кричали "путін ввєді вайска"?
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25.10.2024 10:45 Відповісти
Тільки кацапи та їхні раби хохли не хочуть говорити мовою країни проживання.
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25.10.2024 10:58 Відповісти
Поки що в Україні розстрілюють за українську мову та її знищують на окупованих територіях.
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25.10.2024 10:57 Відповісти
Идиоты. Может, всех русскоязычных с фронта отзовём?
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25.10.2024 11:11 Відповісти
Ну так...і війна припиниться, бо у російській армії всі русскаязичьниє. Український Статут Збройних Сил вживання державної мови російської федерації не передбачає.
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25.10.2024 11:30 Відповісти
Навпаки їх треба туди найбільше посилати, щоб Україна ставала більш українська.
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25.10.2024 11:39 Відповісти
Когда домой из Испании?
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25.10.2024 11:50 Відповісти
Він пропагує в Іспанії Український Світ і тому Іспанія нам допомагає. А ти пропагуєш в Україні русскій мір. То кому куди треба?
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25.10.2024 12:06 Відповісти
Ви серйозно? ))А як він до Іспанії потрапив? Йому 60+? Чи накивав п"ятами? Нехай повертається воювати -- користі більше буде. Я пропагую здоровий глузд.
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25.10.2024 12:23 Відповісти
Всі русскіі так кажуть...
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25.10.2024 12:25 Відповісти
Як українці потрапляють в Іспанію і не тільки: Галичина - Галісія - Галія - Бен-Галія - Порту-Галія...а євреї як потрапили в Україну? теж накивали п'ятами? чи ета другоє?
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25.10.2024 12:31 Відповісти
Я к евреям не имею никакого отношения. ІЯ украинка. Если он уехал из Украины после 24.02.22 в призывном возрасте, то пусть не умничает о патриотизме.
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25.10.2024 13:27 Відповісти
А до 24.02.22 війни не було? за кого голосувала?
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25.10.2024 13:31 Відповісти
До 24.02.22 граница была открыта. Так когда Нестор в Испанию попал? Если он большой патриот, пусть едет воевать. Тр
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25.10.2024 13:39 Відповісти
Поїхав я +20 років тому, так що мимо.
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25.10.2024 13:36 Відповісти
Возвращайтесь воевать. Не можете воевать, тогда не трындите о патриотизме.
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25.10.2024 13:42 Відповісти
Це вона тебе кличе русскій язикъ в Україні захищати...бо сама не справляється...путін нєдаволєн темпамі денацифікациі...
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25.10.2024 13:48 Відповісти
Если Вы идиот, не показывайте это никому.
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25.10.2024 13:50 Відповісти
За Армію, Мову, Віру голосувала, бо так і не відповіла.
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25.10.2024 13:53 Відповісти
За Пороха как меньшее из зол. Порох сейчас ведёт себя как безмозглый нарцисс.
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25.10.2024 13:58 Відповісти
А хто зараз, по твоєму, був би кращим за Пороха майбутнім Президентом?
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25.10.2024 14:40 Відповісти
Не знаю.
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25.10.2024 21:23 Відповісти
Хто завгодно, тільки не Порошенко?
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25.10.2024 21:28 Відповісти
нет, но надо кто-то новый.
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25.10.2024 21:51 Відповісти
Кучка озлобленных социопатов нашла себе работу захищати русскій мірЪ в Україні.
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25.10.2024 11:31 Відповісти
Какая дурня.
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25.10.2024 11:34 Відповісти
Бо не твоя Армія, не твоя Мова, не твоя Віра.
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25.10.2024 11:36 Відповісти
Ні, тільки мова.
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25.10.2024 11:37 Відповісти
русскій...
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25.10.2024 11:40 Відповісти
Так.
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25.10.2024 11:55 Відповісти
Здається, що ти перший, хто тут назвав себе русскім...будемо вважати тебе останнім русскім.
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25.10.2024 13:19 Відповісти
73% російської армії, це українці, які стали гаваріть па русскі.
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25.10.2024 11:44 Відповісти
Ти теж русскій?
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25.10.2024 12:16 Відповісти
Назви тоді свою національність, але одним словом.
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25.10.2024 12:48 Відповісти
для тебя русский и российский это одинаково? россиянцы у нас украли русский и такие как ты с удовольствием с этим согласны
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25.10.2024 12:55 Відповісти
Руська мова (Ruski jezik) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87 Юрій Крижанич 1666 Тобольськ
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%B2
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25.10.2024 13:13 Відповісти
о, недоразвитые ученики викки и ютуба, вам это ни о чём не говорит - "Цю сторінку востаннє відредаговано о 05:14, 11 жовтня 2024". Вот вам мозги и редактирует кто попало
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25.10.2024 13:21 Відповісти
На самом деле, нет никакого русского языка

Да и славянский он очень условно. Смотрите таблицу сравнение внизу. Российский язык является суржиком нескольких языков и диалектов, по сути - эсперанто староболгарского (церковного), тюркского, наречий финно-угорских народов, руського (украинского), греческих, польских, немецких и латинских слов. И имеет полуфинскую грамматику - вовсе не славянскую.

Вся эта смесь в итоге и стала основой для нынешнего русского языка, совпадающего в лексике только на 30 - 40% с другими славянскими языками, у которых (включая белорусский и украинский) это совпадение несоизмеримо выше и составляет 70 - 80%.

Поэтому русский язык научно, с точки зрения лингвистики, следует называть не "восточно-славянским", а финно-славянским языком. А сами русские - это только славянизированные финны (!)

К территориям, населенным древними околославянскими народностями, можно отнести лишь Смоленск, Курск, Брянск - территории древних кривичей (славянизированных западными славянами балтов). Остальные земли - финские, где никаких славян никогда не жило: чудь, мурома, мордва, пермь, вятичи и прочие (!)

О том, что русский язык создан искусственно и является московским наречием русского языка говорил еще А. А. Шахматов в своей книге "Очерк современного русского литературного языка" (Учпедгиз. 1941 год) и другие российские лингвисты.

Русский язык - это церковнославянский язык и по происхождению своему является болгарским языком, который в течение веков сближался с живым народным финно-угорским языком.

Формирование русского языка начал исторический рейдер Петр 1. Почему рейдер? Ведь и название Россия было украдено у "Киевской Руси", правители которой состояли в родственных связях со всеми королевскими домами Европы.

Не пропустите https://24tv.ua/ru/rossija-srochno-vyvela-more-chernomorskij-flot-novosti-rossii_n1674815 Россия срочно вывела в море почти весь Черноморский флот

Петру так же хотелось. Но дикая Московия или Тартария, как ее тогда называли, была чужой. А Русь была понятной. Большое московское государство было много национальным и, соответственно, многоязычным. Что требовало унифицированного государственного языка, который и был по указанию царя создан и оформлен.

Россия же стала называться "Россией" впервые официально только при Петре I, который считал прежнее название - Московия - "темным и мракобесным".

Петр не только стал насильно брить бороды, запретил ношение всеми женщинами Московии чадры на азиатский манер (!) и запретил гаремы (терема, где женщин держали взаперти), но и в поездках по Европе добивался от картографов, чтобы на картах его страну называли не Московией или Московитией, как прежде, а "Россией".

И чтобы самих московитов стали впервые в истории считать славянами, что было общей стратегией по "прорубанию окна в Европу". А если вернуться к "русскому" языку, то даже его толком украсть не смогли и смысл множества славянских слов исказили до неузнаваемости.

Несколько примеров:

1. Ведьма - на самом деле, не плохой и злой человек, а мудрая женщина, дословно "знающая мать".

2. Задница - не то, о чем вы подумали, а наследство. Наши предки мыслили метафорически, и слова "передний" и "задний" были связаны с ориентиром во времени, а не в пространстве. Вот и "задница" - это то, что остается после человека на будущее.

3. Подлец - не плохой человек, а человек более низкого происхождения.

4. Гостинец - "большая дорога" в старославянском. От слова "гости". По большой дороге ездили купцы - гости. Как правило, они привозили разные подарки, которые впоследствии и стали называть гостинцами.

5. Врач - уважаемая профессия, но вот само слово образовалось от слова "врать" (!) Изначально врачами называли колдунов, которые заговаривали болезни, и, очевидно, часто обманывали.

6. Прелесть. Еще несколько столетий назад "прелесть" вряд ли можно было назвать комплиментом. Слово образовалось от слова "лесть" и означало "соблазн, совращение, обман".

Это понятие связывали с нечистой силой: "обольщение злыми духами", "дьявольский соблазн". А так как дьявол в представлениях людей пленял, как правило, удовольствиями и прекрасными видениями, то прелестным стали постепенно называть манящие и красивые вещи. Так слово и приобрело положительное значение.

7. Слово "неделя" произошло от сочетания "ничего не делать". Сначала так называли выходной день, который мы теперь зовем воскресеньем. Позже значение слова изменилось, однако до сих пор сохраняется в первоначальном смысле в разных славянских языках: белорусском, украинском.

8. Трус. Устаревшее значение слова - "землетрясение". "Трус" происходит от слова "трястись", поэтому так называли колебания Земли, а после уже стали называть человека, который трясется от страха.

9. Сволочь - это ругательство произошло от глагола "волочь" и означало "сволоченный куда-то мусор". После так стали называть толпу, собравшуюся в одном месте, а потом уже людей низшего сословия - и слово приобрело негативный смысл.

10. Пошлый. Слово произошло от глагола "пошли" и означало раньше "старинное, исконное, что пошло исстари". Однако после Петровских реформ все исконное стало считаться плохим и слово приобрело значение "отсталый, некультурный".

11. Не зря - означает сделать что-то неосмотрительно, "не смотря".

12. Богатство - не про материальные блага, а быть подобным Богу, жить в гармонии.

13. Урод - не ругательство. Раньше слово имело положительный смысл. Изначально так называли первенца мужского пола, который впоследствии становился главой семьи и наследовал отчий дом, буквально - "тот, кто стоит у рода".

14. Убогий - имело совсем не негативное значение. К у Бога можно быть бедным или нищим, если он учил иному?

15. Продажа. Продажей назывался штраф за любые преступления, кроме убийства. Провинившийся оплачивал продажу князю, искупая свою вину за совершенное злодеяние. Со временем это слово стало фигурировать в товарно-денежных отношениях и приобрело современный смысл.

Читайте, делайте выводы, делитесь.

Та вчіть рідну мову!

https://24tv.ua/rosiyskoyi-movi-ne-isnuye-tse-surzhik-novini-rosiyi-i-ukrayini_n1676542
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25.10.2024 13:26 Відповісти
Напиши текст по теме хоть несколькими словами,если сможешь,я смогу определить твою национальность.
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25.10.2024 13:01 Відповісти
Я українець, а чому в тебе й тобі побідних любітєлєй русскава язика є такою проблемою назвати власну національність?? соромишся?
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25.10.2024 13:16 Відповісти
Шо за херню я только что прочитал ?
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25.10.2024 12:24 Відповісти
Вже 300 років відправляєте...
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25.10.2024 12:41 Відповісти
марцинков гнида, направь говнопатрули к моему племяннику под сумы, и знакомым в всу на юге, направь на кладбища к моим трём погибшим знакомым на могилы. тварь по типу зеленского
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25.10.2024 13:04 Відповісти
А що з ними сталося, злі бандерівці напали напевно? Чи кацапи прийшли вас захищати так як ви просили!
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25.10.2024 13:38 Відповісти
дебил, мои рускоязычные знакомые погибли защищая ваши сраки от кацапов. Нахера вы дебилами притворяетесь?
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25.10.2024 14:06 Відповісти
Вони не прикидаються, вони і є дебіли
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25.10.2024 14:32 Відповісти
А для чого твої "рускоязычные знакомые" говорять державною мовою російської федерації? щоб весь світ вважав, що Україна є частиною росії? Трамп, принаймні, так і вважає. Путінська денацифікація України передбачає російськомовність, яку ти підтримуєш.
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25.10.2024 14:49 Відповісти
Зачем помогать фронту и раненым,на такую работу добровольцев нет,мовный патруль вот это настоящая помощь фронту и достойное занятие для патриота.
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25.10.2024 13:07 Відповісти
Переполошилися денацифікатори...
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25.10.2024 13:23 Відповісти
Цей мер Станіслава Марцинків ("свободівець") х-во повів себе на минулих виборах на Івано-Франківщині - не підтримав "свободівця" Руслана Кошулинського. В результаті - до ВР пройшов качок д и б і л - "слуга" Вирастюк.
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25.10.2024 13:27 Відповісти
 
 