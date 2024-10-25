Із 28 жовтня в Івано-Франківську розпочнуть роботу мовні волонтери, - мер Марцінків

Із понеділка, 28 жовтня, в Івано-Франківську запрацюють мовні волонтери.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Галка".

24 жовтня на першому зборі зібралося понад 40 учасників різного віку.

Мер Марцінків заявив, що мовні волонтери планують діяти в межах законодавства, співпрацюючи з муніципальною інспекцією. У разі необхідності вони звертатимуться до правоохоронних органів для розгляду питань, пов’язаних із використанням російської мови, зокрема на етикетках та в побутовому обслуговуванні.

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"Якщо будуть значні зловживання, передбачено відповідні адміністративні реагування", - сказав очільник міста.

За словами Марцінківа, основною метою мовних інспекторів буде не каральна, а просвітницька діяльність, спрямована на популяризацію української мови серед населення.

Фінансування цієї ініціативи з бюджету не передбачене.

Раніше повідомлялось, що через збільшення вживання російської мови в Івано-Франківську працюватимуть мовні інспектори.

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