С 28 октября в Ивано-Франковске начнут работу языковые волонтеры, - мэр Марцинкив

С понедельника, 28 октября, в Ивано-Франковске начнут работать языковые волонтеры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Галка".

24 октября на первом сборе собралось более 40 участников всех возрастов.

Мэр Марцинкив заявил, что языковые волонтеры планируют действовать в рамках законодательства, сотрудничая с муниципальной инспекцией. В случае необходимости они будут обращаться в правоохранительные органы для рассмотрения вопросов, связанных с использованием русского языка, в частности на этикетках и в бытовом обслуживании.

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"Если будут значительные злоупотребления, предусмотрены соответствующие административные реагирования", - сказал глава города.

По словам Марцинкива, основной целью языковых инспекторов будет не карательная, а просветительская деятельность, направленная на популяризацию украинского языка среди населения.

Финансирование этой инициативы из бюджета не предусмотрено.

Ранее сообщалось, что из-за увеличения употребления русского языка в Ивано-Франковске будут работать языковые инспекторы.

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