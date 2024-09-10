В Ивано-Франковске планируют ввести языковую инспекцию: стало больше русского языка
Из-за увеличения употребления русского языка в Ивано-Франковске будут работать языковые инспекторы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.
Он рассказал, что в понедельник, 9 сентября, встретился с языковым омбудсменом Тарасом Кременем. Во время встречи Кремень и Марцинкив обсудили проведение социальной рекламы и других мероприятий по популяризации украинского языка в Украине, в том числе, и в Ивано-Франковске.
"Мы говорили много о популяризации украинского языка, социальной рекламе и других мероприятиях, которые город планирует осуществлять, чтобы популяризировать украинский язык. К сожалению, русского языка стало больше в Ивано-Франковске. Это проблема для нашего государства и для нашего города в частности", - отметил мэр города.
Однако о том, как будут работать языковые инспекторы, городской голова Ивано-Франковска пообещал рассказать позже. Он также назвал увеличение употребления русского языка угрозой для государства в целом и для города - в частности.
Марцинкив также заявил, что в Ивано-Франковске уже действует программа популяризации и защиты украинского языка. Чиновник также призвал горожан участвовать в языковых курсах.
Напомним, в сентября в Ивано-Франковске ввели общегородскую минуту молчания.
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Для невеликого розвитку, малорос, в українській мові немає слова "захлибнешся" це кацапське, тобто ти знову підтвердило, що ти малороський неук
Які ви малороси недорозвинуті потвори
Давай знову про лайно
Эти патриоты не в состоянии отличить российский всеобщекремлёвский изык от Русского языка.
Ось з'являться мовні патрулі, і одразу фронт на Покровську стабілізується.
Та і взагалі, як тільки всі перейдуть на українську у франику, так можна буде й за кордони 1991 року поговорити, ще й курськ включимо.
p.s. Сподобалось, як марцінків заговорив про курси, соціальну рекламу, популяризацію мови. Здєсь можна нєплоха прібарахлітса, внукам хватіт
Треба дати дозвіл поліції, шоб вони на вулиці вибірково затримували російськомовних з метою перевірки як потенціальних диверсантів, які працюють на ворога. Забирати їх у відділок, з'ясовувати їх особу, перевіряти чим вони займаються, ким і де працюють. На все це потрібен час. От і нехай по пару годин сидять під вартою у відділку і пояснюють чому вони розмовляють іноземною мовою, мовою ворога і думають над тим хто вони і в якій країні живуть. Бо більшість "громадян" взагалі не віддупляють, шо вони лінгвістичні покручі та мутанти і вважають свою російськомовність нормою.
І ще, малорос з польським прапорцем, а яке ти відношення маєш до Азову, що вкидаєш ці дешеві маніпуляції? ПАтужно волаєш за узькій в Польщі?
"Заступника керівника Івано-Франківського ТЦК та начальника районного військкомату викрито на хабарництві, Джерело:
Шкода, що моя Вінниця - то московська діра на карті України.
Дійсно... Какаяразніца...
Рускому чілавєку важко зрозуміти, що потреби людини і тварини чомусь різняться.
Малорос, а ти всіх україномовних стараєшся назвати "фаріоно -мовно-денежный патриот"
Ти реально думаєш, що можеш образити україномовного українця, назвавши його якось "фаріоно"???
"избиратель российско-кремлёвских крыс " я на навіть не сумніваюсь, що ти чмо так і голосувало. Такі козломовні як ти, за весь час незалежності так і голосували, в першу чергу за язік, то за комуняк, потім риги з яником, опзж і зебілів, а тепер пацюки бігаєте, та всіх інших звинувачуєте за свій вибір.
Так що, в першу чергу дивись на своє рило козляче, і на таких самих козломовних гнид як ти.
Ну і тебе вже зачекались на лоботомії, тому просто пішло на .І.