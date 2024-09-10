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Ивано-Франковск (822) язык (3551)

В Ивано-Франковске планируют ввести языковую инспекцию: стало больше русского языка

Івано-Франківськ

Из-за увеличения употребления русского языка в Ивано-Франковске будут работать языковые инспекторы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

Он рассказал, что в понедельник, 9 сентября, встретился с языковым омбудсменом Тарасом Кременем. Во время встречи Кремень и Марцинкив обсудили проведение социальной рекламы и других мероприятий по популяризации украинского языка в Украине, в том числе, и в Ивано-Франковске.

"Мы говорили много о популяризации украинского языка, социальной рекламе и других мероприятиях, которые город планирует осуществлять, чтобы популяризировать украинский язык. К сожалению, русского языка стало больше в Ивано-Франковске. Это проблема для нашего государства и для нашего города в частности", - отметил мэр города.

Однако о том, как будут работать языковые инспекторы, городской голова Ивано-Франковска пообещал рассказать позже. Он также назвал увеличение употребления русского языка угрозой для государства в целом и для города - в частности.

Марцинкив также заявил, что в Ивано-Франковске уже действует программа популяризации и защиты украинского языка. Чиновник также призвал горожан участвовать в языковых курсах.

Напомним, в сентября в Ивано-Франковске ввели общегородскую минуту молчания.

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Топ комментарии
+40
Де російська мова, там будуть і російські танки!
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10.09.2024 13:55
+22
Досить лагідної українізації. Воно не робе. За більш ніж 30 років незалежності деякі "українці" так і не спромоглись перейти на українську і продовжують розмовляти іноземною. Треба діяти більш рішуче, тим паче зараз в період воєнного часу.
Треба дати дозвіл поліції, шоб вони на вулиці вибірково затримували російськомовних з метою перевірки як потенціальних диверсантів, які працюють на ворога. Забирати їх у відділок, з'ясовувати їх особу, перевіряти чим вони займаються, ким і де працюють. На все це потрібен час. От і нехай по пару годин сидять під вартою у відділку і пояснюють чому вони розмовляють іноземною мовою, мовою ворога і думають над тим хто вони і в якій країні живуть. Бо більшість "громадян" взагалі не віддупляють, шо вони лінгвістичні покручі та мутанти і вважають свою російськомовність нормою.
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10.09.2024 14:44
+21
Вірне рішення! НІ свинособачій московітській мові в Україні!
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10.09.2024 14:06
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Ну і звісно що малорос виявився капрофілом))) Що ще від таких очікувати? Вікно відкрило? Та мзроби вже нарешті крок, звільни планету від такого біосміття як ти, малороська гнида
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12.09.2024 12:58 Ответить
Ще раз повторюю - ти, потвора, захлибнешся у своїх смердючих випорожненях
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12.09.2024 21:52 Ответить
Ще раз повторюю, ти розумово відсталий капрофіл, тобто гівноїд І ти кожним своїм дебільним коментарем це підтверджуєш
Для невеликого розвитку, малорос, в українській мові немає слова "захлибнешся" це кацапське, тобто ти знову підтвердило, що ти малороський неук
Які ви малороси недорозвинуті потвори
Давай знову про лайно
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12.09.2024 21:59 Ответить
ПНХ, чмошник
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13.09.2024 06:28 Ответить
Любителі руского язика,якщо вам щось не подобається-зібрали валізку і на болота.
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10.09.2024 14:33 Ответить
закрыть всем качающим мовный вопрос ютуб, инсту, фэйсбук, телеграмм, вайбер и новостные сайты и все сайты на русском и других языках да и дело в шляпе.
Эти патриоты не в состоянии отличить российский всеобщекремлёвский изык от Русского языка.
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10.09.2024 14:36 Ответить
скажіть будь ласка, якщо цей ваш коментар написати "российским всеобщекремлевкским", а нижче "Русским язіком" (біс його знає чому з великої літери але най вже буде), чи зможемо ми побачити різницю?
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10.09.2024 15:30 Ответить
Так тебе малороса першого потрібно закрити, бажано молотом по козлячому рилу
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12.09.2024 04:43 Ответить
дуже правильне рішення, підтримую.

Ось з'являться мовні патрулі, і одразу фронт на Покровську стабілізується.

Та і взагалі, як тільки всі перейдуть на українську у франику, так можна буде й за кордони 1991 року поговорити, ще й курськ включимо.

p.s. Сподобалось, як марцінків заговорив про курси, соціальну рекламу, популяризацію мови. Здєсь можна нєплоха прібарахлітса, внукам хватіт
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10.09.2024 14:37 Ответить
Повністю підтримую. ******* щелепні в Інтернеті. Ще на заході України встановлюватимуть свої порядки.
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10.09.2024 14:38 Ответить
а ну скажи, Русь це Україна ? )
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10.09.2024 14:46 Ответить
Українці які говорять на узьком, виглядають як повні виродки. Будь-яка мова автентична тільки в своїй рідній країні. Ти спілкуєшся на собачому, значить ти не українець. Твоя рідна мова українська.
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10.09.2024 14:55 Ответить
фарионо-зелёно-патриот, ты бы лучше соблюдало Конституцию, а именно ст.10 В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України. Дебилы
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10.09.2024 17:10 Ответить
А ти хто біосміття? Нацменшина? Так нах за "порєбрік" козломовне. І чому малороси в ст.10 Конституції, читають лиш про узькій язік? А спроможне прочитати яка там державна? Ні? Ну то пішло на .І. козломордий
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12.09.2024 03:05 Ответить
Досить лагідної українізації. Воно не робе. За більш ніж 30 років незалежності деякі "українці" так і не спромоглись перейти на українську і продовжують розмовляти іноземною. Треба діяти більш рішуче, тим паче зараз в період воєнного часу.
Треба дати дозвіл поліції, шоб вони на вулиці вибірково затримували російськомовних з метою перевірки як потенціальних диверсантів, які працюють на ворога. Забирати їх у відділок, з'ясовувати їх особу, перевіряти чим вони займаються, ким і де працюють. На все це потрібен час. От і нехай по пару годин сидять під вартою у відділку і пояснюють чому вони розмовляють іноземною мовою, мовою ворога і думають над тим хто вони і в якій країні живуть. Бо більшість "громадян" взагалі не віддупляють, шо вони лінгвістичні покручі та мутанти і вважають свою російськомовність нормою.
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10.09.2024 14:44 Ответить
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10.09.2024 14:58 Ответить
А можеш і за порєбрік зїб....сь, там козломовних ще більше.
І ще, малорос з польським прапорцем, а яке ти відношення маєш до Азову, що вкидаєш ці дешеві маніпуляції? ПАтужно волаєш за узькій в Польщі?
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12.09.2024 03:09 Ответить
А вот и объяснение активности міський голова Руслан Марцінків :
"Заступника керівника Івано-Франківського ТЦК та начальника районного військкомату викрито на хабарництві, Джерело:
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10.09.2024 14:56 Ответить
Якась дика чухня. Популяризувати українську мову і випускати мовних інспекторів слід насамперед у Києві - у столиці, місті найбільшої концентрації влади, бізнесу, еліт. Решта міст візьмуть за приклад.
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10.09.2024 14:58 Ответить
Але в Києві керує ватний Кличко, то, на жаль, там довго смердітиме московським мірам.
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10.09.2024 15:24 Ответить
до корита, усіх друзів та родичів, усіх до корита. І бронь на трипальця одразу. Нах нам та Конституція.
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10.09.2024 15:10 Ответить
Как паґотка в масквє?
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10.09.2024 15:27 Ответить
З цим нада шота дєлать,а то Путлєр взнає про це ,ще надумає Франковск звільняти...)))
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10.09.2024 15:18 Ответить
Франик - то найкраще місто України, а Марцінків - накращий міський голова.
Шкода, що моя Вінниця - то московська діра на карті України.
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10.09.2024 15:23 Ответить
А що ті інспектори робитимуть, коли від них вимагатимуть процитувати десяту статтю Конституції України?
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10.09.2024 15:24 Ответить
Будуть киздити по цапорилих писках!!))
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10.09.2024 15:36 Ответить
Чому малороси в ст.10 Конституції, читають лиш про узькій язік? ТП ти спроможне прочитати яка там державна? Ні? Ну то пішла на .І. шмарта
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12.09.2024 03:11 Ответить
Я так бачу, що мрія зробити з України Росію 2.0, с чілавєчіскім ліцом, не пропала?
Дійсно... Какаяразніца...
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10.09.2024 15:39 Ответить
Правильно, як дідусь Адик завіщав. Вірною дорогою в Європу, таваріщі.
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10.09.2024 15:41 Ответить
Мовний патруль має бути добре озброєним. Всіх москваротих ставити на коліна та знімати на камеру їх вибачення на мові. Можно щоб гімн співали.
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10.09.2024 17:07 Ответить
москводибіляки або повинні платити 17000 грн штрафу за свй рот або їхати на болото нахєр третьог н недано
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10.09.2024 17:35 Ответить
Вообще-то язык - это всего лишь средство для обмена информацией, как фортран.
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10.09.2024 18:07 Ответить
Споконвік усі війни велися не за золото з нафтою. Усі війни велися за культуру. Це знали і Дарій, і Цезар, і Наполеон, і Черчилль. Поміняй окупованим їхній культурний шар на свій - і вони твої. Твої вірні раби. З твоїм менталітетом і твоїм світоглядом. А мова - це сегмент культури. Головний зовнішній ідентифікатор народу.
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10.09.2024 19:37 Ответить
Хіба "мова - це сегмент культури"? подумайте двічі.
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11.09.2024 02:28 Ответить
Ну да. Вот Брут был некультурный оттого и зарезал Цезаря. Вот деятели УНР строили культуру вместо армии - и где они все? Основой современной самоидентификации является ГОСУДАРСТВО, а культура - это одно из министерств.
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11.09.2024 09:45 Ответить
Та все правильно. Рюзкє підхід до справи. Главнає - пажрать. И шоп с воткой. А опосля мордобой. Ну и, канєшна, бабубы... І більше нічого...
Рускому чілавєку важко зрозуміти, що потреби людини і тварини чомусь різняться.
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11.09.2024 14:23 Ответить
тихо сам с собою....
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12.09.2024 12:30 Ответить
Це у тварин так. В людей інакше.
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11.09.2024 02:29 Ответить
як?
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11.09.2024 09:40 Ответить
Товарищи, это успех. Зе партия одобряет
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10.09.2024 19:11 Ответить
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10.09.2024 20:04 Ответить
Сьогоднішній "руський" це вчорашній "руськомовний", що вже не пам'ятає, ким він був позавчора. І інших "руських" у природі не існуе. "Руський" - штучний, узагальнюючий або вірніше - стираючий національність, термін, а ступінь "руськості" конкретного індивідуума визначається виключно інтервалом часу між ним та його забутими предками. При цьому так звана "руська мова" активно та агресивно використовується як зброя колоніального поневолення сусідніх територій.
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10.09.2024 20:32 Ответить
Давно пора кацапомовні тварини на хочуть переходити на українську і досих пір розмовляють кацапською за це треба жорстоко карати
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10.09.2024 21:50 Ответить
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11.09.2024 06:23 Ответить
Як же підгоріло в малоросів. Як завжди, тупоголові почали дешеві маніпуляції про " узкагаварящіх в акопе" хоч до них жодного відношення не мають. І типу вони там за узкій язік воюють. Навіть не знав, а місцеві малороси так стверджують. І ще улюблене козломовних "а дєсятая статьтья" ви вже вмзначтесь, ви узкагаварящіє укрАінци чи нацменшини? І чому ніяк не прочитаєте її повністю, де чітко пише ДЕРЖАВНА УКРАЇНСЬКА
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12.09.2024 03:30 Ответить
высрался? везде? обосрался ты везде, мовно-денежный патриот, избиратель малороса зеленского и избиратель российско-кремлёвских крыс
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12.09.2024 09:21 Ответить
Це мені настрочив копитами малорос, який загадив всю сторінку своїм виттям за узкій язік? Ахаха, воно ще стрілочник, одноклітинне, мною відразу сказано що конкретно ти малорос, який вже задовбав своїм виттям за узкій язік. А що в моїх коментарях є малороського? От дай чітку відповідь даунятко, наведи хоч ОДИН приклад біосміття ти козломорде. А краще вали на прописану тобі лоботомію
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12.09.2024 13:02 Ответить
Чому козломорді завжди помішані на геніталіях і лайні? Ні, я знаю що ви всі поголовно 3.14дараси та капрофіли, але навіщо постійно так палитись?
Малорос, а ти всіх україномовних стараєшся назвати "фаріоно -мовно-денежный патриот"
Ти реально думаєш, що можеш образити україномовного українця, назвавши його якось "фаріоно"???
"избиратель российско-кремлёвских крыс " я на навіть не сумніваюсь, що ти чмо так і голосувало. Такі козломовні як ти, за весь час незалежності так і голосували, в першу чергу за язік, то за комуняк, потім риги з яником, опзж і зебілів, а тепер пацюки бігаєте, та всіх інших звинувачуєте за свій вибір.
Так що, в першу чергу дивись на своє рило козляче, і на таких самих козломовних гнид як ти.
Ну і тебе вже зачекались на лоботомії, тому просто пішло на .І.
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12.09.2024 13:35 Ответить
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