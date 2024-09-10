В Івано-Франківську планують запровадити мовну інспекцію: побільшало російської мови
Через збільшення вживання російської мови в Івано-Франківську працюватимуть мовні інспектори.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.
Він розповів, що у понеділок, 9 вересня, зустрівся з мовним омбудсменом Тарасом Кременем. Під час зустрічі Кремінь і Марцінків обговорили проведення соціальної реклами та інших заходів щодо популяризації української мови в Україні, зокрема і в Івано-Франківську.
"Ми говорили багато про популяризацію української мови, соціальну рекламу та інші заходи, які місто планує здійснювати, щоб популяризувати українську мову. На жаль, російської мови побільшало в Івано-Франківську. Це є проблема для нашої держави і для нашого міста зокрема", - зазначив мер міста.
Однак про те, як працюватимуть мовні інспектори, міський голова Івано-Франківська пообіцяв розповісти згодом. Він також назвав збільшення російської мови загрозою для держави загалом і для міста зокрема.
Марцінків також заявив, що в Івано-Франківську вже діє програма популяризації та захисту української мови. Посадовець також закликав містян долучатися до мовних курсів.
Нагадаємо, у вересня в Івано-Франківську запровадили загальноміську хвилину мовчання.
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Для невеликого розвитку, малорос, в українській мові немає слова "захлибнешся" це кацапське, тобто ти знову підтвердило, що ти малороський неук
Які ви малороси недорозвинуті потвори
Давай знову про лайно
Эти патриоты не в состоянии отличить российский всеобщекремлёвский изык от Русского языка.
Ось з'являться мовні патрулі, і одразу фронт на Покровську стабілізується.
Та і взагалі, як тільки всі перейдуть на українську у франику, так можна буде й за кордони 1991 року поговорити, ще й курськ включимо.
p.s. Сподобалось, як марцінків заговорив про курси, соціальну рекламу, популяризацію мови. Здєсь можна нєплоха прібарахлітса, внукам хватіт
Треба дати дозвіл поліції, шоб вони на вулиці вибірково затримували російськомовних з метою перевірки як потенціальних диверсантів, які працюють на ворога. Забирати їх у відділок, з'ясовувати їх особу, перевіряти чим вони займаються, ким і де працюють. На все це потрібен час. От і нехай по пару годин сидять під вартою у відділку і пояснюють чому вони розмовляють іноземною мовою, мовою ворога і думають над тим хто вони і в якій країні живуть. Бо більшість "громадян" взагалі не віддупляють, шо вони лінгвістичні покручі та мутанти і вважають свою російськомовність нормою.
І ще, малорос з польським прапорцем, а яке ти відношення маєш до Азову, що вкидаєш ці дешеві маніпуляції? ПАтужно волаєш за узькій в Польщі?
"Заступника керівника Івано-Франківського ТЦК та начальника районного військкомату викрито на хабарництві, Джерело:
Шкода, що моя Вінниця - то московська діра на карті України.
Дійсно... Какаяразніца...
Рускому чілавєку важко зрозуміти, що потреби людини і тварини чомусь різняться.
Малорос, а ти всіх україномовних стараєшся назвати "фаріоно -мовно-денежный патриот"
Ти реально думаєш, що можеш образити україномовного українця, назвавши його якось "фаріоно"???
"избиратель российско-кремлёвских крыс " я на навіть не сумніваюсь, що ти чмо так і голосувало. Такі козломовні як ти, за весь час незалежності так і голосували, в першу чергу за язік, то за комуняк, потім риги з яником, опзж і зебілів, а тепер пацюки бігаєте, та всіх інших звинувачуєте за свій вибір.
Так що, в першу чергу дивись на своє рило козляче, і на таких самих козломовних гнид як ти.
Ну і тебе вже зачекались на лоботомії, тому просто пішло на .І.