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В Івано-Франківську планують запровадити мовну інспекцію: побільшало російської мови

Івано-Франківськ

Через збільшення вживання російської мови в Івано-Франківську працюватимуть мовні інспектори.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова  Руслан Марцінків.

Він розповів, що у понеділок, 9 вересня, зустрівся з мовним омбудсменом Тарасом Кременем. Під час зустрічі Кремінь і Марцінків обговорили проведення соціальної реклами та інших заходів щодо популяризації української мови в Україні, зокрема і в Івано-Франківську.

"Ми говорили багато про популяризацію української мови, соціальну рекламу та інші заходи, які місто планує здійснювати, щоб популяризувати українську мову. На жаль, російської мови побільшало в Івано-Франківську. Це є проблема для нашої держави і для нашого міста зокрема", - зазначив мер міста.

Однак про те, як працюватимуть мовні інспектори, міський голова Івано-Франківська пообіцяв розповісти згодом. Він також назвав збільшення російської мови загрозою для держави загалом і для міста зокрема.

Марцінків також заявив, що в Івано-Франківську вже діє програма популяризації та захисту української мови. Посадовець також закликав містян долучатися до мовних курсів.

Нагадаємо,  у вересня в Івано-Франківську запровадили загальноміську хвилину мовчання. 

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Автор: 

Івано-Франківськ (519) мова (741)


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Топ коментарі
+40
Де російська мова, там будуть і російські танки!
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10.09.2024 13:55
+22
Досить лагідної українізації. Воно не робе. За більш ніж 30 років незалежності деякі "українці" так і не спромоглись перейти на українську і продовжують розмовляти іноземною. Треба діяти більш рішуче, тим паче зараз в період воєнного часу.
Треба дати дозвіл поліції, шоб вони на вулиці вибірково затримували російськомовних з метою перевірки як потенціальних диверсантів, які працюють на ворога. Забирати їх у відділок, з'ясовувати їх особу, перевіряти чим вони займаються, ким і де працюють. На все це потрібен час. От і нехай по пару годин сидять під вартою у відділку і пояснюють чому вони розмовляють іноземною мовою, мовою ворога і думають над тим хто вони і в якій країні живуть. Бо більшість "громадян" взагалі не віддупляють, шо вони лінгвістичні покручі та мутанти і вважають свою російськомовність нормою.
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10.09.2024 14:44
+21
Вірне рішення! НІ свинособачій московітській мові в Україні!
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10.09.2024 14:06
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Ну і звісно що малорос виявився капрофілом))) Що ще від таких очікувати? Вікно відкрило? Та мзроби вже нарешті крок, звільни планету від такого біосміття як ти, малороська гнида
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12.09.2024 12:58 Відповісти
Ще раз повторюю - ти, потвора, захлибнешся у своїх смердючих випорожненях
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12.09.2024 21:52 Відповісти
Ще раз повторюю, ти розумово відсталий капрофіл, тобто гівноїд І ти кожним своїм дебільним коментарем це підтверджуєш
Для невеликого розвитку, малорос, в українській мові немає слова "захлибнешся" це кацапське, тобто ти знову підтвердило, що ти малороський неук
Які ви малороси недорозвинуті потвори
Давай знову про лайно
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12.09.2024 21:59 Відповісти
ПНХ, чмошник
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13.09.2024 06:28 Відповісти
Любителі руского язика,якщо вам щось не подобається-зібрали валізку і на болота.
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10.09.2024 14:33 Відповісти
закрыть всем качающим мовный вопрос ютуб, инсту, фэйсбук, телеграмм, вайбер и новостные сайты и все сайты на русском и других языках да и дело в шляпе.
Эти патриоты не в состоянии отличить российский всеобщекремлёвский изык от Русского языка.
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10.09.2024 14:36 Відповісти
скажіть будь ласка, якщо цей ваш коментар написати "российским всеобщекремлевкским", а нижче "Русским язіком" (біс його знає чому з великої літери але най вже буде), чи зможемо ми побачити різницю?
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10.09.2024 15:30 Відповісти
Так тебе малороса першого потрібно закрити, бажано молотом по козлячому рилу
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12.09.2024 04:43 Відповісти
дуже правильне рішення, підтримую.

Ось з'являться мовні патрулі, і одразу фронт на Покровську стабілізується.

Та і взагалі, як тільки всі перейдуть на українську у франику, так можна буде й за кордони 1991 року поговорити, ще й курськ включимо.

p.s. Сподобалось, як марцінків заговорив про курси, соціальну рекламу, популяризацію мови. Здєсь можна нєплоха прібарахлітса, внукам хватіт
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10.09.2024 14:37 Відповісти
Повністю підтримую. ******* щелепні в Інтернеті. Ще на заході України встановлюватимуть свої порядки.
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10.09.2024 14:38 Відповісти
а ну скажи, Русь це Україна ? )
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10.09.2024 14:46 Відповісти
Українці які говорять на узьком, виглядають як повні виродки. Будь-яка мова автентична тільки в своїй рідній країні. Ти спілкуєшся на собачому, значить ти не українець. Твоя рідна мова українська.
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10.09.2024 14:55 Відповісти
фарионо-зелёно-патриот, ты бы лучше соблюдало Конституцию, а именно ст.10 В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України. Дебилы
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10.09.2024 17:10 Відповісти
А ти хто біосміття? Нацменшина? Так нах за "порєбрік" козломовне. І чому малороси в ст.10 Конституції, читають лиш про узькій язік? А спроможне прочитати яка там державна? Ні? Ну то пішло на .І. козломордий
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12.09.2024 03:05 Відповісти
Досить лагідної українізації. Воно не робе. За більш ніж 30 років незалежності деякі "українці" так і не спромоглись перейти на українську і продовжують розмовляти іноземною. Треба діяти більш рішуче, тим паче зараз в період воєнного часу.
Треба дати дозвіл поліції, шоб вони на вулиці вибірково затримували російськомовних з метою перевірки як потенціальних диверсантів, які працюють на ворога. Забирати їх у відділок, з'ясовувати їх особу, перевіряти чим вони займаються, ким і де працюють. На все це потрібен час. От і нехай по пару годин сидять під вартою у відділку і пояснюють чому вони розмовляють іноземною мовою, мовою ворога і думають над тим хто вони і в якій країні живуть. Бо більшість "громадян" взагалі не віддупляють, шо вони лінгвістичні покручі та мутанти і вважають свою російськомовність нормою.
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10.09.2024 14:44 Відповісти
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10.09.2024 14:58 Відповісти
А можеш і за порєбрік зїб....сь, там козломовних ще більше.
І ще, малорос з польським прапорцем, а яке ти відношення маєш до Азову, що вкидаєш ці дешеві маніпуляції? ПАтужно волаєш за узькій в Польщі?
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12.09.2024 03:09 Відповісти
А вот и объяснение активности міський голова Руслан Марцінків :
"Заступника керівника Івано-Франківського ТЦК та начальника районного військкомату викрито на хабарництві, Джерело:
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10.09.2024 14:56 Відповісти
Якась дика чухня. Популяризувати українську мову і випускати мовних інспекторів слід насамперед у Києві - у столиці, місті найбільшої концентрації влади, бізнесу, еліт. Решта міст візьмуть за приклад.
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10.09.2024 14:58 Відповісти
Але в Києві керує ватний Кличко, то, на жаль, там довго смердітиме московським мірам.
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10.09.2024 15:24 Відповісти
до корита, усіх друзів та родичів, усіх до корита. І бронь на трипальця одразу. Нах нам та Конституція.
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10.09.2024 15:10 Відповісти
Как паґотка в масквє?
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10.09.2024 15:27 Відповісти
З цим нада шота дєлать,а то Путлєр взнає про це ,ще надумає Франковск звільняти...)))
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10.09.2024 15:18 Відповісти
Франик - то найкраще місто України, а Марцінків - накращий міський голова.
Шкода, що моя Вінниця - то московська діра на карті України.
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10.09.2024 15:23 Відповісти
А що ті інспектори робитимуть, коли від них вимагатимуть процитувати десяту статтю Конституції України?
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10.09.2024 15:24 Відповісти
Будуть киздити по цапорилих писках!!))
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10.09.2024 15:36 Відповісти
Чому малороси в ст.10 Конституції, читають лиш про узькій язік? ТП ти спроможне прочитати яка там державна? Ні? Ну то пішла на .І. шмарта
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12.09.2024 03:11 Відповісти
Я так бачу, що мрія зробити з України Росію 2.0, с чілавєчіскім ліцом, не пропала?
Дійсно... Какаяразніца...
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10.09.2024 15:39 Відповісти
Правильно, як дідусь Адик завіщав. Вірною дорогою в Європу, таваріщі.
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10.09.2024 15:41 Відповісти
Мовний патруль має бути добре озброєним. Всіх москваротих ставити на коліна та знімати на камеру їх вибачення на мові. Можно щоб гімн співали.
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10.09.2024 17:07 Відповісти
москводибіляки або повинні платити 17000 грн штрафу за свй рот або їхати на болото нахєр третьог н недано
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10.09.2024 17:35 Відповісти
Вообще-то язык - это всего лишь средство для обмена информацией, как фортран.
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10.09.2024 18:07 Відповісти
Споконвік усі війни велися не за золото з нафтою. Усі війни велися за культуру. Це знали і Дарій, і Цезар, і Наполеон, і Черчилль. Поміняй окупованим їхній культурний шар на свій - і вони твої. Твої вірні раби. З твоїм менталітетом і твоїм світоглядом. А мова - це сегмент культури. Головний зовнішній ідентифікатор народу.
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10.09.2024 19:37 Відповісти
Хіба "мова - це сегмент культури"? подумайте двічі.
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11.09.2024 02:28 Відповісти
Ну да. Вот Брут был некультурный оттого и зарезал Цезаря. Вот деятели УНР строили культуру вместо армии - и где они все? Основой современной самоидентификации является ГОСУДАРСТВО, а культура - это одно из министерств.
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11.09.2024 09:45 Відповісти
Та все правильно. Рюзкє підхід до справи. Главнає - пажрать. И шоп с воткой. А опосля мордобой. Ну и, канєшна, бабубы... І більше нічого...
Рускому чілавєку важко зрозуміти, що потреби людини і тварини чомусь різняться.
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11.09.2024 14:23 Відповісти
тихо сам с собою....
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12.09.2024 12:30 Відповісти
Це у тварин так. В людей інакше.
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11.09.2024 02:29 Відповісти
як?
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11.09.2024 09:40 Відповісти
Товарищи, это успех. Зе партия одобряет
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10.09.2024 19:11 Відповісти
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10.09.2024 20:04 Відповісти
Сьогоднішній "руський" це вчорашній "руськомовний", що вже не пам'ятає, ким він був позавчора. І інших "руських" у природі не існуе. "Руський" - штучний, узагальнюючий або вірніше - стираючий національність, термін, а ступінь "руськості" конкретного індивідуума визначається виключно інтервалом часу між ним та його забутими предками. При цьому так звана "руська мова" активно та агресивно використовується як зброя колоніального поневолення сусідніх територій.
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10.09.2024 20:32 Відповісти
Давно пора кацапомовні тварини на хочуть переходити на українську і досих пір розмовляють кацапською за це треба жорстоко карати
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10.09.2024 21:50 Відповісти
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11.09.2024 06:23 Відповісти
Як же підгоріло в малоросів. Як завжди, тупоголові почали дешеві маніпуляції про " узкагаварящіх в акопе" хоч до них жодного відношення не мають. І типу вони там за узкій язік воюють. Навіть не знав, а місцеві малороси так стверджують. І ще улюблене козломовних "а дєсятая статьтья" ви вже вмзначтесь, ви узкагаварящіє укрАінци чи нацменшини? І чому ніяк не прочитаєте її повністю, де чітко пише ДЕРЖАВНА УКРАЇНСЬКА
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12.09.2024 03:30 Відповісти
высрался? везде? обосрался ты везде, мовно-денежный патриот, избиратель малороса зеленского и избиратель российско-кремлёвских крыс
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12.09.2024 09:21 Відповісти
Це мені настрочив копитами малорос, який загадив всю сторінку своїм виттям за узкій язік? Ахаха, воно ще стрілочник, одноклітинне, мною відразу сказано що конкретно ти малорос, який вже задовбав своїм виттям за узкій язік. А що в моїх коментарях є малороського? От дай чітку відповідь даунятко, наведи хоч ОДИН приклад біосміття ти козломорде. А краще вали на прописану тобі лоботомію
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12.09.2024 13:02 Відповісти
Чому козломорді завжди помішані на геніталіях і лайні? Ні, я знаю що ви всі поголовно 3.14дараси та капрофіли, але навіщо постійно так палитись?
Малорос, а ти всіх україномовних стараєшся назвати "фаріоно -мовно-денежный патриот"
Ти реально думаєш, що можеш образити україномовного українця, назвавши його якось "фаріоно"???
"избиратель российско-кремлёвских крыс " я на навіть не сумніваюсь, що ти чмо так і голосувало. Такі козломовні як ти, за весь час незалежності так і голосували, в першу чергу за язік, то за комуняк, потім риги з яником, опзж і зебілів, а тепер пацюки бігаєте, та всіх інших звинувачуєте за свій вибір.
Так що, в першу чергу дивись на своє рило козляче, і на таких самих козломовних гнид як ти.
Ну і тебе вже зачекались на лоботомії, тому просто пішло на .І.
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12.09.2024 13:35 Відповісти
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