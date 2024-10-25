КНДР невдовзі відправить другу партію військових до Росії, - Bloomberg

КНДР планує направити додаткові війська до Росії. Перша група із 1,5 тис. північнокорейських елітних військових уже проходить навчання на Далекому Сході Росії як частина плану розгортання близько 10 тис. солдатів з Північної Кореї.

Про це пише Bloomberg з посиланням на південнокорейські розвідувальні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Агентство пише, що перевезення першої групи військових із КНДР до порту Владивосток відбулося з 8 по 13 жовтня.

Крім цього, документи південнокорейської розвідки містять дані про масштабні поставки зброї з КНДР до РФ з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Так, згідно з документами, з серпня 2022 року Пхеньян відправив Росії приблизно 8 мільйонів артилерійських снарядів калібрів 122 мм і 152 мм, а також близько 100 ракет Hwasong-11 та протитанкові засоби Bulsae-4.

За словами південнокорейського високопосадовця, ці дані значно перевищують деякі попередні європейські оцінки.

Розвідка Південної Кореї поділилася цією інформацією з союзниками та планує представити частину даних на засіданні Північноатлантичної ради НАТО найближчого понеділка.

За даними джерел, після завершення навчань у Владивостоці, Хабаровську та інших містах Далекого Сходу Росії, північнокорейські військові будуть відправлені на передову в Україну. Кремль планує забезпечити їх озброєнням, бойовою уніформою і фальшивими посвідченнями, щоб видати за жителів східних регіонів Росії.

Нагадаємо, що 25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

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Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.

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