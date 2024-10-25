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Новини Війна
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КНДР невдовзі відправить другу партію військових до Росії, - Bloomberg

КНДР невдовзі відправить другу партію військових до Росії

КНДР планує направити додаткові війська до Росії. Перша група із 1,5 тис. північнокорейських елітних військових уже проходить навчання на Далекому Сході Росії як частина плану розгортання близько 10 тис. солдатів з Північної Кореї.

Про це пише Bloomberg з посиланням на південнокорейські розвідувальні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Агентство пише, що перевезення першої групи військових із КНДР до порту Владивосток відбулося з 8 по 13 жовтня.

Крім цього, документи південнокорейської розвідки містять дані про масштабні поставки зброї з КНДР до РФ з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Так, згідно з документами, з серпня 2022 року Пхеньян відправив Росії приблизно 8 мільйонів артилерійських снарядів калібрів 122 мм і 152 мм, а також близько 100 ракет Hwasong-11 та протитанкові засоби Bulsae-4.

За словами південнокорейського високопосадовця, ці дані значно перевищують деякі попередні європейські оцінки.

Розвідка Південної Кореї поділилася цією інформацією з союзниками та планує представити частину даних на засіданні Північноатлантичної ради НАТО найближчого понеділка.

За даними джерел, після завершення навчань у Владивостоці, Хабаровську та інших містах Далекого Сходу Росії, північнокорейські військові будуть відправлені на передову в Україну. Кремль планує забезпечити їх озброєнням, бойовою уніформою і фальшивими посвідченнями, щоб видати за жителів східних регіонів Росії.

Нагадаємо, що 25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Читайте також: Участь солдатів КНДР у війні проти України свідчить про відчай Росії, - Пентагон

Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.

Читайте також: КНДР точно виставить Росії великий цінник за свою допомогу, - представник Британії в ОБСЄ Голланд

Автор: 

КНДР (1260) росія (66144) Південна Корея (469)


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Топ коментарі
+12
А Захід тільки турбується
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25.10.2024 16:59 Відповісти
+11
Вони з першою партією промацали, зрозуміли, що Захід у відповідь буде лише "схвиловуватись" і зараз на конвеєр це діло поставлять.
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25.10.2024 17:17 Відповісти
+10
це ще оптимістично, я думаю їх буде більше 100к з часом
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25.10.2024 17:07 Відповісти
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А Захід тільки турбується
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25.10.2024 16:59 Відповісти
А західу поколіна.
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25.10.2024 17:02 Відповісти
Нічого вони не зроблять проти шалених занепокоєнь та стурбованностей обісраного Заходу.
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25.10.2024 17:04 Відповісти
було 12 тис - буде 24?
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25.10.2024 17:04 Відповісти
це ще оптимістично, я думаю їх буде більше 100к з часом
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25.10.2024 17:07 Відповісти
"Князе - Волконка" далековато - але Хаймерс уже чекає тута....
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25.10.2024 17:14 Відповісти
Велике переселення в підорашку ...
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25.10.2024 18:39 Відповісти
Я думаю, що він пообіцяв їх поселити на нашій землі
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25.10.2024 20:52 Відповісти
В мішках чорних, але вони того не знають .
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25.10.2024 20:55 Відповісти
"Это свидетельствует о слабости режима Путина"
Чем больше корейцев тем слабее Путин.
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25.10.2024 18:23 Відповісти
Якщо вони не побіжать за снікерсами і джинсами буде погано. Україна одна не витягне.
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25.10.2024 17:07 Відповісти
Доведеться пiднатужиться.
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25.10.2024 17:10 Відповісти
Тільки не пердни в диван бо кота злякаєш!
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25.10.2024 17:14 Відповісти
Виглядае так шо НАТО нічого діевого, а діево це відправка війск НАТО в Україну, не збираеться робити. Україна точно не витримае навалу узких і йих дійсно діевих , в отлічіі від НАТО, союзників корейців. Щоб параша, разом з мовчазной згодой НАТО та ЕС остаточно не знищили нашу націю , треба як це робили наші предки підкоритись путіну, бо всі в світі його бояться і вже підкорились йому. А що робить, і будемо разом з узкіми та корейцамі мочить НАТО та ЕС зато наш народ буде жити.
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25.10.2024 18:36 Відповісти
Украинский народ отправят в Сибирь, а Украину заселят дружественным корейским народом. Такой вариант больше соответствует российскому братскому народу. А у таких как ты будет шанс стать надсмотрщиком в ГУЛАГе
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25.10.2024 20:03 Відповісти
Не побіжать. У них вдома сім'ї в заручниках. Тому будуть йти в мясні атаки ще слухняніше кацапів.
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25.10.2024 19:17 Відповісти
Ніколи не питай жінку про її вік.
Чоловіка - про його зарплату.
Другу армію світу про те, навіщо їй знадобилось 12000 північнокорейських військових у курській області через три роки після початку трьохденної СВО.
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25.10.2024 17:15 Відповісти
дідуган херово виглядає)
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25.10.2024 17:31 Відповісти
А як ще по-вашому може виглядати х@%ло?
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25.10.2024 17:40 Відповісти
Вони з першою партією промацали, зрозуміли, що Захід у відповідь буде лише "схвиловуватись" і зараз на конвеєр це діло поставлять.
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25.10.2024 17:17 Відповісти
Їх можна по двоє в один пакет класти )
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25.10.2024 17:19 Відповісти
північних корейців , судячи з їх виду можна і по троє класти .
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25.10.2024 19:04 Відповісти
правильна реакція на західну стурбованість
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25.10.2024 17:20 Відповісти
Ось радіоперехвати нашої розвідки розмов кацапських офіцерів про проблеми з розміщення, забезпечення, перекладачів вояк КНДР :

https://youtu.be/AuftRuHvLWo?si=3kofbhSf2lriuovA
"Я его хочу убить сегодня, да, после корейцев"

https://youtu.be/VHUjz6gVoSc?si=LVnyP3q0yMJEBrCo
«Братан, мы тоже уже на переводчике: идите вперёд, всех убивайте»
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25.10.2024 17:22 Відповісти
Чомусь немає довіри до цих радіоперехопленнь. Згадайте у 2022-2023 роках цих різних радіоперехопленнь було багато. Іноді складалося враження що наша влада сама ці радіоперехоплення записувала, щоб людей відволікти. Зараз знову перехопили дзвінки про корейців. Це що, кацапи такі дурні, що прокололися на дзвінках?
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25.10.2024 18:30 Відповісти
Я ні на чому не настоюю. Подивився сам і вирішив поділитися з шанувальниками ЦН. Ну а далі в кожного є своя голова на плечах. Можливо в когось з'явиться підвердження, а можливо зворотнє.
В наш час вірити не можна нікому, хіба що группенфюреру СС Г. Мюллеру.
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25.10.2024 18:40 Відповісти
звичайно ні, якщо врахувати що вони російську в школі вчать...
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25.10.2024 18:52 Відповісти
8 млн снарядів, Карл
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25.10.2024 17:29 Відповісти
с 8 ми один только взрывается
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25.10.2024 17:31 Відповісти
Крайне дофига! У наших , наверно , столько всего не было.
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25.10.2024 23:29 Відповісти
а шо первая уже в пакетах ?
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25.10.2024 17:30 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/10/25/7481378/ ГУР: россияне закрепляют по переводчику на каждые 30 северокорейских солдат
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25.10.2024 17:32 Відповісти
пока будут переводить и переводчиков и корейцев зажмурят
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25.10.2024 17:33 Відповісти
Логічно і правильно було б після такого повороту, щоб амери нарешті виступили з заявою про те, що у відповідь знімають всі обмеження на удари по рф і причина для цього ось ця і вина цьому саме козломорді. І для себе могли б бути спокійними, що не Захід почав ескалацію. Ну це дійсно гарно можна обіграти , от і підстави для цього зявились.
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25.10.2024 17:33 Відповісти
и отправили 3000 индейцев
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25.10.2024 17:34 Відповісти
В США вибори , і поки вони не пройдуть ніякої реакції не буде. І це якщо виграють Демократи то можливо щось і зміниться в дальності обстрілів території терористичної держави расєя, а якщо Трамп….
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25.10.2024 19:08 Відповісти
От би нам таких рішучих союзників як пухломордий....
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25.10.2024 17:38 Відповісти
Не сама демократична Україна веде війну з диктатурами, щоб була в ЄС демократія, що тут не так???
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25.10.2024 17:43 Відповісти
а чому Україна не сама демократична?
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25.10.2024 19:44 Відповісти
Це бачать південні корейці, це бачать британці, це бачать фіни із шведами, це бачить Блумберг і Таймс. Але категорично не бачить уряд США. Пам'ятаю картинку де ,,сліпоглухі,, представники місії ОБСЄ бродять з паличками по лінії розміжування на Донбасі. Зараз таку саму картинку можна ліпити на дописи про ,,сліпоту,, Білого Дому.
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25.10.2024 17:49 Відповісти
В Конгрессе призвали Байдена к "прямым военным действиям" из-за солдат КНДР в России
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25.10.2024 17:53 Відповісти
Так. Але чи буде цей зойк результативним?
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25.10.2024 17:54 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%96%D1%81 Гарріс минус на выборах если не пошлют
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25.10.2024 17:57 Відповісти
В США заговорили о своих "прямых военных действиях", если войска из КНДР войдут в Украину - ТСН
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25.10.2024 17:55 Відповісти
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что с юридической точки зрения Крым не принадлежит России.

Источник: Лукашенко в интервью российским СМИ
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25.10.2024 17:51 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/10/25/7481392/ Bloomberg: В НАТО готовят варианты ответа на военное сотрудничество РФ и КНДР против Украины
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25.10.2024 17:58 Відповісти
https://korrespondent.net/world/4726315-kytai-anonsyroval-ohranychenyia-na-postavku-dronov-v-rf Китай анонсировал ограничения на поставку дронов в РФ
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25.10.2024 18:01 Відповісти
І не останю...
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25.10.2024 18:02 Відповісти
Та зачекайте трохи - не спішіть.
Ще перших наші собачки не з'їли.
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25.10.2024 18:37 Відповісти
А ніхто не думав, що під прапором КНДР, у формі РФ, можуть бути представники КНДР без літери Д?
Нині людське життя не найвища цінність, а лише предмет договору між тими хто керує? Особливо між диктаторами, де життя громадянина лише цифра у статистичному звіті який навіть помічник помічника довіряє прочитати комусь менш важливому аніж помічник помічника.
Тим паче контракт на видобуток ресурсів із захоплених територій України - це дуже великі гроші, а якщо там будуть працювати китайці - то вигнати їх буде типу кроком агресії проти Китаю і цим комунякам буде плювати, що вони заключили контракт з болотом. Тибет не дасть збрехати.
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25.10.2024 18:47 Відповісти
НУ так это только начало, пробная партия была, потом 10.000 потом 50.000 и тд
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25.10.2024 19:33 Відповісти
"Новая "элита" "росии"" - так, імхо, казав про цю сволоту путінХЪ... Цікаво, як то сприйме чеченська банда вівцейоба-академіка? Просто так подихати херою "раисі" ой як не хочеться... Можливо, викине якійсь фортель перед смертю...
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25.10.2024 19:40 Відповісти
почти 700 тысяч кацапья уже удобряют Украинскую землю.к ним добавится ещё и эта горстка узкоглазых рабов ына.
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25.10.2024 20:26 Відповісти
 
 