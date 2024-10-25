КНДР вскоре отправит вторую партию военных в Россию, - Bloomberg

КНДР планирует направить дополнительные войска в Россию. Первая группа из 1,5 тыс. северокорейских элитных военных уже проходит обучение на Дальнем Востоке России как часть плана развертывания около 10 тыс. солдат из Северной Кореи.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на южнокорейские разведывательные источники, информирует Цензор.НЕТ.

Агентство пишет, что перевозка первой группы военных из КНДР в порт Владивосток состоялась с 8 по 13 октября.

Кроме этого, документы южнокорейской разведки содержат данные о масштабных поставках оружия из КНДР в РФ с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Так, согласно документам, с августа 2022 года Пхеньян отправил России примерно 8 миллионов артиллерийских снарядов калибров 122 мм и 152 мм, а также около 100 ракет Hwasong-11 и противотанковые средства Bulsae-4.

По словам южнокорейского чиновника, эти данные значительно превышают некоторые предыдущие европейские оценки.

Разведка Южной Кореи поделилась этой информацией с союзниками и планирует представить часть данных на заседании Североатлантического совета НАТО в ближайший понедельник.

По данным источников, после завершения учений во Владивостоке, Хабаровске и других городах Дальнего Востока России, северокорейские военные будут отправлены на передовую в Украину. Кремль планирует обеспечить их вооружением, боевой униформой и фальшивыми удостоверениями, чтобы выдать за жителей восточных регионов России.

Напомним, что 25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

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Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

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Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.

Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины..

Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.

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