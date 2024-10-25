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Новости Война
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КНДР вскоре отправит вторую партию военных в Россию, - Bloomberg

КНДР невдовзі відправить другу партію військових до Росії

КНДР планирует направить дополнительные войска в Россию. Первая группа из 1,5 тыс. северокорейских элитных военных уже проходит обучение на Дальнем Востоке России как часть плана развертывания около 10 тыс. солдат из Северной Кореи.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на южнокорейские разведывательные источники, информирует Цензор.НЕТ.

Агентство пишет, что перевозка первой группы военных из КНДР в порт Владивосток состоялась с 8 по 13 октября.

Кроме этого, документы южнокорейской разведки содержат данные о масштабных поставках оружия из КНДР в РФ с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Так, согласно документам, с августа 2022 года Пхеньян отправил России примерно 8 миллионов артиллерийских снарядов калибров 122 мм и 152 мм, а также около 100 ракет Hwasong-11 и противотанковые средства Bulsae-4.

По словам южнокорейского чиновника, эти данные значительно превышают некоторые предыдущие европейские оценки.

Разведка Южной Кореи поделилась этой информацией с союзниками и планирует представить часть данных на заседании Североатлантического совета НАТО в ближайший понедельник.

По данным источников, после завершения учений во Владивостоке, Хабаровске и других городах Дальнего Востока России, северокорейские военные будут отправлены на передовую в Украину. Кремль планирует обеспечить их вооружением, боевой униформой и фальшивыми удостоверениями, чтобы выдать за жителей восточных регионов России.

Напомним, что 25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

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Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

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Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.

Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины..

Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.

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Автор: 

КНДР (1232) россия (96216) Южная Корея (340)


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Топ комментарии
+12
А Захід тільки турбується
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25.10.2024 16:59 Ответить
+11
Вони з першою партією промацали, зрозуміли, що Захід у відповідь буде лише "схвиловуватись" і зараз на конвеєр це діло поставлять.
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25.10.2024 17:17 Ответить
+10
це ще оптимістично, я думаю їх буде більше 100к з часом
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25.10.2024 17:07 Ответить
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А Захід тільки турбується
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25.10.2024 16:59 Ответить
А західу поколіна.
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25.10.2024 17:02 Ответить
Нічого вони не зроблять проти шалених занепокоєнь та стурбованностей обісраного Заходу.
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25.10.2024 17:04 Ответить
було 12 тис - буде 24?
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25.10.2024 17:04 Ответить
це ще оптимістично, я думаю їх буде більше 100к з часом
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25.10.2024 17:07 Ответить
"Князе - Волконка" далековато - але Хаймерс уже чекає тута....
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25.10.2024 17:14 Ответить
Велике переселення в підорашку ...
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25.10.2024 18:39 Ответить
Я думаю, що він пообіцяв їх поселити на нашій землі
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25.10.2024 20:52 Ответить
В мішках чорних, але вони того не знають .
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25.10.2024 20:55 Ответить
"Это свидетельствует о слабости режима Путина"
Чем больше корейцев тем слабее Путин.
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25.10.2024 18:23 Ответить
Якщо вони не побіжать за снікерсами і джинсами буде погано. Україна одна не витягне.
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25.10.2024 17:07 Ответить
Доведеться пiднатужиться.
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25.10.2024 17:10 Ответить
Тільки не пердни в диван бо кота злякаєш!
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25.10.2024 17:14 Ответить
Виглядае так шо НАТО нічого діевого, а діево це відправка війск НАТО в Україну, не збираеться робити. Україна точно не витримае навалу узких і йих дійсно діевих , в отлічіі від НАТО, союзників корейців. Щоб параша, разом з мовчазной згодой НАТО та ЕС остаточно не знищили нашу націю , треба як це робили наші предки підкоритись путіну, бо всі в світі його бояться і вже підкорились йому. А що робить, і будемо разом з узкіми та корейцамі мочить НАТО та ЕС зато наш народ буде жити.
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25.10.2024 18:36 Ответить
Украинский народ отправят в Сибирь, а Украину заселят дружественным корейским народом. Такой вариант больше соответствует российскому братскому народу. А у таких как ты будет шанс стать надсмотрщиком в ГУЛАГе
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25.10.2024 20:03 Ответить
Не побіжать. У них вдома сім'ї в заручниках. Тому будуть йти в мясні атаки ще слухняніше кацапів.
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25.10.2024 19:17 Ответить
Ніколи не питай жінку про її вік.
Чоловіка - про його зарплату.
Другу армію світу про те, навіщо їй знадобилось 12000 північнокорейських військових у курській області через три роки після початку трьохденної СВО.
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25.10.2024 17:15 Ответить
дідуган херово виглядає)
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25.10.2024 17:31 Ответить
А як ще по-вашому може виглядати х@%ло?
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25.10.2024 17:40 Ответить
Вони з першою партією промацали, зрозуміли, що Захід у відповідь буде лише "схвиловуватись" і зараз на конвеєр це діло поставлять.
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25.10.2024 17:17 Ответить
Їх можна по двоє в один пакет класти )
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25.10.2024 17:19 Ответить
північних корейців , судячи з їх виду можна і по троє класти .
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25.10.2024 19:04 Ответить
правильна реакція на західну стурбованість
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25.10.2024 17:20 Ответить
Ось радіоперехвати нашої розвідки розмов кацапських офіцерів про проблеми з розміщення, забезпечення, перекладачів вояк КНДР :

https://youtu.be/AuftRuHvLWo?si=3kofbhSf2lriuovA
"Я его хочу убить сегодня, да, после корейцев"

https://youtu.be/VHUjz6gVoSc?si=LVnyP3q0yMJEBrCo
«Братан, мы тоже уже на переводчике: идите вперёд, всех убивайте»
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25.10.2024 17:22 Ответить
Чомусь немає довіри до цих радіоперехопленнь. Згадайте у 2022-2023 роках цих різних радіоперехопленнь було багато. Іноді складалося враження що наша влада сама ці радіоперехоплення записувала, щоб людей відволікти. Зараз знову перехопили дзвінки про корейців. Це що, кацапи такі дурні, що прокололися на дзвінках?
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25.10.2024 18:30 Ответить
Я ні на чому не настоюю. Подивився сам і вирішив поділитися з шанувальниками ЦН. Ну а далі в кожного є своя голова на плечах. Можливо в когось з'явиться підвердження, а можливо зворотнє.
В наш час вірити не можна нікому, хіба що группенфюреру СС Г. Мюллеру.
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25.10.2024 18:40 Ответить
звичайно ні, якщо врахувати що вони російську в школі вчать...
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25.10.2024 18:52 Ответить
8 млн снарядів, Карл
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25.10.2024 17:29 Ответить
с 8 ми один только взрывается
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25.10.2024 17:31 Ответить
Крайне дофига! У наших , наверно , столько всего не было.
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25.10.2024 23:29 Ответить
а шо первая уже в пакетах ?
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25.10.2024 17:30 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/10/25/7481378/ ГУР: россияне закрепляют по переводчику на каждые 30 северокорейских солдат
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25.10.2024 17:32 Ответить
пока будут переводить и переводчиков и корейцев зажмурят
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25.10.2024 17:33 Ответить
Логічно і правильно було б після такого повороту, щоб амери нарешті виступили з заявою про те, що у відповідь знімають всі обмеження на удари по рф і причина для цього ось ця і вина цьому саме козломорді. І для себе могли б бути спокійними, що не Захід почав ескалацію. Ну це дійсно гарно можна обіграти , от і підстави для цього зявились.
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25.10.2024 17:33 Ответить
и отправили 3000 индейцев
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25.10.2024 17:34 Ответить
В США вибори , і поки вони не пройдуть ніякої реакції не буде. І це якщо виграють Демократи то можливо щось і зміниться в дальності обстрілів території терористичної держави расєя, а якщо Трамп….
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25.10.2024 19:08 Ответить
От би нам таких рішучих союзників як пухломордий....
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25.10.2024 17:38 Ответить
Не сама демократична Україна веде війну з диктатурами, щоб була в ЄС демократія, що тут не так???
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25.10.2024 17:43 Ответить
а чому Україна не сама демократична?
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25.10.2024 19:44 Ответить
Це бачать південні корейці, це бачать британці, це бачать фіни із шведами, це бачить Блумберг і Таймс. Але категорично не бачить уряд США. Пам'ятаю картинку де ,,сліпоглухі,, представники місії ОБСЄ бродять з паличками по лінії розміжування на Донбасі. Зараз таку саму картинку можна ліпити на дописи про ,,сліпоту,, Білого Дому.
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25.10.2024 17:49 Ответить
В Конгрессе призвали Байдена к "прямым военным действиям" из-за солдат КНДР в России
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25.10.2024 17:53 Ответить
Так. Але чи буде цей зойк результативним?
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25.10.2024 17:54 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%96%D1%81 Гарріс минус на выборах если не пошлют
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25.10.2024 17:57 Ответить
В США заговорили о своих "прямых военных действиях", если войска из КНДР войдут в Украину - ТСН
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25.10.2024 17:55 Ответить
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что с юридической точки зрения Крым не принадлежит России.

Источник: Лукашенко в интервью российским СМИ
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25.10.2024 17:51 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/10/25/7481392/ Bloomberg: В НАТО готовят варианты ответа на военное сотрудничество РФ и КНДР против Украины
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25.10.2024 17:58 Ответить
https://korrespondent.net/world/4726315-kytai-anonsyroval-ohranychenyia-na-postavku-dronov-v-rf Китай анонсировал ограничения на поставку дронов в РФ
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25.10.2024 18:01 Ответить
І не останю...
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25.10.2024 18:02 Ответить
Та зачекайте трохи - не спішіть.
Ще перших наші собачки не з'їли.
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25.10.2024 18:37 Ответить
А ніхто не думав, що під прапором КНДР, у формі РФ, можуть бути представники КНДР без літери Д?
Нині людське життя не найвища цінність, а лише предмет договору між тими хто керує? Особливо між диктаторами, де життя громадянина лише цифра у статистичному звіті який навіть помічник помічника довіряє прочитати комусь менш важливому аніж помічник помічника.
Тим паче контракт на видобуток ресурсів із захоплених територій України - це дуже великі гроші, а якщо там будуть працювати китайці - то вигнати їх буде типу кроком агресії проти Китаю і цим комунякам буде плювати, що вони заключили контракт з болотом. Тибет не дасть збрехати.
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25.10.2024 18:47 Ответить
НУ так это только начало, пробная партия была, потом 10.000 потом 50.000 и тд
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25.10.2024 19:33 Ответить
"Новая "элита" "росии"" - так, імхо, казав про цю сволоту путінХЪ... Цікаво, як то сприйме чеченська банда вівцейоба-академіка? Просто так подихати херою "раисі" ой як не хочеться... Можливо, викине якійсь фортель перед смертю...
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25.10.2024 19:40 Ответить
почти 700 тысяч кацапья уже удобряют Украинскую землю.к ним добавится ещё и эта горстка узкоглазых рабов ына.
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25.10.2024 20:26 Ответить
 
 