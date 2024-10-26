Удар військ РФ по Дніпру: 7 людей госпіталізовані, 17-річний хлопець у важкому стані

Через російський ракетний удар по Дніпру постраждала 21 людина, з них 7 - у лікарні. 17-річний хлопець у важкому стані.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки ворожого удару

За його словами, у місті пошкоджені понад два десятки багатоквартирних будинків. Один зруйнований та ще один – аварійний.

"Для тимчасового ремонту власникам понівечених осель видають будматеріали", - уточнив Лисак.

Як повідомлялося, вночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру: спершу повідомлялося, що внаслідок удару є троє загиблих, 14 постраждалих, з них - четверо дітей. Згодом у ДСНС показали наслідки ракетного удару по Дніпру. Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що через удар по Дніпру пошкоджено лікарню ім. Мечникова. Також Цензор.НЕТ інформував, що внаслідок удару по Дніпру загинули дружина та донька поліцейського, кількість жертв зросла до 4.