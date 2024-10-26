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Новости
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Удар войск РФ по Днепру: 7 человек госпитализированы, 17-летний парень в тяжелом состоянии

удар по будинку у Дніпру

Из-за российского ракетного удара по Днепру пострадал 21 человек, из них 7 - в больнице. 17-летний парень в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия вражеского удара

По его словам, в городе повреждены более двух десятков многоквартирных домов. Один разрушен и еще один - аварийный.

"Для временного ремонта владельцам искореженных домов выдают стройматериалы", - уточнил Лысак.

Как сообщалось, ночью россияне нанесли ракетный удар по Днепру: сначала сообщалось, что в результате удара есть трое погибших, 14 пострадавших, из них - четверо детей. Впоследствии в ГСЧС показали последствия ракетного удара по Днепру. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за удара по Днепру повреждена больница им. Мечникова. Также Цензор.НЕТ информировал, что в результате удара по Днепру погибли жена и дочь полицейского, количество жертв возросло до 4.

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Днепр (4444) обстрел (27972) ранение (3401)


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Крим ще не бамбім?
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26.10.2024 13:12 Ответить
у нас є, справжня, хоч одна новина про опір?
нєнє, нє з марафону!
бо, кожний день, повний піздець!
нас ********, нас вбивають, падло зе!гундосить, буданов п'є каву.
хоч якісь перспективи є?
чи перед тотальною загибеллю, проп'ємо зе!тисячу і спокійно відійдемо......
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26.10.2024 13:15 Ответить
У однокласниці мого молодшого онука загинули сестричка підліток і мама, а дівчинці відірвало ручку, вона у тяжкому стані.
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26.10.2024 16:29 Ответить
 
 