Удар войск РФ по Днепру: 7 человек госпитализированы, 17-летний парень в тяжелом состоянии

Из-за российского ракетного удара по Днепру пострадал 21 человек, из них 7 - в больнице. 17-летний парень в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия вражеского удара

По его словам, в городе повреждены более двух десятков многоквартирных домов. Один разрушен и еще один - аварийный.

"Для временного ремонта владельцам искореженных домов выдают стройматериалы", - уточнил Лысак.

Как сообщалось, ночью россияне нанесли ракетный удар по Днепру: сначала сообщалось, что в результате удара есть трое погибших, 14 пострадавших, из них - четверо детей. Впоследствии в ГСЧС показали последствия ракетного удара по Днепру. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за удара по Днепру повреждена больница им. Мечникова. Также Цензор.НЕТ информировал, что в результате удара по Днепру погибли жена и дочь полицейского, количество жертв возросло до 4.