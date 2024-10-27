Рашисти атакували ще 2 населені пункти на Херсонщині: є поранені
Сьогодні, 27 жовтня 2024 року, близько першої години дня під ворожий вогонь потрапило селище Комишани на Херсонщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, внаслідок російського обстрілу поранення дістав чоловік 62 років. Каретою швидкої його доправили до лікарні.
"В потерпілого - вибухова та черепно-мозкова травми, а також поранення попереку та стегна. Нині йому надають всю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Також за даними ОВА, сьогодні опівдні армія РФ скинула вибухівку з дрона на жительку Берислава.
Постраждала 60-річна жінка. Вона самостійно звернулась по меддопомогу. Потерпіла дістала мінно-вибухову травму та контузію.
Раніше повідомлялося, що ворог ударив по Херсону, загинув чоловік.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль