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Рашисты атаковали еще 2 населенных пункта на Херсонщине: есть раненые

Наслідки атаки на Білозерку 25 жовтня

Сегодня, 27 октября 2024 года, около часа дня под вражеский огонь попал поселок Камышаны на Херсонщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, в результате российского обстрела ранения получил мужчина 62 лет. Каретой скорой его доставили в больницу.

"У пострадавшего - взрывная и черепно-мозговая травмы, а также ранения поясницы и бедра. Сейчас ему оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

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Также по данным ОВА, сегодня в полдень армия РФ сбросила взрывчатку с дрона на жительницу Берислава.

Пострадала 60-летняя женщина. Она самостоятельно обратилась за медпомощью. Пострадавшая получила минно-взрывную травму и контузию.

Ранее сообщалось, что враг ударил по Херсону, погиб мужчина.

Автор: 

обстрел (27972) Херсонская область (4908)


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Поки підар..си перегріються, ми захолонемо.
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27.10.2024 16:17 Ответить
 
 