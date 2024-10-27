Рашисты атаковали еще 2 населенных пункта на Херсонщине: есть раненые

Сегодня, 27 октября 2024 года, около часа дня под вражеский огонь попал поселок Камышаны на Херсонщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, в результате российского обстрела ранения получил мужчина 62 лет. Каретой скорой его доставили в больницу.

"У пострадавшего - взрывная и черепно-мозговая травмы, а также ранения поясницы и бедра. Сейчас ему оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Сутки на Донетчине: рашисты обстреляли 8 населенных пунктов, 2 человека погибли. ФОТО

Также по данным ОВА, сегодня в полдень армия РФ сбросила взрывчатку с дрона на жительницу Берислава.

Пострадала 60-летняя женщина. Она самостоятельно обратилась за медпомощью. Пострадавшая получила минно-взрывную травму и контузию.

Ранее сообщалось, что враг ударил по Херсону, погиб мужчина.