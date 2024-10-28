На Курахівському напрямку відбито 37 атак, основні зусилля ворог зосереджує біля Новоселидівки, Новодмитрівки, Курахового та Катеринівки, - Генштаб

Загалом, упродовж минулої доби, 27 жовтня 2024 року, на фронті було зафіксовано 144 бойові зіткнення.

Удари по території України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, а також 91 авіаудар, зокрема, скинув 184 КАБи. Крім цього, здійснив 4410 обстрілів.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Хрінівка, Блешня, Вороб’ївка, Прогрес Чернігівської області; Кореньок, Басівка, Новеньке, Ободи, Олександрівка, Бояро-Лежачі, Велика Берізка, Старикове, Лісне, Степанівка, Чернацьке, Покрівка, Володимирівка, Волфине, Мезенівка, Іскрисківщина, Миропілля, Степне, Біловоди, Іванівка, Юнаківка Сумської області; Кудіївка, Малі Проходи, Вовчанськ, Лозова Харківської області; Новоєгорівка Луганської області; Терни, Свято-Покровське, Біла Гора, Часів Яр, Олександро-Калинове, Романівка, Костянтинівка, Щербинівка, Торецьк, Стара Миколаївка, Олександропіль, Успенівка, Курахове, Антонівка, Велика Новосілка, Новоандріївка, Ясна Поляна Донецької області; Білогір’я, Мала Токмачка Запорізької області; Козачі Лагері, Новотягинка Херсонської області.

Удари по ворогу

Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали одинадцять ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, уразили один пункт управління та одну артилерійську систему.

Нагадується, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1680 осіб. Також українські воїни знешкодили 7 танків, 40 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 68 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 100 одиниць автомобільної та 14 одиниць спеціальної техніки окупантів, а також одну важку вогнеметну систему.

Обстановка на Харківщині

Як зазначається, в районі населеного пунку Вовчанськ на Харківському напрямку за минулу добу відбулося чотири ворожих штурми позицій наших захисників.

На Куп’янському напрямку відбулося 20 атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії противника у бік Кіндрашівки, Синьківки, Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Загризового, Першотравневого та Вишневого.

Обстановка на Сході

Як інформує Генштаб, ворог атакував 16 разів на Лиманському напрямку. Основні наступальні зусилля противник зосереджував в районах Чернещини, Новомихайлівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Серебрянки та Григорівки.

На Краматорському напрямку окупанти дев’ять разів атакували в районах Оріхово-Василівки та Предтечиного.

Також зазначається, що на Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік Торецька та Щербинівки, при цьому ворог активно застосовував бомбардувальну авіацію, скинувши до десяти керованих бомб.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Крутий Яр, Вишневе та Селидове.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 37 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Новоселидівки, Новодмитрівки, Курахівки, Максимільянівки, Антонівки, Курахового та Катеринівки", - йдеться у повідомленні.

Обстановка на Півдні

За підтримки авіації на Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів наших позицій неподалік Новоукраїнки та Богоявленки.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках ворог активно задіював штурмову і бомбардувальну авіацію, зокрема скинув більше десятка керованих бомб.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції три рази. Отримали жорстку відсіч та зазнали втрат.

Обстановка на Півночі

Як інформує Генштаб, на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

"Триває операція у Курській області, за добу агресор здійснив 29 авіаційних ударів, скинув 42 КАБ, завдав 323 артилерійських обстріли", - наголошують у Генштабі.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.