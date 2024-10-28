На Кураховском направлении отражено 37 атак, основные усилия враг сосредотачивает возле Новоселидовки, Нововодмитровки, Курахова и Екатериновки, - Генштаб
В общем, за прошедшие сутки, 27 октября 2024 года, на фронте было зафиксировано 144 боевых столкновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по территории Украины
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 91 авиаудар, в частности, сбросил 184 КАБа. Кроме этого, совершил 4410 обстрелов.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Хреновка, Блешня, Воробьевка, Прогресс Черниговской области; Коренек, Басовка, Новенькое, Ободы, Александровка, Бояро-Лежачи, Большая Березка, Стариково, Лесное, Степановка, Чернацкое, Покровка, Владимировка, Волфино, Мезеновка, Искрисковщина, Мирополье, Степное, Беловоды, Ивановка, Юнаковка Сумской области; Кудиевка, Малые Проходы, Волчанск, Лозовая Харьковской области; Новоегоровка Луганской области; Терны, Свято-Покровское, Белая Гора, Часов Яр, Александро-Калиново, Романовка, Константиновка, Щербиновка, Торецк, Старая Николаевка, Александрополь, Успеновка, Курахово, Антоновка, Великая Новоселка, Новоандреевка, Ясная Поляна Донецкой области; Белогорье, Малая Токмачка Запорожской области; Казачьи Лагеря, Новотягинка Херсонской области.
Удары по врагу
Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли одиннадцать ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, поразили один пункт управления и одну артиллерийскую систему.
Напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1680 человек. Также украинские воины обезвредили 7 танков, 40 боевых бронированных машин, 51 артиллерийскую систему, 68 БпЛА оперативно-тактического уровня, 100 единиц автомобильной и 14 единиц специальной техники оккупантов, а также одну тяжелую огнеметную систему.
Обстановка на Харьковщине
Как отмечается, в районе населенного пункта Волчанск на Харьковском направлении за минувшие сутки произошло четыре вражеских штурма позиций наших защитников.
На Купянском направлении произошло 20 атак оккупантов. Силы обороны отражали наступательные действия противника в сторону Кондрашовки, Синьковки, Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Загрызово, Першотравневого и Вишневого.
Обстановка на Востоке
Как информирует Генштаб, враг атаковал 16 раз на Лиманском направлении. Основные наступательные усилия противник сосредотачивал в районах Чернещины, Новомихайловки, Макеевки, Тернов, Заречного, Серебрянки и Григорьевки.
На Краматорском направлении оккупанты девять раз атаковали в районах Орехово-Васильевки и Предтечино.
Также отмечается, что на Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку Торецка и Щербиновки, при этом враг активно применял бомбардировочную авиацию, сбросив до десяти управляемых бомб.
"На Покровском направлении наши защитники остановили 27 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Крутой Яр, Вишневое и Селидово.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 37 атак. Основные усилия враг сосредотачивал в районах Новоселидовки, Новодмитровки, Кураховки, Максимильяновки, Антоновки, Курахово и Катериновки", - говорится в сообщении.
Обстановка на Юге
При поддержке авиации на Времевском направлении противник совершил восемь штурмов наших позиций неподалеку Новоукраинки и Богоявленки.
На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг активно задействовал штурмовую и бомбардировочную авиацию, в частности сбросил более десятка управляемых бомб.
На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции три раза. Получили жесткий отпор и понесли потери.
Обстановка на Севере
Как информирует Генштаб, на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
"Продолжается операция в Курской области, за сутки агрессор совершил 29 авиационных ударов, сбросил 42 КАБ, нанес 323 артиллерийских обстрела", - отмечают в Генштабе.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
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На східній околиці Колесниківки на північ від річки Піщана російська штурмова група спробувала закріпитися в забудові населеного пункту. Дроноводам ЗСУ вдалося відбити накат. Додана сіра зона.
У Кругляківці противник просунувся вздовж вулиці Соснова на глибину до 200 метрів та продовжує накати у південному напрямку.
На захід від Стельмахівки противник просунувся вздовж лісосмуги на ділянці завширшки до 4.87 км на глибину до 1.7 км.
Лісомуга розташована вздовж височини, що дає противнику можливість посилити тиск у західному напрямку з метою закриття «кишені» на південь від Піщаного та Берестового."