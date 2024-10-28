На Кураховском направлении отражено 37 атак, основные усилия враг сосредотачивает возле Новоселидовки, Нововодмитровки, Курахова и Екатериновки, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки, 27 октября 2024 года, на фронте было зафиксировано 144 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 91 авиаудар, в частности, сбросил 184 КАБа. Кроме этого, совершил 4410 обстрелов.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Хреновка, Блешня, Воробьевка, Прогресс Черниговской области; Коренек, Басовка, Новенькое, Ободы, Александровка, Бояро-Лежачи, Большая Березка, Стариково, Лесное, Степановка, Чернацкое, Покровка, Владимировка, Волфино, Мезеновка, Искрисковщина, Мирополье, Степное, Беловоды, Ивановка, Юнаковка Сумской области; Кудиевка, Малые Проходы, Волчанск, Лозовая Харьковской области; Новоегоровка Луганской области; Терны, Свято-Покровское, Белая Гора, Часов Яр, Александро-Калиново, Романовка, Константиновка, Щербиновка, Торецк, Старая Николаевка, Александрополь, Успеновка, Курахово, Антоновка, Великая Новоселка, Новоандреевка, Ясная Поляна Донецкой области; Белогорье, Малая Токмачка Запорожской области; Казачьи Лагеря, Новотягинка Херсонской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 142 боевых столкновения, самые горячие - Покровское и Кураховское направления, - Генштаб

Удары по врагу

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли одиннадцать ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, поразили один пункт управления и одну артиллерийскую систему.

Напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1680 человек. Также украинские воины обезвредили 7 танков, 40 боевых бронированных машин, 51 артиллерийскую систему, 68 БпЛА оперативно-тактического уровня, 100 единиц автомобильной и 14 единиц специальной техники оккупантов, а также одну тяжелую огнеметную систему.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, в районе населенного пункта Волчанск на Харьковском направлении за минувшие сутки произошло четыре вражеских штурма позиций наших защитников.

На Купянском направлении произошло 20 атак оккупантов. Силы обороны отражали наступательные действия противника в сторону Кондрашовки, Синьковки, Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Загрызово, Першотравневого и Вишневого.

Обстановка на Востоке

Как информирует Генштаб, враг атаковал 16 раз на Лиманском направлении. Основные наступательные усилия противник сосредотачивал в районах Чернещины, Новомихайловки, Макеевки, Тернов, Заречного, Серебрянки и Григорьевки.

На Краматорском направлении оккупанты девять раз атаковали в районах Орехово-Васильевки и Предтечино.

Также отмечается, что на Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку Торецка и Щербиновки, при этом враг активно применял бомбардировочную авиацию, сбросив до десяти управляемых бомб.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 27 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Крутой Яр, Вишневое и Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 37 атак. Основные усилия враг сосредотачивал в районах Новоселидовки, Новодмитровки, Кураховки, Максимильяновки, Антоновки, Курахово и Катериновки", - говорится в сообщении.

Также читайте: Вблизи Левадного в Запорожской области ВСУ держит под контролем все командные высоты, там идет оборонная операция по восстановлению положения украинских войск, - ОГВ Таврия

Обстановка на Юге

При поддержке авиации на Времевском направлении противник совершил восемь штурмов наших позиций неподалеку Новоукраинки и Богоявленки.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг активно задействовал штурмовую и бомбардировочную авиацию, в частности сбросил более десятка управляемых бомб.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции три раза. Получили жесткий отпор и понесли потери.

Обстановка на Севере

Как информирует Генштаб, на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

"Продолжается операция в Курской области, за сутки агрессор совершил 29 авиационных ударов, сбросил 42 КАБ, нанес 323 артиллерийских обстрела", - отмечают в Генштабе.

Также читайте: Оккупанты пытаются закрепиться на левом берегу Оскола и прорваться к Купянску-Узловому, - командир батальона "Ахиллес" 92 ОШБр Федоренко

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.