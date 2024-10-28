РФ має ракети з Ірану та КНДР. Україні треба дозволити далекобійні удари по Росії, - Порошенко
П'ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав Захід зняти обмеження на використання далекобійних ракет по території РФ після інформації про поставки зброї з КНДР та Ірану до РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі польського телеканалу TVP World.
"Ми все ще чекаємо дуже важливого, життєво важливого рішення від Сполучених Штатів і від Німеччини щодо надання дозволу нашим військам використовувати ракети великої дальності по законним цілям на території Росії. І Taurus, це німецькі дуже сучасні, дуже ефективні ракети. Я не можу зрозуміти, чому українські військові, які захищають цивільні об’єкти на території України, не можуть знищити законні об’єкти на території Росії", - наголосив він.
Парламентар зазначив, що в України є дані про снаряди з КНДР та Ірану, але вона не може їх одразу знищити.
"Це - наша спільна війна, і перемога України однозначно в інтересах Вільного світу. Я думаю, що росія невипадково використовує північнокорейські артилерійські снаряди, північнокорейських солдатів, іранські ударні безпілотники. У цій ситуації ми хочемо розраховувати на наших партнерів", - додав Порошенко.
Важливим також, за словами лідера "ЄС", є також запрошення до НАТО.
"Без запрошення України в НАТО не буде стабільної безпекової ситуації на континенті. Без членства України в НАТО перемоги не буде. ...
Однак разом із цим запрошенням у нас не повинно бути компромісу щодо суверенітету і незалежності України. Однозначно жодного компромісу щодо територіальної цілісності України. Ніяких компромісів щодо здатності армії захистити українську територію та безпеку в Європі. Жодного компромісу щодо санкцій. Ми повинні скоротити можливість путіна фінансувати війну. І жодного компромісу щодо будь-якого шантажу Путіна, щоб не дозволити закрити двері НАТО перед Україною", - підсумував він.
Але всі адекватні хочуть, щобна виборах обов'язково перемогла політична сила/ідея, яку репрезентує, зокрема, партія Європейська Солідарність. Причому, не обов'язково щоб формувати моновладу (як зараз), можна і в коаліції (що краще для пересічних виборців), але обов'язково на принципах, які закладені в програмі справжніх національно-демократичних партій, тої ж ЄС, УНП(колишнього Руху), Реформи і порядок, та навіть і Удару.
P/S. Не треба згадувати Залужного... Бо нема за його спиною ні партії...ні команди....ні фінансової підтримки.
Як на мене... то Залужний зі своїм бойовим братерством іде до ЄС... стає президентським лідером... і з подальшим прем*єрством Пороха рятує державу! От тільки питання!? Зрозуміє чи цей тандем безмозковий нарІд!?
Тоді не сумнівайтесь, що національно-демократичні сили знайдуть достойного спільного кандидата, який сповідує їх ідеологію. І запорука в цьому - сам Порох. Можливо, це буде сам Порох, чи Залужний, чи Кошулинський. Втім, прізвищ, достойних, можна перелічити безліч, а хто конкретно буде - зараз вгадати важко.
Але головне в нашій парламентсько-президентській країні виграти вибори в ВР.
Але ж американці уникають знати, що саме, яка біда зараз кошмарить Україну.
Одні заявляють про потужну підтримку і як Україна перемагає з їх допомогою а інші про швидке рішення одним звінком.
А тут такий Порох, що на стороні орків воюють Іран та КНДР та й з підтримкою торгового партнера США - Китаю і щоб щось вирішити потрібно розширювати постачання ракет і авіації інакше буде дальше та сама х...ня.