РФ має ракети з Ірану та КНДР. Україні треба дозволити далекобійні удари по Росії, - Порошенко

П'ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав Захід зняти обмеження на використання далекобійних ракет по території РФ після інформації про поставки зброї з КНДР та Ірану до РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі польського телеканалу TVP World.

"Ми все ще чекаємо дуже важливого, життєво важливого рішення від Сполучених Штатів і від Німеччини щодо надання дозволу нашим військам використовувати ракети великої дальності по законним цілям на території Росії. І Taurus, це німецькі дуже сучасні, дуже ефективні ракети. Я не можу зрозуміти, чому українські військові, які захищають цивільні об’єкти на території України, не можуть знищити законні об’єкти на території Росії", - наголосив він.

Парламентар зазначив, що в України є дані про снаряди з КНДР та Ірану, але вона не може їх одразу знищити.

"Це - наша спільна війна, і перемога України однозначно в інтересах Вільного світу. Я думаю, що росія невипадково використовує північнокорейські артилерійські снаряди, північнокорейських солдатів, іранські ударні безпілотники. У цій ситуації ми хочемо розраховувати на наших партнерів", - додав Порошенко.

Важливим також, за словами лідера "ЄС", є також запрошення до НАТО.

"Без запрошення України в НАТО не буде стабільної безпекової ситуації на континенті. Без членства України в НАТО перемоги не буде. ...

Однак разом із цим запрошенням у нас не повинно бути компромісу щодо суверенітету і незалежності України. Однозначно жодного компромісу щодо територіальної цілісності України. Ніяких компромісів щодо здатності армії захистити українську територію та безпеку в Європі. Жодного компромісу щодо санкцій. Ми повинні скоротити можливість путіна фінансувати війну. І жодного компромісу щодо будь-якого шантажу Путіна, щоб не дозволити закрити двері НАТО перед Україною", - підсумував він.

