Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
2 367 41

РФ має ракети з Ірану та КНДР. Україні треба дозволити далекобійні удари по Росії, - Порошенко

Порошенко закликав дати дозвіл на далекобійні удари по РФ

П'ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав Захід зняти обмеження на використання далекобійних ракет по території РФ після інформації про поставки зброї з КНДР та Ірану до РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі польського телеканалу TVP World.

"Ми все ще чекаємо дуже важливого, життєво важливого рішення від Сполучених Штатів і від Німеччини щодо надання дозволу нашим військам використовувати ракети великої дальності по законним цілям на території Росії. І Taurus, це німецькі дуже сучасні, дуже ефективні ракети. Я не можу зрозуміти, чому українські військові, які захищають цивільні об’єкти на території України, не можуть знищити законні об’єкти на території Росії", - наголосив він.

Парламентар зазначив, що в України є дані про снаряди з КНДР та Ірану, але вона не може їх одразу знищити.

"Це - наша спільна війна, і перемога України однозначно в інтересах Вільного світу. Я думаю, що росія невипадково використовує північнокорейські артилерійські снаряди, північнокорейських солдатів, іранські ударні безпілотники. У цій ситуації ми хочемо розраховувати на наших партнерів", - додав Порошенко.

Важливим також, за словами лідера "ЄС", є також запрошення до НАТО.

"Без запрошення України в НАТО не буде стабільної безпекової ситуації на континенті. Без членства України в НАТО перемоги не буде. ...

Однак разом із цим запрошенням у нас не повинно бути компромісу щодо суверенітету і незалежності України. Однозначно жодного компромісу щодо територіальної цілісності України. Ніяких компромісів щодо здатності армії захистити українську територію та безпеку в Європі. Жодного компромісу щодо санкцій. Ми повинні скоротити можливість путіна фінансувати війну. І жодного компромісу щодо будь-якого шантажу Путіна, щоб не дозволити закрити двері НАТО перед Україною", - підсумував він.

КНДР зброя Порошенко Петро
Топ коментарі
+16
ху.йло їх всіх залякав. бити потрібно своїми ракетами, тільки де вони?
28.10.2024 15:46 Відповісти
+15
Клоуни закрили всі ракетні програми в серпні 2019.
28.10.2024 15:59 Відповісти
+11
Треба, але ната та пентагон сидять перелякані за ''червоними лініями''.
28.10.2024 15:51 Відповісти
Страх плюс потрапляння в пастку свого власного ідеально-гуманістичного образу, що змушує лицемірно слідувати йому там, де це не утискає власного комфорту.
28.10.2024 15:46 Відповісти
ху.йло їх всіх залякав. бити потрібно своїми ракетами, тільки де вони?
28.10.2024 15:46 Відповісти
Клоуни закрили всі ракетні програми в серпні 2019.
28.10.2024 15:59 Відповісти
Треба
28.10.2024 15:47 Відповісти
"Ми все ще чекаємо дуже важливого, життєво важливого рішення від Сполучених Штатів і від Німеччини...", а Сполучені Штати та Німеччина чекають на результати виборів у Сполучених Штатах.
28.10.2024 15:48 Відповісти
А США і Німеччина чекають, коли в Україні припинять красти, коли припинять тиснути на засоби масової інформації, коли зупинитьсчя мальчік від узурпації влади... Якби в нас була демократія і вільні ЗМІ, не було при владі мародерів і російських агентів, то мабуть давно нам дали не тільки дозвіл на застосування цих ракет, а навіть побудували по нових технологіях завод по випуску таких ракет. Але нарід 73% замість безпеки своїх дітей і внуків вибрали райське життя під час війни "зеленій" шоблі.
28.10.2024 17:00 Відповісти
Це вже само собою...але якось мовчать про тих, хто ліпив ці 73%, це все їх рук діло.
28.10.2024 17:07 Відповісти
наші партнери ще не одне десятиліття проведуть у дискусіях та пустих заявах..., навіть коли ці ракеті полетять на них, вони будуть шукати консенсус... колективна відповідальність це ні про що.... це провал у прийнятті рішень...
28.10.2024 15:49 Відповісти
Треба, але ната та пентагон сидять перелякані за ''червоними лініями''.
28.10.2024 15:51 Відповісти
... а зелений у нарІда буде лідером і набере свої постійні 73 відсотки ідіотів!!!)))
28.10.2024 15:58 Відповісти
Ще одної клоунади країна не переживе.
28.10.2024 16:00 Відповісти
... здається ..що і першої клоунади вже достатньо...!! Але страшне те...що по теренам України блукають ще сотні тисяч відвертих безмозкових ідіотів...які вважають Зеленого рятівником і борцем за Україну. А де дійсно катастрофа.
28.10.2024 16:08 Відповісти
Ідіотів вилікує смерть.
28.10.2024 16:12 Відповісти
... невже два з половиною роки війни не довели... що смерть не лікує ідіотів!? Гинуть найкращі... А ідіоти залишаються. І продовжують вірити зеленому... І таких ох як багато. Навіть тут... Сами бачите... Тільки не Порох... Шансів у Пороха..нуль... тощо!!!
28.10.2024 16:20 Відповісти
90% - виборців зеленського з Маріуполя вже в могилі.
28.10.2024 16:23 Відповісти
..допомогло?... Чи інші порозумнішали? Чи фейсбук не світиться коханням до Зеленого і його дій!! ??
28.10.2024 16:32 Відповісти
В фейсбуці працюють цілі бригади ботів з ботоферм.
28.10.2024 17:09 Відповісти
..а по вулицям України ходять цілі товпи тих... хто ці Фейсбуки та Телеграми читають і сцяться від щастя... коли з екрана телевізора чути хрипатий голос і звучать казки про невпинну боротьбу з ворогом, з корупцією, казнокрадами і всім іншим.. От і вибирає фейсбук з телеграмом і телевізором... Весну 2019 року Вам у приклад...
28.10.2024 17:41 Відповісти
На весні 2019 мізки промили з використанням НЛП через ТВ. Людям реально дахт позривало. Після такої промивки мізків процентів 5-7 не зможуть повернутись до нормального життя. Їм навіть психіатри н допоможуть. (Це показує досвід білого братства, де перший раз було застосовано НЛА на великій аудиторії).
28.10.2024 18:25 Відповісти
....промили тим..у кого їх не було апріорі! Неможливо людині думаючій... (а таких до 25 відсотків у КОЖНІЙ країні світу ) промити мозок! Бо людина ДУМАЄ і аналізує! Більшості ця функція недоступна. Це факт... що більшість живе за принципом трьох П ..Пожрати... поспати...посрати... Зеленський удосконалив цей слоган ще одним П .... поржати!! За ці роки НІЧОГО у більшості не змінилося. Тому вибори ..що будуть... не принесуть нашій державі світлого. З нашим нарІдом світла не буде. Приклад...початок війни! Коли самі прогресивні..самі патріоти і думаючі пішли воювати... черги біля воєнкоматів... А зараз.?? Бігуни..баби..які відбивають своїх...аби їх не забрали в армію...повна імпотенція влади... тощо. Скажу за своє оточення. Повернулися люди...яким по 50-60--65 років і які продовжують літати і працювати. Так..вони вже непридатні..як бойові пілоти...але свою роботу у іншій стезі авіації виконують... А молодь щезла... Якщо у перші дні війни масово поверталися... гинули... то зараз НЕМА... Оце Вам і співвідношення 25 до 75... Неможливо промити мозок! Можливо промити пусту макітру... !!
28.10.2024 20:13 Відповісти
Дай Боже, щоб вона цю каденцію пережила. Якби вибрали у 2019 році президеннтом Порошенка, то були б свої ракети, свої дрони, свої танки, свої САУ і снаряди і точно би широкомасштабного нападу не було. Але у наріду замість логіки був дешевий фільм про казкового хлопчика. Забулися великі дяді і тьоті, що казки бувають тільки для дітей.
28.10.2024 17:02 Відповісти
в принципі, всім адекватним похер, які зараз шанси особисто Пороха на виборах. Хоча би тому що, ще невідомо, чи піде Порох на вибори.
Але всі адекватні хочуть, щобна виборах обов'язково перемогла політична сила/ідея, яку репрезентує, зокрема, партія Європейська Солідарність. Причому, не обов'язково щоб формувати моновладу (як зараз), можна і в коаліції (що краще для пересічних виборців), але обов'язково на принципах, які закладені в програмі справжніх національно-демократичних партій, тої ж ЄС, УНП(колишнього Руху), Реформи і порядок, та навіть і Удару.
28.10.2024 16:07 Відповісти
... біля кожної політичної сили стоїть ПРІЗВИЩЕ!! Назвемо першого кандидата...- Зеленський! Назвіть другого!?

P/S. Не треба згадувати Залужного... Бо нема за його спиною ні партії...ні команди....ні фінансової підтримки.
28.10.2024 16:12 Відповісти
... ну то що ..пане ... ? Шукаєте опонента зеленому? А крім Пороха то і нема нікого!? Чи то Притула...Тимошенко... а може і комбат Ляшко може вилізти на арену президентських боїв? Вилізе багато лайна..І старого і нового. Тільки у значної частини безмозкового нарІду ( доведено весною 2019 року) нічого у макітрах не добавилося.
Як на мене... то Залужний зі своїм бойовим братерством іде до ЄС... стає президентським лідером... і з подальшим прем*єрством Пороха рятує державу! От тільки питання!? Зрозуміє чи цей тандем безмозковий нарІд!?
28.10.2024 16:29 Відповісти
ви хочете поговорити про вибори Президента?
Тоді не сумнівайтесь, що національно-демократичні сили знайдуть достойного спільного кандидата, який сповідує їх ідеологію. І запорука в цьому - сам Порох. Можливо, це буде сам Порох, чи Залужний, чи Кошулинський. Втім, прізвищ, достойних, можна перелічити безліч, а хто конкретно буде - зараз вгадати важко.
Але головне в нашій парламентсько-президентській країні виграти вибори в ВР.
28.10.2024 17:41 Відповісти
.... я хочу почути Вашу думку стосовно кандидата у противагу зеленій паскуді!? Та й назвіть хоч кілька достойних призвищ...які будуть здатні щось змінити...!? І чи піде стадо голосувати за ....як Ви назвали...достойними?! Головні не ті ..що видвигають свої кандидатури... Головні ..ті..хто йде на вибори. А з цим у нас просто катастрофа! Сьогодні противага національно-демократичним силам.... БЕЗМОЗКОВИЙ НАРіД!
28.10.2024 17:48 Відповісти
ще раз: головне - виграти парламент! В нас - не США.
28.10.2024 17:55 Відповісти
... не вигравши президентські вибори... виграти вибори у ВР... примара!!! І Ви уникаєте відповіді.... про прізвища! Бо впевнений ...що крім Пороха Ви нікого не бачите. І добре знаєте... що вибори іншого... навіть не зеленого..це НІЧОГО!!!
28.10.2024 18:02 Відповісти
.. і хочу Вас ще запитати....))) А хто вибрав у ВР Безуглу.. Колю Катлету... Корабельну сосну... Трет*якову....??? Невже за п*ять років щось змінилося? Найкращі загинули.... Розумні патріоти загинули... А вибирати будуть від 18 до 25... Головний і стовідсотковий електорат зеленського... Реально безмозковий..але активний!
28.10.2024 17:59 Відповісти
От, якби це Порох сказав хоч би в ефірі Fox News, або ж навіть СNN - було би більше толку.
Але ж американці уникають знати, що саме, яка біда зараз кошмарить Україну.
28.10.2024 15:54 Відповісти
Йому не дадуть ефір для цього. Там демократія тільки на словах, в ефір не випустять щось таке що може сплутати карти одному із кандидатів.

Одні заявляють про потужну підтримку і як Україна перемагає з їх допомогою а інші про швидке рішення одним звінком.

А тут такий Порох, що на стороні орків воюють Іран та КНДР та й з підтримкою торгового партнера США - Китаю і щоб щось вирішити потрібно розширювати постачання ракет і авіації інакше буде дальше та сама х...ня.
28.10.2024 17:48 Відповісти
После того, как первая сбитая или сбившаяся с курса ракета влупит в какой-нибудь жилой дом, детский сад или больницу европейские леваки поднимут такой вой, что нам откажут не только в ракетах, но и в любом обычном вооружении. Демократия...
28.10.2024 15:59 Відповісти
Мешканцям ЄС плювати куди попаде ракета на территорії нацистської россії. Головне, що би по ним нічого не прилітало. Куда ми стріляємо власною зброєю, їх не цікавить.
28.10.2024 16:27 Відповісти
Нагадати як адміністрація тиснула на Україну після ударів по НПЗ та заявляла що ми демократична країна яка прагне в ЄС та не має бити по цивільних об'єктах.
28.10.2024 17:49 Відповісти
Який тиск, ви що. Це був набір формальних фраз зі стандартного асортименту дипломатії.
28.10.2024 18:18 Відповісти
Евгений Онегин db7a670f. Маніпуляція.
28.10.2024 16:24 Відповісти
З такими "друзями" у розвідку не ходять.
28.10.2024 17:04 Відповісти
да
28.10.2024 17:09 Відповісти
 
 