РФ имеет ракеты из Ирана и КНДР. Украине нужно разрешить дальнобойные удары по России, - Порошенко

Порошенко закликав дати дозвіл на далекобійні удари по РФ

Пятый президент и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призвал Запад снять ограничения на использование дальнобойных ракет по территории РФ после информации о поставках оружия из КНДР и Ирана в РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире польского телеканала TVP World.

"Мы все еще ждем очень важного, жизненно важного решения от Соединенных Штатов и от Германии относительно предоставления разрешения нашим войскам использовать ракеты большой дальности по законным целям на территории России. И Taurus, это немецкие очень современные, очень эффективные ракеты. Я не могу понять, почему украинские военные, которые защищают гражданские объекты на территории Украины, не могут уничтожить законные объекты на территории России", - подчеркнул он.

Парламентарий отметил, что у Украины есть данные о снарядах из КНДР и Ирана, но она не может их сразу уничтожить.

"Это - наша общая война, и победа Украины однозначно в интересах Свободного мира. Я думаю, что россия неслучайно использует северокорейские артиллерийские снаряды, северокорейских солдат, иранские ударные беспилотники. В этой ситуации мы хотим рассчитывать на наших партнеров", - добавил Порошенко.

Важным также, по словам лидера "ЕС", является приглашение в НАТО.

"Без приглашения Украины в НАТО не будет стабильной ситуации безопасности на континенте. Без членства Украины в НАТО победы не будет.

Однако вместе с этим приглашением у нас не должно быть компромисса относительно суверенитета и независимости Украины. Однозначно никакого компромисса относительно территориальной целостности Украины. Никаких компромиссов относительно способности армии защитить украинскую территорию и безопасность в Европе. Никакого компромисса относительно санкций. Мы должны сократить возможность путина финансировать войну. И никакого компромисса относительно любого шантажа Путина, чтобы не позволить закрыть двери НАТО перед Украиной", - подытожил он.

