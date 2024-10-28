РФ имеет ракеты из Ирана и КНДР. Украине нужно разрешить дальнобойные удары по России, - Порошенко
Пятый президент и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призвал Запад снять ограничения на использование дальнобойных ракет по территории РФ после информации о поставках оружия из КНДР и Ирана в РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире польского телеканала TVP World.
"Мы все еще ждем очень важного, жизненно важного решения от Соединенных Штатов и от Германии относительно предоставления разрешения нашим войскам использовать ракеты большой дальности по законным целям на территории России. И Taurus, это немецкие очень современные, очень эффективные ракеты. Я не могу понять, почему украинские военные, которые защищают гражданские объекты на территории Украины, не могут уничтожить законные объекты на территории России", - подчеркнул он.
Парламентарий отметил, что у Украины есть данные о снарядах из КНДР и Ирана, но она не может их сразу уничтожить.
"Это - наша общая война, и победа Украины однозначно в интересах Свободного мира. Я думаю, что россия неслучайно использует северокорейские артиллерийские снаряды, северокорейских солдат, иранские ударные беспилотники. В этой ситуации мы хотим рассчитывать на наших партнеров", - добавил Порошенко.
Важным также, по словам лидера "ЕС", является приглашение в НАТО.
"Без приглашения Украины в НАТО не будет стабильной ситуации безопасности на континенте. Без членства Украины в НАТО победы не будет.
Однако вместе с этим приглашением у нас не должно быть компромисса относительно суверенитета и независимости Украины. Однозначно никакого компромисса относительно территориальной целостности Украины. Никаких компромиссов относительно способности армии защитить украинскую территорию и безопасность в Европе. Никакого компромисса относительно санкций. Мы должны сократить возможность путина финансировать войну. И никакого компромисса относительно любого шантажа Путина, чтобы не позволить закрыть двери НАТО перед Украиной", - подытожил он.
Але всі адекватні хочуть, щобна виборах обов'язково перемогла політична сила/ідея, яку репрезентує, зокрема, партія Європейська Солідарність. Причому, не обов'язково щоб формувати моновладу (як зараз), можна і в коаліції (що краще для пересічних виборців), але обов'язково на принципах, які закладені в програмі справжніх національно-демократичних партій, тої ж ЄС, УНП(колишнього Руху), Реформи і порядок, та навіть і Удару.
P/S. Не треба згадувати Залужного... Бо нема за його спиною ні партії...ні команди....ні фінансової підтримки.
Як на мене... то Залужний зі своїм бойовим братерством іде до ЄС... стає президентським лідером... і з подальшим прем*єрством Пороха рятує державу! От тільки питання!? Зрозуміє чи цей тандем безмозковий нарІд!?
Тоді не сумнівайтесь, що національно-демократичні сили знайдуть достойного спільного кандидата, який сповідує їх ідеологію. І запорука в цьому - сам Порох. Можливо, це буде сам Порох, чи Залужний, чи Кошулинський. Втім, прізвищ, достойних, можна перелічити безліч, а хто конкретно буде - зараз вгадати важко.
Але головне в нашій парламентсько-президентській країні виграти вибори в ВР.
Але ж американці уникають знати, що саме, яка біда зараз кошмарить Україну.
Одні заявляють про потужну підтримку і як Україна перемагає з їх допомогою а інші про швидке рішення одним звінком.
А тут такий Порох, що на стороні орків воюють Іран та КНДР та й з підтримкою торгового партнера США - Китаю і щоб щось вирішити потрібно розширювати постачання ракет і авіації інакше буде дальше та сама х...ня.