В Україні завершилася 10-річна люстрація: Чиновників часів Януковича зможуть вільно призначати на посади
В Україні закінчився 10-річний строк дії обмежень, передбачених законом "Про очищення влади".
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать норми закону №1682-VII.
Закон "Про очищення влади" набув чинності 16 жовтня 2014 року.
Так, протягом десяти років з дня набрання цим законом чинності заборонялося призначати на посади в органах влади осіб, які обіймали сукупно не менше одного року посаду (посади) у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року.
Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади" востаннє оновлювався 2 липня 2024 року. Тоді у ньому залишалося менше 600 прізвищ.
На той час представник президента в Конституційному Суді України Федір Веніславський у 2020 році заявляв, що Конституційний Суд нарешті має визнати закон про люстрацію неконституційним.
Також він назвав закон про люстрацію "сумнівно-конституційним" і відмовився оцінювати, чи варто було люструвати призначеного заступником голови ОП колишнього чиновника МВС часів Януковича Олега Татарова.
У 2021 році тодішній глава Мін'юсту Денис Малюська виступив за збереження механізму люстрації в Україні, але запропонував звузити сферу його застосування, зосередившись на критично важливих персоналіях.
"Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним наказ Нацбанку від 22 жовтня 2014 року про звільнення Бориса Приходька з посади заступника голови НБУ в порядку люстрації. Про це повідомляє FinClub із посиланням на постанову суду від 28 грудня 2015 року."
"Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді начальника Державної автоінспекції Міністерства внутрішніх справ Анатолія Сіренка, звільненого за законом "Про очищення влади" (люстрації)."
"Одеський апеляційний адміністративний суд поновив на посаді люстрованого прокурора Печерського району Києва і Приморського району Одеси Олександра Кузьменка. Йому також повинні виплатити майже 300 000 гривен зарплати за час "вимушеного прогулу".
"наприкінці 2017 року Порошенко передумав ліквідувати очолюваний Вовком суд."
Десь в ОПі засміявся Олег Татаров...
Гірше не буде.
Зелена чмоня тільки продовжує традиції папірєдніков
До речі, тут посада генпрокурора вивільнюється, а Зеля не може знайти кандидатуру - так чому не Пшонка? Татаров буде його рекомендувати.
Перечисленные тобой лица находятся на выборных должностях, выборы - это и есть люстрация.
А вот если ты хочешь запретить выборы - это другое дело. Тогда выпускай из страны всех кто не хочет жить в Сомали, и назначай тут президентами, мэрами и депутатами кого тебе угодно.
Т.е. будем голосовать за тех кому разрешено быть в списке, наплюем на Конституцию (ст. 76) ?
Вам бы определенно понравилось в Сомали.
Следует ли удивляться, тому что творит Зеленский узурпировав власть и подменив законодательную власть ручным кабмином, если пол-страны радуется что на право выбора положен болт ?)
Люстрация - это действенная мера против коррупции и диктатуры. Если бы мы проводили люстрацию, не было бы таких проблем с коррупией. И войны скорее всего не было. Были уже давно в ЕС и НАТО. Страны, которые провели люстрацию - страны Балтии, Восточной Европы благодаря люстрации уже давно там.
Во-вторых, лица на выборных должностях не несут ответственности за принимаемые решения, так что за это осудить их тоже не получится. По сути это решения которые принимал народ, через избранных им делегатов.
В-третьих осуждать за принадлежность даже нюрнбергский трибунал не решался. А ты хочешь осуждать за принадлежность к политической партии? Адик с того света тебе апплодирует, да и Виссарионыч тоже;
В-четвертых, люстрация - это инструмент, которым может пользоваться и диктатура в том числе. С чего ты взял что люстрировать может только "патриотичная власть"? Вот выберут царя Владимира II на трон во второй раз - и Вава тоже сделает люстрацию;
В-пятых, к коррупции люстрация не имеет совсем никакого отношения. Коррупция всегда присутствует там, где есть а) разрешительная система; б) человеческий фактор в принятии разрешения\запрета; в) назначаемые должности вместо выбираемых. Я тебе с ходу могу назвать 15 уголовных дел о коррупции против людей которые до Зеленского работали чуть ли ни менеджерами по перекладыванию бумажек, т.е. при Яныке не занимали абсолютно никакой должности, то есть прошли (бы) через закон о люстрации;
В-шестых, фантазировать что если бы - неблагодарное дело. Вот Путин говорит что если бы не было майдана, то не было бы войны, так что теперь?
Все очень просто.
Есть УК. Он относительно хороший.
Есть КУПАП. Старый, еще советский, но рабочий.
Есть КАСУ. После Порошенка он немного спаскудился, но тем не менее еще есть.
У этих статей есть подведомственность. Бери исполняй, пожалуйста, кто мешает?
Ну видимо мешают две сокровенные мечты каждого украинца: чтобы не было коррупции, и чтобы был кум, который в случае чего, мог порешать.
>лица на выборных должностях не несут ответственности за принимаемые решения
В Украине да, в этом и проблема. Должностные лица должны нести гораздо большую ответственность за все свои действия. Только тогда и будет толк.
Это выдает в вас банальное желание просто применить админресурс к политическим оппонентам, не будучи в силах предоставить честную и равную альтернативу.
Оно и понятно. Когда вам показывают в лицо сравнительную статистику и графики на тему "как было хорошо раньше, и как стало плохо теперь" - вам нечего на это возразить. Приходится звать на помощь СБУ, люстрации всякие, в общем затыкать рот. Боитесь что народ на выборах сделает правильный выбор, а не вас
Другие страны сюда можете не впутывать, у них свой путь развития, который был до, был во время, и будет после. Люстрация там - действующий инструмент и всего лишь предохранитель, используемый с умом. И то, это не всегда помогает. ВВП Украины где не было люстрации, в довоенный год - 450 млрд долл. ВВП Литвы где была люстрация - 137 млрд долл. В Германии где была люстрация - 5.3 трлн, в Японии где о люстрациях даже не слышали - 5.7 трлн.
Вам бы как следует проанализировать с обратной стороны: что делали, и как живут развитые страны. Но нет же ж, совковое желание закрыть другим рот превалирует.
Люксембург: 1-я десятка по ППС, собственно первое место. НАТО, ЕС. Никаких люстраций в жизни не было. Страна под кем только ни была. В стране три языка. Официальных. Из них два языка бывших противников.
Швейцария: 1-я десятка по ППС. Нейтральна, многонациональна. Ни ЕС, ни НАТО. 4 официальных языка, из которых 2 языка бывших противников.
Ирландия: 1-я десятка по ППС. То же самое.
Но вы почему-то берете в пример не процветающие страны, а какой-то европейский отшиб.
> В Украине да, в этом и проблема. Должностные лица должны нести гораздо большую ответственность за все свои действия. Только тогда и будет толк.
Вы это не сможете сделать ни фактически, ни юридически. Просто потому что это противоречит концепции работы коллегиальных органов - раз, является инструментом давления на законодательную власть - два, не поддается юридической формулировке в области состава преступления - три. Но вы похоже в такие тонкости не углубляетесь.
Вот кстати Зеленский провел люстрацию СМИ. Теперь есть телемарафон и только он. Вы довольны?)
> ВВП Украины где не было люстрации, в довоенный год - 450 млрд долл. ВВП Литвы где была люстрация - 137 млрд долл
Ты бред несешь полный. ВВП на душу населения в Литве в 5 раз больше, чем в Украине. Минимальная зарплата в 5 раз больше.
Это определяет суд на основании персональной ответственности за нарушения, обозначенные в уголовном кодексе.
> Ты бред несешь полный. ВВП на душу населения в Литве в 5 раз больше, чем в Украине. Минимальная зарплата в 5 раз больше.
В гугле забанили что ли?
Украина: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2023/October/weo-report?c=926,&s=NGDP_RPCH,NGDPD,PPPGDP,NGDPDPC,PPPPC,PCPIPCH,LP,&sy=2021&ey=2028&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1
Третий рядок, "Purchasing power parity" - 448.954
Литва: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2023/October/weo-report?c=946,&s=NGDP_RPCH,NGDPD,PPPGDP,NGDPDPC,PPPPC,PCPIPCH,&sy=1995&ey=2028&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1
Третий рядок, "Purchasing power parity" - 132.694
Марш в школу, 10-й \ 11-й класс, уроки экономики для детей!
Разговор окончен.
Ввп України в 2021 був коло 200В дол.
Богдан, що очолював ОП у 2019 теж був люстрований.
ЗЄ поклав прутня на люстрацію ще до того, як насрав на Конституцію України.
ами будуть знищувати до останього ( якщо українці не знищуть їх ранїше)?