В Україні завершилася 10-річна люстрація: Чиновників часів Януковича зможуть вільно призначати на посади

В Україні закінчився 10-річний строк дії обмежень, передбачених законом "Про очищення влади".

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать норми закону №1682-VII.

Закон "Про очищення влади" набув чинності 16 жовтня 2014 року.

Так, протягом десяти років з дня набрання цим законом чинності заборонялося призначати на посади в органах влади осіб, які обіймали сукупно не менше одного року посаду (посади) у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року.

Читайте: ОП засекретив результати люстраційної перевірки заступника секретаря РНБО Демченка: він також зник з люстраційного списку Мін'юсту

Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади" востаннє оновлювався 2 липня 2024 року. Тоді у ньому залишалося менше 600 прізвищ.

На той час представник президента в Конституційному Суді України Федір Веніславський у 2020 році заявляв, що Конституційний Суд нарешті має визнати закон про люстрацію неконституційним.

Також він назвав закон про люстрацію "сумнівно-конституційним" і відмовився оцінювати, чи варто було люструвати призначеного заступником голови ОП колишнього чиновника МВС часів Януковича Олега Татарова.

У 2021 році тодішній глава Мін'юсту Денис Малюська виступив за збереження механізму люстрації в Україні, але запропонував звузити сферу його застосування, зосередившись на критично важливих персоналіях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив люстрованого у 2014 році Романа Семенченка головою відділу захисту національної державності СБУ