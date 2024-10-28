УКР
Новини
7 001 65

В Україні завершилася 10-річна люстрація: Чиновників часів Януковича зможуть вільно призначати на посади

В Україні закінчився 10-річний строк дії обмежень, передбачених законом "Про очищення влади".

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать норми закону №1682-VII.

Закон "Про очищення влади" набув чинності 16 жовтня 2014 року.

Так, протягом десяти років з дня набрання цим законом чинності заборонялося призначати на посади в органах влади осіб, які обіймали сукупно не менше одного року посаду (посади) у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року.

Читайте: ОП засекретив результати люстраційної перевірки заступника секретаря РНБО Демченка: він також зник з люстраційного списку Мін'юсту

Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади" востаннє оновлювався 2 липня 2024 року. Тоді у ньому залишалося менше 600 прізвищ.

На той час представник президента в Конституційному Суді України Федір Веніславський у 2020 році заявляв, що Конституційний Суд нарешті має визнати закон про люстрацію неконституційним.

Також він назвав закон про люстрацію "сумнівно-конституційним" і відмовився оцінювати, чи варто було люструвати призначеного заступником голови ОП колишнього чиновника МВС часів Януковича Олега Татарова.

У 2021 році тодішній глава Мін'юсту Денис Малюська виступив за збереження механізму люстрації в Україні, але запропонував звузити сферу його застосування, зосередившись на критично важливих персоналіях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив люстрованого у 2014 році Романа Семенченка головою відділу захисту національної державності СБУ

Автор: 

закон (2896) люстрація (273)
Топ коментарі
+58
Більшість з них вже на посадах з 2019 року...
28.10.2024 16:00 Відповісти
+48
В Україні завершилася 10-річна люстрація Джерело:

Десь в ОПі засміявся Олег Татаров...

28.10.2024 16:13 Відповісти
+36
Яка люстрація ?Єрмак був радником регіонала тадеєва та ще мав бізнес з росіянином ,Татаров був близький до міністра МВС часів януковича, захарченка ,Подоляк спочатку працював в білорусі потім політтехнолог януковича ,та що там "найвеличніший" на догоду москви і малоросів висьміював українців і все українське.
28.10.2024 16:14 Відповісти
Більшість з них вже на посадах з 2019 року...
28.10.2024 16:00 Відповісти
З 2015 року.
"Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним наказ Нацбанку від 22 жовтня 2014 року про звільнення Бориса Приходька з посади заступника голови НБУ в порядку люстрації. Про це повідомляє FinClub із посиланням на постанову суду від 28 грудня 2015 року."

"Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді начальника Державної автоінспекції Міністерства внутрішніх справ Анатолія Сіренка, звільненого за законом "Про очищення влади" (люстрації)."

"Одеський апеляційний адміністративний суд поновив на посаді люстрованого прокурора Печерського району Києва і Приморського району Одеси Олександра Кузьменка. Йому також повинні виплатити майже 300 000 гривен зарплати за час "вимушеного прогулу".

"наприкінці 2017 року Порошенко передумав ліквідувати очолюваний Вовком суд."
28.10.2024 16:57 Відповісти
29.10.2024 00:12 Відповісти
Рассмеши смешного
28.10.2024 16:01 Відповісти
з цього приводу опзж будуть запрошувати слуг на банкет?
28.10.2024 16:01 Відповісти
Вже почистили Украіну -- від кого?
28.10.2024 16:03 Відповісти
Так тепер і петухович може повертатись вмісті з мошонками, азіровими та захерчинками?
28.10.2024 16:04 Відповісти
Не можуть ... Відбування покарань згідно вироків суду і люстрація - це абсолютно різні речі...
28.10.2024 19:25 Відповісти
Ніна, ну не треба ж мої слова сприймати так буквально
28.10.2024 21:23 Відповісти
Евнухович
28.10.2024 20:11 Відповісти
Как раз к выборам вовремя новость. Будет Грузия №2
28.10.2024 16:04 Відповісти
10 років мало, треба пожиттєво
28.10.2024 16:05 Відповісти
В Україні завершилася 10-річна люстрація Джерело:

Десь в ОПі засміявся Олег Татаров...

28.10.2024 16:13 Відповісти
Вони сміються вже шостий рік.
28.10.2024 16:16 Відповісти
Яка люстрація ?Єрмак був радником регіонала тадеєва та ще мав бізнес з росіянином ,Татаров був близький до міністра МВС часів януковича, захарченка ,Подоляк спочатку працював в білорусі потім політтехнолог януковича ,та що там "найвеличніший" на догоду москви і малоросів висьміював українців і все українське.
28.10.2024 16:14 Відповісти
Гетьманцев, Рєзніков, Верещучка мутила на львівській таможні (а її чоловік з сбу Альфа керував роззстрілами на Інституцькій, штурмом Майдану і будинку профспілок де був госпіталь і склад мацданівців)...
28.10.2024 18:51 Відповісти
Давайте вже краще нехай чиновники Овоча працюють. Замість зеленої гидоти.
Гірше не буде.
28.10.2024 16:17 Відповісти
шмигаль на вихід ,дай дорогу "азірову"."зезедент", думай як "папєредніка" прийняти
28.10.2024 16:20 Відповісти
та они никуда и не ухходиди..пооформляли убд и все...
28.10.2024 16:26 Відповісти
Порошенко провалив передвиборчу обіцянку провести люстрацію суддів, податківців та правоохоронців
Зелена чмоня тільки продовжує традиції папірєдніков
28.10.2024 16:31 Відповісти
Та да, от ти наприкдад, змився із Портновим і Татаровим із країни, не встиг Порошенко вам на лобах клеймо поставити. От вас і завіз той Зеленьський, за наказом із москви.
28.10.2024 16:46 Відповісти
Завозить агент "козирь"; буратінка тільки білу доріжку нюхає, читає з папірця/суфлера те, що напишуть та з'являється там, де по протоколу мусить бути присутнім Президент України.
28.10.2024 17:20 Відповісти
"І шо це я тут роблю?"

28.10.2024 17:54 Відповісти
Коли не вивчив уроки, стоїш біля шкільної дошки, і не знаєш, що відповідати.
28.10.2024 17:58 Відповісти
Та нє, то чувака штирить - прихід...
28.10.2024 19:03 Відповісти
Сьогодні Офіс влаштовує з цього приводу банкет в ресторані Велюр. Тепер нарешті можна буде прийняти на роботу не лише колишніх помічників ригів, а і їх самих. Скоро і сам Федорович заявиться з Азаровим, Медведчуком і Ко.
До речі, тут посада генпрокурора вивільнюється, а Зеля не може знайти кандидатуру - так чому не Пшонка? Татаров буде його рекомендувати.
28.10.2024 16:33 Відповісти
А их кто-то увольнял? Бойко, Вилкул, Труханов - и прочие предатели Украины так и остались на высших постах власти.
28.10.2024 16:38 Відповісти
Ты только теплое с мягким не путай.

Перечисленные тобой лица находятся на выборных должностях, выборы - это и есть люстрация.
А вот если ты хочешь запретить выборы - это другое дело. Тогда выпускай из страны всех кто не хочет жить в Сомали, и назначай тут президентами, мэрами и депутатами кого тебе угодно.
28.10.2024 17:19 Відповісти
Ты бредишь. Люстрация - это ограничение избирательных прав, по определению.
28.10.2024 17:37 Відповісти
Люстра́ция (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. lustratio - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80 очищение посредством жертвоприношения ) - законодательные ограничения для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0 политической элиты прежней власти, вводимые после смены власти, в виде ограничения избирательных прав (активного и пассивного), а также права на участие в управлении делами государстваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-larin-1 [1] .
28.10.2024 17:39 Відповісти
Секундочку, то есть вы ЗА вмешательство в избирательное право административными методами?

Т.е. будем голосовать за тех кому разрешено быть в списке, наплюем на Конституцию (ст. 76) ?

Вам бы определенно понравилось в Сомали.

Следует ли удивляться, тому что творит Зеленский узурпировав власть и подменив законодательную власть ручным кабмином, если пол-страны радуется что на право выбора положен болт ?)
28.10.2024 18:15 Відповісти
Люстрация - это процесс очистки государственного аппарата или общества от лиц, причастных к прежним репрессивным или коррумпированным режимам. Очевидно надо осудить их и не будет никакого нарушения Конституции. Либо ввести изменения в Конституцию.

Люстрация - это действенная мера против коррупции и диктатуры. Если бы мы проводили люстрацию, не было бы таких проблем с коррупией. И войны скорее всего не было. Были уже давно в ЕС и НАТО. Страны, которые провели люстрацию - страны Балтии, Восточной Европы благодаря люстрации уже давно там.
28.10.2024 18:43 Відповісти
Краще б застосували дефенестрацію, а не люстрацію. Там шанси на повернення на посаду мінімальні. )))

28.10.2024 19:09 Відповісти
Во-первых, осудить ты можешь только за конкретные преступления, существующие в уголовном кодексе на момент их совершения.

Во-вторых, лица на выборных должностях не несут ответственности за принимаемые решения, так что за это осудить их тоже не получится. По сути это решения которые принимал народ, через избранных им делегатов.

В-третьих осуждать за принадлежность даже нюрнбергский трибунал не решался. А ты хочешь осуждать за принадлежность к политической партии? Адик с того света тебе апплодирует, да и Виссарионыч тоже;

В-четвертых, люстрация - это инструмент, которым может пользоваться и диктатура в том числе. С чего ты взял что люстрировать может только "патриотичная власть"? Вот выберут царя Владимира II на трон во второй раз - и Вава тоже сделает люстрацию;

В-пятых, к коррупции люстрация не имеет совсем никакого отношения. Коррупция всегда присутствует там, где есть а) разрешительная система; б) человеческий фактор в принятии разрешения\запрета; в) назначаемые должности вместо выбираемых. Я тебе с ходу могу назвать 15 уголовных дел о коррупции против людей которые до Зеленского работали чуть ли ни менеджерами по перекладыванию бумажек, т.е. при Яныке не занимали абсолютно никакой должности, то есть прошли (бы) через закон о люстрации;

В-шестых, фантазировать что если бы - неблагодарное дело. Вот Путин говорит что если бы не было майдана, то не было бы войны, так что теперь?

Все очень просто.
Есть УК. Он относительно хороший.
Есть КУПАП. Старый, еще советский, но рабочий.
Есть КАСУ. После Порошенка он немного спаскудился, но тем не менее еще есть.

У этих статей есть подведомственность. Бери исполняй, пожалуйста, кто мешает?

Ну видимо мешают две сокровенные мечты каждого украинца: чтобы не было коррупции, и чтобы был кум, который в случае чего, мог порешать.
28.10.2024 19:25 Відповісти
Что ты несешь, придурок. Люстрация проходила во множестве стран. Нацисткие и коммунистические партии признаны незаконными во многих странах и это правильно. И пособники российских фашистов тоже должны отвечать.
>лица на выборных должностях не несут ответственности за принимаемые решения
В Украине да, в этом и проблема. Должностные лица должны нести гораздо большую ответственность за все свои действия. Только тогда и будет толк.
28.10.2024 20:04 Відповісти
Видите, вы уже опускаетесь до оскорблений.

Это выдает в вас банальное желание просто применить админресурс к политическим оппонентам, не будучи в силах предоставить честную и равную альтернативу.

Оно и понятно. Когда вам показывают в лицо сравнительную статистику и графики на тему "как было хорошо раньше, и как стало плохо теперь" - вам нечего на это возразить. Приходится звать на помощь СБУ, люстрации всякие, в общем затыкать рот. Боитесь что народ на выборах сделает правильный выбор, а не вас

Другие страны сюда можете не впутывать, у них свой путь развития, который был до, был во время, и будет после. Люстрация там - действующий инструмент и всего лишь предохранитель, используемый с умом. И то, это не всегда помогает. ВВП Украины где не было люстрации, в довоенный год - 450 млрд долл. ВВП Литвы где была люстрация - 137 млрд долл. В Германии где была люстрация - 5.3 трлн, в Японии где о люстрациях даже не слышали - 5.7 трлн.

Вам бы как следует проанализировать с обратной стороны: что делали, и как живут развитые страны. Но нет же ж, совковое желание закрыть другим рот превалирует.

Люксембург: 1-я десятка по ППС, собственно первое место. НАТО, ЕС. Никаких люстраций в жизни не было. Страна под кем только ни была. В стране три языка. Официальных. Из них два языка бывших противников.

Швейцария: 1-я десятка по ППС. Нейтральна, многонациональна. Ни ЕС, ни НАТО. 4 официальных языка, из которых 2 языка бывших противников.

Ирландия: 1-я десятка по ППС. То же самое.

Но вы почему-то берете в пример не процветающие страны, а какой-то европейский отшиб.

> В Украине да, в этом и проблема. Должностные лица должны нести гораздо большую ответственность за все свои действия. Только тогда и будет толк.

Вы это не сможете сделать ни фактически, ни юридически. Просто потому что это противоречит концепции работы коллегиальных органов - раз, является инструментом давления на законодательную власть - два, не поддается юридической формулировке в области состава преступления - три. Но вы похоже в такие тонкости не углубляетесь.

Вот кстати Зеленский провел люстрацию СМИ. Теперь есть телемарафон и только он. Вы довольны?)
28.10.2024 21:32 Відповісти
Какие поличтические оппоненты? Воры и бандиты должны в тюрьме сделеть, а не в Раде.
> ВВП Украины где не было люстрации, в довоенный год - 450 млрд долл. ВВП Литвы где была люстрация - 137 млрд долл
Ты бред несешь полный. ВВП на душу населения в Литве в 5 раз больше, чем в Украине. Минимальная зарплата в 5 раз больше.
28.10.2024 21:40 Відповісти
>Какие поличтические оппоненты? Воры и бандиты должны в тюрьме сделеть, а не в Раде.

Это определяет суд на основании персональной ответственности за нарушения, обозначенные в уголовном кодексе.

> Ты бред несешь полный. ВВП на душу населения в Литве в 5 раз больше, чем в Украине. Минимальная зарплата в 5 раз больше.

В гугле забанили что ли?

Украина: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2023/October/weo-report?c=926,&s=NGDP_RPCH,NGDPD,PPPGDP,NGDPDPC,PPPPC,PCPIPCH,LP,&sy=2021&ey=2028&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1

Третий рядок, "Purchasing power parity" - 448.954

Литва: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2023/October/weo-report?c=946,&s=NGDP_RPCH,NGDPD,PPPGDP,NGDPDPC,PPPPC,PCPIPCH,&sy=1995&ey=2028&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1

Третий рядок, "Purchasing power parity" - 132.694
28.10.2024 21:56 Відповісти
Да я уже понял, что ты идиот. Сравнивать ВВП страны с 30-40 млн жителей и 2.8 млн жителей. Ты реально думаешь, что в Литве, где зарплаты и пенсии в 5 раз выше люди живут хуже, чем в Украине???
показати весь коментар
28.10.2024 22:34 Відповісти
А, так ты еще и не знаешь что такое ППС?
Марш в школу, 10-й \ 11-й класс, уроки экономики для детей!

Разговор окончен.
28.10.2024 22:42 Відповісти
ППС - это характеристика для дебилов из бедных стран, чтобы рассказать им, как хорошо они живут на зарплату в 30 раз меньше, чем в США. Дело не в ППС, а в том, что ты сравниваешь ВВП всей страны без учета количества жителей. Ты просто идиот.
28.10.2024 23:43 Відповісти
Alex
Ввп України в 2021 був коло 200В дол.
29.10.2024 02:34 Відповісти
Тобто завершилась? А вона починалась?
28.10.2024 16:40 Відповісти
а що, їх відстороняли хіба?
28.10.2024 16:43 Відповісти
Отож...
28.10.2024 16:51 Відповісти
Блин, а до этого не назначали?
28.10.2024 16:47 Відповісти
Та вони і так всі на посадах
28.10.2024 16:54 Відповісти
урря!
28.10.2024 17:02 Відповісти
А де ви бачили на посадах інших, не ригів або таваріщєй з кацапськими паспортами? Тільки такі зара й керують державою в усіх сферах. Інших агент "козирь" не призначає.
28.10.2024 17:15 Відповісти
А може ще легітимного назад запросити , від нього менше збитків було?
28.10.2024 17:34 Відповісти
Самий свіжий анекдот: в Україні закінчилася 10-ти річна люстрація членів кацапської партії.
28.10.2024 17:37 Відповісти
Вони вже давно на вищих державних посадах.
28.10.2024 17:44 Відповісти
Ещё раз убеждаюсь, насколько наказание через повешение полезнее "10-летних сроков".
28.10.2024 18:21 Відповісти
Кожну дозу ретельно та досконало перевіряють бо коли станеться передоз,"буде повна п..да усім членам опу" разом....
28.10.2024 18:32 Відповісти
люстрація припинилась у 2 турі президентських виборів коли в Україну хлинули із закордонів каламойші з портновотатаровими.
28.10.2024 18:41 Відповісти
Оце "зе-революція" *******, най вас шляк трафить грьобані уроди.
28.10.2024 18:45 Відповісти
ВОВРЕМЯ )))
28.10.2024 18:45 Відповісти
Искупили, так би мовити
28.10.2024 19:24 Відповісти
Так от для чого був затіяний прокуроро-мсеко-гейт!
28.10.2024 20:44 Відповісти
Татаров працює в ОП хто зна скільки.

Богдан, що очолював ОП у 2019 теж був люстрований.

ЗЄ поклав прутня на люстрацію ще до того, як насрав на Конституцію України.
28.10.2024 21:29 Відповісти
Конституція в Україні існує виключно для панства. Кріпаків можно бусиікувати де і коли завгодно.
28.10.2024 21:42 Відповісти
Не розумію чому незгодні всі ...ждуни щасливі ,по коліна в крові але щасливі...
29.10.2024 00:08 Відповісти
Невже ще залишилися таки лохи , яки не розуміють , що до колишнніх корупціонерів прибавились ще різні так звані " тцк" , "прикордонники", яки перетворили Україну в конц. табір і разом з кацап
ами будуть знищувати до останього ( якщо українці не знищуть їх ранїше)?
29.10.2024 01:31 Відповісти
Нє ну ви дебіли? А коли зеленогова *******-тварина їх не призначала?
29.10.2024 02:31 Відповісти
А як же янукович і ведмедчук, вони ж теж "постраждалі". А ваабще Зелупня правий, як що вже жити по-приколу, так на повну!
29.10.2024 08:24 Відповісти
 
 