В Украине завершилась 10-летняя люстрация: чиновников времен Януковича смогут свободно назначать на должности

В Украине закончился 10-летний срок действия ограничений, предусмотренных законом "Об очищении власти".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют нормы закона №1682-VII.

Закон "Об очищении власти" вступил в силу 16 октября 2014 года.

Так, в течение десяти лет со дня вступления этого закона в силу запрещалось назначать на должности в органах власти лиц, занимавших совокупно не менее одного года должность (должности) в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года.

Читайте: ОП засекретил результаты люстрационной проверки заместителя секретаря СНБО Демченко: он также исчез из люстрационного списка Минюста

Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины "Об очищении власти" последний раз обновлялся 2 июля 2024 года. Тогда в нем оставалось менее 600 фамилий.

В то время представитель президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский в 2020 году заявлял, что Конституционный Суд наконец должен признать закон о люстрации неконституционным.

Также он назвал закон о люстрации "сомнительно-конституционным" и отказался оценивать, стоило ли люстрировать назначенного заместителем главы ОП бывшего чиновника МВД времен Януковича Олега Татарова.

В 2021 году тогдашний глава Минюста Денис Малюська выступил за сохранение механизма люстрации в Украине, но предложил сузить сферу его применения, сосредоточившись на критически важных персоналиях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил люстрированного в 2014 году Романа Семенченко главой отдела защиты национальной государственности СБУ