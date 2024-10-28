РУС
7 001 65

В Украине завершилась 10-летняя люстрация: чиновников времен Януковича смогут свободно назначать на должности

В Украине закончился 10-летний срок действия ограничений, предусмотренных законом "Об очищении власти".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют нормы закона №1682-VII.

Закон "Об очищении власти" вступил в силу 16 октября 2014 года.

Так, в течение десяти лет со дня вступления этого закона в силу запрещалось назначать на должности в органах власти лиц, занимавших совокупно не менее одного года должность (должности) в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года.

Читайте: ОП засекретил результаты люстрационной проверки заместителя секретаря СНБО Демченко: он также исчез из люстрационного списка Минюста

Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины "Об очищении власти" последний раз обновлялся 2 июля 2024 года. Тогда в нем оставалось менее 600 фамилий.

В то время представитель президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский в 2020 году заявлял, что Конституционный Суд наконец должен признать закон о люстрации неконституционным.

Также он назвал закон о люстрации "сомнительно-конституционным" и отказался оценивать, стоило ли люстрировать назначенного заместителем главы ОП бывшего чиновника МВД времен Януковича Олега Татарова.

В 2021 году тогдашний глава Минюста Денис Малюська выступил за сохранение механизма люстрации в Украине, но предложил сузить сферу его применения, сосредоточившись на критически важных персоналиях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил люстрированного в 2014 году Романа Семенченко главой отдела защиты национальной государственности СБУ

Автор: 

закон (3201) люстрация (979)
+58
Більшість з них вже на посадах з 2019 року...
28.10.2024 16:00 Ответить
+48
28.10.2024 16:13 Ответить
+36
Яка люстрація ?Єрмак був радником регіонала тадеєва та ще мав бізнес з росіянином ,Татаров був близький до міністра МВС часів януковича, захарченка ,Подоляк спочатку працював в білорусі потім політтехнолог януковича ,та що там "найвеличніший" на догоду москви і малоросів висьміював українців і все українське.
28.10.2024 16:14 Ответить
28.10.2024 16:00 Ответить
З 2015 року.
"Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним наказ Нацбанку від 22 жовтня 2014 року про звільнення Бориса Приходька з посади заступника голови НБУ в порядку люстрації. Про це повідомляє FinClub із посиланням на постанову суду від 28 грудня 2015 року."

"Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді начальника Державної автоінспекції Міністерства внутрішніх справ Анатолія Сіренка, звільненого за законом "Про очищення влади" (люстрації)."

"Одеський апеляційний адміністративний суд поновив на посаді люстрованого прокурора Печерського району Києва і Приморського району Одеси Олександра Кузьменка. Йому також повинні виплатити майже 300 000 гривен зарплати за час "вимушеного прогулу".

"наприкінці 2017 року Порошенко передумав ліквідувати очолюваний Вовком суд."
28.10.2024 16:57 Ответить
29.10.2024 00:12 Ответить
Рассмеши смешного
28.10.2024 16:01 Ответить
з цього приводу опзж будуть запрошувати слуг на банкет?
28.10.2024 16:01 Ответить
Вже почистили Украіну -- від кого?
28.10.2024 16:03 Ответить
Так тепер і петухович може повертатись вмісті з мошонками, азіровими та захерчинками?
28.10.2024 16:04 Ответить
Не можуть ... Відбування покарань згідно вироків суду і люстрація - це абсолютно різні речі...
28.10.2024 19:25 Ответить
Ніна, ну не треба ж мої слова сприймати так буквально
28.10.2024 21:23 Ответить
Евнухович
28.10.2024 20:11 Ответить
Как раз к выборам вовремя новость. Будет Грузия №2
28.10.2024 16:04 Ответить
10 років мало, треба пожиттєво
28.10.2024 16:05 Ответить
28.10.2024 16:13 Ответить
Вони сміються вже шостий рік.
28.10.2024 16:16 Ответить
28.10.2024 16:14 Ответить
Гетьманцев, Рєзніков, Верещучка мутила на львівській таможні (а її чоловік з сбу Альфа керував роззстрілами на Інституцькій, штурмом Майдану і будинку профспілок де був госпіталь і склад мацданівців)...
28.10.2024 18:51 Ответить
Давайте вже краще нехай чиновники Овоча працюють. Замість зеленої гидоти.
Гірше не буде.
28.10.2024 16:17 Ответить
шмигаль на вихід ,дай дорогу "азірову"."зезедент", думай як "папєредніка" прийняти
28.10.2024 16:20 Ответить
та они никуда и не ухходиди..пооформляли убд и все...
показать весь комментарий
Порошенко провалив передвиборчу обіцянку провести люстрацію суддів, податківців та правоохоронців
Зелена чмоня тільки продовжує традиції папірєдніков
28.10.2024 16:31 Ответить
Та да, от ти наприкдад, змився із Портновим і Татаровим із країни, не встиг Порошенко вам на лобах клеймо поставити. От вас і завіз той Зеленьський, за наказом із москви.
28.10.2024 16:46 Ответить
Завозить агент "козирь"; буратінка тільки білу доріжку нюхає, читає з папірця/суфлера те, що напишуть та з'являється там, де по протоколу мусить бути присутнім Президент України.
28.10.2024 17:20 Ответить
"І шо це я тут роблю?"

28.10.2024 17:54 Ответить
Коли не вивчив уроки, стоїш біля шкільної дошки, і не знаєш, що відповідати.
28.10.2024 17:58 Ответить
Та нє, то чувака штирить - прихід...
28.10.2024 19:03 Ответить
Сьогодні Офіс влаштовує з цього приводу банкет в ресторані Велюр. Тепер нарешті можна буде прийняти на роботу не лише колишніх помічників ригів, а і їх самих. Скоро і сам Федорович заявиться з Азаровим, Медведчуком і Ко.
До речі, тут посада генпрокурора вивільнюється, а Зеля не може знайти кандидатуру - так чому не Пшонка? Татаров буде його рекомендувати.
28.10.2024 16:33 Ответить
А их кто-то увольнял? Бойко, Вилкул, Труханов - и прочие предатели Украины так и остались на высших постах власти.
28.10.2024 16:38 Ответить
Ты только теплое с мягким не путай.

Перечисленные тобой лица находятся на выборных должностях, выборы - это и есть люстрация.
А вот если ты хочешь запретить выборы - это другое дело. Тогда выпускай из страны всех кто не хочет жить в Сомали, и назначай тут президентами, мэрами и депутатами кого тебе угодно.
28.10.2024 17:19 Ответить
Ты бредишь. Люстрация - это ограничение избирательных прав, по определению.
28.10.2024 17:37 Ответить
Люстра́ция (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. lustratio - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80 очищение посредством жертвоприношения ) - законодательные ограничения для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0 политической элиты прежней власти, вводимые после смены власти, в виде ограничения избирательных прав (активного и пассивного), а также права на участие в управлении делами государстваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-larin-1 [1] .
28.10.2024 17:39 Ответить
Секундочку, то есть вы ЗА вмешательство в избирательное право административными методами?

Т.е. будем голосовать за тех кому разрешено быть в списке, наплюем на Конституцию (ст. 76) ?

Вам бы определенно понравилось в Сомали.

Следует ли удивляться, тому что творит Зеленский узурпировав власть и подменив законодательную власть ручным кабмином, если пол-страны радуется что на право выбора положен болт ?)
28.10.2024 18:15 Ответить
Люстрация - это процесс очистки государственного аппарата или общества от лиц, причастных к прежним репрессивным или коррумпированным режимам. Очевидно надо осудить их и не будет никакого нарушения Конституции. Либо ввести изменения в Конституцию.

Люстрация - это действенная мера против коррупции и диктатуры. Если бы мы проводили люстрацию, не было бы таких проблем с коррупией. И войны скорее всего не было. Были уже давно в ЕС и НАТО. Страны, которые провели люстрацию - страны Балтии, Восточной Европы благодаря люстрации уже давно там.
28.10.2024 18:43 Ответить
Краще б застосували дефенестрацію, а не люстрацію. Там шанси на повернення на посаду мінімальні. )))

28.10.2024 19:09 Ответить
Во-первых, осудить ты можешь только за конкретные преступления, существующие в уголовном кодексе на момент их совершения.

Во-вторых, лица на выборных должностях не несут ответственности за принимаемые решения, так что за это осудить их тоже не получится. По сути это решения которые принимал народ, через избранных им делегатов.

В-третьих осуждать за принадлежность даже нюрнбергский трибунал не решался. А ты хочешь осуждать за принадлежность к политической партии? Адик с того света тебе апплодирует, да и Виссарионыч тоже;

В-четвертых, люстрация - это инструмент, которым может пользоваться и диктатура в том числе. С чего ты взял что люстрировать может только "патриотичная власть"? Вот выберут царя Владимира II на трон во второй раз - и Вава тоже сделает люстрацию;

В-пятых, к коррупции люстрация не имеет совсем никакого отношения. Коррупция всегда присутствует там, где есть а) разрешительная система; б) человеческий фактор в принятии разрешения\запрета; в) назначаемые должности вместо выбираемых. Я тебе с ходу могу назвать 15 уголовных дел о коррупции против людей которые до Зеленского работали чуть ли ни менеджерами по перекладыванию бумажек, т.е. при Яныке не занимали абсолютно никакой должности, то есть прошли (бы) через закон о люстрации;

В-шестых, фантазировать что если бы - неблагодарное дело. Вот Путин говорит что если бы не было майдана, то не было бы войны, так что теперь?

Все очень просто.
Есть УК. Он относительно хороший.
Есть КУПАП. Старый, еще советский, но рабочий.
Есть КАСУ. После Порошенка он немного спаскудился, но тем не менее еще есть.

У этих статей есть подведомственность. Бери исполняй, пожалуйста, кто мешает?

Ну видимо мешают две сокровенные мечты каждого украинца: чтобы не было коррупции, и чтобы был кум, который в случае чего, мог порешать.
28.10.2024 19:25 Ответить
Что ты несешь, придурок. Люстрация проходила во множестве стран. Нацисткие и коммунистические партии признаны незаконными во многих странах и это правильно. И пособники российских фашистов тоже должны отвечать.
>лица на выборных должностях не несут ответственности за принимаемые решения
В Украине да, в этом и проблема. Должностные лица должны нести гораздо большую ответственность за все свои действия. Только тогда и будет толк.
28.10.2024 20:04 Ответить
Видите, вы уже опускаетесь до оскорблений.

Это выдает в вас банальное желание просто применить админресурс к политическим оппонентам, не будучи в силах предоставить честную и равную альтернативу.

Оно и понятно. Когда вам показывают в лицо сравнительную статистику и графики на тему "как было хорошо раньше, и как стало плохо теперь" - вам нечего на это возразить. Приходится звать на помощь СБУ, люстрации всякие, в общем затыкать рот. Боитесь что народ на выборах сделает правильный выбор, а не вас

Другие страны сюда можете не впутывать, у них свой путь развития, который был до, был во время, и будет после. Люстрация там - действующий инструмент и всего лишь предохранитель, используемый с умом. И то, это не всегда помогает. ВВП Украины где не было люстрации, в довоенный год - 450 млрд долл. ВВП Литвы где была люстрация - 137 млрд долл. В Германии где была люстрация - 5.3 трлн, в Японии где о люстрациях даже не слышали - 5.7 трлн.

Вам бы как следует проанализировать с обратной стороны: что делали, и как живут развитые страны. Но нет же ж, совковое желание закрыть другим рот превалирует.

Люксембург: 1-я десятка по ППС, собственно первое место. НАТО, ЕС. Никаких люстраций в жизни не было. Страна под кем только ни была. В стране три языка. Официальных. Из них два языка бывших противников.

Швейцария: 1-я десятка по ППС. Нейтральна, многонациональна. Ни ЕС, ни НАТО. 4 официальных языка, из которых 2 языка бывших противников.

Ирландия: 1-я десятка по ППС. То же самое.

Но вы почему-то берете в пример не процветающие страны, а какой-то европейский отшиб.

> В Украине да, в этом и проблема. Должностные лица должны нести гораздо большую ответственность за все свои действия. Только тогда и будет толк.

Вы это не сможете сделать ни фактически, ни юридически. Просто потому что это противоречит концепции работы коллегиальных органов - раз, является инструментом давления на законодательную власть - два, не поддается юридической формулировке в области состава преступления - три. Но вы похоже в такие тонкости не углубляетесь.

Вот кстати Зеленский провел люстрацию СМИ. Теперь есть телемарафон и только он. Вы довольны?)
28.10.2024 21:32 Ответить
Какие поличтические оппоненты? Воры и бандиты должны в тюрьме сделеть, а не в Раде.
> ВВП Украины где не было люстрации, в довоенный год - 450 млрд долл. ВВП Литвы где была люстрация - 137 млрд долл
Ты бред несешь полный. ВВП на душу населения в Литве в 5 раз больше, чем в Украине. Минимальная зарплата в 5 раз больше.
28.10.2024 21:40 Ответить
>Какие поличтические оппоненты? Воры и бандиты должны в тюрьме сделеть, а не в Раде.

Это определяет суд на основании персональной ответственности за нарушения, обозначенные в уголовном кодексе.

> Ты бред несешь полный. ВВП на душу населения в Литве в 5 раз больше, чем в Украине. Минимальная зарплата в 5 раз больше.

В гугле забанили что ли?

Украина: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2023/October/weo-report?c=926,&s=NGDP_RPCH,NGDPD,PPPGDP,NGDPDPC,PPPPC,PCPIPCH,LP,&sy=2021&ey=2028&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1

Третий рядок, "Purchasing power parity" - 448.954

Литва: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2023/October/weo-report?c=946,&s=NGDP_RPCH,NGDPD,PPPGDP,NGDPDPC,PPPPC,PCPIPCH,&sy=1995&ey=2028&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1

Третий рядок, "Purchasing power parity" - 132.694
28.10.2024 21:56 Ответить
Да я уже понял, что ты идиот. Сравнивать ВВП страны с 30-40 млн жителей и 2.8 млн жителей. Ты реально думаешь, что в Литве, где зарплаты и пенсии в 5 раз выше люди живут хуже, чем в Украине???
показать весь комментарий
28.10.2024 22:34 Ответить
А, так ты еще и не знаешь что такое ППС?
Марш в школу, 10-й \ 11-й класс, уроки экономики для детей!

Разговор окончен.
28.10.2024 22:42 Ответить
ППС - это характеристика для дебилов из бедных стран, чтобы рассказать им, как хорошо они живут на зарплату в 30 раз меньше, чем в США. Дело не в ППС, а в том, что ты сравниваешь ВВП всей страны без учета количества жителей. Ты просто идиот.
28.10.2024 23:43 Ответить
Alex
Ввп України в 2021 був коло 200В дол.
29.10.2024 02:34 Ответить
Тобто завершилась? А вона починалась?
28.10.2024 16:40 Ответить
а що, їх відстороняли хіба?
28.10.2024 16:43 Ответить
Отож...
28.10.2024 16:51 Ответить
Блин, а до этого не назначали?
28.10.2024 16:47 Ответить
Та вони і так всі на посадах
28.10.2024 16:54 Ответить
урря!
28.10.2024 17:02 Ответить
А де ви бачили на посадах інших, не ригів або таваріщєй з кацапськими паспортами? Тільки такі зара й керують державою в усіх сферах. Інших агент "козирь" не призначає.
28.10.2024 17:15 Ответить
А може ще легітимного назад запросити , від нього менше збитків було?
28.10.2024 17:34 Ответить
Самий свіжий анекдот: в Україні закінчилася 10-ти річна люстрація членів кацапської партії.
28.10.2024 17:37 Ответить
Вони вже давно на вищих державних посадах.
28.10.2024 17:44 Ответить
Ещё раз убеждаюсь, насколько наказание через повешение полезнее "10-летних сроков".
28.10.2024 18:21 Ответить
Кожну дозу ретельно та досконало перевіряють бо коли станеться передоз,"буде повна п..да усім членам опу" разом....
28.10.2024 18:32 Ответить
люстрація припинилась у 2 турі президентських виборів коли в Україну хлинули із закордонів каламойші з портновотатаровими.
28.10.2024 18:41 Ответить
Оце "зе-революція" *******, най вас шляк трафить грьобані уроди.
28.10.2024 18:45 Ответить
ВОВРЕМЯ )))
28.10.2024 18:45 Ответить
Искупили, так би мовити
28.10.2024 19:24 Ответить
Так от для чого був затіяний прокуроро-мсеко-гейт!
28.10.2024 20:44 Ответить
Татаров працює в ОП хто зна скільки.

Богдан, що очолював ОП у 2019 теж був люстрований.

ЗЄ поклав прутня на люстрацію ще до того, як насрав на Конституцію України.
28.10.2024 21:29 Ответить
Конституція в Україні існує виключно для панства. Кріпаків можно бусиікувати де і коли завгодно.
28.10.2024 21:42 Ответить
Не розумію чому незгодні всі ...ждуни щасливі ,по коліна в крові але щасливі...
29.10.2024 00:08 Ответить
Невже ще залишилися таки лохи , яки не розуміють , що до колишнніх корупціонерів прибавились ще різні так звані " тцк" , "прикордонники", яки перетворили Україну в конц. табір і разом з кацап
ами будуть знищувати до останього ( якщо українці не знищуть їх ранїше)?
29.10.2024 01:31 Ответить
Нє ну ви дебіли? А коли зеленогова *******-тварина їх не призначала?
29.10.2024 02:31 Ответить
А як же янукович і ведмедчук, вони ж теж "постраждалі". А ваабще Зелупня правий, як що вже жити по-приколу, так на повну!
29.10.2024 08:24 Ответить
 
 