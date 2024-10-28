УКР
Новини
1 132 15

Сибіга закликав зняти для України обмеження на далекобійні удари після підтвердження НАТО інформації про військових КНДР у РФ

Сибіга закликав зняти обмеження на далекобійні удари

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав негайно зняти для України обмеження на далекобійні удари по території Росії після того, як у НАТО підтвердили інформацію про присутність військ КНДР у РФ.

Про це Сибіга заявив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Тижнями Україна попереджала, що Росія готується розгорнути північнокорейські підрозділи. Ми не побачили сильної реакції. Тепер це підтвердив і генсек НАТО. Підсумок: слухайте Україну. Рішення: негайно зняти обмеження на наші далекобійні удари по Росії", – йдеться в повідомленні.

Також читайте: КНДР поставила в РФ зброї на суму до $5,5 млрд, - дослідження

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Також дивіться: Росіяни везуть на фронт військових КНДР у вантажівках із цивільними номерами, - ГУР. ВIДЕО

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджують надсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Автор: 

КНДР (1314) НАТО (6797) Сибіга Андрій (655)
Топ коментарі
+6
Це не той рівень ескалації, Сибіга. От коли північнокорейські солдати вибиватимуть двері у кабінеті Рютте, тоді він може й дозволить.
показати весь коментар
28.10.2024 16:27 Відповісти
+5
Але це не точно.
показати весь коментар
28.10.2024 16:29 Відповісти
+5
Ти б краще закликав зелених клепати свої ракети!
показати весь коментар
28.10.2024 16:45 Відповісти
28.10.2024 16:27 Відповісти
28.10.2024 16:29 Відповісти
Та ні, пане, північнокорейські солдати, як і кацапські, не вибиватимуть двері у кабінеті Рютте, бо той і його країна в НАТО. Вони будуть вибивати двері в квартири і будинки простих українців, бо ви до цього часу не налагодили випуск наших далекобійних ракет, якими можна бити по Цапії, не питаючи дозволу Рютте і інших. Якось у "зеленої" і їх братів "рижної" влади у всьому в Україні винні США і ЄС.
показати весь коментар
28.10.2024 16:53 Відповісти
О. почалося. Це був сарказм, поділля.
показати весь коментар
28.10.2024 18:06 Відповісти
Не на часі -- вибори
показати весь коментар
28.10.2024 16:28 Відповісти
А Сибіга знаний троль.
показати весь коментар
28.10.2024 16:32 Відповісти
Але до Кулеби ще далеко.
показати весь коментар
28.10.2024 16:38 Відповісти
якими далекобійними, а вони є ??
показати весь коментар
28.10.2024 16:32 Відповісти
Вони хіба що знімуть обмеження для рвінів занепокоєння.
показати весь коментар
28.10.2024 16:33 Відповісти
Мені здається, і на окупованих територіях є куди бити.
показати весь коментар
28.10.2024 16:34 Відповісти
28.10.2024 16:45 Відповісти
ну, зелений жиробасе, а хто нам заважає бити дальнобійними ракетами "грім" та "сапсан"?! ******* зелений єлдаковскій жиробасе, йще раз для тебе, уйобка, повторюю запитання: "хто, ****, заважає?!! яка, ****, країна заважає?!!! своїм жирним пальцем покажи на таку країну!!!"
показати весь коментар
28.10.2024 16:58 Відповісти
Після слова "сибіга" - далі можна вже не читати...
показати весь коментар
28.10.2024 17:32 Відповісти
Зельоні постійно щось вимагають, запевняючи що їм чогось не вистачає для розгрому Пуйла. І що то дасть? Що дали Хаймерси, що дали далекобійні до Хаймерсів. Що дали танки, Що дали Ф-16? Чому удари по мостам в Криму табу? Чому не нищили під час будівництва, і не нищиться тепер логістичний шлях від Маріуполя до Криму? По ній, і по мостам з Криму йдуть війська, техніка і озброєння на фронт. невже це не варто уваги? Для піару щось підбивають незначне, але логістику не чіпають!
показати весь коментар
28.10.2024 17:40 Відповісти
 
 