Сибига призвал снять для Украины ограничения на дальнобойные удары после подтверждения НАТО информации о военных КНДР в РФ

Сибіга закликав зняти обмеження на далекобійні удари

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал немедленно снять для Украины ограничения на дальнобойные удары по территории России после того, как в НАТО подтвердили информацию о присутствии войск КНДР в РФ.

Об этом Сибига заявил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Неделями Украина предупреждала, что Россия готовится развернуть северокорейские подразделения. Мы не увидели сильной реакции. Теперь это подтвердил и генсек НАТО. Итог: слушайте Украину. Решение: немедленно снять ограничения на наши дальнобойные удары по России", - говорится в сообщении.

Также читайте: КНДР поставила в РФ оружия на сумму до $5,5 млрд, - исследование

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Курском направлении россияне получили приказ не брать в плен украинских военных, - пресс-офицер Северской бригады Вонг

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи. Впоследствии стало известно, что их задержали.

Читайте также: КНДР поставила в РФ оружия на сумму до $5,5 млрд, - исследование

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.

Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина будет вынуждена воевать против Северной Кореи в Европе, - Зеленский призвал партнеров к большему давлению на РФ. ВИДЕО

Автор: 

КНДР (1275) НАТО (10330) Сибига Андрей (647)
Топ комментарии
+6
Це не той рівень ескалації, Сибіга. От коли північнокорейські солдати вибиватимуть двері у кабінеті Рютте, тоді він може й дозволить.
28.10.2024 16:27 Ответить
28.10.2024 16:27 Ответить
+5
Але це не точно.
28.10.2024 16:29 Ответить
28.10.2024 16:29 Ответить
+5
Ти б краще закликав зелених клепати свої ракети!
28.10.2024 16:45 Ответить
28.10.2024 16:45 Ответить
Це не той рівень ескалації, Сибіга. От коли північнокорейські солдати вибиватимуть двері у кабінеті Рютте, тоді він може й дозволить.
28.10.2024 16:27 Ответить
28.10.2024 16:27 Ответить
Але це не точно.
28.10.2024 16:29 Ответить
28.10.2024 16:29 Ответить
Та ні, пане, північнокорейські солдати, як і кацапські, не вибиватимуть двері у кабінеті Рютте, бо той і його країна в НАТО. Вони будуть вибивати двері в квартири і будинки простих українців, бо ви до цього часу не налагодили випуск наших далекобійних ракет, якими можна бити по Цапії, не питаючи дозволу Рютте і інших. Якось у "зеленої" і їх братів "рижної" влади у всьому в Україні винні США і ЄС.
28.10.2024 16:53 Ответить
28.10.2024 16:53 Ответить
О. почалося. Це був сарказм, поділля.
28.10.2024 18:06 Ответить
28.10.2024 18:06 Ответить
Не на часі -- вибори
28.10.2024 16:28 Ответить
28.10.2024 16:28 Ответить
А Сибіга знаний троль.
28.10.2024 16:32 Ответить
28.10.2024 16:32 Ответить
Але до Кулеби ще далеко.
28.10.2024 16:38 Ответить
28.10.2024 16:38 Ответить
якими далекобійними, а вони є ??
28.10.2024 16:32 Ответить
28.10.2024 16:32 Ответить
Вони хіба що знімуть обмеження для рвінів занепокоєння.
28.10.2024 16:33 Ответить
28.10.2024 16:33 Ответить
Мені здається, і на окупованих територіях є куди бити.
28.10.2024 16:34 Ответить
28.10.2024 16:34 Ответить
Ти б краще закликав зелених клепати свої ракети!
28.10.2024 16:45 Ответить
28.10.2024 16:45 Ответить
ну, зелений жиробасе, а хто нам заважає бити дальнобійними ракетами "грім" та "сапсан"?! ******* зелений єлдаковскій жиробасе, йще раз для тебе, уйобка, повторюю запитання: "хто, ****, заважає?!! яка, ****, країна заважає?!!! своїм жирним пальцем покажи на таку країну!!!"
28.10.2024 16:58 Ответить
28.10.2024 16:58 Ответить
Після слова "сибіга" - далі можна вже не читати...
28.10.2024 17:32 Ответить
28.10.2024 17:32 Ответить
Зельоні постійно щось вимагають, запевняючи що їм чогось не вистачає для розгрому Пуйла. І що то дасть? Що дали Хаймерси, що дали далекобійні до Хаймерсів. Що дали танки, Що дали Ф-16? Чому удари по мостам в Криму табу? Чому не нищили під час будівництва, і не нищиться тепер логістичний шлях від Маріуполя до Криму? По ній, і по мостам з Криму йдуть війська, техніка і озброєння на фронт. невже це не варто уваги? Для піару щось підбивають незначне, але логістику не чіпають!
28.10.2024 17:40 Ответить
28.10.2024 17:40 Ответить
 
 