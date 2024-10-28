З України видворили китайського вченого, який відбув термін за шпигунство. ФОТОрепортаж

Громадянин Китайської Народної Республіки був ув’язнений за вчинення злочину проти основ національної безпеки України. Після закінчення строку покарання запорізькі правоохоронці видворили чоловіка до країни походження. Найближчі 5 років йому заборонено в’їзд на територію України.

Зазначається, що 48-річний іноземець з науковим званням доктора технічних наук до приїзду в Україну працював у воєнній промисловій корпорації, що спеціалізувалася на виробництві озброєння, а також у науково-дослідному інституті сучасної хімії.

Який злочин скоїв вчений з КНР?

"На початку 2017 року китайський вчений приїхав до України та здійснював розвідувальну діяльність під прикриттям офіційного науково-технічного співробітництва між країнами. На території Дніпропетровської області він намагався схилити до співпраці групу українських вчених. Проте під час спроби за гроші отримати таємні розробки у ракетно-космічній галузі шпигуна затримали працівники СБУ", - ідеться в повідомленні.

Суд визнав обвинуваченого винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 114 (Шпигунство) Кримінального кодексу України, та призначив йому термін ув’язнення на території України. Покарання засуджений відбував у виправних колоніях на Дніпропетровщині, а потім - на Запоріжжі.





Як видворяли вченого-шпигуна?

28 жовтня, у день звільнення з виправного закладу, іноземця зустріли співробітники міграційної поліції Запорізької області, УСБУ та УДМС, оскільки напередодні підрозділом УДМС було прийняте рішення про видворення чоловіка за межі України. Правоохоронці доправили громадянина КНР до пункту пропуску "Маяки-Удобне-Паланка" в Одеській області та передали представникам прикордонної служби для подальшого відправлення до країни походження. Найближчі 5 років йому заборонено в’їзд на територію України.

