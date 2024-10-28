УКР
З України видворили китайського вченого, який відбув термін за шпигунство. ФОТОрепортаж

Громадянин Китайської Народної Республіки був ув’язнений за вчинення злочину проти основ національної безпеки України. Після закінчення строку покарання запорізькі правоохоронці видворили чоловіка до країни походження. Найближчі 5 років йому заборонено в’їзд на територію України.

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це повідомили в Національній поліції.

Зазначається, що 48-річний іноземець з науковим званням доктора технічних наук до приїзду в Україну працював у воєнній промисловій корпорації, що спеціалізувалася на виробництві озброєння, а також у науково-дослідному інституті сучасної хімії.

Який злочин скоїв вчений з КНР?

"На початку 2017 року китайський вчений приїхав до України та здійснював розвідувальну діяльність під прикриттям офіційного науково-технічного співробітництва між країнами. На території Дніпропетровської області він намагався схилити до співпраці групу українських вчених. Проте під час спроби за гроші отримати таємні розробки у ракетно-космічній галузі шпигуна затримали працівники СБУ", - ідеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шпигував за оборонцями Покровська під виглядом волонтера ООН: затримано агента ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Суд визнав обвинуваченого винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 114 (Шпигунство) Кримінального кодексу України, та призначив йому термін ув’язнення на території України. Покарання засуджений відбував у виправних колоніях на Дніпропетровщині, а потім - на Запоріжжі.

Видворили китайського вченого-шпигуна
Видворили китайського вченого-шпигуна

Як видворяли вченого-шпигуна?

28 жовтня, у день звільнення з виправного закладу, іноземця зустріли співробітники міграційної поліції Запорізької області, УСБУ та УДМС, оскільки напередодні підрозділом УДМС було прийняте рішення про видворення чоловіка за межі України. Правоохоронці доправили громадянина КНР до пункту пропуску "Маяки-Удобне-Паланка" в Одеській області та передали представникам прикордонної служби для подальшого відправлення до країни походження. Найближчі 5 років йому заборонено в’їзд на територію України.

Видворили китайського вченого-шпигуна

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни Заходу не знають, як протистояти масштабним шпигунським операціям Китаю, - WSJ

+13
Через 5 років вузькоока мавпа може знову шпигувати в Україні !
показати весь коментар
28.10.2024 18:58
+7
сумка пошита з китайського матеріалу
показати весь коментар
28.10.2024 19:06
+7
Навіщо йому це тепер? Він тепер в підкидного дурня на гроші будь-кого обіграє )))) Або поставить "станок" на площі Тяньаньмень та буде "напьорски" крутити: "Круцу-верцу, запутат хацу!" )))
показати весь коментар
28.10.2024 19:12
Через 5 років вузькоока мавпа може знову шпигувати в Україні !
показати весь коментар
28.10.2024 18:58
Навіщо йому це тепер? Він тепер в підкидного дурня на гроші будь-кого обіграє )))) Або поставить "станок" на площі Тяньаньмень та буде "напьорски" крутити: "Круцу-верцу, запутат хацу!" )))
показати весь коментар
28.10.2024 19:12
Китайський вчений в китайських кросівках, китайський курточці, китайських "трєніках" з китайським паспортом. І тільки трусєля на вченому тюрємні, та клітчаста сумка - польська!
показати весь коментар
28.10.2024 19:01
сумка пошита з китайського матеріалу
показати весь коментар
28.10.2024 19:06
Значить повністю китайський вчений!
показати весь коментар
28.10.2024 19:08
розкаже іншим китайцям що не варто шпигунством займатися в Україні бо в тюрязі замість рису перловою кашою годують Напевно.
показати весь коментар
28.10.2024 19:05
Найближчі 5 років йому заборонено в'їзд на територію України

Мужайся, син Піднебесної!
показати весь коментар
28.10.2024 19:17
Шкода що кацапських шпійонів так просто не викинеш
показати весь коментар
28.10.2024 19:19
аха..вони мля при владі
показати весь коментар
28.10.2024 20:41
Під супровідом мантр про "непідливання масла в вогонь" і про "конфлікт в Україні", хунвейбини по повній приватизовували Мотор-Січ і шпигували . Це лише один епізод.
показати весь коментар
28.10.2024 19:20
Китайці все, що заслуговує на увагу копіюють повністю - від одежі і європейських палаців і швейцарських сіл до предметів побуту і всього іншого.
показати весь коментар
28.10.2024 19:31
Це називається не копіювання, а Крадіжкою Інтелектуальної Власності!
показати весь коментар
28.10.2024 22:32
Частина 1. Передача або збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю, якщо ці дії вчинені іноземцем або особою без громадянства, -

караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Як у нас гуманно відносяться до шпигунів, звільнили досрочно?
показати весь коментар
28.10.2024 19:34
Нічого, він зробить п'ятирічну академічну відпустку, а потім повернеться знову до "наукової діяльності" в Україні!
показати весь коментар
28.10.2024 22:31
Хай би поміняли на когось із полонених. Рашка- це ж китайський хамас посуті
показати весь коментар
28.10.2024 23:49
 
 