Из Украины выдворили китайского ученого, отбывшего срок за шпионаж. ФОТОРЕПОРТАЖ

Гражданин Китайской Народной Республики был заключен за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины. После окончания срока наказания запорожские правоохранители выдворили мужчину в страну происхождения. Ближайшие 5 лет ему запрещен въезд на территорию Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции.

Отмечается, что 48-летний иностранец с научным званием доктора технических наук до приезда в Украину работал в военной промышленной корпорации, специализировавшейся на производстве вооружения, а также в научно-исследовательском институте современной химии.

Какое преступление совершил ученый из КНР?

"В начале 2017 года китайский ученый приехал в Украину и осуществлял разведывательную деятельность под прикрытием официального научно-технического сотрудничества между странами. На территории Днепропетровской области он пытался склонить к сотрудничеству группу украинских ученых. Однако при попытке за деньги получить тайные разработки в ракетно-космической отрасли шпиона задержали сотрудники СБУ", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Шпионил за защитниками Покровска под видом волонтера ООН: задержан агент ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 114 (Шпионаж) Уголовного кодекса Украины, и назначил ему срок заключения на территории Украины. Наказание осужденный отбывал в исправительных колониях на Днепропетровщине, а затем - в Запорожье.

Как выдворяли ученого-шпиона?

28 октября, в день освобождения из исправительного учреждения, иностранца встретили сотрудники миграционной полиции Запорожской области, УСБУ и УГМС, поскольку накануне подразделением УГМС было принято решение о выдворении мужчины за пределы Украины. Правоохранители доставили гражданина КНР в пункт пропуска "Маяки-Удобное-Паланка" в Одесской области и передали представителям пограничной службы для дальнейшей отправки в страну происхождения. Ближайшие 5 лет ему запрещен въезд на территорию Украины.

Читайте также: Страны Запада не знают, как противостоять масштабным шпионским операциям Китая, - WSJ

Топ комментарии
+13
Через 5 років вузькоока мавпа може знову шпигувати в Україні !
показать весь комментарий
28.10.2024 18:58 Ответить
+7
сумка пошита з китайського матеріалу
показать весь комментарий
28.10.2024 19:06 Ответить
+7
Навіщо йому це тепер? Він тепер в підкидного дурня на гроші будь-кого обіграє )))) Або поставить "станок" на площі Тяньаньмень та буде "напьорски" крутити: "Круцу-верцу, запутат хацу!" )))
показать весь комментарий
28.10.2024 19:12 Ответить
Китайський вчений в китайських кросівках, китайський курточці, китайських "трєніках" з китайським паспортом. І тільки трусєля на вченому тюрємні, та клітчаста сумка - польська!
показать весь комментарий
28.10.2024 19:01 Ответить
Значить повністю китайський вчений!
показать весь комментарий
28.10.2024 19:08 Ответить
розкаже іншим китайцям що не варто шпигунством займатися в Україні бо в тюрязі замість рису перловою кашою годують Напевно.
показать весь комментарий
28.10.2024 19:05 Ответить
Найближчі 5 років йому заборонено в'їзд на територію України

Мужайся, син Піднебесної!
показать весь комментарий
28.10.2024 19:17 Ответить
Шкода що кацапських шпійонів так просто не викинеш
показать весь комментарий
28.10.2024 19:19 Ответить
аха..вони мля при владі
показать весь комментарий
28.10.2024 20:41 Ответить
Під супровідом мантр про "непідливання масла в вогонь" і про "конфлікт в Україні", хунвейбини по повній приватизовували Мотор-Січ і шпигували . Це лише один епізод.
показать весь комментарий
28.10.2024 19:20 Ответить
Китайці все, що заслуговує на увагу копіюють повністю - від одежі і європейських палаців і швейцарських сіл до предметів побуту і всього іншого.
показать весь комментарий
28.10.2024 19:31 Ответить
Це називається не копіювання, а Крадіжкою Інтелектуальної Власності!
показать весь комментарий
28.10.2024 22:32 Ответить
Частина 1. Передача або збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю, якщо ці дії вчинені іноземцем або особою без громадянства, -

караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Як у нас гуманно відносяться до шпигунів, звільнили досрочно?
показать весь комментарий
28.10.2024 19:34 Ответить
Нічого, він зробить п'ятирічну академічну відпустку, а потім повернеться знову до "наукової діяльності" в Україні!
показать весь комментарий
28.10.2024 22:31 Ответить
Хай би поміняли на когось із полонених. Рашка- це ж китайський хамас посуті
показать весь комментарий
28.10.2024 23:49 Ответить
 
 