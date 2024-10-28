Из Украины выдворили китайского ученого, отбывшего срок за шпионаж. ФОТОРЕПОРТАЖ

Гражданин Китайской Народной Республики был заключен за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины. После окончания срока наказания запорожские правоохранители выдворили мужчину в страну происхождения. Ближайшие 5 лет ему запрещен въезд на территорию Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции.

Отмечается, что 48-летний иностранец с научным званием доктора технических наук до приезда в Украину работал в военной промышленной корпорации, специализировавшейся на производстве вооружения, а также в научно-исследовательском институте современной химии.

Какое преступление совершил ученый из КНР?

"В начале 2017 года китайский ученый приехал в Украину и осуществлял разведывательную деятельность под прикрытием официального научно-технического сотрудничества между странами. На территории Днепропетровской области он пытался склонить к сотрудничеству группу украинских ученых. Однако при попытке за деньги получить тайные разработки в ракетно-космической отрасли шпиона задержали сотрудники СБУ", - говорится в сообщении.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 114 (Шпионаж) Уголовного кодекса Украины, и назначил ему срок заключения на территории Украины. Наказание осужденный отбывал в исправительных колониях на Днепропетровщине, а затем - в Запорожье.





Как выдворяли ученого-шпиона?

28 октября, в день освобождения из исправительного учреждения, иностранца встретили сотрудники миграционной полиции Запорожской области, УСБУ и УГМС, поскольку накануне подразделением УГМС было принято решение о выдворении мужчины за пределы Украины. Правоохранители доставили гражданина КНР в пункт пропуска "Маяки-Удобное-Паланка" в Одесской области и передали представителям пограничной службы для дальнейшей отправки в страну происхождения. Ближайшие 5 лет ему запрещен въезд на территорию Украины.

