Зеленський зустрівся з прем’єром Ісландії Бенедіктссоном: обговорили інвестиції в оборонне виробництво та шлях України до НАТО
У понеділок, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський у межах свого візиту до Ісландії зустрівся з прем’єр-міністром країни Б’ярні Бенедіктссоном.
Про це йдеться на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Під час зустрічі Зеленський розповів про ситуацію на полі бою, а також про досягнення України у виробництві безпілотних систем.
Він закликав Ісландію фінансувати українське виробництво снарядів, далекобійних дронів і ракет та іншої зброї, а також приєднатися до коаліції укриттів, яку ініціювали Україна та Фінляндія.
Також президент України поінформував Бенедіктссона про залучення військових Північної Кореї до російської агресії проти України, про що свідчать дані розвідки, та застосування Росією північнокорейських та іранських озброєнь, додавши, що на тлі цього важлива рішуча реакція світу.
Окрім цього, Зеленський подякував Ісландії та всім партнерам – державам Північної Європи за підтримку України з перших днів повномасштабного російського вторгнення.
"Ми захищаємо наші життя, наші домівки, наших дітей щодня. Але це не було б можливим без вашої сильної підтримки, підтримки кожного партнера. Ми дуже вдячні, але сьогодні ми маємо бути сильнішими, щоб зупинити Путіна. І це я хочу обговорити з нашими партнерами, з усіма союзниками. У нас є "План перемоги", ми прагнемо його реальної підтримки", - заявив президент.
Також він подякував Ісландії за підтримку України на шляху до НАТО. Зеленський зазначив, що запрошення України до Альянсу є першим пунктом "Плану перемоги".
А ви інвесиуйте, пане.
Докладніше: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%8F%D1%84%27%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D1%8E%D1%82%D0%BB%D1%8C_(%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D1%8F%D1%84%27%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D1%8E%D1%82%D0%BB%D1%8C_(2010) Виверження вулкана Еяф'ятлайокютль (2010)
Вулкан останнім часом вивергався двічі - 20 березня і 15 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 року. Останнє виверження спричинило закриття повітряного простору частини Європи і скасування великої кількості авіарейсів у квітні 2010 року. Повітряний простір закрили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Ісландія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Велика Британія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Фінляндія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F Австрія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Ірландія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Данія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F Швеція , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литва й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F Латвія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%8F%D1%84 [7] . Частково закрили свій повітряний простір https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччина , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%8F Бельгія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F Чехія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8 Нідерланди й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F Норвегія .
Попереднє виверження вулкана було зареєстровано в https://uk.wikipedia.org/wiki/1821 1821 році і тягнулося до https://uk.wikipedia.org/wiki/1823 1823 року. Через наслідки виверження на суспільне життя в Європі дехто побоювався, що може повторитися https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0 рік без літа . Загалом відомо про чотири виверження вулкана: в https://uk.wikipedia.org/wiki/920 920 , https://uk.wikipedia.org/wiki/1612 1612 , https://uk.wikipedia.org/wiki/1821 1821 та https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 роках.
Тому їде куди завгодно, подалі з України, щоб хоч на час розвіятися та морально відпочити від проклять громадян і негативу.
докладіть хто небуть це світочі Всесвіту.
і шо буба хоче з неї вижати - льди?
Ісландія однією з перших вступила до NATO (4 квітня 1949), в Кеплавіку перебувала авіабаза альянсу (з 30 вересня 2006 року вона припинила функціонування, втім інфраструктура залишилась). За даними The Institute for Economics & Peace (2022), Ісландія посідає 1-ше місце за миролюбністю.