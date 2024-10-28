УКР
Зеленський зустрівся з прем’єром Ісландії Бенедіктссоном: обговорили інвестиції в оборонне виробництво та шлях України до НАТО

Зеленський зустрівся з прем’єром Ісландії Бенедіктссоном

У понеділок, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський у межах свого візиту до Ісландії зустрівся з прем’єр-міністром країни Б’ярні Бенедіктссоном.

Про це йдеться на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі Зеленський розповів про ситуацію на полі бою, а також про досягнення України у виробництві безпілотних систем.

Він закликав Ісландію фінансувати українське виробництво снарядів, далекобійних дронів і ракет та іншої зброї, а також приєднатися до коаліції укриттів, яку ініціювали Україна та Фінляндія.

Також президент України поінформував Бенедіктссона про залучення військових Північної Кореї до російської агресії проти України, про що свідчать дані розвідки, та застосування Росією північнокорейських та іранських озброєнь, додавши, що на тлі цього важлива рішуча реакція світу.

Читайте також: Прем’єр Фінляндії Орпо анонсував зустріч з Зеленським на Нордичній раді в Ісландії

Окрім цього, Зеленський подякував Ісландії та всім партнерам – державам Північної Європи за підтримку України з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

"Ми захищаємо наші життя, наші домівки, наших дітей щодня. Але це не було б можливим без вашої сильної підтримки, підтримки кожного партнера. Ми дуже вдячні, але сьогодні ми маємо бути сильнішими, щоб зупинити Путіна. І це я хочу обговорити з нашими партнерами, з усіма союзниками. У нас є "План перемоги", ми прагнемо його реальної підтримки", - заявив президент.

Також він подякував Ісландії за підтримку України на шляху до НАТО. Зеленський зазначив, що запрошення України до Альянсу є першим пунктом "Плану перемоги".

Читайте також: Зеленський прибув із візитом до Ісландії

Про які "інвестиції" він меле? Що знає про "оборонні інвестиції" країна, яка не має навіть власної армії?
28.10.2024 21:30 Відповісти
ЗЄ росказав цьому пану, що вирішив 30-40 ярдів бюджетних грошей просто викинути?

А ви інвесиуйте, пане.
28.10.2024 21:33 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Fimmvorduhals_2010_03_27_dawn.jpg Виверження, 27 березня 2010

Докладніше: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%8F%D1%84%27%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D1%8E%D1%82%D0%BB%D1%8C_(%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D1%8F%D1%84%27%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D1%8E%D1%82%D0%BB%D1%8C_(2010) Виверження вулкана Еяф'ятлайокютль (2010)

Вулкан останнім часом вивергався двічі - 20 березня і 15 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 року. Останнє виверження спричинило закриття повітряного простору частини Європи і скасування великої кількості авіарейсів у квітні 2010 року. Повітряний простір закрили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Ісландія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Велика Британія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Фінляндія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F Австрія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Ірландія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Данія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F Швеція , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литва й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F Латвія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%8F%D1%84 [7] . Частково закрили свій повітряний простір https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччина , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%8F Бельгія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F Чехія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8 Нідерланди й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F Норвегія .

Попереднє виверження вулкана було зареєстровано в https://uk.wikipedia.org/wiki/1821 1821 році і тягнулося до https://uk.wikipedia.org/wiki/1823 1823 року. Через наслідки виверження на суспільне життя в Європі дехто побоювався, що може повторитися https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0 рік без літа . Загалом відомо про чотири виверження вулкана: в https://uk.wikipedia.org/wiki/920 920 , https://uk.wikipedia.org/wiki/1612 1612 , https://uk.wikipedia.org/wiki/1821 1821 та https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 роках.
28.10.2024 21:34 Відповісти
Сумно Зеленському в Україні бо один негатив на фронті, негатив в тилу, люди ненавидять його, суцільна депресія.
Тому їде куди завгодно, подалі з України, щоб хоч на час розвіятися та морально відпочити від проклять громадян і негативу.
28.10.2024 21:35 Відповісти
Пропоную подивитися відео, як клован представляв Сибігу колективу МЗС. Такої теплої ванни немає ніде, окрім України. Найвеличніший та найрозумніший Херпіду 1. От тільки відосики клятий завгосп вимушує кожен день знімати по вечорам.
28.10.2024 21:49 Відповісти
Ісландія за населенням тільки трохи менше Борщягівки.
докладіть хто небуть це світочі Всесвіту.
і шо буба хоче з неї вижати - льди?
28.10.2024 21:41 Відповісти
Ісландія не має регулярних збройних сил. Із воєнізованих структур є берегова охорона. Інші збройні формування в мирний час відсутні. Захист країни здійснює NATO.

Ісландія однією з перших вступила до NATO (4 квітня 1949), в Кеплавіку перебувала авіабаза альянсу (з 30 вересня 2006 року вона припинила функціонування, втім інфраструктура залишилась). За даними The Institute for Economics & Peace (2022), Ісландія посідає 1-ше місце за миролюбністю.
28.10.2024 21:43 Відповісти
Ісландію тримають в НАТО лише з-за одного - з-за незамерзаючих портів (Так само, як і Туреччину - з-за Босфору) На початку ІІ Світової війни Гітлер "облизував" ісландців - щоб мать на них вплив та свої бази, що паралізували-б зв"язок між Великобританією та США. Створювалися "громади ісландсько-німецької дружби (******* аналогію з "новими нацистами), по свій Європі - видно?), робилися фінансові вливання в економіку Ісландії, була розвернута (навіть у збиток Німеччині) торгівля... Студенти ісландські за німецькі кошти навчалися в німецьких ВУЗах... Черчіль тоді випередив німців та, фактично, окупував порти Ісландії. І її порти стали проміжною базою для арктичних конвоїв союзників... З тих пір Ісландія і відіграє таку собі роль "непотоплюваного авіаносця НАТО" (на даний час - "законсервованого")
29.10.2024 06:22 Відповісти
 
 