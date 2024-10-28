Зеленський зустрівся з прем’єром Ісландії Бенедіктссоном: обговорили інвестиції в оборонне виробництво та шлях України до НАТО

У понеділок, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський у межах свого візиту до Ісландії зустрівся з прем’єр-міністром країни Б’ярні Бенедіктссоном.

Під час зустрічі Зеленський розповів про ситуацію на полі бою, а також про досягнення України у виробництві безпілотних систем.

Він закликав Ісландію фінансувати українське виробництво снарядів, далекобійних дронів і ракет та іншої зброї, а також приєднатися до коаліції укриттів, яку ініціювали Україна та Фінляндія.

Також президент України поінформував Бенедіктссона про залучення військових Північної Кореї до російської агресії проти України, про що свідчать дані розвідки, та застосування Росією північнокорейських та іранських озброєнь, додавши, що на тлі цього важлива рішуча реакція світу.

Окрім цього, Зеленський подякував Ісландії та всім партнерам – державам Північної Європи за підтримку України з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

"Ми захищаємо наші життя, наші домівки, наших дітей щодня. Але це не було б можливим без вашої сильної підтримки, підтримки кожного партнера. Ми дуже вдячні, але сьогодні ми маємо бути сильнішими, щоб зупинити Путіна. І це я хочу обговорити з нашими партнерами, з усіма союзниками. У нас є "План перемоги", ми прагнемо його реальної підтримки", - заявив президент.

Також він подякував Ісландії за підтримку України на шляху до НАТО. Зеленський зазначив, що запрошення України до Альянсу є першим пунктом "Плану перемоги".

