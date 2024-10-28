Зеленский встретился с премьером Исландии Бенедиктссоном: обсудили инвестиции в оборонное производство и путь Украины в НАТО

В понедельник, 28 октября, президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в Исландию встретился с премьер-министром страны Бьярни Бенедиктссоном.

Во время встречи Зеленский рассказал о ситуации на поле боя, а также о достижениях Украины в производстве беспилотных систем.

Он призвал Исландию финансировать украинское производство снарядов, дальнобойных дронов и ракет и другого оружия, а также присоединиться к коалиции укрытий, которую инициировали Украина и Финляндия.

Также президент Украины проинформировал Бенедиктссона о привлечении военных Северной Кореи к российской агрессии против Украины, о чем свидетельствуют данные разведки, и применении Россией северокорейских и иранских вооружений, добавив, что на фоне этого важна решительная реакция мира.

Кроме этого, Зеленский поблагодарил Исландию и всех партнеров - государства Северной Европы - за поддержку Украины с первых дней полномасштабного российского вторжения.

"Мы защищаем наши жизни, наши дома, наших детей ежедневно. Но это не было бы возможным без вашей сильной поддержки, поддержки каждого партнера. Мы очень благодарны, но сегодня мы должны быть сильнее, чтобы остановить Путина. И это я хочу обсудить с нашими партнерами, со всеми союзниками. У нас есть "План победы", мы стремимся к его реальной поддержке", - заявил президент.

Также он поблагодарил Исландию за поддержку Украины на пути в НАТО. Зеленский отметил, что приглашение Украины в Альянс является первым пунктом "Плана победы".

