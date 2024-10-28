Зеленский встретился с премьером Исландии Бенедиктссоном: обсудили инвестиции в оборонное производство и путь Украины в НАТО
В понедельник, 28 октября, президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в Исландию встретился с премьер-министром страны Бьярни Бенедиктссоном.
Об этом говорится на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Во время встречи Зеленский рассказал о ситуации на поле боя, а также о достижениях Украины в производстве беспилотных систем.
Он призвал Исландию финансировать украинское производство снарядов, дальнобойных дронов и ракет и другого оружия, а также присоединиться к коалиции укрытий, которую инициировали Украина и Финляндия.
Также президент Украины проинформировал Бенедиктссона о привлечении военных Северной Кореи к российской агрессии против Украины, о чем свидетельствуют данные разведки, и применении Россией северокорейских и иранских вооружений, добавив, что на фоне этого важна решительная реакция мира.
Кроме этого, Зеленский поблагодарил Исландию и всех партнеров - государства Северной Европы - за поддержку Украины с первых дней полномасштабного российского вторжения.
"Мы защищаем наши жизни, наши дома, наших детей ежедневно. Но это не было бы возможным без вашей сильной поддержки, поддержки каждого партнера. Мы очень благодарны, но сегодня мы должны быть сильнее, чтобы остановить Путина. И это я хочу обсудить с нашими партнерами, со всеми союзниками. У нас есть "План победы", мы стремимся к его реальной поддержке", - заявил президент.
Также он поблагодарил Исландию за поддержку Украины на пути в НАТО. Зеленский отметил, что приглашение Украины в Альянс является первым пунктом "Плана победы".
А ви інвесиуйте, пане.
Докладніше: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%8F%D1%84%27%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D1%8E%D1%82%D0%BB%D1%8C_(%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D1%8F%D1%84%27%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D1%8E%D1%82%D0%BB%D1%8C_(2010) Виверження вулкана Еяф'ятлайокютль (2010)
Вулкан останнім часом вивергався двічі - 20 березня і 15 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 року. Останнє виверження спричинило закриття повітряного простору частини Європи і скасування великої кількості авіарейсів у квітні 2010 року. Повітряний простір закрили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Ісландія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Велика Британія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Фінляндія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F Австрія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Ірландія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Данія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F Швеція , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литва й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F Латвія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%8F%D1%84 [7] . Частково закрили свій повітряний простір https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччина , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%8F Бельгія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F Чехія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8 Нідерланди й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F Норвегія .
Попереднє виверження вулкана було зареєстровано в https://uk.wikipedia.org/wiki/1821 1821 році і тягнулося до https://uk.wikipedia.org/wiki/1823 1823 року. Через наслідки виверження на суспільне життя в Європі дехто побоювався, що може повторитися https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0 рік без літа . Загалом відомо про чотири виверження вулкана: в https://uk.wikipedia.org/wiki/920 920 , https://uk.wikipedia.org/wiki/1612 1612 , https://uk.wikipedia.org/wiki/1821 1821 та https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 роках.
Тому їде куди завгодно, подалі з України, щоб хоч на час розвіятися та морально відпочити від проклять громадян і негативу.
докладіть хто небуть це світочі Всесвіту.
і шо буба хоче з неї вижати - льди?
Ісландія однією з перших вступила до NATO (4 квітня 1949), в Кеплавіку перебувала авіабаза альянсу (з 30 вересня 2006 року вона припинила функціонування, втім інфраструктура залишилась). За даними The Institute for Economics & Peace (2022), Ісландія посідає 1-ше місце за миролюбністю.