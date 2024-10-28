РУС
Зеленский встретился с премьером Исландии Бенедиктссоном: обсудили инвестиции в оборонное производство и путь Украины в НАТО

Зеленський зустрівся з прем’єром Ісландії Бенедіктссоном

В понедельник, 28 октября, президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в Исландию встретился с премьер-министром страны Бьярни Бенедиктссоном.

Об этом говорится на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Во время встречи Зеленский рассказал о ситуации на поле боя, а также о достижениях Украины в производстве беспилотных систем.

Он призвал Исландию финансировать украинское производство снарядов, дальнобойных дронов и ракет и другого оружия, а также присоединиться к коалиции укрытий, которую инициировали Украина и Финляндия.

Также президент Украины проинформировал Бенедиктссона о привлечении военных Северной Кореи к российской агрессии против Украины, о чем свидетельствуют данные разведки, и применении Россией северокорейских и иранских вооружений, добавив, что на фоне этого важна решительная реакция мира.

Читайте также: Премьер Финляндии Орпо анонсировал встречу с Зеленским на Нордическом совете в Исландии

Кроме этого, Зеленский поблагодарил Исландию и всех партнеров - государства Северной Европы - за поддержку Украины с первых дней полномасштабного российского вторжения.

"Мы защищаем наши жизни, наши дома, наших детей ежедневно. Но это не было бы возможным без вашей сильной поддержки, поддержки каждого партнера. Мы очень благодарны, но сегодня мы должны быть сильнее, чтобы остановить Путина. И это я хочу обсудить с нашими партнерами, со всеми союзниками. У нас есть "План победы", мы стремимся к его реальной поддержке", - заявил президент.

Также он поблагодарил Исландию за поддержку Украины на пути в НАТО. Зеленский отметил, что приглашение Украины в Альянс является первым пунктом "Плана победы".

Читайте также: Зеленский прибыл с визитом в Исландию

Про які "інвестиції" він меле? Що знає про "оборонні інвестиції" країна, яка не має навіть власної армії?
28.10.2024 21:30 Ответить
ЗЄ росказав цьому пану, що вирішив 30-40 ярдів бюджетних грошей просто викинути?

А ви інвесиуйте, пане.
28.10.2024 21:33 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Fimmvorduhals_2010_03_27_dawn.jpg Виверження, 27 березня 2010

Докладніше: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%8F%D1%84%27%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D1%8E%D1%82%D0%BB%D1%8C_(%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D1%8F%D1%84%27%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D1%8E%D1%82%D0%BB%D1%8C_(2010) Виверження вулкана Еяф'ятлайокютль (2010)

Вулкан останнім часом вивергався двічі - 20 березня і 15 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 року. Останнє виверження спричинило закриття повітряного простору частини Європи і скасування великої кількості авіарейсів у квітні 2010 року. Повітряний простір закрили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Ісландія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Велика Британія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Фінляндія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F Австрія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Ірландія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Данія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F Швеція , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литва й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F Латвія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%8F%D1%84 [7] . Частково закрили свій повітряний простір https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччина , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%8F Бельгія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F Чехія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8 Нідерланди й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F Норвегія .

Попереднє виверження вулкана було зареєстровано в https://uk.wikipedia.org/wiki/1821 1821 році і тягнулося до https://uk.wikipedia.org/wiki/1823 1823 року. Через наслідки виверження на суспільне життя в Європі дехто побоювався, що може повторитися https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0 рік без літа . Загалом відомо про чотири виверження вулкана: в https://uk.wikipedia.org/wiki/920 920 , https://uk.wikipedia.org/wiki/1612 1612 , https://uk.wikipedia.org/wiki/1821 1821 та https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 роках.
28.10.2024 21:34 Ответить
Сумно Зеленському в Україні бо один негатив на фронті, негатив в тилу, люди ненавидять його, суцільна депресія.
Тому їде куди завгодно, подалі з України, щоб хоч на час розвіятися та морально відпочити від проклять громадян і негативу.
28.10.2024 21:35 Ответить
Пропоную подивитися відео, як клован представляв Сибігу колективу МЗС. Такої теплої ванни немає ніде, окрім України. Найвеличніший та найрозумніший Херпіду 1. От тільки відосики клятий завгосп вимушує кожен день знімати по вечорам.
28.10.2024 21:49 Ответить
Ісландія за населенням тільки трохи менше Борщягівки.
докладіть хто небуть це світочі Всесвіту.
і шо буба хоче з неї вижати - льди?
28.10.2024 21:41 Ответить
Ісландія не має регулярних збройних сил. Із воєнізованих структур є берегова охорона. Інші збройні формування в мирний час відсутні. Захист країни здійснює NATO.

Ісландія однією з перших вступила до NATO (4 квітня 1949), в Кеплавіку перебувала авіабаза альянсу (з 30 вересня 2006 року вона припинила функціонування, втім інфраструктура залишилась). За даними The Institute for Economics & Peace (2022), Ісландія посідає 1-ше місце за миролюбністю.
28.10.2024 21:43 Ответить
Ісландію тримають в НАТО лише з-за одного - з-за незамерзаючих портів (Так само, як і Туреччину - з-за Босфору) На початку ІІ Світової війни Гітлер "облизував" ісландців - щоб мать на них вплив та свої бази, що паралізували-б зв"язок між Великобританією та США. Створювалися "громади ісландсько-німецької дружби (******* аналогію з "новими нацистами), по свій Європі - видно?), робилися фінансові вливання в економіку Ісландії, була розвернута (навіть у збиток Німеччині) торгівля... Студенти ісландські за німецькі кошти навчалися в німецьких ВУЗах... Черчіль тоді випередив німців та, фактично, окупував порти Ісландії. І її порти стали проміжною базою для арктичних конвоїв союзників... З тих пір Ісландія і відіграє таку собі роль "непотоплюваного авіаносця НАТО" (на даний час - "законсервованого")
29.10.2024 06:22 Ответить
 
 