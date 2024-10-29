УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8158 відвідувачів онлайн
Новини
3 727 94

США закликають Китай натиснути на КНДР, щоб зупинити відправку військових до Росії, - CNN

кндр,чен,кім

США намагаються скористатись впливом Китаю на Північну Корею, аби остання повернула війська, відправлені в Росію для участі у війні проти України.

Про це повідомив телеканал CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами анонімного американського посадовця, США закликали Китай, який підтримує відносини з Пхеньяном, втрутитися і натиснути на КНДР, аби вона повернула свої війська.

Крім того, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван доручив організувати зусилля, аби інші країни також звернулися до Пекіна "стосовно нашого занепокоєння з приводу відправки КНДР військ до Росії і наслідків цього", додало джерело.

Водночас співрозмовники CNN, "не налаштовані оптимістично" щодо того, що Китай стане на заваді планам Північної Кореї – зокрема тому, що підтримує російський військово-промисловий комплекс.

Читайте також: США не вводитимуть нові обмеження на зброю для України, якщо КНДР вступить у війну, - Пентагон

Військові КНДР у Росії

Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Також читайте: Південна Корея відправить делегацію в Україну: обговорять розгортання військ КНДР у РФ

Автор: 

Китай (4913) КНДР (1317) США (24372)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
американці дійсно такі тупі ?
показати весь коментар
29.10.2024 22:44 Відповісти
+9
Треба не просто закликати , а потужно закликати! Але не настільки, щоб часом ескалація не відбулася.
показати весь коментар
29.10.2024 22:42 Відповісти
+6
Так само можна пздоболити, що це було під час канцлерства меркель, або коли у племені Мумба-Юмба вождем був Атанга. Одночасні події необов'язково корелюються, хіба що в макітрі українського мента, коли він шиє справу на замовлення.
показати весь коментар
29.10.2024 23:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба не просто закликати , а потужно закликати! Але не настільки, щоб часом ескалація не відбулася.
показати весь коментар
29.10.2024 22:42 Відповісти
Потужно закликати поки не на часі. Вони закликають занепокоєно. Потім будуть стурбовані заклики, потім дуже стурбовані.
показати весь коментар
30.10.2024 07:15 Відповісти
американці дійсно такі тупі ?
показати весь коментар
29.10.2024 22:44 Відповісти
Ні,вони просто збиткуються з нас. Вже навіть домогосподарки в курсі,що півнячекорейський кендюх навіть чихнути не посміє без дозволу китайців.
показати весь коментар
29.10.2024 23:01 Відповісти
Вони дуже розумні. Просто люди не розуміють мови дипломатії. Коли хтось дуже стурбований і обіцяє на когось потужно натиснути, то на звичайній мові це означає йдіть на ..., нам взагалі по...
показати весь коментар
29.10.2024 23:03 Відповісти
щас блть. вони вже на русню тиснули. натисніть хтось на сечовий міхур діда Байдена.
показати весь коментар
29.10.2024 22:44 Відповісти
Так само можна пздоболити, що це було під час канцлерства меркель, або коли у племені Мумба-Юмба вождем був Атанга. Одночасні події необов'язково корелюються, хіба що в макітрі українського мента, коли він шиє справу на замовлення.
показати весь коментар
29.10.2024 23:00 Відповісти
саме після того візиту рижого дауна який нагнав 2 авіаносні групи до берегів кореї а потім потужно обісрався, всякі китаї ірани та росії зрозуміли що Штати вже давно не сила.
показати весь коментар
29.10.2024 23:07 Відповісти
Але запускати ракети по Україні і Ізраїлю, передавати ракети і шахеди русні і відправляти війська у Курську область чомусь почали після приходу до влади деменційного діда з його пекельними санкціями, потужними занепокоєннями і рішучими засудженнями.
показати весь коментар
29.10.2024 23:11 Відповісти
а блін ти часом не ******* ведана
все ясно дурнуватий трампосос, більше запитань немає.
вже навіть хочу щоб рижий даун переміг на виборах, і або знову обісрався або здав ***** Україну, під веселе улюлюкання таких даунів як ти.
показати весь коментар
29.10.2024 23:13 Відповісти
Не переживай, переможе вічно весела Гарріс - і твій 18-річний син побіжить відвойовувати кордони 91 року з джавелінами проти КАБів під розмови що скоро в ***** закінчаться ракети, а росія розвалиться під тиском пекельних санкцій і взагалі краще війна зараз ніж потім.
показати весь коментар
29.10.2024 23:17 Відповісти
Потім-це коли?
показати весь коментар
29.10.2024 23:22 Відповісти
кордони 91 це мантра зелених *********. А не бажання демократів ди респів.
показати весь коментар
29.10.2024 23:22 Відповісти
Дійсно, тому що бажання демократів і респів це постійна війна і ослаблення росії за рахунок цієї війни, в якій доля України це другорядне питання. Є лише маленька надія на особисте его Трампа і його амбіції "парєшать" хоча б на тимчасову заморозку.
показати весь коментар
29.10.2024 23:28 Відповісти
А далі-що? Розморозка і барбекю? Ви теж ще своє отримаєте зповна,цинічні виродки!
показати весь коментар
29.10.2024 23:34 Відповісти
А далі треба робити все можливе, щоб ця заморозка тривала як мінімум до смерті *****. Тому що така війна як зараз - це якраз таки повільне барбекю для України де вона в ролі сам здогадаєшся чого.
показати весь коментар
29.10.2024 23:38 Відповісти
Все робити? Це що? Кожен місяць здавати території без бою? Як помре х-ло,що зміниться? Кацапня припинить мріяти нас вбивати? Допоки ми чинимо опір-допоки існує Україна та її народ. Всі,хто хоче припинення опору-ворожа агнтура,зрадники,моральні виродки та інтелектуальні каліки!
показати весь коментар
29.10.2024 23:55 Відповісти
Я кажу про заморозку конфлікту з обох сторін, коли ніхто не веде бойові дії, а не тільки припинення вогню з українського боку.
Кацапня робить те, що їм каже їх цар. І не кожен цар історично гнав кацапню воювати і захоплювати нові землі.
А щодо опору - гугли адресу найближчого тецека. Там з радістю приймуть.
показати весь коментар
30.10.2024 00:00 Відповісти
И зачем Украине тимчасова заморозка? Что бы распустить армию и выпустить ухилянтов? Отдохнуть с полгодика перед полной оккупацией? И ты не стесняйся, пиши на родном тебе русском языке, здесь ты кроме аллочки из Бельгии никого не обманешь
показати весь коментар
30.10.2024 00:39 Відповісти
Янкі, Кім є послушною лялькою Сі.
показати весь коментар
29.10.2024 22:50 Відповісти
Тю ,закликати китай ??!!! Шоб вони не відправляли своїх рабів проти України ?!! Та ніт ,США не в туди кликають !!!
показати весь коментар
29.10.2024 22:53 Відповісти
А колись США роками товклись в Кореі В"єтнамі Афгані - шось пішло не так
показати весь коментар
29.10.2024 22:55 Відповісти
Гегемон вже не торт.
показати весь коментар
29.10.2024 23:42 Відповісти
КНР не зробить нікуя.
По перше, а навіщо воно їм? Які їм з цього вигоди?
По друге, а що як Кім пошле Сі на 3 ієрогліфа? А він може це зробити, якщо відчув себе уже великим геополітичним босом. Щоб усі зрозуміли, що КНР не може вирішувати питання навіть серед своїх нещодавніх шестірок? Щоб побачили що реальна політична вага Китаю убога?
І по третє, а хто сказав, що це не 100% китайська ідея, де вони руками і так заплямованого брудом Кіма допомагають союзнику?
показати весь коментар
29.10.2024 22:55 Відповісти
кнр вже зробила: примусила кендюха відправити війська х..лу на допомогу.
показати весь коментар
29.10.2024 23:05 Відповісти
США закликають Китай натиснути на КНДР, щоб зупинити відправку військових до Росії.

Так натисніть самі, ви ж - світовий гегемон. Чи вже й пухляша злякались?
показати весь коментар
29.10.2024 22:55 Відповісти
як натиснути? бомбити Пхеньян? ну тоді це буде називатися агресія проти КНДР.
показати весь коментар
29.10.2024 23:52 Відповісти
Китай втрутився і натиснув на КНДР, аби вона більше надіслала свого війська для пукіна.
показати весь коментар
29.10.2024 22:56 Відповісти
Якщо північнокорейські війська увійдуть на територію України, Україна має їх атакувати, - заявив Байден.

Капітан "Очевидність".
показати весь коментар
29.10.2024 22:56 Відповісти
Є думка, що Китай ВЖЕ "натиснув на КНДР", но... у протилежному напрямку!
показати весь коментар
29.10.2024 22:59 Відповісти
мабуть правильніше-"Китай і 3,14дерація вирішили натиснути на США .а для тиску використали корейських солдат, яких мабуть відправлять воювати в Україну" ???Чергова перевірка американців на "гнилість "
показати весь коментар
30.10.2024 00:03 Відповісти
головне-побільше стурбованості!
показати весь коментар
29.10.2024 23:01 Відповісти
Хай Штати ще до купи позакликають зе-шоблу не красти, якщо вже вирішили хернею зайнятися.
показати весь коментар
29.10.2024 23:04 Відповісти
Північна Корея бажає грошей і технологій.

Військовослужбовець російської армії за контрактом отримує 2000 доларів США на місяць плюс одноразову премію.

Пхеньян був би радий отримати принаймні половину цієї суми за кожного відправленого солдата.
показати весь коментар
29.10.2024 23:04 Відповісти
Пентагон заявив 28 жовтня, що якщо північнокорейці з'являться на полі бою, то не буде жодних обмежень щодо застосування українськими військовими американської зброї проти них.

Київ готується переманити північнокорейських солдатів на свій бік обіцянками теплих ліжок і триразового харчування.
показати весь коментар
29.10.2024 23:15 Відповісти
а колись Україна 100 років товклася в радянському лайні...
як ми щє мову зберегли?
показати весь коментар
29.10.2024 23:07 Відповісти
саме ви, а не ми....
показати весь коментар
29.10.2024 23:18 Відповісти
Исаак, скажи Кукушу, чтобы он по этому телефону позвонил в Дилижан и передал Хачикяну, что Валико ему на международной авиалинии купил крокодила.
показати весь коментар
29.10.2024 23:08 Відповісти
США закликають Китай натиснути на КНДР

******* споглядати появу коричневої пасти?
показати весь коментар
29.10.2024 23:11 Відповісти
А то что?
показати весь коментар
29.10.2024 23:14 Відповісти
на кого китайці і планують "натискати" в недалекому майбутньому то тільки на США. Це дешеве шоу вже тільки дратує.
показати весь коментар
29.10.2024 23:26 Відповісти
"і наслідків цього". Яких наслідків?!
показати весь коментар
29.10.2024 23:29 Відповісти
Скоро вже будуть на колінах благати.
показати весь коментар
29.10.2024 23:45 Відповісти
Крім того, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван доручив організувати зусилля, аби інші країни також звернулися до Пекіна "стосовно нашого занепокоєння з приводу відправки КНДР військ до Росії і наслідків цього", "американські безрезультатні зусилля" котрі організовує прорашистський агент при адміністрації "байди"
показати весь коментар
29.10.2024 23:56 Відповісти
- В мене член, як навіжений. Я його закликаю "стій", а він не стоїть!
показати весь коментар
29.10.2024 23:56 Відповісти
США закликали китай вплинути на пхеньян , в свою чергу пекін висловив пхеньяну занепокоєння середньої важкості.
показати весь коментар
30.10.2024 08:50 Відповісти
 
 