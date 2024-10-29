США закликають Китай натиснути на КНДР, щоб зупинити відправку військових до Росії, - CNN
США намагаються скористатись впливом Китаю на Північну Корею, аби остання повернула війська, відправлені в Росію для участі у війні проти України.
Про це повідомив телеканал CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
За словами анонімного американського посадовця, США закликали Китай, який підтримує відносини з Пхеньяном, втрутитися і натиснути на КНДР, аби вона повернула свої війська.
Крім того, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван доручив організувати зусилля, аби інші країни також звернулися до Пекіна "стосовно нашого занепокоєння з приводу відправки КНДР військ до Росії і наслідків цього", додало джерело.
Водночас співрозмовники CNN, "не налаштовані оптимістично" щодо того, що Китай стане на заваді планам Північної Кореї – зокрема тому, що підтримує російський військово-промисловий комплекс.
Військові КНДР у Росії
Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.
25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.
28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".
У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.
