США закликають Китай натиснути на КНДР, щоб зупинити відправку військових до Росії, - CNN

США намагаються скористатись впливом Китаю на Північну Корею, аби остання повернула війська, відправлені в Росію для участі у війні проти України.

Про це повідомив телеканал CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами анонімного американського посадовця, США закликали Китай, який підтримує відносини з Пхеньяном, втрутитися і натиснути на КНДР, аби вона повернула свої війська.

Крім того, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван доручив організувати зусилля, аби інші країни також звернулися до Пекіна "стосовно нашого занепокоєння з приводу відправки КНДР військ до Росії і наслідків цього", додало джерело.

Водночас співрозмовники CNN, "не налаштовані оптимістично" щодо того, що Китай стане на заваді планам Північної Кореї – зокрема тому, що підтримує російський військово-промисловий комплекс.

Військові КНДР у Росії

Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

