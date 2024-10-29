США призывают Китай надавить на КНДР, чтобы остановить отправку военных в Россию, - CNN

США пытаются воспользоваться влиянием Китая на Северную Корею, чтобы последняя вернула войска, отправленные в Россию для участия в войне против Украины.

По словам анонимного американского чиновника, США призвали Китай, который поддерживает отношения с Пхеньяном, вмешаться и надавить на КНДР, чтобы она вернула свои войска.

Кроме того, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан поручил организовать усилия, чтобы другие страны также обратились к Пекину "относительно нашей обеспокоенности по поводу отправки КНДР войск в Россию и последствий этого", добавил источник.

В то же время собеседники CNN, "не настроены оптимистично" относительно того, что Китай помешает планам Северной Кореи. В частности потому, что поддерживает российский военно-промышленный комплекс.

Военные КНДР в России

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

