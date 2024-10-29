РУС
США призывают Китай надавить на КНДР, чтобы остановить отправку военных в Россию, - CNN

кндр,чен,кім

США пытаются воспользоваться влиянием Китая на Северную Корею, чтобы последняя вернула войска, отправленные в Россию для участия в войне против Украины.

Об этом сообщил телеканал CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам анонимного американского чиновника, США призвали Китай, который поддерживает отношения с Пхеньяном, вмешаться и надавить на КНДР, чтобы она вернула свои войска.

Кроме того, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан поручил организовать усилия, чтобы другие страны также обратились к Пекину "относительно нашей обеспокоенности по поводу отправки КНДР войск в Россию и последствий этого", добавил источник.

В то же время собеседники CNN, "не настроены оптимистично" относительно того, что Китай помешает планам Северной Кореи. В частности потому, что поддерживает российский военно-промышленный комплекс.

США не будут вводить новые ограничения на оружие для Украины, если КНДР вступит в войну, - Пентагон

Военные КНДР в России

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Южная Корея отправит делегацию в Украину: обсудят развертывание войск КНДР в РФ

Автор: 

Китай (3186) КНДР (1276) США (27941)
+20
американці дійсно такі тупі ?
29.10.2024 22:44
+9
Треба не просто закликати , а потужно закликати! Але не настільки, щоб часом ескалація не відбулася.
29.10.2024 22:42
+6
Так само можна пздоболити, що це було під час канцлерства меркель, або коли у племені Мумба-Юмба вождем був Атанга. Одночасні події необов'язково корелюються, хіба що в макітрі українського мента, коли він шиє справу на замовлення.
29.10.2024 23:00
Треба не просто закликати , а потужно закликати! Але не настільки, щоб часом ескалація не відбулася.
29.10.2024 22:42
Потужно закликати поки не на часі. Вони закликають занепокоєно. Потім будуть стурбовані заклики, потім дуже стурбовані.
30.10.2024 07:15
американці дійсно такі тупі ?
29.10.2024 22:44
Ні,вони просто збиткуються з нас. Вже навіть домогосподарки в курсі,що півнячекорейський кендюх навіть чихнути не посміє без дозволу китайців.
29.10.2024 23:01
Вони дуже розумні. Просто люди не розуміють мови дипломатії. Коли хтось дуже стурбований і обіцяє на когось потужно натиснути, то на звичайній мові це означає йдіть на ..., нам взагалі по...
29.10.2024 23:03
щас блть. вони вже на русню тиснули. натисніть хтось на сечовий міхур діда Байдена.
29.10.2024 22:44
Так само можна пздоболити, що це було під час канцлерства меркель, або коли у племені Мумба-Юмба вождем був Атанга. Одночасні події необов'язково корелюються, хіба що в макітрі українського мента, коли він шиє справу на замовлення.
29.10.2024 23:00
саме після того візиту рижого дауна який нагнав 2 авіаносні групи до берегів кореї а потім потужно обісрався, всякі китаї ірани та росії зрозуміли що Штати вже давно не сила.
29.10.2024 23:07
Але запускати ракети по Україні і Ізраїлю, передавати ракети і шахеди русні і відправляти війська у Курську область чомусь почали після приходу до влади деменційного діда з його пекельними санкціями, потужними занепокоєннями і рішучими засудженнями.
29.10.2024 23:11
а блін ти часом не ******* ведана
все ясно дурнуватий трампосос, більше запитань немає.
вже навіть хочу щоб рижий даун переміг на виборах, і або знову обісрався або здав ***** Україну, під веселе улюлюкання таких даунів як ти.
29.10.2024 23:13
Не переживай, переможе вічно весела Гарріс - і твій 18-річний син побіжить відвойовувати кордони 91 року з джавелінами проти КАБів під розмови що скоро в ***** закінчаться ракети, а росія розвалиться під тиском пекельних санкцій і взагалі краще війна зараз ніж потім.
29.10.2024 23:17
Потім-це коли?
29.10.2024 23:22
кордони 91 це мантра зелених *********. А не бажання демократів ди респів.
29.10.2024 23:22
Дійсно, тому що бажання демократів і респів це постійна війна і ослаблення росії за рахунок цієї війни, в якій доля України це другорядне питання. Є лише маленька надія на особисте его Трампа і його амбіції "парєшать" хоча б на тимчасову заморозку.
29.10.2024 23:28
А далі-що? Розморозка і барбекю? Ви теж ще своє отримаєте зповна,цинічні виродки!
29.10.2024 23:34
А далі треба робити все можливе, щоб ця заморозка тривала як мінімум до смерті *****. Тому що така війна як зараз - це якраз таки повільне барбекю для України де вона в ролі сам здогадаєшся чого.
29.10.2024 23:38
Все робити? Це що? Кожен місяць здавати території без бою? Як помре х-ло,що зміниться? Кацапня припинить мріяти нас вбивати? Допоки ми чинимо опір-допоки існує Україна та її народ. Всі,хто хоче припинення опору-ворожа агнтура,зрадники,моральні виродки та інтелектуальні каліки!
29.10.2024 23:55
Я кажу про заморозку конфлікту з обох сторін, коли ніхто не веде бойові дії, а не тільки припинення вогню з українського боку.
Кацапня робить те, що їм каже їх цар. І не кожен цар історично гнав кацапню воювати і захоплювати нові землі.
А щодо опору - гугли адресу найближчого тецека. Там з радістю приймуть.
30.10.2024 00:00
И зачем Украине тимчасова заморозка? Что бы распустить армию и выпустить ухилянтов? Отдохнуть с полгодика перед полной оккупацией? И ты не стесняйся, пиши на родном тебе русском языке, здесь ты кроме аллочки из Бельгии никого не обманешь
30.10.2024 00:39
Янкі, Кім є послушною лялькою Сі.
29.10.2024 22:50
Тю ,закликати китай ??!!! Шоб вони не відправляли своїх рабів проти України ?!! Та ніт ,США не в туди кликають !!!
29.10.2024 22:53
А колись США роками товклись в Кореі В"єтнамі Афгані - шось пішло не так
29.10.2024 22:55
Гегемон вже не торт.
29.10.2024 23:42
КНР не зробить нікуя.
По перше, а навіщо воно їм? Які їм з цього вигоди?
По друге, а що як Кім пошле Сі на 3 ієрогліфа? А він може це зробити, якщо відчув себе уже великим геополітичним босом. Щоб усі зрозуміли, що КНР не може вирішувати питання навіть серед своїх нещодавніх шестірок? Щоб побачили що реальна політична вага Китаю убога?
І по третє, а хто сказав, що це не 100% китайська ідея, де вони руками і так заплямованого брудом Кіма допомагають союзнику?
29.10.2024 22:55
кнр вже зробила: примусила кендюха відправити війська х..лу на допомогу.
29.10.2024 23:05
США закликають Китай натиснути на КНДР, щоб зупинити відправку військових до Росії.

Так натисніть самі, ви ж - світовий гегемон. Чи вже й пухляша злякались?
29.10.2024 22:55
як натиснути? бомбити Пхеньян? ну тоді це буде називатися агресія проти КНДР.
29.10.2024 23:52
Китай втрутився і натиснув на КНДР, аби вона більше надіслала свого війська для пукіна.
29.10.2024 22:56
Якщо північнокорейські війська увійдуть на територію України, Україна має їх атакувати, - заявив Байден.

Капітан "Очевидність".
29.10.2024 22:56
Є думка, що Китай ВЖЕ "натиснув на КНДР", но... у протилежному напрямку!
29.10.2024 22:59
мабуть правильніше-"Китай і 3,14дерація вирішили натиснути на США .а для тиску використали корейських солдат, яких мабуть відправлять воювати в Україну" ???Чергова перевірка американців на "гнилість "
30.10.2024 00:03
головне-побільше стурбованості!
29.10.2024 23:01
Хай Штати ще до купи позакликають зе-шоблу не красти, якщо вже вирішили хернею зайнятися.
29.10.2024 23:04
Північна Корея бажає грошей і технологій.

Військовослужбовець російської армії за контрактом отримує 2000 доларів США на місяць плюс одноразову премію.

Пхеньян був би радий отримати принаймні половину цієї суми за кожного відправленого солдата.
29.10.2024 23:04
Пентагон заявив 28 жовтня, що якщо північнокорейці з'являться на полі бою, то не буде жодних обмежень щодо застосування українськими військовими американської зброї проти них.

Київ готується переманити північнокорейських солдатів на свій бік обіцянками теплих ліжок і триразового харчування.
29.10.2024 23:15
а колись Україна 100 років товклася в радянському лайні...
як ми щє мову зберегли?
29.10.2024 23:07
саме ви, а не ми....
29.10.2024 23:18
Исаак, скажи Кукушу, чтобы он по этому телефону позвонил в Дилижан и передал Хачикяну, что Валико ему на международной авиалинии купил крокодила.
29.10.2024 23:08
США закликають Китай натиснути на КНДР

******* споглядати появу коричневої пасти?
29.10.2024 23:11
А то что?
29.10.2024 23:14
на кого китайці і планують "натискати" в недалекому майбутньому то тільки на США. Це дешеве шоу вже тільки дратує.
29.10.2024 23:26
"і наслідків цього". Яких наслідків?!
29.10.2024 23:29
Скоро вже будуть на колінах благати.
29.10.2024 23:45
Крім того, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван доручив організувати зусилля, аби інші країни також звернулися до Пекіна "стосовно нашого занепокоєння з приводу відправки КНДР військ до Росії і наслідків цього", "американські безрезультатні зусилля" котрі організовує прорашистський агент при адміністрації "байди"
29.10.2024 23:56
- В мене член, як навіжений. Я його закликаю "стій", а він не стоїть!
29.10.2024 23:56
США закликали китай вплинути на пхеньян , в свою чергу пекін висловив пхеньяну занепокоєння середньої важкості.
30.10.2024 08:50
 
 