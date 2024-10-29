США призывают Китай надавить на КНДР, чтобы остановить отправку военных в Россию, - CNN
США пытаются воспользоваться влиянием Китая на Северную Корею, чтобы последняя вернула войска, отправленные в Россию для участия в войне против Украины.
Об этом сообщил телеканал CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По словам анонимного американского чиновника, США призвали Китай, который поддерживает отношения с Пхеньяном, вмешаться и надавить на КНДР, чтобы она вернула свои войска.
Кроме того, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан поручил организовать усилия, чтобы другие страны также обратились к Пекину "относительно нашей обеспокоенности по поводу отправки КНДР войск в Россию и последствий этого", добавил источник.
В то же время собеседники CNN, "не настроены оптимистично" относительно того, что Китай помешает планам Северной Кореи. В частности потому, что поддерживает российский военно-промышленный комплекс.
Военные КНДР в России
Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.
25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.
28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".
В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.
все ясно дурнуватий трампосос, більше запитань немає.
вже навіть хочу щоб рижий даун переміг на виборах, і або знову обісрався або здав ***** Україну, під веселе улюлюкання таких даунів як ти.
Кацапня робить те, що їм каже їх цар. І не кожен цар історично гнав кацапню воювати і захоплювати нові землі.
А щодо опору - гугли адресу найближчого тецека. Там з радістю приймуть.
По перше, а навіщо воно їм? Які їм з цього вигоди?
По друге, а що як Кім пошле Сі на 3 ієрогліфа? А він може це зробити, якщо відчув себе уже великим геополітичним босом. Щоб усі зрозуміли, що КНР не може вирішувати питання навіть серед своїх нещодавніх шестірок? Щоб побачили що реальна політична вага Китаю убога?
І по третє, а хто сказав, що це не 100% китайська ідея, де вони руками і так заплямованого брудом Кіма допомагають союзнику?
Так натисніть самі, ви ж - світовий гегемон. Чи вже й пухляша злякались?
Капітан "Очевидність".
Військовослужбовець російської армії за контрактом отримує 2000 доларів США на місяць плюс одноразову премію.
Пхеньян був би радий отримати принаймні половину цієї суми за кожного відправленого солдата.
Київ готується переманити північнокорейських солдатів на свій бік обіцянками теплих ліжок і триразового харчування.
як ми щє мову зберегли?
******* споглядати появу коричневої пасти?