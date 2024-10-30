УКР
Новини
6 813 93

Усі місцеві ради України Зеленський змушує підписати його "план перемоги", - Ар’єв

Місцевим радам доручили провести засідання та підтримати План перемоги Зеленського

Усім місцевим радам доручили скликати сесії для підтримки "Плану перемоги" Володимира Зеленського.

Про це у Facebook повідомив нардеп Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ.

"З поверненням, "дорогой Лєонід Ілліч"! Володимир Олександрович достойно продовжує твої славетні традиції - у ці дні країна перетворюється на КПСС.

Усі місцеві ради отримали рознарядку терміново провести позачергові сесії для всебічної і всеосяжної підтримки плану перемоги президента Зеленського. Голови обладміністрацій розсилають листи з вимогою скликання сесій головам обласних, міських і навіть селищних рад. Там, де голови від слуг чи сателітів, скликають сесії самі. Текст для ухвалення один для всіх - читайте на фото. Обязалівка для виконання і сувора рекомендація від ОВА і місцевих управлінь СБУ прийняти без змін звернення до президента, яке написане в офісі президента", - зазначив парламентар.

Місцевим радам доручили провести засідання та підтримати План перемоги Зеленського

Ар'єв назвав це "печерним совком загального одобрямсу", який не має нічого спільного з європейським принципом самостійності місцевих рад.

"По-друге, це примусові витрати з бюджетів громад. На кожну позачергову сесію кожної ради доводиться виділяти позачергові кошти. Якщо врахувати масштаби організованого одобрямсу, то це десятки мільйонів гривень, витрачених на вимогу Банкової.

По-третє, а навіщо потрібна така масова підтримка трудящих, якщо президент впевнений в реалістичності і дієвості свого плану? Чи не дуже? І тому такими діями доводиться повертати самовпевненість президента і одночасно тягнути Україну назад в русскій мір", - додав нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обурився, що запит до США про ракети "Tomahawk" просочився в ЗМІ: Виходить, між партнерами немає нічого конфіденційного. ВIДЕО

"План перемоги" України

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування, вони доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує ще один План, який стосуватиметься внутрішніх рішень та не буде альтернативою "Плану перемоги".

Також читайте: У секретному пункті "Плану перемоги" Зеленський просить надати ракети "Tomahawk", - NYT

Автор: 

Ар’єв Володимир (324) Зеленський Володимир (25578) ОДА (1635) План перемоги (86)
+34
Вітаю виборців ZE з епохою путінізму в Україні.
30.10.2024 14:22 Відповісти
+29
Сволоти зелені!
30.10.2024 14:20 Відповісти
+29
30.10.2024 14:21 Відповісти
Сволоти зелені!
30.10.2024 14:20 Відповісти
ну, здравствуй, дорогой ссаныч !

де-жа-вью !
коли будемо в колективах вголос читати
"Моя оборона ОПи" ?
30.10.2024 19:09 Відповісти
Геть як ''плани цк втілимо в життя''
30.10.2024 14:21 Відповісти
Бояре должны поддержать сЦаря, без этого - И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!
30.10.2024 14:21 Відповісти
Якось згадалось...
Брови чорні та густі,
Речі довгі та пусті.
30.10.2024 14:40 Відповісти
30.10.2024 19:10 Відповісти
Прям как в СССР . Сказали довести до каждого гражданина на местах .
30.10.2024 14:21 Відповісти
30.10.2024 14:21 Відповісти
УРСР - 2....
30.10.2024 14:21 Відповісти
Вітаю виборців ZE з епохою путінізму в Україні.
30.10.2024 14:22 Відповісти
Коментарі зайві. Як у Брежнєва. Ностальгія.
30.10.2024 14:22 Відповісти
Було б дуже символічно, якби у цій новині вимкнули функцію коментування 😂
30.10.2024 14:51 Відповісти
Першою буде УП.
30.10.2024 15:30 Відповісти

зепідараси викликають огиду більше ніж кацапи,це якесь збіговисько істот без національної та гендерної відмінності
показати весь коментар
...яке прийняло Закон про Антисемітизм
30.10.2024 14:32 Відповісти
Термін "антисемітизм" вершина невігластва,тому і прийняли, араби теж семіт,то якщо євреї вбивають арабів, вони антисеміти
30.10.2024 14:40 Відповісти
ОП совок будує
показати весь коментар
Партія сказала - треба підтримати план вождя, утюги відповіли «так!».
30.10.2024 14:23 Відповісти


Взагалі сорому немає. Яка перемога? Головний, може вже призначиш адекватне і компетентне військове керівництво, перестанеш втручатись у військове планування, як головний займайся забезпеченням і 80 відсотків бюджету направиш на оборону, а не суддів, прокурорів, ментів, будівництво доріг і парків та перекладання плитки...
30.10.2024 14:23 Відповісти
Випускник академії фесебе очолює РНБО України,яких вам ще керівників призначити?
показати весь коментар
Народ цей наркоман дійсно неадекват .
показати весь коментар
мені здається що це дуполізи намагаються таким чином похмурий настрій Сцаря Зе покращити
показати весь коментар
Это пока "Слава Слугам Народа Украины" или уже "Слава КПСС"
показати весь коментар
А як це вплине на перемогу? Пуйло врахує звернення громад?
показати весь коментар
Іржавий, дірявий, смердючий совок...

Оце так "нові обличчя"... Прогнали ригів, щоб обрати совєтські мумії... Жесть.
30.10.2024 14:24 Відповісти
На місцях всі риги при посадах,тому й немає фортифікаційних споруд.
показати весь коментар
Одобрямс (с) 😁клоуни, вони всюди клоуни, тільки українські найсмішніші!
30.10.2024 14:25 Відповісти
Як в УССР Нову землю Брежнєва рекомендовано читати було, а потім підтримку бажали
30.10.2024 14:25 Відповісти
"Малая земля". На Новій землі, - ядерні випробування були.
показати весь коментар
Я навіть у школі сочинение писав по творчості Л.И. Брежнева, малая земля, целіна, возрождение на уроках руцкой литератури . Зараз теж таке буде? А коли Зеленському звання Маршала дадуть?
показати весь коментар
Дивишся на фото президента своєї країни, і бачиш клоуна - артиста, для якого це все гра, одне прикро, що все населення України, стали учасниками цього комічного шоу....з трагічним фіналом...
показати весь коментар
Помилочка: не президента, а в.о.президента.
показати весь коментар
Який він в.о. ? Він є президентом України з самопродовженим терміном президентства.
показати весь коментар
Збудуємо цирк в окремо взятій країні.
показати весь коментар
навіть при "легітімном" міські ради мали власну думку

зелені гниди мають здохнути
показати весь коментар
Ну чого всі накинулись? Воно ж казало: "Усі ми - президенти". От гуртом і "керуємо".
30.10.2024 14:26 Відповісти
Людям, які пам'ятають виступи радянських генсеків, було моторошно дивитися презентацію "плана перемоги" в Раді, коли депутати СН вставали і аплодували після оголошення чергового пункту цього плану....назад в СРСР....
показати весь коментар
Бурные аплодисменты, переходящие в овации...
30.10.2024 14:31 Відповісти
30.10.2024 14:34 Відповісти
показати весь коментар
Ну а я про що?
30.10.2024 14:36 Відповісти
І фото стоячих аплодуючих депутатів...****, який маразм у 21 сторіччі ми знову бачимо не тільки на парашці або КНДР...
30.10.2024 14:38 Відповісти
Нормально. Планы партии - планы народа. Решения XXІV съезда в жизнь.
показати весь коментар
показати весь коментар
папріколу
показати весь коментар
Місцевим радам доручили терміново провести засідання та підтримати "План перемоги" Зеленського Джерело:

30.10.2024 14:28 Відповісти
Зе, ти з глузду з*їхав і що далі окрім твоїх закликів твоєї безпромжної агітації доусього
показати весь коментар
Перевіряють силу українського духу(він же не на українців працює): ще орді нападати чи вже зломлені.

Взагалі схоже що зрадникам поставили ціль бунт/майдан щоб вже зайти москалям в Київ(чи хочаб в запоріжжя/харків/одесу.): не змогли перемогти в окопах - взірвуть зсередини.
30.10.2024 14:55 Відповісти
світу
показати весь коментар
Я тільки за. За однієї умови - нехай там обов'язково будуть місцеви ради: Українська, Гірника, Селідового, Покровська, Мирнограда, Курахового, Курахівки.... та щє десятків населених пунктів Донеччини, які захоплені або під загрозою захоплення завдяки діям та бездіяльності Вови Зеленського.
показати весь коментар
не бездіяльності ..а прямій співпраці Лідора з ворогом - Чонгар, шашлики, ракетна програма , корупція...і тиди
показати весь коментар
в Україні 73% "мудрого" наріду вибрали маленьке зелене *****. все як у підарашці-один до одного.
показати весь коментар
показати весь коментар
Потім провину за цей тупий план на місцеві ради скинуть.
показати весь коментар
А що змінять ці рішення? Україну зразу приймуть в НАТО? Чи реалізують інші пункти геніального плану, який цілком і повністю залежить не від України? Чи це черговий фіговий листочок, що прикриває срамоту короля, який насправді голий?
показати весь коментар
Іще не провели?!!!!!
показати весь коментар
Ну, тепер перемога не забариться! Ура, таваріщі! .
Махрова брєжнєвщіна... https://rivnepost.rv.ua/news/rivnenshchina-khoche-napratsyuvati-sviy-plan-peremohi
Тепер у нас крім президентського Плану Перемоги буде ще купа маленьких планчиків. Дуже надихає.....(замість крапок кожен може вставити пару-трійку міцних висловів, можна російською).
30.10.2024 14:47 Відповісти
Срамота!!!
показати весь коментар
Совок зелений коло хати,
Чорти по телеку гудуть,
Неголене ***** пихате,
Усім нам каже *******

30.10.2024 14:50 Відповісти
гнилий совок в Зеленського в крові і генах.
показати весь коментар
Як в часи Брежнєва, вивчати книгу "Малая земля" і кричали, що це шедевр.
А тут Вова хоче заручитися своїм тупим папірцем, що йогог підтримали всі люди через своїх представникі у владі. Оригінально. Відкотилися ми майде в 70-ті роки минулого століття.
30.10.2024 14:52 Відповісти
Підозрюю то такий план - щоб в орді почитали та охерівші почали тікати, бо такого навіть в оркостані не має.
показати весь коментар
наступні кроки: "собранія в трудових каллективах ....", "в внз - лекції та семінарські заняття, з обов'язковим конспектуванням нєзабвєнного творєнія,... ", "знять кіну - ....." ну і т.д і т.п. )))
показати весь коментар
Чого їх не залучали на створення? А тепер, щось вимагають.
показати весь коментар
Блін... Реально вголос засміявся! Совок з Зельоного лізе з усіх щілин. "Всє трудящієся єдіноголосно поддєржалі рєшенія XXVI с'єзда капеесес!"

30.10.2024 14:57 Відповісти
Капец ***...ця с* ка зелена🤡 ,вимагає шоб люди підписали свій вирок самі !!!!
показати весь коментар
Це вже якийсь киздець...
30.10.2024 14:59 Відповісти
боже, какие дебилы
30.10.2024 15:02 Відповісти
Ні, ну це вже зовсім жОПа *********** офуїла.
Це вже навіть не оркостан.
Пробили дно прямо в застійний ссср.
30.10.2024 15:04 Відповісти
Голова Президії Конгресу - Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
30.10.2024 15:25 Відповісти
ну хтось же має "підтримати" ту фігню
30.10.2024 15:06 Відповісти
УНДР...
30.10.2024 15:13 Відповісти
30.10.2024 15:17 Відповісти
А шо буде, якщо місцеві не підтримають??
30.10.2024 15:17 Відповісти
Буде "вийдіть звідси, розбійники!" (с)

30.10.2024 16:07 Відповісти
Так треба ще щоб збирали нарід і бурхливими оваціями вітали кожен абзац цього вавиного пісанія
30.10.2024 15:49 Відповісти
"Бурниє аплодісмєнти, пєрєходящіє в оваціі".
Чорт, не думав, що знову до такого доживу!
30.10.2024 16:53 Відповісти
здається, зелений підор з єлдаком вирішили копати дно..
30.10.2024 16:02 Відповісти
Це все наслідкі того, що в 13му ригів всеж такі недобили
30.10.2024 16:25 Відповісти
що Лабазюк1в ще не хочуть саджати , одного вже на хабар1 сп1ймали , а цю н1
30.10.2024 16:36 Відповісти
Негайно провести по всім підприємствам державним та недержавним організаціям, мешканцями багатоквартирних будинків на подвір'ях будинків урочисті збори, залучити місцеві оркестри, на вказаних заходах одноголосно підтримати план перемоги глибокоповажного та високоповажного президента...після чого результати голосування закріпити особистим підписом та мастичною гербовою печаткою.
Результати надіслати в мавзолей тов.леніну за підпорядкуванням в офіс президента.
З невиконання даного розпорядження партійна та службова догана
30.10.2024 17:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=dOK0sJjqX9U Бурні оплески та овація
30.10.2024 17:38 Відповісти
ОДОБРЯМС..*****
30.10.2024 18:45 Відповісти
А що поганого в тому плані?? У прокацаплених тварюк прям оргазм і вакханалія в коментарях))
30.10.2024 20:20 Відповісти
Геть безтолкового ішака!
30.10.2024 21:51 Відповісти
