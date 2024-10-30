Усі місцеві ради України Зеленський змушує підписати його "план перемоги", - Ар’єв

Усім місцевим радам доручили скликати сесії для підтримки "Плану перемоги" Володимира Зеленського.

Про це у Facebook повідомив нардеп Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ.

"З поверненням, "дорогой Лєонід Ілліч"! Володимир Олександрович достойно продовжує твої славетні традиції - у ці дні країна перетворюється на КПСС.

Усі місцеві ради отримали рознарядку терміново провести позачергові сесії для всебічної і всеосяжної підтримки плану перемоги президента Зеленського. Голови обладміністрацій розсилають листи з вимогою скликання сесій головам обласних, міських і навіть селищних рад. Там, де голови від слуг чи сателітів, скликають сесії самі. Текст для ухвалення один для всіх - читайте на фото. Обязалівка для виконання і сувора рекомендація від ОВА і місцевих управлінь СБУ прийняти без змін звернення до президента, яке написане в офісі президента", - зазначив парламентар.













Ар'єв назвав це "печерним совком загального одобрямсу", який не має нічого спільного з європейським принципом самостійності місцевих рад.

"По-друге, це примусові витрати з бюджетів громад. На кожну позачергову сесію кожної ради доводиться виділяти позачергові кошти. Якщо врахувати масштаби організованого одобрямсу, то це десятки мільйонів гривень, витрачених на вимогу Банкової.

По-третє, а навіщо потрібна така масова підтримка трудящих, якщо президент впевнений в реалістичності і дієвості свого плану? Чи не дуже? І тому такими діями доводиться повертати самовпевненість президента і одночасно тягнути Україну назад в русскій мір", - додав нардеп.

"План перемоги" України

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування, вони доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує ще один План, який стосуватиметься внутрішніх рішень та не буде альтернативою "Плану перемоги".

Також читайте: У секретному пункті "Плану перемоги" Зеленський просить надати ракети "Tomahawk", - NYT