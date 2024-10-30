Все местные советы Украины Зеленский вынуждает подписать его "план победы", - Арьев
Всем местным советам поручили созвать сессии для поддержки "Плана победы" Владимира Зеленского.
Об этом в Facebook сообщил нардеп Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.
"С возвращением, "дорогой Леонид Ильич"! Владимир Александрович достойно продолжает твои славные традиции - в эти дни страна превращается в КПСС.
Все местные советы получили разнарядку срочно провести внеочередные сессии для всесторонней и всеобъемлющей поддержки "плана победы" президента Зеленского. Главы обладминистраций рассылают письма с требованием созыва сессий главам областных, городских и даже поселковых советов. Там, где главы от слуг или сателлитов, созывают сессии сами. Текст для принятия один для всех - читайте на фото. Обязательная для выполнения и строгая рекомендация от ОВА и местных управлений СБУ принять без изменений обращение к президенту, которое написано в офисе президента", - отметил парламентарий.
Арьев назвал это "пещерным совком всеобщего одобрямса", который не имеет ничего общего с европейским принципом самостоятельности местных советов.
"Во-вторых, это принудительные расходы из бюджетов громад. На каждую внеочередную сессию каждого совета приходится выделять внеочередные средства. Если учесть масштабы организованного одобрямса, то это десятки миллионов гривен, потраченных по требованию Банковой.
В-третьих, а зачем нужна такая массовая поддержка трудящихся, если президент уверен в реалистичности и действенности своего плана? Или не очень? И поэтому такими действиями приходится возвращать самоуверенность президента и одновременно тянуть Украину обратно в русский мир", - добавил нардеп.
"План победы" Украины
Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.
По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания, они доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.
По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".
де-жа-вью !
коли будемо в колективах вголос читати
"Моя оборона ОПи" ?
Брови чорні та густі,
Речі довгі та пусті.
зепідараси викликають огиду більше ніж кацапи,це якесь збіговисько істот без національної та гендерної відмінності
Взагалі сорому немає. Яка перемога? Головний, може вже призначиш адекватне і компетентне військове керівництво, перестанеш втручатись у військове планування, як головний займайся забезпеченням і 80 відсотків бюджету направиш на оборону, а не суддів, прокурорів, ментів, будівництво доріг і парків та перекладання плитки...
Оце так "нові обличчя"... Прогнали ригів, щоб обрати совєтські мумії... Жесть.
зелені гниди мають здохнути
Взагалі схоже що зрадникам поставили ціль бунт/майдан щоб вже зайти москалям в Київ(чи хочаб в запоріжжя/харків/одесу.): не змогли перемогти в окопах - взірвуть зсередини.
Махрова брєжнєвщіна... https://rivnepost.rv.ua/news/rivnenshchina-khoche-napratsyuvati-sviy-plan-peremohi
Тепер у нас крім президентського Плану Перемоги буде ще купа маленьких планчиків. Дуже надихає.....(замість крапок кожен може вставити пару-трійку міцних висловів, можна російською).
Чорти по телеку гудуть,
Неголене ***** пихате,
Усім нам каже *******
А тут Вова хоче заручитися своїм тупим папірцем, що йогог підтримали всі люди через своїх представникі у владі. Оригінально. Відкотилися ми майде в 70-ті роки минулого століття.
Це вже навіть не оркостан.
Пробили дно прямо в застійний ссср.
Чорт, не думав, що знову до такого доживу!
Результати надіслати
в мавзолей тов.ленінуза підпорядкуванням в офіс президента.
З невиконання даного розпорядження партійна та службова догана