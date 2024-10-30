РУС
Все местные советы Украины Зеленский вынуждает подписать его "план победы", - Арьев

Місцевим радам доручили провести засідання та підтримати План перемоги Зеленського

Всем местным советам поручили созвать сессии для поддержки "Плана победы" Владимира Зеленского.

Об этом в Facebook сообщил нардеп Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.

"С возвращением, "дорогой Леонид Ильич"! Владимир Александрович достойно продолжает твои славные традиции - в эти дни страна превращается в КПСС.

Все местные советы получили разнарядку срочно провести внеочередные сессии для всесторонней и всеобъемлющей поддержки "плана победы" президента Зеленского. Главы обладминистраций рассылают письма с требованием созыва сессий главам областных, городских и даже поселковых советов. Там, где главы от слуг или сателлитов, созывают сессии сами. Текст для принятия один для всех - читайте на фото. Обязательная для выполнения и строгая рекомендация от ОВА и местных управлений СБУ принять без изменений обращение к президенту, которое написано в офисе президента", - отметил парламентарий.

Арьев назвал это "пещерным совком всеобщего одобрямса", который не имеет ничего общего с европейским принципом самостоятельности местных советов.

"Во-вторых, это принудительные расходы из бюджетов громад. На каждую внеочередную сессию каждого совета приходится выделять внеочередные средства. Если учесть масштабы организованного одобрямса, то это десятки миллионов гривен, потраченных по требованию Банковой.

В-третьих, а зачем нужна такая массовая поддержка трудящихся, если президент уверен в реалистичности и действенности своего плана? Или не очень? И поэтому такими действиями приходится возвращать самоуверенность президента и одновременно тянуть Украину обратно в русский мир", - добавил нардеп.

Місцевим радам доручили провести засідання та підтримати План перемоги Зеленського

Читайте также: Мы увидим Россию на Саммите мира, когда будет полностью реализован "План победы", - Зеленский

"План победы" Украины

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания, они доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".

Также читайте: В секретном пункте "Плана победы" Зеленский просит предоставить ракеты "Tomahawk", - NYT

Автор: 

Арьев Владимир Зеленский Владимир ОГА План победы
Топ комментарии
+34
Вітаю виборців ZE з епохою путінізму в Україні.
30.10.2024 14:22 Ответить
+29
Сволоти зелені!
30.10.2024 14:20 Ответить
+29
30.10.2024 14:21 Ответить
Сволоти зелені!
30.10.2024 14:20 Ответить
ну, здравствуй, дорогой ссаныч !

де-жа-вью !
коли будемо в колективах вголос читати
"Моя оборона ОПи" ?
30.10.2024 19:09 Ответить
Геть як ''плани цк втілимо в життя''
30.10.2024 14:21 Ответить
Бояре должны поддержать сЦаря, без этого - И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!
30.10.2024 14:21 Ответить
Якось згадалось...
Брови чорні та густі,
Речі довгі та пусті.
30.10.2024 14:40 Ответить
30.10.2024 19:10 Ответить
Прям как в СССР . Сказали довести до каждого гражданина на местах .
30.10.2024 14:21 Ответить
30.10.2024 14:21 Ответить
УРСР - 2....
30.10.2024 14:21 Ответить
Вітаю виборців ZE з епохою путінізму в Україні.
30.10.2024 14:22 Ответить
Коментарі зайві. Як у Брежнєва. Ностальгія.
30.10.2024 14:22 Ответить
Було б дуже символічно, якби у цій новині вимкнули функцію коментування 😂
30.10.2024 14:51 Ответить
Першою буде УП.
30.10.2024 15:30 Ответить

зепідараси викликають огиду більше ніж кацапи,це якесь збіговисько істот без національної та гендерної відмінності
показать весь комментарий
...яке прийняло Закон про Антисемітизм
показать весь комментарий
Термін "антисемітизм" вершина невігластва,тому і прийняли, араби теж семіт,то якщо євреї вбивають арабів, вони антисеміти
показать весь комментарий
ОП совок будує
показать весь комментарий
Партія сказала - треба підтримати план вождя, утюги відповіли «так!».
30.10.2024 14:23 Ответить


Взагалі сорому немає. Яка перемога? Головний, може вже призначиш адекватне і компетентне військове керівництво, перестанеш втручатись у військове планування, як головний займайся забезпеченням і 80 відсотків бюджету направиш на оборону, а не суддів, прокурорів, ментів, будівництво доріг і парків та перекладання плитки...
30.10.2024 14:23 Ответить
Випускник академії фесебе очолює РНБО України,яких вам ще керівників призначити?
показать весь комментарий
Народ цей наркоман дійсно неадекват .
показать весь комментарий
мені здається що це дуполізи намагаються таким чином похмурий настрій Сцаря Зе покращити
показать весь комментарий
Это пока "Слава Слугам Народа Украины" или уже "Слава КПСС"
показать весь комментарий
А як це вплине на перемогу? Пуйло врахує звернення громад?
показать весь комментарий
Іржавий, дірявий, смердючий совок...

Оце так "нові обличчя"... Прогнали ригів, щоб обрати совєтські мумії... Жесть.
30.10.2024 14:24 Ответить
На місцях всі риги при посадах,тому й немає фортифікаційних споруд.
показать весь комментарий
Одобрямс (с) 😁клоуни, вони всюди клоуни, тільки українські найсмішніші!
показать весь комментарий
Як в УССР Нову землю Брежнєва рекомендовано читати було, а потім підтримку бажали
показать весь комментарий
"Малая земля". На Новій землі, - ядерні випробування були.
показать весь комментарий
Я навіть у школі сочинение писав по творчості Л.И. Брежнева, малая земля, целіна, возрождение на уроках руцкой литератури . Зараз теж таке буде? А коли Зеленському звання Маршала дадуть?
показать весь комментарий
Дивишся на фото президента своєї країни, і бачиш клоуна - артиста, для якого це все гра, одне прикро, що все населення України, стали учасниками цього комічного шоу....з трагічним фіналом...
показать весь комментарий
Помилочка: не президента, а в.о.президента.
показать весь комментарий
Який він в.о. ? Він є президентом України з самопродовженим терміном президентства.
показать весь комментарий
Збудуємо цирк в окремо взятій країні.
показать весь комментарий
навіть при "легітімном" міські ради мали власну думку

зелені гниди мають здохнути
показать весь комментарий
Ну чого всі накинулись? Воно ж казало: "Усі ми - президенти". От гуртом і "керуємо".
показать весь комментарий
Людям, які пам'ятають виступи радянських генсеків, було моторошно дивитися презентацію "плана перемоги" в Раді, коли депутати СН вставали і аплодували після оголошення чергового пункту цього плану....назад в СРСР....
показать весь комментарий
Бурные аплодисменты, переходящие в овации...
показать весь комментарий
Так і було...В газетах так і писали після кожного абзацу з виступів генсеків..
показать весь комментарий
Ну а я про що?
показать весь комментарий
І фото стоячих аплодуючих депутатів...****, який маразм у 21 сторіччі ми знову бачимо не тільки на парашці або КНДР...
показать весь комментарий
Нормально. Планы партии - планы народа. Решения XXІV съезда в жизнь.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
папріколу
показать весь комментарий
Місцевим радам доручили терміново провести засідання та підтримати "План перемоги" Зеленського Джерело:

показать весь комментарий
Зе, ти з глузду з*їхав і що далі окрім твоїх закликів твоєї безпромжної агітації доусього
показать весь комментарий
Перевіряють силу українського духу(він же не на українців працює): ще орді нападати чи вже зломлені.

Взагалі схоже що зрадникам поставили ціль бунт/майдан щоб вже зайти москалям в Київ(чи хочаб в запоріжжя/харків/одесу.): не змогли перемогти в окопах - взірвуть зсередини.
показать весь комментарий
світу
показать весь комментарий
Я тільки за. За однієї умови - нехай там обов'язково будуть місцеви ради: Українська, Гірника, Селідового, Покровська, Мирнограда, Курахового, Курахівки.... та щє десятків населених пунктів Донеччини, які захоплені або під загрозою захоплення завдяки діям та бездіяльності Вови Зеленського.
показать весь комментарий
не бездіяльності ..а прямій співпраці Лідора з ворогом - Чонгар, шашлики, ракетна програма , корупція...і тиди
показать весь комментарий
в Україні 73% "мудрого" наріду вибрали маленьке зелене *****. все як у підарашці-один до одного.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Потім провину за цей тупий план на місцеві ради скинуть.
показать весь комментарий
А що змінять ці рішення? Україну зразу приймуть в НАТО? Чи реалізують інші пункти геніального плану, який цілком і повністю залежить не від України? Чи це черговий фіговий листочок, що прикриває срамоту короля, який насправді голий?
показать весь комментарий
Іще не провели?!!!!!
показать весь комментарий
Ну, тепер перемога не забариться! Ура, таваріщі! .
Махрова брєжнєвщіна... https://rivnepost.rv.ua/news/rivnenshchina-khoche-napratsyuvati-sviy-plan-peremohi
Тепер у нас крім президентського Плану Перемоги буде ще купа маленьких планчиків. Дуже надихає.....(замість крапок кожен може вставити пару-трійку міцних висловів, можна російською).
показать весь комментарий
Срамота!!!
показать весь комментарий
Совок зелений коло хати,
Чорти по телеку гудуть,
Неголене ***** пихате,
Усім нам каже *******

показать весь комментарий
гнилий совок в Зеленського в крові і генах.
показать весь комментарий
Як в часи Брежнєва, вивчати книгу "Малая земля" і кричали, що це шедевр.
А тут Вова хоче заручитися своїм тупим папірцем, що йогог підтримали всі люди через своїх представникі у владі. Оригінально. Відкотилися ми майде в 70-ті роки минулого століття.
показать весь комментарий
Підозрюю то такий план - щоб в орді почитали та охерівші почали тікати, бо такого навіть в оркостані не має.
показать весь комментарий
наступні кроки: "собранія в трудових каллективах ....", "в внз - лекції та семінарські заняття, з обов'язковим конспектуванням нєзабвєнного творєнія,... ", "знять кіну - ....." ну і т.д і т.п. )))
показать весь комментарий
Чого їх не залучали на створення? А тепер, щось вимагають.
показать весь комментарий
Блін... Реально вголос засміявся! Совок з Зельоного лізе з усіх щілин. "Всє трудящієся єдіноголосно поддєржалі рєшенія XXVI с'єзда капеесес!"

показать весь комментарий
Капец ***...ця с* ка зелена🤡 ,вимагає шоб люди підписали свій вирок самі !!!!
показать весь комментарий
Це вже якийсь киздець...
показать весь комментарий
боже, какие дебилы
показать весь комментарий
Ні, ну це вже зовсім жОПа *********** офуїла.
Це вже навіть не оркостан.
Пробили дно прямо в застійний ссср.
показать весь комментарий
Голова Президії Конгресу - Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
показать весь комментарий
ну хтось же має "підтримати" ту фігню
показать весь комментарий
УНДР...
показать весь комментарий
показать весь комментарий
А шо буде, якщо місцеві не підтримають??
показать весь комментарий
Буде "вийдіть звідси, розбійники!" (с)

показать весь комментарий
Так треба ще щоб збирали нарід і бурхливими оваціями вітали кожен абзац цього вавиного пісанія
показать весь комментарий
"Бурниє аплодісмєнти, пєрєходящіє в оваціі".
Чорт, не думав, що знову до такого доживу!
показать весь комментарий
здається, зелений підор з єлдаком вирішили копати дно..
показать весь комментарий
Це все наслідкі того, що в 13му ригів всеж такі недобили
показать весь комментарий
що Лабазюк1в ще не хочуть саджати , одного вже на хабар1 сп1ймали , а цю н1
показать весь комментарий
Негайно провести по всім підприємствам державним та недержавним організаціям, мешканцями багатоквартирних будинків на подвір'ях будинків урочисті збори, залучити місцеві оркестри, на вказаних заходах одноголосно підтримати план перемоги глибокоповажного та високоповажного президента...після чого результати голосування закріпити особистим підписом та мастичною гербовою печаткою.
Результати надіслати в мавзолей тов.леніну за підпорядкуванням в офіс президента.
З невиконання даного розпорядження партійна та службова догана
показать весь комментарий
https://www.youtube.com/watch?v=dOK0sJjqX9U Бурні оплески та овація
показать весь комментарий
ОДОБРЯМС..*****
показать весь комментарий
А що поганого в тому плані?? У прокацаплених тварюк прям оргазм і вакханалія в коментарях))
показать весь комментарий
Геть безтолкового ішака!
показать весь комментарий
