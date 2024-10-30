Все местные советы Украины Зеленский вынуждает подписать его "план победы", - Арьев

Всем местным советам поручили созвать сессии для поддержки "Плана победы" Владимира Зеленского.

Об этом в Facebook сообщил нардеп Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.

"С возвращением, "дорогой Леонид Ильич"! Владимир Александрович достойно продолжает твои славные традиции - в эти дни страна превращается в КПСС.

Все местные советы получили разнарядку срочно провести внеочередные сессии для всесторонней и всеобъемлющей поддержки "плана победы" президента Зеленского. Главы обладминистраций рассылают письма с требованием созыва сессий главам областных, городских и даже поселковых советов. Там, где главы от слуг или сателлитов, созывают сессии сами. Текст для принятия один для всех - читайте на фото. Обязательная для выполнения и строгая рекомендация от ОВА и местных управлений СБУ принять без изменений обращение к президенту, которое написано в офисе президента", - отметил парламентарий.













Арьев назвал это "пещерным совком всеобщего одобрямса", который не имеет ничего общего с европейским принципом самостоятельности местных советов.

"Во-вторых, это принудительные расходы из бюджетов громад. На каждую внеочередную сессию каждого совета приходится выделять внеочередные средства. Если учесть масштабы организованного одобрямса, то это десятки миллионов гривен, потраченных по требованию Банковой.

В-третьих, а зачем нужна такая массовая поддержка трудящихся, если президент уверен в реалистичности и действенности своего плана? Или не очень? И поэтому такими действиями приходится возвращать самоуверенность президента и одновременно тянуть Украину обратно в русский мир", - добавил нардеп.

"План победы" Украины

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания, они доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".

