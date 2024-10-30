Україна та Південна Корея цього тижня визначать формат взаємодії, - Никифоров

В Офісі Президента анонсували новини щодо того, як розвивається співпраця України та Південної Кореї.

Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.

"Була телефонна розмова між лідерами двох країн. Республіка Корея надсилає до України свою делегацію. Після цього українська делегація вже вирушить до Республіки Корея. Для того, щоб координувати зусилля, думати над спільною відповіддю, та для того, щоб посилювати Україну експертно... На цьому тижні якраз формат такої взаємодії між двома країнами з цього питання кристалізується, і я думаю, що наприкінці цього тижня або наступного тижня вже будуть якісь новини стосовно того, як іде ця співпраця", - пояснив Никофоров.

Він також додав, що реакція світу на залучення Росією північнокорейських військових має бути жорсткішою, бо наразі вона не є конкретною та рішучою.

За його словами, найбільш конкретною є реакція Південної Кореї.

Військові КНДР у Росії

Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.