Украина и Южная Корея на этой неделе определят формат взаимодействия, - Никифоров

В Офисе президента анонсировали новости о том, как развивается сотрудничество Украины и Южной Кореи.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.

"Был телефонный разговор между лидерами двух стран. Республика Корея направляет в Украину свою делегацию. После этого украинская делегация уже отправится в Республику Корея. Для того, чтобы координировать усилия, думать над общим ответом, и для того, чтобы усиливать Украину экспертно... На этой неделе как раз формат такого взаимодействия между двумя странами по этому вопросу кристаллизуется. И я думаю, что в конце этой недели или на следующей неделе уже будут какие-то новости относительно того, как идет это сотрудничество", - пояснил Никофоров.

Он также добавил, что реакция мира на привлечение Россией северокорейских военных должна быть жестче, потому что пока она не является конкретной и решительной.

Читайте также: КНДР отправила воевать против Украины 20-летних солдат и подростков, - разведка Южной Кореи

По его словам, наиболее конкретной является реакция Южной Кореи.

Военные КНДР в России

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

Читайте также: Зеленский и президент Южной Кореи Юн Сок Йоль обсудили привлечение войск КНДР к войне против Украины

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.