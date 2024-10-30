Украина и Южная Корея на этой неделе определят формат взаимодействия, - Никифоров
В Офисе президента анонсировали новости о том, как развивается сотрудничество Украины и Южной Кореи.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.
"Был телефонный разговор между лидерами двух стран. Республика Корея направляет в Украину свою делегацию. После этого украинская делегация уже отправится в Республику Корея. Для того, чтобы координировать усилия, думать над общим ответом, и для того, чтобы усиливать Украину экспертно... На этой неделе как раз формат такого взаимодействия между двумя странами по этому вопросу кристаллизуется. И я думаю, что в конце этой недели или на следующей неделе уже будут какие-то новости относительно того, как идет это сотрудничество", - пояснил Никофоров.
Он также добавил, что реакция мира на привлечение Россией северокорейских военных должна быть жестче, потому что пока она не является конкретной и решительной.
По его словам, наиболее конкретной является реакция Южной Кореи.
Военные КНДР в России
Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.
25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.
28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".
В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.
Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
але крім "надайте" - там нічого нового не буде.
по українських ракетах їздите...
нехай онучікі бухають, не на війну ж дітєй ми з мамкою колупали?
******** ОП онансувати і робить це з задоволенням!