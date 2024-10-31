Нічна атака "шахедів": уламками та вибуховою хвилею пошкоджено майно кількох підприємств на Черкащині
З вечора 30 жовтня у Черкаській області двічі оголошували тривогу. Остання тривала понад 5 з половиною годин. У регіоні працювали сили ППО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"За попередніми даними, наші оборонці знищили 3 "шахеди" в небі над Черкащиною. Минулось без потерпілих", - йдеться в повідомленні.
Табурець зазначив, що уламками та вибуховою хвилею пошкоджено майно кількох підприємств у Черкаському районі. В одному випадку склад. В іншому - вікна в будівлі. Обстеження території триває.
Нагадаємо, ППО збила 14 ворожих БпЛА з 43 та 2 керовані авіаційні ракети, ще 23 безпілотники локаційно втрачено.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль