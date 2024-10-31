Нічна атака "шахедів": уламками та вибуховою хвилею пошкоджено майно кількох підприємств на Черкащині

З вечора 30 жовтня у Черкаській області двічі оголошували тривогу. Остання тривала понад 5 з половиною годин. У регіоні працювали сили ППО.

"За попередніми даними, наші оборонці знищили 3 "шахеди" в небі над Черкащиною. Минулось без потерпілих", - йдеться в повідомленні.

Табурець зазначив, що уламками та вибуховою хвилею пошкоджено майно кількох підприємств у Черкаському районі. В одному випадку склад. В іншому - вікна в будівлі. Обстеження території триває.

