Ночная атака "шахедов": обломками и взрывной волной повреждено имущество нескольких предприятий на Черкасщине

С вечера 30 октября в Черкасской области дважды объявляли тревогу. Последняя длилась более 5 с половиной часов. В регионе работали силы ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

"По предварительным данным, наши защитники уничтожили 3 "шахеда" в небе над Черкасской областью. Прошло без пострадавших", - говорится в сообщении.

Табурец отметил, что обломками и взрывной волной повреждено имущество нескольких предприятий в Черкасском районе. В одном случае склад. В другом - окна в здании. Обследование территории продолжается.

Напомним, ПВО сбила 14 вражеских БпЛА из 43 и 2 управляемые авиационные ракеты, еще 23 беспилотника локально потеряно.

