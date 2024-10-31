Ночная атака "шахедов": обломками и взрывной волной повреждено имущество нескольких предприятий на Черкасщине
С вечера 30 октября в Черкасской области дважды объявляли тревогу. Последняя длилась более 5 с половиной часов. В регионе работали силы ПВО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.
"По предварительным данным, наши защитники уничтожили 3 "шахеда" в небе над Черкасской областью. Прошло без пострадавших", - говорится в сообщении.
Табурец отметил, что обломками и взрывной волной повреждено имущество нескольких предприятий в Черкасском районе. В одном случае склад. В другом - окна в здании. Обследование территории продолжается.
Напомним, ПВО сбила 14 вражеских БпЛА из 43 и 2 управляемые авиационные ракеты, еще 23 беспилотника локально потеряно.
