Міноборони після розслідування ЗМІ звільнило людину нардепа ОПЗЖ Ісаєнка
Як передає Цензор.НЕТ, про це Міноборони повідомило під публікацією Bihus.Info у Facebook.
Там пояснили, що 2 місяці тому було розпочато реорганізацію Головного управління капітальних вкладень з метою підвищення ефективності роботи та забезпечення високих стандартів службової доброчесності.
"Наприкінці серпня було звільнено попереднього керівника управління, і одним із його останніх рішень стало призначення Василя Шомонки головним спеціалістом відділу технічного нагляду. Попри те, що ця посада не потребує обов’язкової спецперевірки, після внутрішнього розслідування ухвалено рішення про звільнення Шомонки за згодою сторін з 31 жовтня 2024 року", - йдеться в поясненні міністерства.
Нагадаємо, раніше журналісти Bihus.Info повідомили, що головним спеціалістом з технагляду за будівництвом (реконструкцією) військових об’єктів в Управління капітальних вкладень Міноборони призначили Василя Шомонку, який пов'язаний із нардепом забороненої ОПЗЖ Дмитром Ісаєнком.
А какие еще должности в МинОбороны не требуют "спецпроверки"? Особенно когда в стране идет война...
В конце августа был уволен предыдущий руководитель управления, и одним из его последних решений стало назначение Василия Шомонки Источник:
В ''**************'' ''опзж'' ще є немало таких кадрів.
А банда Єрмака-Зеленського любить гроші....
принято решение об увольнении Шомонки по соглашению сторон с Источник:
Зєля-Підєрмачна з пацанчиками остаточно зламала систему і продовжує мародерити скрізь, куди дотягнуться їхні волохаті рученята..
73%ві дебіли, на Вироку-2019 ви обрали "то шо нада" для остаточного руйнування майбутнього України і ваших дітей (хіба що ви всі вже повтікали на Захід, на валютні пособія, як жертви свого ж аборту...)
бо всі корупціонери повинні виїхати