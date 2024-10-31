УКР
Міноборони після розслідування ЗМІ звільнило людину нардепа ОПЗЖ Ісаєнка

У Міноборони звільнили людину нардепа ОПЗЖ Ісаєнка

Як передає Цензор.НЕТ, про це Міноборони повідомило під публікацією Bihus.Info у Facebook.

Там пояснили, що 2 місяці тому було розпочато реорганізацію Головного управління капітальних вкладень з метою підвищення ефективності роботи та забезпечення високих стандартів службової доброчесності.

"Наприкінці серпня було звільнено попереднього керівника управління, і одним із його останніх рішень стало призначення Василя Шомонки головним спеціалістом відділу технічного нагляду. Попри те, що ця посада не потребує обов’язкової спецперевірки, після внутрішнього розслідування ухвалено рішення про звільнення Шомонки за згодою сторін з 31 жовтня 2024 року", - йдеться в поясненні міністерства.

У Міноборони звільнили людину нардепа ОПЗЖ Ісаєнка

Нагадаємо, раніше журналісти Bihus.Info повідомили, що головним спеціалістом з технагляду за будівництвом (реконструкцією) військових об’єктів в Управління капітальних вкладень Міноборони призначили Василя Шомонку, який пов'язаний із нардепом забороненої ОПЗЖ Дмитром Ісаєнком.

Міноборони (7681) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (498) Ісаєнко Дмитро (24)
Тасується одна і та сама колода тих виродків у владі. Тільки журналісти могли виявити що то кріт з опзж?
31.10.2024 11:35
Вони ж не знали!!!Він їм не сказав яка він ****!!!!
31.10.2024 11:37
Мабуть треба журналістів, які ефективно здійснюють розслідування, призначати на посади, які обіймають прокурори інваліди
31.10.2024 11:39
Тасується одна і та сама колода тих виродків у владі. Тільки журналісти могли виявити що то кріт з опзж?
31.10.2024 11:35
От і я бажав написати, може вони беруть кого попало і не взмозі перевірити, тоді хай перед призначенням просять журналістів перевіряти і не прийдеться звільнити
31.10.2024 11:40
В Україні всі хто має вирішувати державні справи інваліди тому їх роботу виконують журналісти…
31.10.2024 14:28
т.з. журналісти виконують завдання тільки за гроші, або голодні і їм грошей не платять, але дуже хочеться, потім стають серлещами і і всякими найомами.
31.10.2024 17:12
все правильно сказали, журналісти більш інформовані в цьому питанні.
31.10.2024 17:21
Вони ж не знали!!!Він їм не сказав яка він ****!!!!
31.10.2024 11:37
Ну про суку мабуть знали, інакше не просували
31.10.2024 11:45
вичайно знали, і гроші за це брали, але тут облам не получілось.
31.10.2024 17:13
На правій щоці видно слід від поцілуя *****.
31.10.2024 11:37
А раніше вони шо тіпа не знали ?
31.10.2024 11:37
Конституція СБУ на паузі
31.10.2024 11:38
Мабуть треба журналістів, які ефективно здійснюють розслідування, призначати на посади, які обіймають прокурори інваліди
31.10.2024 11:39
Ви про сережу лещенко чи про собачій рот?
31.10.2024 11:57
А наші правоохоронні органи нічого не бачать,не чують і не знають,так може послати на війну,а видатки на їх утримання відправити на закупівлю військової техніки.
31.10.2024 11:41
Самі круті розслідувачів у нас це ЗМІ ,а нагороди отримують юні пенсіонери і фальшиві інваліди .
31.10.2024 11:44
ця посада не потребує обов'язкової спецперевірки

А какие еще должности в МинОбороны не требуют "спецпроверки"? Особенно когда в стране идет война...
31.10.2024 11:46
А того хто призначив цю шмоньку на посаду не треба звільняти?
31.10.2024 11:51
мужики, ну не позорьтесь. Это неуважение к редактору любимого сайта. Ну читайте вы новости
В конце августа был уволен предыдущий руководитель управления, и одним из его последних решений стало назначение Василия Шомонки Источник:
31.10.2024 12:00
Та то нічого, що звільнили...
В ''**************'' ''опзж'' ще є немало таких кадрів.
А банда Єрмака-Зеленського любить гроші....
31.10.2024 11:53
Кроме коррупции, эту страну погубит популизм. Ну нет ничего у вас против Шмонки, даже после проведения самого специального расследования. Потому и откупились, ради дешевого популизма
принято решение об увольнении Шомонки по соглашению сторон с Источник:
31.10.2024 12:10
А чим займаються спеціально навчені для розслідувань люди? Зелені зади вилизують, щоб не попасти в немилість до д'єрмака
31.10.2024 11:56
Тільки звільнтло? А відповідальність? А накрадені гроші????? Кому цей зелений цирк портрібен?
31.10.2024 12:09
Яка херня. ХТО ЙОГО ПРИЗНАЧИВ?
31.10.2024 12:29
бюджетники-силовики-правоохоронці тупо прожирають наші (західні) гроші...
Зєля-Підєрмачна з пацанчиками остаточно зламала систему і продовжує мародерити скрізь, куди дотягнуться їхні волохаті рученята..
73%ві дебіли, на Вироку-2019 ви обрали "то шо нада" для остаточного руйнування майбутнього України і ваших дітей (хіба що ви всі вже повтікали на Захід, на валютні пособія, як жертви свого ж аборту...)
31.10.2024 12:30
А тих хто його призначив, звільнили!!!!????? Уйобки! з них шкіру живцем треба здирати!
31.10.2024 12:41
Виправте якщо помиляюсь. Але навіть один день на такій посаді з доступом до військової таємниці - він же міг все скопіювати і відправити кураторам в кремль?
31.10.2024 12:43
Виправляю: для цього йому достатньо навіть одної години.
31.10.2024 15:00
вкрав-звільнився-в Монако
бо всі корупціонери повинні виїхати
31.10.2024 12:48
Мабуть на це місце з'явився більш рідніший кандидат не корумпованих слуг хйла, чи краще не перепригувати їх шефа? - підхйловчика Вовчика?.. Все ж таки слава, а не ухилянт любить славу, камеру, увагу.
31.10.2024 18:36
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, главная налоговица Киева Датий, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым....
01.11.2024 02:26
 
 