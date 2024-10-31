Міноборони після розслідування ЗМІ звільнило людину нардепа ОПЗЖ Ісаєнка

Як передає Цензор.НЕТ, про це Міноборони повідомило під публікацією Bihus.Info у Facebook.

Там пояснили, що 2 місяці тому було розпочато реорганізацію Головного управління капітальних вкладень з метою підвищення ефективності роботи та забезпечення високих стандартів службової доброчесності.

"Наприкінці серпня було звільнено попереднього керівника управління, і одним із його останніх рішень стало призначення Василя Шомонки головним спеціалістом відділу технічного нагляду. Попри те, що ця посада не потребує обов’язкової спецперевірки, після внутрішнього розслідування ухвалено рішення про звільнення Шомонки за згодою сторін з 31 жовтня 2024 року", - йдеться в поясненні міністерства.

Нагадаємо, раніше журналісти Bihus.Info повідомили, що головним спеціалістом з технагляду за будівництвом (реконструкцією) військових об’єктів в Управління капітальних вкладень Міноборони призначили Василя Шомонку, який пов'язаний із нардепом забороненої ОПЗЖ Дмитром Ісаєнком.

