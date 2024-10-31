Минобороны после расследования СМИ уволило человека нардепа ОПЗЖ Исаенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Минобороны сообщило под публикацией Bihus.Info в Facebook.

Там объяснили, что 2 месяца назад была начата реорганизация Главного управления капитальных вложений с целью повышения эффективности работы и обеспечения высоких стандартов служебной добропорядочности.

"В конце августа был уволен предыдущий руководитель управления, и одним из его последних решений стало назначение Василия Шомонки главным специалистом отдела технического надзора. Несмотря на то, что эта должность не требует обязательной спецпроверки, после внутреннего расследования принято решение об увольнении Шомонки по соглашению сторон с 31 октября 2024 года", - говорится в объяснении министерства.

Напомним, ранее журналисты Bihus.Info сообщили, что главным специалистом по технадзору за строительством (реконструкцией) военных объектов в Управление капитальных вложений Минобороны назначили Василия Шомонку, который связан с нардепом запрещенной ОПЗЖ Дмитрием Исаенко.

