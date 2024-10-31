РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9164 посетителя онлайн
Новости
5 769 30

Минобороны после расследования СМИ уволило человека нардепа ОПЗЖ Исаенко

У Міноборони звільнили людину нардепа ОПЗЖ Ісаєнка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Минобороны сообщило под публикацией Bihus.Info в Facebook.

Там объяснили, что 2 месяца назад была начата реорганизация Главного управления капитальных вложений с целью повышения эффективности работы и обеспечения высоких стандартов служебной добропорядочности.

"В конце августа был уволен предыдущий руководитель управления, и одним из его последних решений стало назначение Василия Шомонки главным специалистом отдела технического надзора. Несмотря на то, что эта должность не требует обязательной спецпроверки, после внутреннего расследования принято решение об увольнении Шомонки по соглашению сторон с 31 октября 2024 года", - говорится в объяснении министерства.

У Міноборони звільнили людину нардепа ОПЗЖ Ісаєнка

Напомним, ранее журналисты Bihus.Info сообщили, что главным специалистом по технадзору за строительством (реконструкцией) военных объектов в Управление капитальных вложений Минобороны назначили Василия Шомонку, который связан с нардепом запрещенной ОПЗЖ Дмитрием Исаенко.

Также читайте: 25% военных ВСУ поддерживают введение кошерных, халяльных и растительных сухпайков, - опрос Минобороны

Автор: 

Минобороны (9583) Оппозиционная платформа - За жизнь (459) Исаенко Дмитрий (8)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Тасується одна і та сама колода тих виродків у владі. Тільки журналісти могли виявити що то кріт з опзж?
показать весь комментарий
31.10.2024 11:35 Ответить
+16
Вони ж не знали!!!Він їм не сказав яка він ****!!!!
показать весь комментарий
31.10.2024 11:37 Ответить
+12
Мабуть треба журналістів, які ефективно здійснюють розслідування, призначати на посади, які обіймають прокурори інваліди
показать весь комментарий
31.10.2024 11:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тасується одна і та сама колода тих виродків у владі. Тільки журналісти могли виявити що то кріт з опзж?
показать весь комментарий
31.10.2024 11:35 Ответить
От і я бажав написати, може вони беруть кого попало і не взмозі перевірити, тоді хай перед призначенням просять журналістів перевіряти і не прийдеться звільнити
показать весь комментарий
31.10.2024 11:40 Ответить
В Україні всі хто має вирішувати державні справи інваліди тому їх роботу виконують журналісти…
показать весь комментарий
31.10.2024 14:28 Ответить
т.з. журналісти виконують завдання тільки за гроші, або голодні і їм грошей не платять, але дуже хочеться, потім стають серлещами і і всякими найомами.
показать весь комментарий
31.10.2024 17:12 Ответить
все правильно сказали, журналісти більш інформовані в цьому питанні.
показать весь комментарий
31.10.2024 17:21 Ответить
Вони ж не знали!!!Він їм не сказав яка він ****!!!!
показать весь комментарий
31.10.2024 11:37 Ответить
Ну про суку мабуть знали, інакше не просували
показать весь комментарий
31.10.2024 11:45 Ответить
вичайно знали, і гроші за це брали, але тут облам не получілось.
показать весь комментарий
31.10.2024 17:13 Ответить
На правій щоці видно слід від поцілуя *****.
показать весь комментарий
31.10.2024 11:37 Ответить
А раніше вони шо тіпа не знали ?
показать весь комментарий
31.10.2024 11:37 Ответить
Конституція СБУ на паузі
показать весь комментарий
31.10.2024 11:38 Ответить
Мабуть треба журналістів, які ефективно здійснюють розслідування, призначати на посади, які обіймають прокурори інваліди
показать весь комментарий
31.10.2024 11:39 Ответить
Ви про сережу лещенко чи про собачій рот?
показать весь комментарий
31.10.2024 11:57 Ответить
А наші правоохоронні органи нічого не бачать,не чують і не знають,так може послати на війну,а видатки на їх утримання відправити на закупівлю військової техніки.
показать весь комментарий
31.10.2024 11:41 Ответить
Самі круті розслідувачів у нас це ЗМІ ,а нагороди отримують юні пенсіонери і фальшиві інваліди .
показать весь комментарий
31.10.2024 11:44 Ответить
ця посада не потребує обов'язкової спецперевірки

А какие еще должности в МинОбороны не требуют "спецпроверки"? Особенно когда в стране идет война...
показать весь комментарий
31.10.2024 11:46 Ответить
А того хто призначив цю шмоньку на посаду не треба звільняти?
показать весь комментарий
31.10.2024 11:51 Ответить
мужики, ну не позорьтесь. Это неуважение к редактору любимого сайта. Ну читайте вы новости
В конце августа был уволен предыдущий руководитель управления, и одним из его последних решений стало назначение Василия Шомонки Источник:
показать весь комментарий
31.10.2024 12:00 Ответить
Та то нічого, що звільнили...
В ''**************'' ''опзж'' ще є немало таких кадрів.
А банда Єрмака-Зеленського любить гроші....
показать весь комментарий
31.10.2024 11:53 Ответить
Кроме коррупции, эту страну погубит популизм. Ну нет ничего у вас против Шмонки, даже после проведения самого специального расследования. Потому и откупились, ради дешевого популизма
принято решение об увольнении Шомонки по соглашению сторон с Источник:
показать весь комментарий
31.10.2024 12:10 Ответить
А чим займаються спеціально навчені для розслідувань люди? Зелені зади вилизують, щоб не попасти в немилість до д'єрмака
показать весь комментарий
31.10.2024 11:56 Ответить
Тільки звільнтло? А відповідальність? А накрадені гроші????? Кому цей зелений цирк портрібен?
показать весь комментарий
31.10.2024 12:09 Ответить
Яка херня. ХТО ЙОГО ПРИЗНАЧИВ?
показать весь комментарий
31.10.2024 12:29 Ответить
бюджетники-силовики-правоохоронці тупо прожирають наші (західні) гроші...
Зєля-Підєрмачна з пацанчиками остаточно зламала систему і продовжує мародерити скрізь, куди дотягнуться їхні волохаті рученята..
73%ві дебіли, на Вироку-2019 ви обрали "то шо нада" для остаточного руйнування майбутнього України і ваших дітей (хіба що ви всі вже повтікали на Захід, на валютні пособія, як жертви свого ж аборту...)
показать весь комментарий
31.10.2024 12:30 Ответить
А тих хто його призначив, звільнили!!!!????? Уйобки! з них шкіру живцем треба здирати!
показать весь комментарий
31.10.2024 12:41 Ответить
Виправте якщо помиляюсь. Але навіть один день на такій посаді з доступом до військової таємниці - він же міг все скопіювати і відправити кураторам в кремль?
показать весь комментарий
31.10.2024 12:43 Ответить
Виправляю: для цього йому достатньо навіть одної години.
показать весь комментарий
31.10.2024 15:00 Ответить
вкрав-звільнився-в Монако
бо всі корупціонери повинні виїхати
показать весь комментарий
31.10.2024 12:48 Ответить
Мабуть на це місце з'явився більш рідніший кандидат не корумпованих слуг хйла, чи краще не перепригувати їх шефа? - підхйловчика Вовчика?.. Все ж таки слава, а не ухилянт любить славу, камеру, увагу.
показать весь комментарий
31.10.2024 18:36 Ответить
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, главная налоговица Киева Датий, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым....
показать весь комментарий
01.11.2024 02:26 Ответить
 
 