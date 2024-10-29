РУС
9 076 56

Человек нардепа ОПЗЖ Исаенко в Минобороны будет присматривать за военным строительством, - СМИ. ВИДЕО

Главным специалистом по технадзору за строительством (реконструкцией) военных объектов в Управление капитальных вложений Минобороны назначили Василия Шомонку, который связан с нардепом запрещенной ОПЗЖ Дмитрием Исаенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bihus.Info.

По данным журналистов, Шомонка до назначения годами числился совладельцем строительных фирм из орбиты нардепа, подозреваемого НАБУ и САП за схему на строительстве, Дмитрия Исаенко.

"В январе 2023-го Управление капитальных вложений, куда на работу взяли Шомонку Василия, Приказом МОУ признали ответственным за строительство (приобретение) жилья для военнослужащих. А еще за строительство (реконструкцию) военных объектов.

В ответ на запрос Bihus.Info в Минобороны сообщили, что назначали Шомонку на должность без конкурса. При этом отметили, что его стаж государственной службы составляет: "00 лет, 00 месяцев, 00 дней", - говорится в расследовании.

В декларации кандидата на должность Шомонка указал зарплату от компании "УКБ Перфект групп" - 135 тыс. грн за год. Компания является одной из многочисленных строительных фирм из пула компаний, объединенных под брендом Perfect Group, отметили Bihus.Info.

"Perfect Group - группа компаний, на счетах которой более двух десятков жилых комплексов, преимущественно в Киеве. Во всех этих проектах Perfect Group выступает девелопером. До прихода в МОУ Шомонка работал в сфере строительства. Работал в компаниях из группы Perfect Group. Более того, мужчина годами числился совладельцем сразу нескольких фирм из этой бизнес-группы", - говорится в материале.

Ранее журналисты установили что эту группу курирует нардеп Дмитрий Исаенко. Сам Исаенко годами опровергал свою причастность к строительному бизнесу.

"Зато Исаенко декларировал инвестиционный фонд "Княгиня Ярославна", который собирал средства на строительство жилья, которое возводит группа компаний Perfect Group. Включался на заседание парламентского комитета в мерче Perfect Group, а весной 2023-го получил подозрение от НАБУ и САП за лоббирование строительной схемы для фирмы из этой бизнес группы", - добавили авторы материала.

В 2000-х годах Исаенко работал в структурах Минобороны, отвечавших за строительство и отчуждение оборонительных земель.

Впоследствии Исаенко перешел в Минрегионстрой на должность заместителя министра. Там, по данным СМИ, он продолжал лоббировать интересы близких к нему компаний.

В 2015 году его уволили после скандала с фейковым статусом участника боевых действий.

Как сообщалось, 10 марта детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили о подозрении избранному от запрещенной партии ОПЗЖ нардепу Дмитрию Исаенко, которого связывают с застройщиком Perfect Group, а также экс-руководителю Управления делами Аппарата ВРУ и бывшим должностным лицам госпредприятий по делу о попытке незаконного завладения землей и имуществом "Госстройкомбината".

По данным следствия, в 2020 году Исаенко сговорился с руководителем ГП "Госстройкомбинат" и руководителем Управления делами Аппарата ВР, чтобы незаконно и без согласования Верховной Рады выставить на аукцион земельный участок, на котором размещена производственная база "Госстройкомбината", для заключения инвестиционного договора по ее застройке.

Для этого участники схемы организовали проведение аукциона, победу в котором одержала компания, связанная с нардепом. В заключенном инвестиционном договоре размер долевого участия госпредприятия определили в сумме около 300 млн грн. Зато реальная стоимость участка и имущества составляла более 525 млн грн.

По данным следствия, в дальнейшем злоумышленники планировали освободить участок от застроек, а на их месте построить новый жилой комплекс. НАБУ также утверждает, что узнав о начале досудебного расследования, фигуранты дела предпринимали действия для избежания ответственности. В частности, они планировали обратиться в местную прокуратуру с заявлением о совершении преступления и провести "необходимые" экспертизы, которые подтвердили бы отсутствие состава преступления, что в итоге привело бы и к закрытию производства которое расследуют детективы НАБУ.

Автор: 

Минобороны (9581) Оппозиционная платформа - За жизнь (459) Исаенко Дмитрий (8)
Топ комментарии
+35
За військовим будівництвом у нас можуть наглядати або люди з ФСБ або ОПЗЖ.
показать весь комментарий
29.10.2024 13:52 Ответить
+33
Гниди своїх не полишать !! ))
показать весь комментарий
29.10.2024 13:44 Ответить
+30
Дно
показать весь комментарий
29.10.2024 13:47 Ответить
Виправте помилку в заколовку з "наглядатиме" на "розкладатиме"
показать весь комментарий
29.10.2024 13:46 Ответить
Мошонка спеціаліст з нагляду - буде наглядати за яицями по 17?
показать весь комментарий
29.10.2024 13:46 Ответить
Дно
показать весь комментарий
29.10.2024 13:47 Ответить
Дно було , коли недалекі 73% обрали НЕАДЕКВАТА , завербованого ФСБ , який люто ненавидів , незалежну Україну ! Причина і наслідки ……
показать весь комментарий
29.10.2024 21:03 Ответить
+++++
показать весь комментарий
30.10.2024 06:57 Ответить
''плани'' ''планами'', а Оманські договорняки з ****** Зєля старається виконувати.
показать весь комментарий
29.10.2024 13:47 Ответить
І про все доповідатиме кацапам
показать весь комментарий
29.10.2024 13:48 Ответить
То одне й те саме. З таким саме успіхом могли призначити на цю посаду Онуфрія чи Пашу-мерседеса...
показать весь комментарий
29.10.2024 14:19 Ответить
Воно набудує.
Спасибі 73% за вибір-2019.
показать весь комментарий
29.10.2024 13:53 Ответить
Зермаки є зермаки.
показать весь комментарий
29.10.2024 13:53 Ответить
це такий план перемоги зеленої гниди. оманські домовленості в дії.
показать весь комментарий
29.10.2024 13:57 Ответить
Несподівано хріново. І знов, і знов.....
показать весь комментарий
29.10.2024 13:57 Ответить
"Люстрація" закінчилась, "спеціалісти" з освоєння коштів знов у ділі.
показать весь комментарий
29.10.2024 13:59 Ответить
А до нього хто "наглядав"? Чому не вказано ім'я невідомого героя?
показать весь комментарий
29.10.2024 14:00 Ответить
регіонали скрізь .. ті що привели війну в Україну
показать весь комментарий
29.10.2024 14:02 Ответить
показать весь комментарий
29.10.2024 14:02 Ответить
Така Зевлада- без шмоньок, зараз нікуди...
показать весь комментарий
29.10.2024 14:04 Ответить
І не треба ворожих корегувальників, !!
показать весь комментарий
29.10.2024 14:05 Ответить
...і для няні, староват!
показать весь комментарий
29.10.2024 14:05 Ответить
Ну з такими прямими зрадниками, у кацапів будуть усі креслення навіть тих фортифікацій, які збудували чи збудують 🤦🤦🤦
показать весь комментарий
29.10.2024 14:09 Ответить
нє, ну а чьо? правільний вєдь чєлавєк!!
показать весь комментарий
29.10.2024 14:10 Ответить
це кріт буде зливати все ворогу.
показать весь комментарий
29.10.2024 14:12 Ответить
це було очевидно, кадровий рівень у зеленої влади і так з самого початку був не високий, а зараз і взагалі вичерпується, тому починають черпати з самого дна.
показать весь комментарий
29.10.2024 14:14 Ответить
Це вже реформоване Міністерство Оборони чи ще ні?
показать весь комментарий
29.10.2024 14:18 Ответить
та ще трохи - от запросять пару-трійку консультантів просто з кремля, тоді все буда в ажурі
показать весь комментарий
29.10.2024 19:12 Ответить
Ніфіга собі як потужно і водночас незламно.
показать весь комментарий
29.10.2024 14:21 Ответить
БЕЗ СЛІВ......
показать весь комментарий
29.10.2024 14:23 Ответить
Браво!!!
показать весь комментарий
29.10.2024 14:25 Ответить
ЗЕздець дерибанний.
показать весь комментарий
29.10.2024 14:27 Ответить
Плюнь в "слугу урода", попадеш в ригианала. Що "біло-голубі", що "зелені" - конкретні кровосісі.
показать весь комментарий
29.10.2024 15:07 Ответить
Друга Грузія, вітаю вас дибіли 73%
показать весь комментарий
29.10.2024 15:31 Ответить
Умєрова - на мило. Шмигаля - нафіг. Єрмака із Зеленським - на вихід з речами.
Інакше нічого хорошого не чекайте.
Ця зелено-ригівська гидота сплюндрує усі зусилля патріотів України.
показать весь комментарий
29.10.2024 15:41 Ответить
ця сволота вже знищил найкращих українців!! немає кари, на яку б вони заслуговували, любе покарання - заслабеньке для цих гнид
показать весь комментарий
29.10.2024 19:11 Ответить
Є кара Божа. І вона буде страшною.
Божий млин меле повільно, але розмелює все до кінця.
Єдине що - не одразу настає кара Божа, тому і є в людей спокуса грішити.
показать весь комментарий
29.10.2024 19:21 Ответить
Вашому невидимиму мужику на небі плювати, його взагалі не існує. А вищеперечислених виродків треба просто ліквідувати. Як на мене, то і їхніх родичів до 7 коліна також, щоби всяким клоунам, мразям, і виродкам 100 років поспіль страшно було навіть думати про Гетьманську булаву.
показать весь комментарий
30.10.2024 05:58 Ответить
Шановний пане Роман! Нажаль, усі прибічники "ліквідацій" і тому подібного допускають одну фатальну системну помилку. За радістю щодо того, що когось "ліквідували" не помічають, що суспільство тоді поділяється на дві частини - тих кого ліквідують і тих хто ліквідує.
Якщо в суспільстві якась частина громадян привласнює собі право "ліквідувати" - то яка вже управа на них? Хто посадить у тюрму прокурора? Яка є управа на СБУ?

Навіть Ленін, який був на початках прибічником "ліквідацій", наприкінці життя допер і написав: "а хто буде контролювати контролерів?".

Якщо в суспільстві легітимно постане в повний зріст тема "ліквідацій", цю тему швидко захоплюють кримінал і бандюги, як то сталося у 1917 році. І усі апологети "ліквідацій" з подивом виявляють, що ліквідують саме їх, а бандюги рулять.

Бандитська, кримінальна держава найперше що робить - це повністю привласнює собі право на насилля, відбирає у громадян зброю і категорично забороняє громадянам будь-які варіанти прямої дії народу. От і вся "ліквідація"...
показать весь комментарий
30.10.2024 07:51 Ответить
Занадто вже багато горя наробила зелена нечисть. Для них має бути вийняток. Дуже сподіваюсь на створення в майбутньому українського спец підрозділу по пошуку і ліквідації зелених тварин.
показать весь комментарий
30.10.2024 08:19 Ответить
І не тільки зелених. Усіх сіробуромалинових...
показать весь комментарий
30.10.2024 08:30 Ответить
На жаль, не варто забувати, що цю зелену нечисть завели у владу 13 500 000 громадян України.
І вони винні у тій же мірі.
Все не просто...
показать весь комментарий
30.10.2024 08:33 Ответить
що тут дивного, повинен же хтось путіну доповідати.
показать весь комментарий
29.10.2024 16:06 Ответить
Да, назначили бы Шуфрича - зачем уже ШИФРОВАТЬСЯ.
показать весь комментарий
29.10.2024 16:39 Ответить
Або попа з кацапської секти .
показать весь комментарий
29.10.2024 17:20 Ответить
сподіваюсь його там і прикопають
показать весь комментарий
29.10.2024 19:02 Ответить
ПОСЛЕДНЕЕ РАСКРАДЫВАЮТ !!!
показать весь комментарий
29.10.2024 19:03 Ответить
піпєц! нема цензурних слів
показать весь комментарий
29.10.2024 19:09 Ответить
Головним спеціалістом з технагляду за будівництвом (реконструкцією) військових об'єктів в Управління капітальних вкладень Міноборони призначили Василя Шомонку, який пов'язаний із нардепом забороненої ОПЗЖ . Джерело: Виникає питання, навіщо тоді було арештовувати Медведчука коли його однопартійці працюватимуть в ЗСУ? з такою логікою в Україні в загалі війни не було б. А зрозуміло, винний у всьму Медведчук , а його свита ні , він їх примушував.
показать весь комментарий
29.10.2024 19:10 Ответить
Вважай всі секретні плани фортифікацій вже у ворога в штабі.
показать весь комментарий
29.10.2024 19:18 Ответить
так з холопами ще рахуються трохи, шифруються, могли б одразу кужугетовича призначити, він зараз у путіна безробітний
показать весь комментарий
29.10.2024 20:42 Ответить
За яку збірну вони грають?
показать весь комментарий
29.10.2024 22:10 Ответить
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, главная налоговица Киева Датий, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым.
показать весь комментарий
29.10.2024 22:51 Ответить
Нє !ну все рівно це ж не агєнт ФСБ 'Козирь"(ДЄрмак).Цей щур, буде думати ьільше про свою кишеню ніж про роботу на рашистів...
показать весь комментарий
30.10.2024 07:31 Ответить
Чому воно не у в'язниці???
показать весь комментарий
30.10.2024 12:39 Ответить
"довольні хами, ситі в них *****" (с)
показать весь комментарий
30.10.2024 15:58 Ответить
 
 