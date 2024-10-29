Человек нардепа ОПЗЖ Исаенко в Минобороны будет присматривать за военным строительством, - СМИ. ВИДЕО

Главным специалистом по технадзору за строительством (реконструкцией) военных объектов в Управление капитальных вложений Минобороны назначили Василия Шомонку, который связан с нардепом запрещенной ОПЗЖ Дмитрием Исаенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bihus.Info.

По данным журналистов, Шомонка до назначения годами числился совладельцем строительных фирм из орбиты нардепа, подозреваемого НАБУ и САП за схему на строительстве, Дмитрия Исаенко.

"В январе 2023-го Управление капитальных вложений, куда на работу взяли Шомонку Василия, Приказом МОУ признали ответственным за строительство (приобретение) жилья для военнослужащих. А еще за строительство (реконструкцию) военных объектов.

В ответ на запрос Bihus.Info в Минобороны сообщили, что назначали Шомонку на должность без конкурса. При этом отметили, что его стаж государственной службы составляет: "00 лет, 00 месяцев, 00 дней", - говорится в расследовании.

В декларации кандидата на должность Шомонка указал зарплату от компании "УКБ Перфект групп" - 135 тыс. грн за год. Компания является одной из многочисленных строительных фирм из пула компаний, объединенных под брендом Perfect Group, отметили Bihus.Info.

"Perfect Group - группа компаний, на счетах которой более двух десятков жилых комплексов, преимущественно в Киеве. Во всех этих проектах Perfect Group выступает девелопером. До прихода в МОУ Шомонка работал в сфере строительства. Работал в компаниях из группы Perfect Group. Более того, мужчина годами числился совладельцем сразу нескольких фирм из этой бизнес-группы", - говорится в материале.

Ранее журналисты установили что эту группу курирует нардеп Дмитрий Исаенко. Сам Исаенко годами опровергал свою причастность к строительному бизнесу.

"Зато Исаенко декларировал инвестиционный фонд "Княгиня Ярославна", который собирал средства на строительство жилья, которое возводит группа компаний Perfect Group. Включался на заседание парламентского комитета в мерче Perfect Group, а весной 2023-го получил подозрение от НАБУ и САП за лоббирование строительной схемы для фирмы из этой бизнес группы", - добавили авторы материала.

В 2000-х годах Исаенко работал в структурах Минобороны, отвечавших за строительство и отчуждение оборонительных земель.

Впоследствии Исаенко перешел в Минрегионстрой на должность заместителя министра. Там, по данным СМИ, он продолжал лоббировать интересы близких к нему компаний.

В 2015 году его уволили после скандала с фейковым статусом участника боевых действий.

Как сообщалось, 10 марта детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили о подозрении избранному от запрещенной партии ОПЗЖ нардепу Дмитрию Исаенко, которого связывают с застройщиком Perfect Group, а также экс-руководителю Управления делами Аппарата ВРУ и бывшим должностным лицам госпредприятий по делу о попытке незаконного завладения землей и имуществом "Госстройкомбината".

По данным следствия, в 2020 году Исаенко сговорился с руководителем ГП "Госстройкомбинат" и руководителем Управления делами Аппарата ВР, чтобы незаконно и без согласования Верховной Рады выставить на аукцион земельный участок, на котором размещена производственная база "Госстройкомбината", для заключения инвестиционного договора по ее застройке.

Для этого участники схемы организовали проведение аукциона, победу в котором одержала компания, связанная с нардепом. В заключенном инвестиционном договоре размер долевого участия госпредприятия определили в сумме около 300 млн грн. Зато реальная стоимость участка и имущества составляла более 525 млн грн.

По данным следствия, в дальнейшем злоумышленники планировали освободить участок от застроек, а на их месте построить новый жилой комплекс. НАБУ также утверждает, что узнав о начале досудебного расследования, фигуранты дела предпринимали действия для избежания ответственности. В частности, они планировали обратиться в местную прокуратуру с заявлением о совершении преступления и провести "необходимые" экспертизы, которые подтвердили бы отсутствие состава преступления, что в итоге привело бы и к закрытию производства которое расследуют детективы НАБУ.

