Людина нардепа ОПЗЖ Ісаєнка у Міноборони наглядатиме за військовим будівництвом, - ЗМІ. ВIДЕО

Головним спеціалістом з технагляду за будівництвом (реконструкцією) військових об’єктів в Управління капітальних вкладень Міноборони призначили Василя Шомонку, який пов'язаний із нардепом забороненої ОПЗЖ Дмитром Ісаєнком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Bihus.Info.

За даними журналістів, Шомонка до призначення роками значився співвласником будівельних фірм з орбіти нардепа, підозрюваного НАБУ та САП за схему на будівництві, Дмитра Ісаєнка.

"У січні 2023-го Управління капітальних вкладень, куди на роботу взяли Шомонку Василя, Наказом МОУ визнали відповідальним за будівництво (придбання) житла для військовослужбовців. А ще за будівництво (реконструкцію) військових об’єктів.

У відповідь на запит Bihus.Info в Міноборони повідомили, що призначали Шомонку на посаду без конкурсу. При цьому зазначили, що його стаж державної служби складає: "00 років, 00 місяців, 00 днів", - йдеться в розслідуванні.

У декларації кандидата на посаду Шомонка вказав зарплату від компанії "УКБ Перфект груп" – 135 тис. грн за рік. Компанія є однією з численних будівельних фірм з пулу компаній, що об’єднані під брендом Perfect Group, зазначили Bihus.Info.

"Perfect Group – група компаній, на рахунках якої понад два десятки житлових комплексів, переважно у Києві. В усіх цих проєктах Perfect Group виступає девелопером. До приходу в МОУ Шомонка працював у сфері будівництва. Працював у компаніях з групи Perfect Group. Більше того чоловік роками значився співвласником одразу кількох фірм з цієї бізнес-групи", - йдеться в матеріалі.

Раніше журналісти встановили що цю групу курує нардеп Дмитро Ісаєнко. Сам Ісаєнко роками спростовував свою причетність до будівельного бізнесу.

"Натомість Ісаєнко декларував інвестиційний фонд "Княгиня Ярославна", який збирав кошти на будівництво житла, яке зводить група компаній Perfect Group. Включався на засідання парламентського комітету в мерчі Perfect Group, а весною 2023-го отримав підозру від НАБУ та САП за лобіювання будівельної схеми для фірми з цієї бізнес групи", - додали автори матеріалу.

У 2000-х роках Ісаєнко працював у структурах Міноборони, що відповідали за будівництво та відчуження оборонівських земель.

Згодом Ісаєнко перейшов до Мінрегіонбуду на посаду заступника міністра. Там, за даними ЗМІ, він продовжував лобіювати інтереси близьких до нього компаній.

У 2015 році його звільнили після скандалу з фейковим статусом учасника бойових дій.

Як повідомлялося, 10 березня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру обраному від забороненої партії ОПЗЖ нардепу Дмитру Ісаєнку, якого повязують із забудовником Perfect Group, а також екскерівнику Управління справами Апарату ВРУ та колишнім посадовцям держпідприємств у справі про спробу незаконного заволодіння землею та майном "Держбудкомбінату".

За даними слідства, у 2020 році Ісаєнко змовився з керівником ДП "Держбудкомбінат" і керівником Управління справами Апарату ВР, щоб незаконно та без погодження Верховної Ради виставити на аукціон земельну ділянку, на якій розміщена виробнича база "Держбудкомбінату", для укладення інвестиційного договору щодо її забудови.

Для цього учасники схеми організували проведення аукціону, перемогу в якому отримала компанія, пов’язана з нардепом. В укладеному інвестиційному договорі розмір пайової участі держпідприємства визначили у сумі близько 300 млн грн. Натомість реальна вартість ділянки і майна становила понад 525 млн грн.

За даними слідства, у подальшому зловмисники планували звільнити ділянку від забудов, а на їх місці збудувати новий житловий комплекс. НАБУ також стверджує, що довідавшись про початок досудового розслідування, фігуранти справи вживали дій для уникнення відповідальності. Зокрема, вони планували звернутись до місцевої прокуратури із заявою про вчинення злочину та провести "необхідні" експертизи, що підтвердили б відсутність складу злочину, що у підсумку призвело б і до закриття провадження яке розслідують детективи НАБУ.

