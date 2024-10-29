УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6094 відвідувача онлайн
Новини
9 075 56

Людина нардепа ОПЗЖ Ісаєнка у Міноборони наглядатиме за військовим будівництвом, - ЗМІ. ВIДЕО

Головним спеціалістом з технагляду за будівництвом (реконструкцією) військових об’єктів в Управління капітальних вкладень Міноборони призначили Василя Шомонку, який пов'язаний із нардепом забороненої ОПЗЖ Дмитром Ісаєнком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Bihus.Info.

За даними журналістів, Шомонка до призначення роками значився співвласником будівельних фірм з орбіти нардепа, підозрюваного НАБУ та САП за схему на будівництві, Дмитра Ісаєнка.

"У січні 2023-го Управління капітальних вкладень, куди на роботу взяли Шомонку Василя, Наказом МОУ визнали відповідальним за будівництво (придбання) житла для військовослужбовців. А ще за будівництво (реконструкцію) військових об’єктів.

Також читайте: Черкаського ексдепутата ОПЗЖ Замирайла засудили до 5 років тюрми за виправдання російської агресії

У відповідь на запит Bihus.Info в Міноборони повідомили, що призначали Шомонку на посаду без конкурсу. При цьому зазначили, що його стаж державної служби складає: "00 років, 00 місяців, 00 днів", - йдеться в розслідуванні.

У декларації кандидата на посаду Шомонка вказав зарплату від компанії "УКБ Перфект груп" – 135 тис. грн за рік. Компанія є однією з численних будівельних фірм з пулу компаній, що об’єднані під брендом Perfect Group, зазначили Bihus.Info.

"Perfect Group – група компаній, на рахунках якої понад два десятки житлових комплексів, переважно у Києві. В усіх цих проєктах Perfect Group виступає девелопером. До приходу в МОУ Шомонка працював у сфері будівництва. Працював у компаніях з групи Perfect Group. Більше того чоловік роками значився співвласником одразу кількох фірм з цієї бізнес-групи", - йдеться в матеріалі. 

Також читайте: Нардепи від ОПЗЖ Ларін і Кісільов поїхали представляти Україну на конференцію з відновлення до Німеччини, - ЧЕСНО

Раніше журналісти встановили що цю групу курує нардеп Дмитро Ісаєнко. Сам Ісаєнко роками спростовував свою причетність до будівельного бізнесу.

"Натомість Ісаєнко декларував інвестиційний фонд "Княгиня Ярославна", який збирав кошти на будівництво житла, яке зводить група компаній Perfect Group. Включався на засідання парламентського комітету в мерчі Perfect Group, а весною 2023-го отримав підозру від НАБУ та САП за лобіювання будівельної схеми для фірми з цієї бізнес групи", - додали автори матеріалу.

У 2000-х роках Ісаєнко працював у структурах Міноборони, що відповідали за будівництво та відчуження оборонівських земель.

Згодом Ісаєнко перейшов до Мінрегіонбуду на посаду заступника міністра. Там, за даними ЗМІ, він продовжував лобіювати інтереси близьких до нього компаній.

У 2015 році його звільнили після скандалу з фейковим статусом учасника бойових дій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проросійська група "ПЗЖМ" виключила нардепа Загороднього, який підтримав заборону УПЦ МП, - Юрчишин

Як повідомлялося, 10 березня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру обраному від забороненої партії ОПЗЖ нардепу Дмитру Ісаєнку, якого повязують із забудовником Perfect Group, а також екскерівнику Управління справами Апарату ВРУ та колишнім посадовцям держпідприємств у справі про спробу незаконного заволодіння землею та майном "Держбудкомбінату".

За даними слідства, у 2020 році Ісаєнко змовився з керівником ДП "Держбудкомбінат" і керівником Управління справами Апарату ВР, щоб незаконно та без погодження Верховної Ради виставити на аукціон земельну ділянку, на якій розміщена виробнича база "Держбудкомбінату", для укладення інвестиційного договору щодо її забудови.

Для цього учасники схеми організували проведення аукціону, перемогу в якому отримала компанія, пов’язана з нардепом. В укладеному інвестиційному договорі розмір пайової участі держпідприємства визначили у сумі близько 300 млн грн. Натомість реальна вартість ділянки і майна становила понад 525 млн грн.

За даними слідства, у подальшому зловмисники планували звільнити ділянку від забудов, а на їх місці збудувати новий житловий комплекс. НАБУ також стверджує, що довідавшись про початок досудового розслідування, фігуранти справи вживали дій для уникнення відповідальності. Зокрема, вони планували звернутись до місцевої прокуратури із заявою про вчинення злочину та провести "необхідні" експертизи, що підтвердили б відсутність складу злочину, що у підсумку призвело б і до закриття провадження яке розслідують детективи НАБУ.

Також читайте: Суд повернув державі захоплену Медведчуком землю на Київщині вартістю понад 840 мільйонів

Автор: 

Міноборони (7676) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (498) Ісаєнко Дмитро (24)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+35
За військовим будівництвом у нас можуть наглядати або люди з ФСБ або ОПЗЖ.
показати весь коментар
29.10.2024 13:52 Відповісти
+33
Гниди своїх не полишать !! ))
показати весь коментар
29.10.2024 13:44 Відповісти
+30
Дно
показати весь коментар
29.10.2024 13:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гниди своїх не полишать !! ))
показати весь коментар
29.10.2024 13:44 Відповісти
Виправте помилку в заколовку з "наглядатиме" на "розкладатиме"
показати весь коментар
29.10.2024 13:46 Відповісти
Мошонка спеціаліст з нагляду - буде наглядати за яицями по 17?
показати весь коментар
29.10.2024 13:46 Відповісти
Дно
показати весь коментар
29.10.2024 13:47 Відповісти
Дно було , коли недалекі 73% обрали НЕАДЕКВАТА , завербованого ФСБ , який люто ненавидів , незалежну Україну ! Причина і наслідки ……
показати весь коментар
29.10.2024 21:03 Відповісти
+++++
показати весь коментар
30.10.2024 06:57 Відповісти
''плани'' ''планами'', а Оманські договорняки з ****** Зєля старається виконувати.
показати весь коментар
29.10.2024 13:47 Відповісти
І про все доповідатиме кацапам
показати весь коментар
29.10.2024 13:48 Відповісти
За військовим будівництвом у нас можуть наглядати або люди з ФСБ або ОПЗЖ.
показати весь коментар
29.10.2024 13:52 Відповісти
То одне й те саме. З таким саме успіхом могли призначити на цю посаду Онуфрія чи Пашу-мерседеса...
показати весь коментар
29.10.2024 14:19 Відповісти
Воно набудує.
Спасибі 73% за вибір-2019.
показати весь коментар
29.10.2024 13:53 Відповісти
Зермаки є зермаки.
показати весь коментар
29.10.2024 13:53 Відповісти
це такий план перемоги зеленої гниди. оманські домовленості в дії.
показати весь коментар
29.10.2024 13:57 Відповісти
Несподівано хріново. І знов, і знов.....
показати весь коментар
29.10.2024 13:57 Відповісти
"Люстрація" закінчилась, "спеціалісти" з освоєння коштів знов у ділі.
показати весь коментар
29.10.2024 13:59 Відповісти
А до нього хто "наглядав"? Чому не вказано ім'я невідомого героя?
показати весь коментар
29.10.2024 14:00 Відповісти
регіонали скрізь .. ті що привели війну в Україну
показати весь коментар
29.10.2024 14:02 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2024 14:02 Відповісти
Така Зевлада- без шмоньок, зараз нікуди...
показати весь коментар
29.10.2024 14:04 Відповісти
І не треба ворожих корегувальників, !!
показати весь коментар
29.10.2024 14:05 Відповісти
...і для няні, староват!
показати весь коментар
29.10.2024 14:05 Відповісти
Ну з такими прямими зрадниками, у кацапів будуть усі креслення навіть тих фортифікацій, які збудували чи збудують 🤦🤦🤦
показати весь коментар
29.10.2024 14:09 Відповісти
нє, ну а чьо? правільний вєдь чєлавєк!!
показати весь коментар
29.10.2024 14:10 Відповісти
це кріт буде зливати все ворогу.
показати весь коментар
29.10.2024 14:12 Відповісти
це було очевидно, кадровий рівень у зеленої влади і так з самого початку був не високий, а зараз і взагалі вичерпується, тому починають черпати з самого дна.
показати весь коментар
29.10.2024 14:14 Відповісти
Це вже реформоване Міністерство Оборони чи ще ні?
показати весь коментар
29.10.2024 14:18 Відповісти
та ще трохи - от запросять пару-трійку консультантів просто з кремля, тоді все буда в ажурі
показати весь коментар
29.10.2024 19:12 Відповісти
Ніфіга собі як потужно і водночас незламно.
показати весь коментар
29.10.2024 14:21 Відповісти
БЕЗ СЛІВ......
показати весь коментар
29.10.2024 14:23 Відповісти
Браво!!!
показати весь коментар
29.10.2024 14:25 Відповісти
ЗЕздець дерибанний.
показати весь коментар
29.10.2024 14:27 Відповісти
Плюнь в "слугу урода", попадеш в ригианала. Що "біло-голубі", що "зелені" - конкретні кровосісі.
показати весь коментар
29.10.2024 15:07 Відповісти
Друга Грузія, вітаю вас дибіли 73%
показати весь коментар
29.10.2024 15:31 Відповісти
Умєрова - на мило. Шмигаля - нафіг. Єрмака із Зеленським - на вихід з речами.
Інакше нічого хорошого не чекайте.
Ця зелено-ригівська гидота сплюндрує усі зусилля патріотів України.
показати весь коментар
29.10.2024 15:41 Відповісти
ця сволота вже знищил найкращих українців!! немає кари, на яку б вони заслуговували, любе покарання - заслабеньке для цих гнид
показати весь коментар
29.10.2024 19:11 Відповісти
Є кара Божа. І вона буде страшною.
Божий млин меле повільно, але розмелює все до кінця.
Єдине що - не одразу настає кара Божа, тому і є в людей спокуса грішити.
показати весь коментар
29.10.2024 19:21 Відповісти
Вашому невидимиму мужику на небі плювати, його взагалі не існує. А вищеперечислених виродків треба просто ліквідувати. Як на мене, то і їхніх родичів до 7 коліна також, щоби всяким клоунам, мразям, і виродкам 100 років поспіль страшно було навіть думати про Гетьманську булаву.
показати весь коментар
30.10.2024 05:58 Відповісти
Шановний пане Роман! Нажаль, усі прибічники "ліквідацій" і тому подібного допускають одну фатальну системну помилку. За радістю щодо того, що когось "ліквідували" не помічають, що суспільство тоді поділяється на дві частини - тих кого ліквідують і тих хто ліквідує.
Якщо в суспільстві якась частина громадян привласнює собі право "ліквідувати" - то яка вже управа на них? Хто посадить у тюрму прокурора? Яка є управа на СБУ?

Навіть Ленін, який був на початках прибічником "ліквідацій", наприкінці життя допер і написав: "а хто буде контролювати контролерів?".

Якщо в суспільстві легітимно постане в повний зріст тема "ліквідацій", цю тему швидко захоплюють кримінал і бандюги, як то сталося у 1917 році. І усі апологети "ліквідацій" з подивом виявляють, що ліквідують саме їх, а бандюги рулять.

Бандитська, кримінальна держава найперше що робить - це повністю привласнює собі право на насилля, відбирає у громадян зброю і категорично забороняє громадянам будь-які варіанти прямої дії народу. От і вся "ліквідація"...
показати весь коментар
30.10.2024 07:51 Відповісти
Занадто вже багато горя наробила зелена нечисть. Для них має бути вийняток. Дуже сподіваюсь на створення в майбутньому українського спец підрозділу по пошуку і ліквідації зелених тварин.
показати весь коментар
30.10.2024 08:19 Відповісти
І не тільки зелених. Усіх сіробуромалинових...
показати весь коментар
30.10.2024 08:30 Відповісти
На жаль, не варто забувати, що цю зелену нечисть завели у владу 13 500 000 громадян України.
І вони винні у тій же мірі.
Все не просто...
показати весь коментар
30.10.2024 08:33 Відповісти
що тут дивного, повинен же хтось путіну доповідати.
показати весь коментар
29.10.2024 16:06 Відповісти
Да, назначили бы Шуфрича - зачем уже ШИФРОВАТЬСЯ.
показати весь коментар
29.10.2024 16:39 Відповісти
Або попа з кацапської секти .
показати весь коментар
29.10.2024 17:20 Відповісти
сподіваюсь його там і прикопають
показати весь коментар
29.10.2024 19:02 Відповісти
ПОСЛЕДНЕЕ РАСКРАДЫВАЮТ !!!
показати весь коментар
29.10.2024 19:03 Відповісти
піпєц! нема цензурних слів
показати весь коментар
29.10.2024 19:09 Відповісти
Головним спеціалістом з технагляду за будівництвом (реконструкцією) військових об'єктів в Управління капітальних вкладень Міноборони призначили Василя Шомонку, який пов'язаний із нардепом забороненої ОПЗЖ . Джерело: Виникає питання, навіщо тоді було арештовувати Медведчука коли його однопартійці працюватимуть в ЗСУ? з такою логікою в Україні в загалі війни не було б. А зрозуміло, винний у всьму Медведчук , а його свита ні , він їх примушував.
показати весь коментар
29.10.2024 19:10 Відповісти
Вважай всі секретні плани фортифікацій вже у ворога в штабі.
показати весь коментар
29.10.2024 19:18 Відповісти
так з холопами ще рахуються трохи, шифруються, могли б одразу кужугетовича призначити, він зараз у путіна безробітний
показати весь коментар
29.10.2024 20:42 Відповісти
За яку збірну вони грають?
показати весь коментар
29.10.2024 22:10 Відповісти
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, главная налоговица Киева Датий, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым.
показати весь коментар
29.10.2024 22:51 Відповісти
Нє !ну все рівно це ж не агєнт ФСБ 'Козирь"(ДЄрмак).Цей щур, буде думати ьільше про свою кишеню ніж про роботу на рашистів...
показати весь коментар
30.10.2024 07:31 Відповісти
Чому воно не у в'язниці???
показати весь коментар
30.10.2024 12:39 Відповісти
"довольні хами, ситі в них *****" (с)
показати весь коментар
30.10.2024 15:58 Відповісти
 
 