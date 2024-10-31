УКР
Рашисти готують штурми з бронетехнікою на Запорізькому напрямку, - Сили оборони Півдня

Росіяни готують штурми у Запорізькій області із застосуванням бронетехніки

Російські окупанти готуються застосувати броньовану техніку на Времівському напрямку не тільки для транспортування штурмових груп, а й також для вогневої підтримки піхоти. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі LIGA.net повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин із посиланням на дані розвідки.

За його словами, застосовувати бронетехніку окупанти планують в районі Приютного і Левадного Запорізької області.

Волошин розповів, що на одному з полігонів на тимчасово окупованій території регіону провели навчання із застосування бронетехніки. Крім того, окупанти готуються активніше вести бойові дії під прикриттям дронів та із застосуванням різних антитепловізійних плащів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по 11 населених пунктах Запорізької області

У сучасній війні техніка - це не панацея. Вона досить уразлива в сучасних бойових умовах, тому вона не завжди ефективна. Тим паче на півдні, де лінія бойового зіткнення фактично проходить по степовій зоні, техніку далеко видно і по ній легше відпрацьовувати дронами чи артилерією", - наголосив речник ЗСУ.

Водночас Волошин додає, що російські загарбники продовжують застосовувати багі та мотоцикли, щоб швидко пересуватись між позиціями, а також доставляти особовий склад і певні види озброєння. Однак по них ефективно відпрацьовують українські дрони.

Читайте також: РФ немає наступальних угруповань на півдні. Біля Левадного все ще тривають стабілізаційні дії, - Сили оборони Півдня 

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів українських позицій у районах Богоявленки, Максимівки, Трудового та Новоукраїнки. Там росіяни активно застосовували штурмову і бомбардувальну авіацію для ударів.

Запорізька область (4107) Сили оборони півдня (467)
Волошин! Харош базікати .... "Ворог підслуховує" Автомат на груди і вперед!
31.10.2024 11:42 Відповісти
Партнери НАТО про це попереджували ще у вересні. Проте, асфальт, плитка, мільйонні зарплати прокурорам, хабарі МСЕК. Ось це було в тренді, а інше - якось потім! Так буде й на Півночі України. Ті тилові частини та ТРО ні на що не здатні. Сидять собі у лісах Київщини, Чернігівщини, Житомирщини, Рівненщини і молять бога, щоб ворогу не прийшло у макітру тут посунути, бо буде всьому амбець!
31.10.2024 11:42 Відповісти
А нападуть як завжди несподівано. Може треба ні писати, а удар нанести. Це і західних кураторів запитувати не треба
31.10.2024 11:43 Відповісти
Но, есть нюанс...
31.10.2024 11:57 Відповісти
Під Новий Рік ворог почне штурм Запоріжжя і Дніпра. Ми відповімо на це новими укладаннями свіжого асфальту.
31.10.2024 12:29 Відповісти
 
 