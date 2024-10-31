Рашисти готують штурми з бронетехнікою на Запорізькому напрямку, - Сили оборони Півдня

Російські окупанти готуються застосувати броньовану техніку на Времівському напрямку не тільки для транспортування штурмових груп, а й також для вогневої підтримки піхоти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі LIGA.net повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин із посиланням на дані розвідки.

За його словами, застосовувати бронетехніку окупанти планують в районі Приютного і Левадного Запорізької області.

Волошин розповів, що на одному з полігонів на тимчасово окупованій території регіону провели навчання із застосування бронетехніки. Крім того, окупанти готуються активніше вести бойові дії під прикриттям дронів та із застосуванням різних антитепловізійних плащів.

У сучасній війні техніка - це не панацея. Вона досить уразлива в сучасних бойових умовах, тому вона не завжди ефективна. Тим паче на півдні, де лінія бойового зіткнення фактично проходить по степовій зоні, техніку далеко видно і по ній легше відпрацьовувати дронами чи артилерією", - наголосив речник ЗСУ.

Водночас Волошин додає, що російські загарбники продовжують застосовувати багі та мотоцикли, щоб швидко пересуватись між позиціями, а також доставляти особовий склад і певні види озброєння. Однак по них ефективно відпрацьовують українські дрони.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів українських позицій у районах Богоявленки, Максимівки, Трудового та Новоукраїнки. Там росіяни активно застосовували штурмову і бомбардувальну авіацію для ударів.