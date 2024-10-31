Якщо партнери озвучують закриті додатки "Плану перемоги", то значить не хочуть нам це давати, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський не підтримує те, що деякі міжнародні партнери почали розповідати про зміст закритих додатків до "Плану перемоги".
Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками територіальних громад і районів Закарпаття, інформує Цензор.НЕТ.
За словами глави держави, все що є у внутрішньому "Плану перемоги" не потрібно оголошувати.
"Так само як ми не все оголошували, що є в "План перемоги" для партнерів. Хоча вже партнери почали деякі меседжі давати в інформаційному просторі за кордоном. Я, чесно кажучи, не дуже це підтримую. Я вважаю так, що будь-який план є сильним, коли його підтримують. Якщо ти хочеш публічно сказати деталі, закриті додатки, які є в плані, що стосується ракет, які ми просили у наших партнерів. То ти спочатку скажи, що "я даю", а потім розказуй всім, що там в додатках", - наголосив Зеленський.
Президент зазначив, що якщо хтось із партнерів спочатку говорить, що там у додатках, то це означає, що він не дуже хоче щось давати.
"Таким чином відтерміновує рішення", - додав глава держави.
Напередодні видання The New York Times написало, що у секретному пункті "Плану перемоги" Зеленський просить надати ракети "Tomahawk".
Згодом Зеленський обурився, що запит до США про ракети "Tomahawk" просочився в ЗМІ.
"План перемоги" України
Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.
За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування, вони доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.
За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує ще один План, який стосуватиметься внутрішніх рішень та не буде альтернативою "Плану перемоги".
Це і був план відбілюваня Зеленьського, це не Зеленьський- повний профан як верховний головнокомандувач, який не мав стратегії війни, не хотів чути про проблеми на фронті, не зміг навіть контролювати власний указ про спорудження укріпрайонів, все кинув на самотьок і займався тільки Гундосиками- Відосіками.
А " плахіє саюзнікі" котріі відмовилися " испалнять такой хароший план", не приймають в НАТО, не дають Томагавки, і не виконують інші забаганки Фельмаршала Вові
От і валиться тепер фронт, а Вові нєувінаватій.
Падаляк не зачтьот. Хотів з гундоса на Пороха перевести, а вийшло ну дуууже корявенько😁🖕
Хто ж при здоровому глузді дасть, наприклад, Томагавки у руки агентів кремля ?
Щоб на завтра зразки і креслення вже вивчали у мацкві.
Ракетный удар по авиабазе Эш-Шайрат. Томогавки. выпустили 60 долетело 23. 36 ракет упало по дороге. Одна вообще лететь в такую даль отказалась.
Относительно 50-лет разработки - Вам не приходила в голову простенькая мысль? - ракеты всё время модернизируються и усовершенствуются, особенно в части систем управления. Современные модификации - однозначно секретные.
Да. Правда. Для этого Трамп выступил и заявил, что ВПП специально не повреждали
Але, якщо дійде, тоді наступним кроком має бути виконання його обіцянки штибу "https://www.dsnews.ua/politics/zelenskiy-obeshchaet-uyti-esli-ne-spravitsya-18042019215500 я не справился, я ухожу "
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/18/7212664/ Зеленский заявил в эфире программы "Право на власть" телеканала "1+1". "Не справлюсь, уйду. Поэтому иду на пять лет", - сказал Зеленский .
Хоча: сподіватися на таке можуть лише ті ж самі 73/43%зебіли (нехай навіть меншим числом)
Фінансувати виробництво естрадний президент відмовився в серпні 2019.
Великий Контр Наступ
Ким Був????
Ваш Голобородько.
саме коли, а не якщо. бо дійдуть 100%. чи ви станете кацапами? отримаєте їх аусвайси та поїдете освоювати сибір? ну ті, хто виживе.
мусор чи броньований ?
І навіть та "винагорода" не є заботою партнерів.
це вбивають у тупі бохки зебаранів.
___________
Гадьониша геть. Вибори
єрмака,гетьМанцева,татарова,баканова
та ще 5-6 є-фак-тивних мін'єджера
то всі приїдуть подивитись на власні очі
Вибори
Нам не дают пользоваться АТАКАМСами, а он томагавки на 2500 км просит?
Вовагавк має непередбачувану траєкторію, літає по всьому світу і робить БДИЩ
Порвало, але сумно.
До речі, американці від лютого 2022 р. казали, що допомагають вони українцям, бо українці опираються. І вони дуже довго нам допомагали. Допомагали, явно не для того, аби з Мінстерства оборони України випаровувалися мільярди гривень і не для того аби в переломний момент війни знімали з командування популярного Залужного - бо популярний.
Зеленський посмакував своєю пикою на обгортці "Тайм"... Певно він досі вважає що його там надрукували бо він великий, а не тому що американський уряд його піарив, аби виправдати витрату для України десятків мільярдів своїх доларів.
Ну, кришталеві палаци коли б'ються, найбільш болісно ранять своїх творців.
А може все набагато простіше? Може нам давали ту зброю, яку готовий був надати уряд США - а Зеленський на тому просто піарився? А зараз, коли в американців міняється влада, і весь світ закуповує ********** - раптом відкрилося що Зеленський ні на що нездатний, крім як шукати винних?
Ну так винних шукати можна скільки завгодно. Але війську на фронті це не допоможе.