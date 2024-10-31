Якщо партнери озвучують закриті додатки "Плану перемоги", то значить не хочуть нам це давати, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський не підтримує те, що деякі міжнародні партнери почали розповідати про зміст закритих додатків до "Плану перемоги".

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками територіальних громад і районів Закарпаття, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, все що є у внутрішньому "Плану перемоги" не потрібно оголошувати.

"Так само як ми не все оголошували, що є в "План перемоги" для партнерів. Хоча вже партнери почали деякі меседжі давати в інформаційному просторі за кордоном. Я, чесно кажучи, не дуже це підтримую. Я вважаю так, що будь-який план є сильним, коли його підтримують. Якщо ти хочеш публічно сказати деталі, закриті додатки, які є в плані, що стосується ракет, які ми просили у наших партнерів. То ти спочатку скажи, що "я даю", а потім розказуй всім, що там в додатках", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що якщо хтось із партнерів спочатку говорить, що там у додатках, то це означає, що він не дуже хоче щось давати.

"Таким чином відтерміновує рішення", - додав глава держави.

Також читайте: Довкола "Плану перемоги" циркулює багато дезінформації від тих, хто боїться Росії, - Зеленський

Напередодні видання The New York Times написало, що у секретному пункті "Плану перемоги" Зеленський просить надати ракети "Tomahawk".

Згодом Зеленський обурився, що запит до США про ракети "Tomahawk" просочився в ЗМІ.

"План перемоги" України

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування, вони доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує ще один План, який стосуватиметься внутрішніх рішень та не буде альтернативою "Плану перемоги".

Також читайте: Україна виготовляє майже 20 САУ "Богдана" на місяць, - Зеленський