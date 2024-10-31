УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9883 відвідувача онлайн
Новини Війна
6 270 78

Якщо партнери озвучують закриті додатки "Плану перемоги", то значить не хочуть нам це давати, - Зеленський

Зеленський про витік закритих пунктів Плану перемоги

Президент Володимир Зеленський не підтримує те, що деякі міжнародні партнери почали розповідати про зміст закритих додатків до "Плану перемоги".

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками територіальних громад і районів Закарпаття, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, все що є у внутрішньому "Плану перемоги" не потрібно оголошувати.

"Так само як ми не все оголошували, що є в "План перемоги" для партнерів. Хоча вже партнери почали деякі меседжі давати в інформаційному просторі за кордоном. Я, чесно кажучи, не дуже це підтримую. Я вважаю так, що будь-який план є сильним, коли його підтримують. Якщо ти хочеш публічно сказати деталі, закриті додатки, які є в плані, що стосується ракет, які ми просили у наших партнерів. То ти спочатку скажи, що "я даю", а потім розказуй всім, що там в додатках", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що якщо хтось із партнерів спочатку говорить, що там у додатках, то це означає, що він не дуже хоче щось давати.

"Таким чином відтерміновує рішення", - додав глава держави.

Також читайте: Довкола "Плану перемоги" циркулює багато дезінформації від тих, хто боїться Росії, - Зеленський

Напередодні видання The New York Times написало, що у секретному пункті "Плану перемоги" Зеленський просить надати ракети "Tomahawk".

Згодом Зеленський обурився, що запит до США про ракети "Tomahawk" просочився в ЗМІ.

"План перемоги" України

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування, вони доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує ще один План, який стосуватиметься внутрішніх рішень та не буде альтернативою "Плану перемоги".

Також читайте: Україна виготовляє майже 20 САУ "Богдана" на місяць, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25578) План перемоги (86)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
Такого ще дурня в нас приЗЕдентом не бул
показати весь коментар
31.10.2024 12:40 Відповісти
+20
закінчуй скиглити та гундосити - починай працювати, клован
показати весь коментар
31.10.2024 12:37 Відповісти
+20
Нашій Маці не дали цяцю. Дується...

Хто ж при здоровому глузді дасть, наприклад, Томагавки у руки агентів кремля ?
Щоб на завтра зразки і креслення вже вивчали у мацкві.
показати весь коментар
31.10.2024 12:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Додув? - не хочуть
показати весь коментар
31.10.2024 12:35 Відповісти
закінчуй скиглити та гундосити - починай працювати, клован
показати весь коментар
31.10.2024 12:37 Відповісти
Так він і працює, невже не зрозуміло
показати весь коментар
31.10.2024 12:52 Відповісти
Ага. Він і так працює. І цей план, розроблений кодлом Зеленьського починає спрацьовувати, як і було задумано.
Це і був план відбілюваня Зеленьського, це не Зеленьський- повний профан як верховний головнокомандувач, який не мав стратегії війни, не хотів чути про проблеми на фронті, не зміг навіть контролювати власний указ про спорудження укріпрайонів, все кинув на самотьок і займався тільки Гундосиками- Відосіками.
А " плахіє саюзнікі" котріі відмовилися " испалнять такой хароший план", не приймають в НАТО, не дають Томагавки, і не виконують інші забаганки Фельмаршала Вові
От і валиться тепер фронт, а Вові нєувінаватій.
показати весь коментар
31.10.2024 14:28 Відповісти
Він жалюгідне чмо і обдолбаний аморал. Зеленський і ПРАЦЮВАТИ - поняття не сумісні.
показати весь коментар
31.10.2024 16:14 Відповісти
Ключове-"давати".
показати весь коментар
31.10.2024 12:38 Відповісти
Такого ще дурня в нас приЗЕдентом не бул
показати весь коментар
31.10.2024 12:40 Відповісти
не дурня а зрадника
показати весь коментар
31.10.2024 12:59 Відповісти
одне одному не суперечить
показати весь коментар
31.10.2024 13:25 Відповісти
он отыгрывает доверенную ему роль,и на мой взгляд просто отлично,главное все рушится а лично он не при делах и снял с себя ответственность за происходящее,в будущем можно будет наблюдать хорошо обеспеченного политического беженца где нибудь на островах средиземного моря или Адриатики,а вы жрите вброшенный вам срач и рвите себе глотки за мову,веру,ухилянтов......
показати весь коментар
31.10.2024 13:15 Відповісти
Ванюшка, у тєбя ус отклєялся😁
Падаляк не зачтьот. Хотів з гундоса на Пороха перевести, а вийшло ну дуууже корявенько😁🖕
показати весь коментар
31.10.2024 15:35 Відповісти
Янелох-47 начал о чём-то догадываться ? Та не, показалось ...
показати весь коментар
31.10.2024 12:41 Відповісти
Видно план неочень потужный.
показати весь коментар
31.10.2024 12:41 Відповісти
А свою ''паляницю'' слабо клепати? Чи це був ''мультик'' для піару хрінпіду!
показати весь коментар
31.10.2024 12:41 Відповісти
Це був мультик.
показати весь коментар
31.10.2024 13:15 Відповісти
Господи хтось може йому дати вже коксу щоб воно замовкло і нюхало?
показати весь коментар
31.10.2024 12:42 Відповісти
цікаво: а, від коксу є передоз? Щоб вже раз і "такі да", вже не є...
показати весь коментар
31.10.2024 13:30 Відповісти
Процишин "Передоз". Раджу😁
показати весь коментар
31.10.2024 15:38 Відповісти
Дякую, три вагони позитиву! 👍 +++++
показати весь коментар
31.10.2024 22:20 Відповісти
Нашій Маці не дали цяцю. Дується...

Хто ж при здоровому глузді дасть, наприклад, Томагавки у руки агентів кремля ?
Щоб на завтра зразки і креслення вже вивчали у мацкві.
показати весь коментар
31.10.2024 12:42 Відповісти
25-й съезд КПСС, 50 лет прошло. Томогавки уже были. 50 лет в секрете держалось супер оружие.
Ракетный удар по авиабазе Эш-Шайрат. Томогавки. выпустили 60 долетело 23. 36 ракет упало по дороге. Одна вообще лететь в такую даль отказалась.
показати весь коментар
31.10.2024 15:06 Відповісти
Вранье 100% вранье
показати весь коментар
31.10.2024 15:14 Відповісти
Не надо читать на ночь газету "Звезда". Информация о большом количестве упавших ракет - это из кацапсткой "Звезды". Амеры заявили о 59 долетевших ракетах.

Относительно 50-лет разработки - Вам не приходила в голову простенькая мысль? - ракеты всё время модернизируються и усовершенствуются, особенно в части систем управления. Современные модификации - однозначно секретные.
показати весь коментар
31.10.2024 16:04 Відповісти
Прошу назвать срок, сколько времени не функционировала военная база в которую прилетело 59 ракет?
показати весь коментар
31.10.2024 18:34 Відповісти
А правда, что база подвергшаяся удару 59-ти ракет, на второй день принимала и отправляла самолеты?
Да. Правда. Для этого Трамп выступил и заявил, что ВПП специально не повреждали
показати весь коментар
31.10.2024 18:37 Відповісти
"Я вважаю так, що будь-який план є сильним, коли його підтримують",-
показати весь коментар
31.10.2024 12:43 Відповісти
Дипломат, ****...
показати весь коментар
31.10.2024 12:43 Відповісти
Хтось вірить що амери відповідають на запити і прохання через пресу? Та вони прямо кажуть що не дадуть. Зелений ушльопок продовжує прикидуватися дєвочкою.
показати весь коментар
31.10.2024 12:44 Відповісти
Може, колись, нарешті, і дійде і самому ЕрЗе, і всім 73/43%зебілам, що "партнери" (точніше: керівники держав справжніх союзників України) абсолютно не довіряють корумпованій владі того же ЕрЗе і обгрунтовано підозрюють її в зв'язках з розвідкою спецслужб *****? І що саме тому не поспішають допомагати Україні новішим озброєнням, ніж тим старим, яке вже ми отримуємо - і тим самим вже вичистили запаси того же Пентагону?

Але, якщо дійде, тоді наступним кроком має бути виконання його обіцянки штибу "https://www.dsnews.ua/politics/zelenskiy-obeshchaet-uyti-esli-ne-spravitsya-18042019215500 я не справился, я ухожу "
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/18/7212664/ Зеленский заявил в эфире программы "Право на власть" телеканала "1+1". "Не справлюсь, уйду. Поэтому иду на пять лет", - сказал Зеленский .
Хоча: сподіватися на таке можуть лише ті ж самі 73/43%зебіли (нехай навіть меншим числом)
показати весь коментар
31.10.2024 12:47 Відповісти
Обісрався-обтікай. Томагавк йому подавай. Який ідіот це придумав?
показати весь коментар
31.10.2024 12:47 Відповісти
В нас є свій Томагавк - ОТРК КОРШУН. Це перероблена а новий лад радянська Х-55 (Х-555). Дальність -2600 км масса Б/ч -400 кг.
Фінансувати виробництво естрадний президент відмовився в серпні 2019.
показати весь коментар
31.10.2024 13:20 Відповісти
асфальтом зручніше каби збивати!
показати весь коментар
31.10.2024 13:31 Відповісти
А хто Озвучив
Великий Контр Наступ
Ким Був????
показати весь коментар
31.10.2024 12:47 Відповісти
Переводжу: Я зробив все що міг. Партнери нас зрадили, так що кінець.
Ваш Голобородько.
показати весь коментар
31.10.2024 12:50 Відповісти
Нарештібвтік.
показати весь коментар
31.10.2024 12:52 Відповісти
Баран ***….
показати весь коментар
31.10.2024 12:51 Відповісти
само злило разом з єрмаком і татаровим ..а на партнерів провину поклав , зелена падаль
показати весь коментар
31.10.2024 12:51 Відповісти
Так цей план ФСБ і малювало.
показати весь коментар
02.11.2024 16:18 Відповісти
ЗеКлован передивився "Стар Трек" та попросив дати Ентерпрайз..і Зірку Смерті з "Зоряних війн"
показати весь коментар
31.10.2024 12:52 Відповісти
Він що, Зірку смерті там вимагає?
показати весь коментар
31.10.2024 12:54 Відповісти
Якщо партнери озвучують закриті додатки "Плану перемоги", то значить… вони просто покажуть що ЗЄля тупа, нагла попрошайка, яка шантажує партнерів.
показати весь коментар
31.10.2024 12:57 Відповісти
так а хто сказав що вони озвучують? - ЗеЧмо ?..а хто йому вірить?
показати весь коментар
31.10.2024 13:00 Відповісти
Оце ****** макака. А воно всерйоз розраховувала, що йому Томагавки дадуть(мабуть із флотом щоб їх запускали в комплекті) на 2500 км, коли не дали навіть всраті Атакамси на 300? Оце феєричний просто...
показати весь коментар
31.10.2024 12:59 Відповісти
цікаво, куди ці всі "експерти" з коментів будуть тікати, коли кацапи дійдуть до їх домівок?
саме коли, а не якщо. бо дійдуть 100%. чи ви станете кацапами? отримаєте їх аусвайси та поїдете освоювати сибір? ну ті, хто виживе.
показати весь коментар
31.10.2024 13:00 Відповісти
починай з зеленскава, розумнику
показати весь коментар
31.10.2024 13:23 Відповісти
бачу ти вже вмер на фронті.
мусор чи броньований ?
показати весь коментар
31.10.2024 14:05 Відповісти
Єдине що тобі мають дати, не входить до словника порядної людини.
І навіть та "винагорода" не є заботою партнерів.
показати весь коментар
31.10.2024 13:03 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2024 13:11 Відповісти
Отдай жену дяде,сам иди до тети.
показати весь коментар
31.10.2024 13:15 Відповісти
А що були якійсь сумніви що Україна просить Томагавки?
показати весь коментар
31.10.2024 13:17 Відповісти
план.. Вова, якщо ти сам пишеш план, то це значить, що ти пишеш те, що сам плануєш і можеш зробити. Проте коли ти в цьому плані пишеш те, що мають зробити наші західні партнери, то це не план, а просто перелік твоїх бажань. План, який ти представив, ти мав писати не сам, а спільно із Західними партнерами, в першу чергу із найбільшими донорами виділення допомоги Україні. і якби ти це зробив і узгодив свої позиції з ними, то це було би дійсно схоже на план. а зараз зі своїм накидуванням, то складається таке враження, що ти таким чином хочеш перекласти на західних партнерів відповідальність за свої дипломатичні пройопи і таким способом виправдати майбутні переговори (капітуляцію України) з руснею. Типу ми би їх ухх, але ж нам не дали, нас не забезпечили і тому ми тут не винні... шо це за дипломатія? Трускавецька? Криворізька? чи кварталівська?
показати весь коментар
31.10.2024 13:17 Відповісти
"Томагавк" воно запросило.., ще "Першінги" запроси, клоун несмішний
показати весь коментар
31.10.2024 13:18 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2024 13:20 Відповісти
В этом и была задумка зебилья под диктовку Ху#ла. Выставить Западу заведомо невыполнимые требования, быть им плавно посланным на йух и сдать окончательно Украину, объявив крайними за это Запад и Пороха (куда уж без последнего)...
показати весь коментар
31.10.2024 13:21 Відповісти
Если высшие руководители государства на весь мир оглашают контрнаступление значит они не собираются побеждать а может даже и на врага работают.
показати весь коментар
31.10.2024 13:42 Відповісти
тут слово "может" лишнє
показати весь коментар
31.10.2024 13:58 Відповісти
Авіаносці та В2 проси...
показати весь коментар
31.10.2024 14:02 Відповісти
В-52 под томагавки не стали оборудовать, утилизировали и наземные пусковые, остались только морские пусковые - с кораблей и подлодок.
показати весь коментар
31.10.2024 15:24 Відповісти
та кого це цікавить кляті піндоси не дають томагавки бо не хочуть щоб лідур переміг.
це вбивають у тупі бохки зебаранів.
показати весь коментар
31.10.2024 16:02 Відповісти
який же він смішний цей яЖнелох
показати весь коментар
31.10.2024 14:04 Відповісти
Этот президент-есть отображение людей и общества,которое за него проголосовало...и даже тех,кто сидит в комментариях и до сих пор надр...на перемогу и марафон...Как Вас облапошили,как развели...даже слово лох здесь не применимо.Это просто клиника на лицо
показати весь коментар
31.10.2024 14:04 Відповісти
Може вони не хочуть давати ці речі саме зєлє? Але політ етикет не дозволяє це сказати вголос?
___________
Гадьониша геть. Вибори
показати весь коментар
31.10.2024 14:26 Відповісти
Закарпаттю глибоко пох
показати весь коментар
31.10.2024 14:32 Відповісти
якщо розвісити на каштанах Києва
єрмака,гетьМанцева,татарова,баканова
та ще 5-6 є-фак-тивних мін'єджера
то всі приїдуть подивитись на власні очі
показати весь коментар
31.10.2024 14:52 Відповісти
Пішла хвиля обсерання партнерів. Бо попереду перемовини з Пуйлом, яке вкраїнчикам подадуть під соусом "Запад нас бросіл!"
показати весь коментар
31.10.2024 15:11 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2024 15:23 Відповісти
Зелений шпигун прикривається "західним саботажем"

Вибори
показати весь коментар
31.10.2024 15:34 Відповісти
Ти диви яка проніцательна людина. Прям екстросенс. Хто б знав, бл...ь.
показати весь коментар
31.10.2024 15:49 Відповісти
Фу,и это президент?
показати весь коментар
31.10.2024 16:05 Відповісти
Це хитрий план, розроблений фсб, в якому гундосу відведена роль нав'язливого, дурнуватого прохача, який у всіх західних донорів, через хамську тональність, при висловленні претензії до них про скептично відношення до його, так званого плану перемоги, повинен викликати у них стійкий блювотний рефлекс. Що має, зрештою, призвести до згортання військової допомоги Україні, що дійсно спостерігається останнім часом. Після чого, як вимушений крок порятунку країни, гундос звернеться до народу про необхідність терміново сідати за стіл переговорів на умовах ворога.
показати весь коментар
31.10.2024 16:36 Відповісти
Неужели он в самом деле такой идиот?
Нам не дают пользоваться АТАКАМСами, а он томагавки на 2500 км просит?
показати весь коментар
31.10.2024 16:51 Відповісти
Україна розробила свій аналог крилатої ракети Tomahawk - Вовагавк.

Вовагавк має непередбачувану траєкторію, літає по всьому світу і робить БДИЩ

Порвало, але сумно.
показати весь коментар
31.10.2024 17:34 Відповісти
Зеленський геть і не збагнув, що мова не про конфедеційність. Мова про те, що чиновники які злили інформацію ЗМІ, взагалі не боялися наслідків. І це найбільш об'єктивний критерій ставлення істеблішменту США до Зеленського та до його "планів перемоги". Бо от розумієте, я багато чого можу уявити, але тільки не ситуацію коли Ахмад Шах Масуд надсилає листа Рейгану, а той його зливає у ЗМІ. Бо союзників яких справді цінують - не зливають. Зливають лише тих, про кого знають, що ціна йому три копійки.

До речі, американці від лютого 2022 р. казали, що допомагають вони українцям, бо українці опираються. І вони дуже довго нам допомагали. Допомагали, явно не для того, аби з Мінстерства оборони України випаровувалися мільярди гривень і не для того аби в переломний момент війни знімали з командування популярного Залужного - бо популярний.

Зеленський посмакував своєю пикою на обгортці "Тайм"... Певно він досі вважає що його там надрукували бо він великий, а не тому що американський уряд його піарив, аби виправдати витрату для України десятків мільярдів своїх доларів.

Ну, кришталеві палаци коли б'ються, найбільш болісно ранять своїх творців.

А може все набагато простіше? Може нам давали ту зброю, яку готовий був надати уряд США - а Зеленський на тому просто піарився? А зараз, коли в американців міняється влада, і весь світ закуповує ********** - раптом відкрилося що Зеленський ні на що нездатний, крім як шукати винних?

Ну так винних шукати можна скільки завгодно. Але війську на фронті це не допоможе.
показати весь коментар
31.10.2024 20:51 Відповісти
Партнери не те що не оцінили ішаківський "план", вони ржуть з нього. Це не план, а нічний брєд сивої кобили.
показати весь коментар
31.10.2024 22:40 Відповісти
Хєрпіду знову сцить свому Лохторату межи очі. Всі погані, всі мало дають, лише Лідор потужних шашликів нікаму нічого нє должен
показати весь коментар
31.10.2024 23:11 Відповісти
 
 