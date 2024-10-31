Если партнеры озвучивают закрытые приложения "Плана победы", то значит не хотят нам это давать, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский не поддерживает то, что некоторые международные партнеры начали рассказывать о содержании закрытых приложений к "Плану победы".
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с руководителями территориальных громад и районов Закарпатья, информирует Цензор.НЕТ.
По словам главы государства, все что есть во внутреннем "Плане победы" не нужно объявлять.
"Так же, как мы не все объявляли, что есть в "Плане победы" для партнеров. Хотя уже партнеры начали некоторые месседжи давать в информационном пространстве за рубежом. Я, честно говоря, не очень это поддерживаю. Я считаю, что любой план является сильным, когда его поддерживают. Если ты хочешь публично сказать детали, закрытые приложения, которые есть в плане, что касается ракет, которые мы просили у наших партнеров, то ты сначала скажи, что "я даю", а потом рассказывай всем, что там в приложениях", - сказал Зеленский.
Он отметил, что если кто-то из партнеров сначала говорит, что там в приложениях, то это означает, что он не очень хочет что-то давать.
"Таким образом откладывает решение", - добавил Зеленский.
Накануне издание The New York Times написало, что в секретном пункте "Плана победы" Зеленский просит предоставить ракеты "Tomahawk".
Впоследствии Зеленский возмутился, что запрос в США о ракетах "Tomahawk" просочился в СМИ.
"План победы" Украины
Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.
По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.
По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це і був план відбілюваня Зеленьського, це не Зеленьський- повний профан як верховний головнокомандувач, який не мав стратегії війни, не хотів чути про проблеми на фронті, не зміг навіть контролювати власний указ про спорудження укріпрайонів, все кинув на самотьок і займався тільки Гундосиками- Відосіками.
А " плахіє саюзнікі" котріі відмовилися " испалнять такой хароший план", не приймають в НАТО, не дають Томагавки, і не виконують інші забаганки Фельмаршала Вові
От і валиться тепер фронт, а Вові нєувінаватій.
Падаляк не зачтьот. Хотів з гундоса на Пороха перевести, а вийшло ну дуууже корявенько😁🖕
Хто ж при здоровому глузді дасть, наприклад, Томагавки у руки агентів кремля ?
Щоб на завтра зразки і креслення вже вивчали у мацкві.
Ракетный удар по авиабазе Эш-Шайрат. Томогавки. выпустили 60 долетело 23. 36 ракет упало по дороге. Одна вообще лететь в такую даль отказалась.
Относительно 50-лет разработки - Вам не приходила в голову простенькая мысль? - ракеты всё время модернизируються и усовершенствуются, особенно в части систем управления. Современные модификации - однозначно секретные.
Да. Правда. Для этого Трамп выступил и заявил, что ВПП специально не повреждали
Але, якщо дійде, тоді наступним кроком має бути виконання його обіцянки штибу "https://www.dsnews.ua/politics/zelenskiy-obeshchaet-uyti-esli-ne-spravitsya-18042019215500 я не справился, я ухожу "
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/18/7212664/ Зеленский заявил в эфире программы "Право на власть" телеканала "1+1". "Не справлюсь, уйду. Поэтому иду на пять лет", - сказал Зеленский .
Хоча: сподіватися на таке можуть лише ті ж самі 73/43%зебіли (нехай навіть меншим числом)
Фінансувати виробництво естрадний президент відмовився в серпні 2019.
Великий Контр Наступ
Ким Був????
Ваш Голобородько.
саме коли, а не якщо. бо дійдуть 100%. чи ви станете кацапами? отримаєте їх аусвайси та поїдете освоювати сибір? ну ті, хто виживе.
мусор чи броньований ?
І навіть та "винагорода" не є заботою партнерів.
це вбивають у тупі бохки зебаранів.
___________
Гадьониша геть. Вибори
єрмака,гетьМанцева,татарова,баканова
та ще 5-6 є-фак-тивних мін'єджера
то всі приїдуть подивитись на власні очі
Вибори
Нам не дают пользоваться АТАКАМСами, а он томагавки на 2500 км просит?
Вовагавк має непередбачувану траєкторію, літає по всьому світу і робить БДИЩ
Порвало, але сумно.
До речі, американці від лютого 2022 р. казали, що допомагають вони українцям, бо українці опираються. І вони дуже довго нам допомагали. Допомагали, явно не для того, аби з Мінстерства оборони України випаровувалися мільярди гривень і не для того аби в переломний момент війни знімали з командування популярного Залужного - бо популярний.
Зеленський посмакував своєю пикою на обгортці "Тайм"... Певно він досі вважає що його там надрукували бо він великий, а не тому що американський уряд його піарив, аби виправдати витрату для України десятків мільярдів своїх доларів.
Ну, кришталеві палаци коли б'ються, найбільш болісно ранять своїх творців.
А може все набагато простіше? Може нам давали ту зброю, яку готовий був надати уряд США - а Зеленський на тому просто піарився? А зараз, коли в американців міняється влада, і весь світ закуповує ********** - раптом відкрилося що Зеленський ні на що нездатний, крім як шукати винних?
Ну так винних шукати можна скільки завгодно. Але війську на фронті це не допоможе.