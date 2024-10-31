РУС
Если партнеры озвучивают закрытые приложения "Плана победы", то значит не хотят нам это давать, - Зеленский

Зеленський про витік закритих пунктів Плану перемоги

Президент Владимир Зеленский не поддерживает то, что некоторые международные партнеры начали рассказывать о содержании закрытых приложений к "Плану победы".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с руководителями территориальных громад и районов Закарпатья, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, все что есть во внутреннем "Плане победы" не нужно объявлять.

"Так же, как мы не все объявляли, что есть в "Плане победы" для партнеров. Хотя уже партнеры начали некоторые месседжи давать в информационном пространстве за рубежом. Я, честно говоря, не очень это поддерживаю. Я считаю, что любой план является сильным, когда его поддерживают. Если ты хочешь публично сказать детали, закрытые приложения, которые есть в плане, что касается ракет, которые мы просили у наших партнеров, то ты сначала скажи, что "я даю", а потом рассказывай всем, что там в приложениях", - сказал Зеленский.

Он отметил, что если кто-то из партнеров сначала говорит, что там в приложениях, то это означает, что он не очень хочет что-то давать.

"Таким образом откладывает решение", - добавил Зеленский.

Накануне издание The New York Times написало, что в секретном пункте "Плана победы" Зеленский просит предоставить ракеты "Tomahawk".

Впоследствии Зеленский возмутился, что запрос в США о ракетах "Tomahawk" просочился в СМИ.

"План победы" Украины

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".

Зеленский Владимир План победы
Такого ще дурня в нас приЗЕдентом не бул
закінчуй скиглити та гундосити - починай працювати, клован
Нашій Маці не дали цяцю. Дується...

Хто ж при здоровому глузді дасть, наприклад, Томагавки у руки агентів кремля ?
Щоб на завтра зразки і креслення вже вивчали у мацкві.
Додув? - не хочуть
закінчуй скиглити та гундосити - починай працювати, клован
Так він і працює, невже не зрозуміло
Ага. Він і так працює. І цей план, розроблений кодлом Зеленьського починає спрацьовувати, як і було задумано.
Це і був план відбілюваня Зеленьського, це не Зеленьський- повний профан як верховний головнокомандувач, який не мав стратегії війни, не хотів чути про проблеми на фронті, не зміг навіть контролювати власний указ про спорудження укріпрайонів, все кинув на самотьок і займався тільки Гундосиками- Відосіками.
А " плахіє саюзнікі" котріі відмовилися " испалнять такой хароший план", не приймають в НАТО, не дають Томагавки, і не виконують інші забаганки Фельмаршала Вові
От і валиться тепер фронт, а Вові нєувінаватій.
Він жалюгідне чмо і обдолбаний аморал. Зеленський і ПРАЦЮВАТИ - поняття не сумісні.
Ключове-"давати".
Такого ще дурня в нас приЗЕдентом не бул
не дурня а зрадника
одне одному не суперечить
он отыгрывает доверенную ему роль,и на мой взгляд просто отлично,главное все рушится а лично он не при делах и снял с себя ответственность за происходящее,в будущем можно будет наблюдать хорошо обеспеченного политического беженца где нибудь на островах средиземного моря или Адриатики,а вы жрите вброшенный вам срач и рвите себе глотки за мову,веру,ухилянтов......
Ванюшка, у тєбя ус отклєялся😁
Падаляк не зачтьот. Хотів з гундоса на Пороха перевести, а вийшло ну дуууже корявенько😁🖕
Янелох-47 начал о чём-то догадываться ? Та не, показалось ...
Видно план неочень потужный.
А свою ''паляницю'' слабо клепати? Чи це був ''мультик'' для піару хрінпіду!
Це був мультик.
Господи хтось може йому дати вже коксу щоб воно замовкло і нюхало?
цікаво: а, від коксу є передоз? Щоб вже раз і "такі да", вже не є...
Процишин "Передоз". Раджу😁
Дякую, три вагони позитиву! 👍 +++++
Нашій Маці не дали цяцю. Дується...

Хто ж при здоровому глузді дасть, наприклад, Томагавки у руки агентів кремля ?
Щоб на завтра зразки і креслення вже вивчали у мацкві.
25-й съезд КПСС, 50 лет прошло. Томогавки уже были. 50 лет в секрете держалось супер оружие.
Ракетный удар по авиабазе Эш-Шайрат. Томогавки. выпустили 60 долетело 23. 36 ракет упало по дороге. Одна вообще лететь в такую даль отказалась.
Вранье 100% вранье
Не надо читать на ночь газету "Звезда". Информация о большом количестве упавших ракет - это из кацапсткой "Звезды". Амеры заявили о 59 долетевших ракетах.

Относительно 50-лет разработки - Вам не приходила в голову простенькая мысль? - ракеты всё время модернизируються и усовершенствуются, особенно в части систем управления. Современные модификации - однозначно секретные.
Прошу назвать срок, сколько времени не функционировала военная база в которую прилетело 59 ракет?
А правда, что база подвергшаяся удару 59-ти ракет, на второй день принимала и отправляла самолеты?
Да. Правда. Для этого Трамп выступил и заявил, что ВПП специально не повреждали
"Я вважаю так, що будь-який план є сильним, коли його підтримують",-
Дипломат, ****...
Хтось вірить що амери відповідають на запити і прохання через пресу? Та вони прямо кажуть що не дадуть. Зелений ушльопок продовжує прикидуватися дєвочкою.
Може, колись, нарешті, і дійде і самому ЕрЗе, і всім 73/43%зебілам, що "партнери" (точніше: керівники держав справжніх союзників України) абсолютно не довіряють корумпованій владі того же ЕрЗе і обгрунтовано підозрюють її в зв'язках з розвідкою спецслужб *****? І що саме тому не поспішають допомагати Україні новішим озброєнням, ніж тим старим, яке вже ми отримуємо - і тим самим вже вичистили запаси того же Пентагону?

Але, якщо дійде, тоді наступним кроком має бути виконання його обіцянки штибу "https://www.dsnews.ua/politics/zelenskiy-obeshchaet-uyti-esli-ne-spravitsya-18042019215500 я не справился, я ухожу "
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/18/7212664/ Зеленский заявил в эфире программы "Право на власть" телеканала "1+1". "Не справлюсь, уйду. Поэтому иду на пять лет", - сказал Зеленский .
Хоча: сподіватися на таке можуть лише ті ж самі 73/43%зебіли (нехай навіть меншим числом)
Обісрався-обтікай. Томагавк йому подавай. Який ідіот це придумав?
В нас є свій Томагавк - ОТРК КОРШУН. Це перероблена а новий лад радянська Х-55 (Х-555). Дальність -2600 км масса Б/ч -400 кг.
Фінансувати виробництво естрадний президент відмовився в серпні 2019.
асфальтом зручніше каби збивати!
А хто Озвучив
Великий Контр Наступ
Ким Був????
Переводжу: Я зробив все що міг. Партнери нас зрадили, так що кінець.
Ваш Голобородько.
Нарештібвтік.
Баран ***….
само злило разом з єрмаком і татаровим ..а на партнерів провину поклав , зелена падаль
Так цей план ФСБ і малювало.
ЗеКлован передивився "Стар Трек" та попросив дати Ентерпрайз..і Зірку Смерті з "Зоряних війн"
Він що, Зірку смерті там вимагає?
Якщо партнери озвучують закриті додатки "Плану перемоги", то значить… вони просто покажуть що ЗЄля тупа, нагла попрошайка, яка шантажує партнерів.
так а хто сказав що вони озвучують? - ЗеЧмо ?..а хто йому вірить?
Оце ****** макака. А воно всерйоз розраховувала, що йому Томагавки дадуть(мабуть із флотом щоб їх запускали в комплекті) на 2500 км, коли не дали навіть всраті Атакамси на 300? Оце феєричний просто...
цікаво, куди ці всі "експерти" з коментів будуть тікати, коли кацапи дійдуть до їх домівок?
саме коли, а не якщо. бо дійдуть 100%. чи ви станете кацапами? отримаєте їх аусвайси та поїдете освоювати сибір? ну ті, хто виживе.
починай з зеленскава, розумнику
бачу ти вже вмер на фронті.
мусор чи броньований ?
Єдине що тобі мають дати, не входить до словника порядної людини.
І навіть та "винагорода" не є заботою партнерів.
Отдай жену дяде,сам иди до тети.
А що були якійсь сумніви що Україна просить Томагавки?
план.. Вова, якщо ти сам пишеш план, то це значить, що ти пишеш те, що сам плануєш і можеш зробити. Проте коли ти в цьому плані пишеш те, що мають зробити наші західні партнери, то це не план, а просто перелік твоїх бажань. План, який ти представив, ти мав писати не сам, а спільно із Західними партнерами, в першу чергу із найбільшими донорами виділення допомоги Україні. і якби ти це зробив і узгодив свої позиції з ними, то це було би дійсно схоже на план. а зараз зі своїм накидуванням, то складається таке враження, що ти таким чином хочеш перекласти на західних партнерів відповідальність за свої дипломатичні пройопи і таким способом виправдати майбутні переговори (капітуляцію України) з руснею. Типу ми би їх ухх, але ж нам не дали, нас не забезпечили і тому ми тут не винні... шо це за дипломатія? Трускавецька? Криворізька? чи кварталівська?
"Томагавк" воно запросило.., ще "Першінги" запроси, клоун несмішний
В этом и была задумка зебилья под диктовку Ху#ла. Выставить Западу заведомо невыполнимые требования, быть им плавно посланным на йух и сдать окончательно Украину, объявив крайними за это Запад и Пороха (куда уж без последнего)...
Если высшие руководители государства на весь мир оглашают контрнаступление значит они не собираются побеждать а может даже и на врага работают.
тут слово "может" лишнє
Авіаносці та В2 проси...
В-52 под томагавки не стали оборудовать, утилизировали и наземные пусковые, остались только морские пусковые - с кораблей и подлодок.
та кого це цікавить кляті піндоси не дають томагавки бо не хочуть щоб лідур переміг.
це вбивають у тупі бохки зебаранів.
який же він смішний цей яЖнелох
Этот президент-есть отображение людей и общества,которое за него проголосовало...и даже тех,кто сидит в комментариях и до сих пор надр...на перемогу и марафон...Как Вас облапошили,как развели...даже слово лох здесь не применимо.Это просто клиника на лицо
Може вони не хочуть давати ці речі саме зєлє? Але політ етикет не дозволяє це сказати вголос?
___________
Гадьониша геть. Вибори
Закарпаттю глибоко пох
якщо розвісити на каштанах Києва
єрмака,гетьМанцева,татарова,баканова
та ще 5-6 є-фак-тивних мін'єджера
то всі приїдуть подивитись на власні очі
Пішла хвиля обсерання партнерів. Бо попереду перемовини з Пуйлом, яке вкраїнчикам подадуть під соусом "Запад нас бросіл!"
Зелений шпигун прикривається "західним саботажем"

Вибори
Ти диви яка проніцательна людина. Прям екстросенс. Хто б знав, бл...ь.
Фу,и это президент?
Це хитрий план, розроблений фсб, в якому гундосу відведена роль нав'язливого, дурнуватого прохача, який у всіх західних донорів, через хамську тональність, при висловленні претензії до них про скептично відношення до його, так званого плану перемоги, повинен викликати у них стійкий блювотний рефлекс. Що має, зрештою, призвести до згортання військової допомоги Україні, що дійсно спостерігається останнім часом. Після чого, як вимушений крок порятунку країни, гундос звернеться до народу про необхідність терміново сідати за стіл переговорів на умовах ворога.
Неужели он в самом деле такой идиот?
Нам не дают пользоваться АТАКАМСами, а он томагавки на 2500 км просит?
Україна розробила свій аналог крилатої ракети Tomahawk - Вовагавк.

Вовагавк має непередбачувану траєкторію, літає по всьому світу і робить БДИЩ

Порвало, але сумно.
Зеленський геть і не збагнув, що мова не про конфедеційність. Мова про те, що чиновники які злили інформацію ЗМІ, взагалі не боялися наслідків. І це найбільш об'єктивний критерій ставлення істеблішменту США до Зеленського та до його "планів перемоги". Бо от розумієте, я багато чого можу уявити, але тільки не ситуацію коли Ахмад Шах Масуд надсилає листа Рейгану, а той його зливає у ЗМІ. Бо союзників яких справді цінують - не зливають. Зливають лише тих, про кого знають, що ціна йому три копійки.

До речі, американці від лютого 2022 р. казали, що допомагають вони українцям, бо українці опираються. І вони дуже довго нам допомагали. Допомагали, явно не для того, аби з Мінстерства оборони України випаровувалися мільярди гривень і не для того аби в переломний момент війни знімали з командування популярного Залужного - бо популярний.

Зеленський посмакував своєю пикою на обгортці "Тайм"... Певно він досі вважає що його там надрукували бо він великий, а не тому що американський уряд його піарив, аби виправдати витрату для України десятків мільярдів своїх доларів.

Ну, кришталеві палаци коли б'ються, найбільш болісно ранять своїх творців.

А може все набагато простіше? Може нам давали ту зброю, яку готовий був надати уряд США - а Зеленський на тому просто піарився? А зараз, коли в американців міняється влада, і весь світ закуповує ********** - раптом відкрилося що Зеленський ні на що нездатний, крім як шукати винних?

Ну так винних шукати можна скільки завгодно. Але війську на фронті це не допоможе.
Партнери не те що не оцінили ішаківський "план", вони ржуть з нього. Це не план, а нічний брєд сивої кобили.
Хєрпіду знову сцить свому Лохторату межи очі. Всі погані, всі мало дають, лише Лідор потужних шашликів нікаму нічого нє должен
