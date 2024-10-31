Если партнеры озвучивают закрытые приложения "Плана победы", то значит не хотят нам это давать, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский не поддерживает то, что некоторые международные партнеры начали рассказывать о содержании закрытых приложений к "Плану победы".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с руководителями территориальных громад и районов Закарпатья, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, все что есть во внутреннем "Плане победы" не нужно объявлять.

"Так же, как мы не все объявляли, что есть в "Плане победы" для партнеров. Хотя уже партнеры начали некоторые месседжи давать в информационном пространстве за рубежом. Я, честно говоря, не очень это поддерживаю. Я считаю, что любой план является сильным, когда его поддерживают. Если ты хочешь публично сказать детали, закрытые приложения, которые есть в плане, что касается ракет, которые мы просили у наших партнеров, то ты сначала скажи, что "я даю", а потом рассказывай всем, что там в приложениях", - сказал Зеленский.

Он отметил, что если кто-то из партнеров сначала говорит, что там в приложениях, то это означает, что он не очень хочет что-то давать.

"Таким образом откладывает решение", - добавил Зеленский.

Накануне издание The New York Times написало, что в секретном пункте "Плана победы" Зеленский просит предоставить ракеты "Tomahawk".

Впоследствии Зеленский возмутился, что запрос в США о ракетах "Tomahawk" просочился в СМИ.

"План победы" Украины

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".

