Порошенко закликав владу виконати вимоги Єврокомісії щодо телемарафону і свободи медіа

Петро Порошенко під час виступу в парламенті закликав владу виконати вимоги Європейської Комісії, викладені у щорічному звіті про розширення. У ЄС, зокрема, публічно розкритикували діяльність телемарафону "Єдині новини" та його фінансування з бюджету. Також Єврокомісія закликає владу забезпечити парламентські права опозиції і відновити пряму трансляцію засідань ВР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

"Більше 90% українців підтримують інтеграцію до Європейського Союзу і НАТО. Вчора основним повідомленням був Enlargement Report – звіт про розширення, який видає Європейська Комісія", – зазначив Порошенко.

"Єврокомісія вперше розкритикувала марафон "Єдині новини" у своєму звіті, який є щорічною оцінкою країн-кандидатів на вступ в ЄС", – сказав Порошенко і додав, що офіційний Брюссель занепокоєний відсутністю об’єктивності в ефірі телемарафону та його фінансуванням з державного бюджету. "Брюссель рекомендує поступово відновити різноманітність медіа, не чекаючи завершення війни. Це означає включити опозиційні телеканали. Євросоюз також звернув увагу на діяльність телеканалу "Рада", де зафіксована відсутність опозиційних поглядів, відсутність трансляцій засідань парламенту з 2022 року", – констатує п’ятий Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Євросоюзі розкритикували телемарафон "Єдині новини" та закликали Україну до відновлення роботи мовників

"Ми маємо забрати гроші з телемарафону. Ми маємо змінити функціонування телеканалу Рада, ми маємо скасувати розпорядження, які обмежують міжнародну парламентську діяльність", – вважає Порошенко.

Він також вкотре закликав привести проєкт Державного бюджету на наступний рік у відповідність до воєнних загроз. Порошенко зауважив, що за даними ресурсу DeepState вчора було втрачене Селидове. "Ми маємо забрати гроші в прокурорів, бюджет має бути військовим, з воєнним спецфондом, з максимальною зарплатою військовим на фронті і низкою пропозицій, які виклала "Європейська Солідарність", – говорить Порошенко.

"Я прошу поставити на голосування поправку, яка підписана мною і Южаніною, яка забирає гроші в прокурорів, і ухвалити бюджет з рекомендаціями, які ви почули", – резюмував Порошенко.

Також читайте: Порошенко розкритикував проєкт держбюджету на 2025 рік: Це - бюджет "плану капітуляції"

Як відомо, Петро Порошенко з депутатами "Євросолідарності" запропонував реальні джерела для наповнення Державного бюджету. За пропозиціями "ЄС" всі нецільові витрати мають бути скорочені, а кошти військового збору мають спрямовуватися виключно на потреби армії. "Наші пропозиції дозволяють скоротити видатки і мобілізувати доходи на 170 мільярдів гривень – без підвищення податкового навантаження на бідних людей. На 105 мільярдів ми пропонуємо зменшення видатків і на 65 мільярдів ми пропонуємо збільшення доходів державного бюджету", – сказав Порошенко. Він також пропонує обмежити зарплати чиновників, щоб вони не перевищували розміру грошового забезпечення військових на передовій. Однак монобільшість відхилила поправки опозиції.

Нагадаємо, Європейська комісія розкритикувала телемарафон "Єдині новини" і заявила, що Україна має працювати над відновленням плюралістичного медіаландшафту. Своєю чергою міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький зазначив, що рекомендації Єврокомісії щодо "Єдиних новин" взяті до уваги, держава припинить підтримку марафону після завершення воєнного стану,