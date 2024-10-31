Порошенко призвал власти выполнить требования Еврокомиссии по телемарафону и свободе медиа

Петр Порошенко во время выступления в парламенте призвал власти выполнить требования Европейской Комиссии, изложенные в ежегодном отчете о расширении. В ЕС, в частности, публично раскритиковали деятельность телемарафона "Единые новости" и его финансирование из бюджета. Также Еврокомиссия призывает власти обеспечить парламентские права оппозиции и возобновить прямую трансляцию заседаний ВР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".

"Более 90% украинцев поддерживают интеграцию в Европейский Союз и НАТО. Вчера основным сообщением был Enlargement Report - отчет о расширении, который выдает Европейская Комиссия", - отметил Порошенко.

"Еврокомиссия впервые раскритиковала марафон "Единые новости" в своем отчете, который является ежегодной оценкой стран-кандидатов на вступление в ЕС", - сказал Порошенко и добавил, что официальный Брюссель обеспокоен отсутствием объективности в эфире телемарафона и его финансированием из государственного бюджета. "Брюссель рекомендует постепенно восстановить разнообразие медиа, не дожидаясь завершения войны. Это означает включить оппозиционные телеканалы. Евросоюз также обратил внимание на деятельность телеканала "Рада", где зафиксировано отсутствие оппозиционных взглядов, отсутствие трансляций заседаний парламента с 2022 года", - констатирует пятый Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Евросоюзе раскритиковали телемарафон "Единые новости" и призвали Украину к возобновлению работы вещателей

"Мы должны забрать деньги с телемарафона. Мы должны изменить функционирование телеканала Рада, мы должны отменить распоряжения, которые ограничивают международную парламентскую деятельность", - считает Порошенко.

Он также в очередной раз призвал привести проект Государственного бюджета на следующий год в соответствие с военными угрозами. Порошенко отметил, что по данным ресурса DeepState вчера было потеряно Селидово. "Мы должны забрать деньги у прокуроров, бюджет должен быть военным, с военным спецфондом, с максимальной зарплатой военным на фронте и рядом предложений, которые изложила "Европейская Солидарность", - говорит Порошенко.

"Я прошу поставить на голосование поправку, которая подписана мной и Южаниной, которая забирает деньги у прокуроров, и принять бюджет с рекомендациями, которые вы услышали", - резюмировал Порошенко.

Также читайте: Порошенко раскритиковал проект госбюджета на 2025 год: Это - бюджет "плана капитуляции"

Как известно, Петр Порошенко с депутатами "Евросолидарности" предложил реальные источники для наполнения Государственного бюджета. По предложениям "ЕС" все нецелевые расходы должны быть сокращены, а средства военного сбора должны направляться исключительно на нужды армии. "Наши предложения позволяют сократить расходы и мобилизовать доходы на 170 миллиардов гривен - без повышения налоговой нагрузки на бедных людей. На 105 миллиардов мы предлагаем уменьшение расходов и на 65 миллиардов мы предлагаем увеличение доходов государственного бюджета", - сказал Порошенко. Он также предлагает ограничить зарплаты чиновников, чтобы они не превышали размера денежного обеспечения военных на передовой. Однако монобольшинство отклонило поправки оппозиции.

Напомним, Европейская комиссия раскритиковала телемарафон "Единые новости" и заявила, что Украина должна работать над восстановлением плюралистического медиаландшафта. В свою очередь министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий отметил, что рекомендации Еврокомиссии относительно "Единых новостей" приняты во внимание, государство прекратит поддержку марафона после завершения военного положения.