Новости
Порошенко призвал власти выполнить требования Еврокомиссии по телемарафону и свободе медиа

Порошенко про вимоги Єврокомісії щодо телемарафону

Петр Порошенко во время выступления в парламенте призвал власти выполнить требования Европейской Комиссии, изложенные в ежегодном отчете о расширении. В ЕС, в частности, публично раскритиковали деятельность телемарафона "Единые новости" и его финансирование из бюджета. Также Еврокомиссия призывает власти обеспечить парламентские права оппозиции и возобновить прямую трансляцию заседаний ВР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".

"Более 90% украинцев поддерживают интеграцию в Европейский Союз и НАТО. Вчера основным сообщением был Enlargement Report - отчет о расширении, который выдает Европейская Комиссия", - отметил Порошенко.

"Еврокомиссия впервые раскритиковала марафон "Единые новости" в своем отчете, который является ежегодной оценкой стран-кандидатов на вступление в ЕС", - сказал Порошенко и добавил, что официальный Брюссель обеспокоен отсутствием объективности в эфире телемарафона и его финансированием из государственного бюджета. "Брюссель рекомендует постепенно восстановить разнообразие медиа, не дожидаясь завершения войны. Это означает включить оппозиционные телеканалы. Евросоюз также обратил внимание на деятельность телеканала "Рада", где зафиксировано отсутствие оппозиционных взглядов, отсутствие трансляций заседаний парламента с 2022 года", - констатирует пятый Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Евросоюзе раскритиковали телемарафон "Единые новости" и призвали Украину к возобновлению работы вещателей

"Мы должны забрать деньги с телемарафона. Мы должны изменить функционирование телеканала Рада, мы должны отменить распоряжения, которые ограничивают международную парламентскую деятельность", - считает Порошенко.

Он также в очередной раз призвал привести проект Государственного бюджета на следующий год в соответствие с военными угрозами. Порошенко отметил, что по данным ресурса DeepState вчера было потеряно Селидово. "Мы должны забрать деньги у прокуроров, бюджет должен быть военным, с военным спецфондом, с максимальной зарплатой военным на фронте и рядом предложений, которые изложила "Европейская Солидарность", - говорит Порошенко.

"Я прошу поставить на голосование поправку, которая подписана мной и Южаниной, которая забирает деньги у прокуроров, и принять бюджет с рекомендациями, которые вы услышали", - резюмировал Порошенко.

Также читайте: Порошенко раскритиковал проект госбюджета на 2025 год: Это - бюджет "плана капитуляции"

Как известно, Петр Порошенко с депутатами "Евросолидарности" предложил реальные источники для наполнения Государственного бюджета. По предложениям "ЕС" все нецелевые расходы должны быть сокращены, а средства военного сбора должны направляться исключительно на нужды армии. "Наши предложения позволяют сократить расходы и мобилизовать доходы на 170 миллиардов гривен - без повышения налоговой нагрузки на бедных людей. На 105 миллиардов мы предлагаем уменьшение расходов и на 65 миллиардов мы предлагаем увеличение доходов государственного бюджета", - сказал Порошенко. Он также предлагает ограничить зарплаты чиновников, чтобы они не превышали размера денежного обеспечения военных на передовой. Однако монобольшинство отклонило поправки оппозиции.

Напомним, Европейская комиссия раскритиковала телемарафон "Единые новости" и заявила, что Украина должна работать над восстановлением плюралистического медиаландшафта. В свою очередь министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий отметил, что рекомендации Еврокомиссии относительно "Единых новостей" приняты во внимание, государство прекратит поддержку марафона после завершения военного положения.

Глас вопиющего в пустыне
показать весь комментарий
31.10.2024 15:58 Ответить
Гарно вчора Гончаренко розпинався в Раді, аж 16 депутатів було в робочий час на місці.
Решта вже мабуть по клубам та ресторанам відпочивали від важкої праці.
показать весь комментарий
31.10.2024 17:01 Ответить
Звідки інформація про 16 депутатів?
показать весь комментарий
31.10.2024 19:05 Ответить
Та буль ласка, перші ж секунди https://youtu.be/ZTqcLF--Az8 відео .
показать весь комментарий
01.11.2024 07:47 Ответить
Яке ще " відео"?
показать весь комментарий
01.11.2024 10:21 Ответить
А вам інформацію як подавати, у текстовому вигляді в папочці, як подають *****? 😂
Натискайте на "https://youtu.be/ZTqcLF--Az8 відео" та насолоджуйтеся.
показать весь комментарий
01.11.2024 10:33 Ответить
Ну теперка фсьо буде в порядку!
показать весь комментарий
31.10.2024 15:59 Ответить
Собачі бої по теліку відновлять
показать весь комментарий
31.10.2024 16:07 Ответить
це менше зло, ніж взагалі втаємничити, що там підкилимом під куполом рішають...
показать весь комментарий
31.10.2024 16:11 Ответить
Все таки Євросолідарність змогла дотиснути слуг уродів стосовно скасування підвищення з/п для прокурорів, поправку Пороха і Южаніної більшість проголосувала "за". Шкода, що тільки для прокурорів... бо для помічників нардепів, самих нардепів, кабмінівців, опістів і прочій шушварі підвищення в розмірі більшому, ніж інфляція - буде, не збили.
показать весь комментарий
31.10.2024 16:09 Ответить
https://t.me/Sofiya_Fedyna/10401 Софія Федина :
Щодо прокурорських зарплат - абсолютно дика ситуація. Нам вчора вдалося збити одну поправку ,яка гарантувала підняття зарплат прокурорам на 37%. Проте, як виявилося, що гроші все одно виділяються і треба як мінімум ще дві поправки відкоригувати, щоби можна було забрати це підвищення. Проте окремі прокурорські, зокрема з опзж, пішли агресивно тиснути на стефанчука і в результаті він відмовився включатися в процес, щоби було відмінене підвищення зарплат прокурорам. Я так розумію, що і весь Кабмін, і керівництво Верховної Ради, а може й багато слуг, є на гачку у прокурорів і в результаті вони бояться зробити крок вправо - крок вліво, щоби прокурори не запустили проти них якісь справи.
показать весь комментарий
31.10.2024 16:20 Ответить
Так. Прокурорам хотіли підняти зарплату? А мені ПФУ, за рішенням суду, вже більше як півтора року не виплачує заборгованість. ПФУ нас....ла на суди.
показать весь комментарий
31.10.2024 17:43 Ответить
https://t.me/Chornovil_official/22992 Тарас Чорновіл :
Це вже не просто поза межею добра і зла, але й залишків здорового глузду. Слуги з опезежистами продублювали в різних поправках підвищення зарплат прокурорам і після пів десятка різних голосувань у комітеті й залі таки протягнули їх сьогодні. Там справді всі на гачку в прокуратури? То треба скасувати презумпцію невинуватості для всіх, хто голосували за цей бюджет, бо вони таким чином ніби явку з повинною роблять, що на кожного з них лежать томи реального криміналу в ГПУ...
показать весь комментарий
31.10.2024 16:22 Ответить
Два шаги налево, два шаги направо, шаг вперед и два назад.
показать весь комментарий
31.10.2024 17:47 Ответить
Та ви шоо, вони за отой шмарафон кістьми ляжуть
показать весь комментарий
31.10.2024 16:13 Ответить
Тобі сказали, що закінчиться війна, і його відмінять, ну може ще пару років, пока нову грошову тему не розроблять.
показать весь комментарий
31.10.2024 16:59 Ответить
Та ти шо, Петро. Ще скажи щоб 5 канал та Прямий ввімкнули. Дєрьмак на лайно зійде.
показать весь комментарий
31.10.2024 16:15 Ответить
так і сказав, читай текст, і наголосив, що про це сказала Єврокомісія
показать весь комментарий
31.10.2024 16:19 Ответить
Та шо без марафону з марафетом ,слуги урода ,********* багато ,і навіть на фальсіфікацію рейтінгу ..
показать весь комментарий
31.10.2024 16:16 Ответить
Уже побігли! Щоб зеленський та добровільно відмовився від можливості поділити гроші?? А тут такий зручний спосіб рубати бабло!
показать весь комментарий
31.10.2024 16:17 Ответить
Відсутність опозиції в єфірі вводить в оману громадян і дозволяє зуйлу навязувати свою брехливу і підступну точку зору.
показать весь комментарий
31.10.2024 16:22 Ответить
Та ніхто вже той марафон не дивиться, навіть пенсіонери, зараз всі більше на ютубі сидять, якщо назбирають там може 10% старших пенсіонерів та і все.
Або просто відмивання грошей або їм казки з липовими опитуваннями на верх докладають ті хто замішані в цьому відмиванні.
показать весь комментарий
31.10.2024 16:28 Ответить
Всі узурпатори, а зуйло таки узурпатор!, бояться почути правду про себе і оточують себе підлабузниками.
показать весь комментарий
31.10.2024 16:39 Ответить
Але обмежили "Прямий", "Еспресо", "5-й". Чому?
показать весь комментарий
31.10.2024 17:24 Ответить
Вони не перестануть годувати своїх гієн-їх цікавить влада а не армія чи те якою буде ця країна!
показать весь комментарий
31.10.2024 16:46 Ответить
Коли це мафіозні клани виконували вимоги?Для них "свобода слова" це кінець їхньому оболваніваню пересічних громадян.Рашка для прикладу.
показать весь комментарий
31.10.2024 16:58 Ответить
"Ага. якраз проти конкурента Порошенка зе-марафон і запустили і обмежили "Прямий", "Еспресо", "5-й", щоб заблокувати Порошенка. А тепер шо все скасувати ?! Нє. Костьми ляжем а Порошенка забаним !"
показать весь комментарий
31.10.2024 17:06 Ответить
Клоунська влада вбила вітчизняне телебачення. Зараз 80% пішли дивитись відео в інтернет. Єдиний інформаційний простір країни зруйновано.
показать весь комментарий
31.10.2024 17:31 Ответить
це що???
всі узнають, що ******* просто грампластинка, яку крутить лавочник - завгосп на кацапській радіолі???
показать весь комментарий
31.10.2024 18:32 Ответить
Зелена шобла скоріш вдавиться ,
а опозиційним каналам не дозволить мовлення у цифровій мережі Т2
таким як , Еспресо , Прямий і 5-й каналам !🙁
показать весь комментарий
31.10.2024 18:35 Ответить
Тим часом, "Колишньому президенту Петру Порошенку повністю довіряють лише 5,4%, частково - 13,9%, недовіру частково або повністю висловили 74,4%. Отже, баланс довіри-недовіри до Порошенка становить -55,1%" - https://frf.solutions/2024/10/30/dovira-ta-nedovira-ukra%D1%97nske-suspilstvo-na-porozi-zmin-vijskovi-lideri-na-vershini-doviri-ukra%D1%97nciv/ результати опитування, влаштованого «Фондом дослідження майбутнього» за участі компаній Info Sapiens та Active Grou ., таблиця з результатами стосовно Залужного, ЕрЗ, Буданова, Тимошенко, Сирського іПритули за наведеною ссиллю.
показать весь комментарий
31.10.2024 18:39 Ответить
спасибо зелёный друг, frf.solutions - правда за ними)
показать весь комментарий
31.10.2024 19:20 Ответить
 
 