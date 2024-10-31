УКР
"Президент став головним медіа країни", - радник Зеленського Литвин

Володимир Зеленський та Дмитро Литвин

Президент Володимир Зеленський є людиною-медіа, яка має дуже значний вплив, у чомусь значно більший, ніж усі традиційні медіа.

Про це в інтерв'ю Детектор медіа заявив радник президента Володимира Зеленського із питань комунікацій Дмитро Литвин, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом історія в тому, що світ же став трошки іншим з медійної точки зору. Буває, що медіа традиційне, до якого ми звикли, наприклад, "Укрінформ", має менше впливу, ніж дуже активна людина, яка сама може виступати як медіа, наприклад, посол України в певній країні. Ми маємо дивитися на це сучасно. Є медіа, в чомусь воно може бути успішним і досягати певних аудиторій. А буває, що людина може бути самим медіа, нести інформацію про Україну. Я в одному з інтервʼю сказав, що Президент у нас — головне медіа країни. Мені потім казали, що це некоректно, неправильно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спічрайтер Зеленського Литвин: "Бутусов - дебіл на підкормі російської пропаганди"

Президент об’єктивно став головним медіа країни та може впливати тим, як він щось коментує, або звертається, або реагує на ту чи ту аудиторію. Президент є прикладом такої людини-медіа, яка має дуже значний вплив, у чомусь значно більший, ніж усі традиційні медіа, які є. Мені здається, цей напрямок теж треба розвивати. Ви поставили питання про "Укрінформ", що він має бути в інших аудиторіях. Не тільки "Укрінформ", але й представники України, загалом українці й українські організації — це також медіаробота", - заявив Дмитро Литвин.

Нагадаємо, Дмитро Литвин - ексжурналіст, який працював у виданні LB.ua та на телеканалі "Інтер", а згодом приєднався до Офісу Президента та був одним із авторів президентських промов. Згодом президент Зеленський призначив Литвина радником із питань стратегічних комунікацій.

Видання NV зʼясувало, що новий радник президента Дмитро Литвин, який раніше відзначився низкою скандальних публікацій про необхідність розпуску Збройних сил України, був аналітиком Подробиць тижня (тк Інтер), а в 2013-2014 роках входив до ближчої команди власника Інтера Сергія Льовочкіна (керівник адміністрації президента Януковича та, згодом, нардеп від ОПЗЖ), яка в ті часи виробляла весь інформаційний продукт каналу.

Більш того, Литвин, як заявила шеф-редакторка Детектор медіа Наталя Лігачова, працював разом з Ігорем Шуваловим, російським політтехнологом, який де-факто керував інформкомандою Льовочкіна.

Один з журналістів, який раніше був колегою Литвина, на умовах анонімності розповів NV, що той продовжив спілкуватися з Шуваловим навіть після того, як заїжджого політтехнолога видворила з країни СБУ через його антиукраїнську діяльність.

Також за інформацією NV, під час роботи спічрайтером Литвин два роки вів анонімний Telegram канал Телекошмар, де обговорював політичні події та телебачення.

Раніше видання "Українська правда" заявило про системний тиск з боку Офісу Президента.

Згодом "УП" повідомила, що радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин є тією людиною з ОП, яка блокує спілкування з журналістами "Української правди" та їхню участь в інтерв'ю й заходах.

Водночас Литвин згодом заперечив заяви УП про тиск на видання з боку Офісу Президента.

журналістика (1808) Зеленський Володимир (25578) медіа (239) Литвин Дмитро (24)
Топ коментарі
+53
таке враження що литвин зараз зеленого прутня засмокче..
показати весь коментар
31.10.2024 18:44 Відповісти
+53
з тієї самої опери що і "найвеличніший лідер **********"
показати весь коментар
31.10.2024 18:44 Відповісти
+42
Турецьке прислів"я: коли клоун поселяється у султанському палаці,він не перетворюється на султана,просто палац перетворюється на цирк....
показати весь коментар
31.10.2024 18:45 Відповісти
Він - головний клоун країни .
показати весь коментар
31.10.2024 20:03 Відповісти
Ну да, його голосом тільки потужно пердіті і нести якусь ахінею.
показати весь коментар
31.10.2024 20:07 Відповісти
То він на фото пояснює, як відрізнити хороший кокс від фуфла
показати весь коментар
31.10.2024 20:13 Відповісти
Ніколи не дивлюся і не слухаю клоуна.
показати весь коментар
31.10.2024 20:21 Відповісти
Ему нужно на корпоративе в бане выступать.
показати весь коментар
31.10.2024 20:37 Відповісти
Д.Литвин "мочив" Порошенка тим і приглянувся зермакам. А то шо у зе-команді 90% прокремлівські персонажі так то традиційно. Враження, що кадрову політику диктують з кремля.
показати весь коментар
31.10.2024 20:23 Відповісти
Так, крім читати текст з суфлера, недалекий шапітошник ні нащо не здатний. Тут не збрехали про Потужного
показати весь коментар
31.10.2024 20:26 Відповісти
став головним муда..м країни
показати весь коментар
31.10.2024 20:28 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2024 20:33 Відповісти
обрізаний членограй, ДУЖЕ сцить, оприлюднення відео його САУНИХ виступів для каломойши і пенькостриба. Бо там не тільки КВН?
показати весь коментар
01.11.2024 10:09 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2024 12:25 Відповісти
О! При (ж)ОПі зєлєнского зроблять храм святого Боневтіка Хєрпіду? І всі свідєтєлі ЗЄгниди будуть пити святу сцанину прямо з істочника?
показати весь коментар
31.10.2024 20:36 Відповісти
понабирали підлабузників,ушльопків та дегеніратів,які лижуть дупу такому ж недолугому віслюку
показати весь коментар
31.10.2024 22:08 Відповісти
Пзд - ом був, через п'ять років став ще більшим пзд-ом Більше ні на що не здатне Сумно за Україну
показати весь коментар
31.10.2024 20:49 Відповісти
оу!! то в нас нетрадиційно обдарований лідор!!
показати весь коментар
31.10.2024 21:39 Відповісти
Президент став, що, головним посміховиськом країни?! А чому став?! Він ним завжди і був!
Президент завжди був посміховиськом на території, яка називається Україна!
Ось так це треба розуміти.
показати весь коментар
31.10.2024 21:44 Відповісти
він і в параші був посьміховиськом
показати весь коментар
01.11.2024 11:11 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2024 21:48 Відповісти
свята жінка, тупезна як корок того вина, яким віслюк розмочував суховмятну "Мівіну"в гей бункері.
показати весь коментар
01.11.2024 08:39 Відповісти
О як, у "недошашлика" пріорітети розподілені.
ВАЗеленський- великої літери.
А Порошенко з Залужним- з маленької.
показати весь коментар
01.11.2024 12:49 Відповісти
Враховуючи те наскільки інформативними є виступи зеленського можна сміливо скзати, що єдині його конкуренти на телебаченні, це рекламні ролики.
показати весь коментар
31.10.2024 21:53 Відповісти
ггг... в литвина премія в конверті. І мозолька на язику - не будем зясовувати, на якому місці у бубочькі
показати весь коментар
31.10.2024 21:55 Відповісти
Лжедмитрий
показати весь коментар
31.10.2024 22:13 Відповісти
Один одному... Шапіто...
показати весь коментар
31.10.2024 23:06 Відповісти
Став ГОЛОВНИМ МЕДІЯ ІДІОТОМ.
показати весь коментар
31.10.2024 23:09 Відповісти
В оточенні зеленського тільки видатні сраколизи та бідлабузники.....
Бо інших біля себе він не тримає......

показати весь коментар
31.10.2024 23:17 Відповісти
не могу вспомнить когда последний раз слушал Президента. марафон даже не знаю где идет.
показати весь коментар
31.10.2024 23:42 Відповісти
Это прискорбно
Медиаоппозиции у нас нет
Автократия Гаранта

Телемарафон рулит далее
показати весь коментар
31.10.2024 23:43 Відповісти
Ця злочинно-потужна нездара, вбиває державу та українців і ловить хайп. В.Ф.Янукови лікті собі вже згриз. -А що так можна було?? В принципі рейтінги піаніста все ж таки падають і саме у його електорату. Це не те щоб радувало, бо прекрасно розумію що електорат Зе швиденко стане електоратом черг ПР. Біда в тому, що кіт не ловить мишей. Кіт навіть не знає як миша виглядає. Кіт весь час у теплій ванні з чарівною пудрою. Він точно не вкурює що просрав цілу державу і вбив цілий народ
показати весь коментар
31.10.2024 23:52 Відповісти
Та се*е зеленський з литвином на всі свої % ...слухайте ..не обляпайтеся ...вони вам дерьма...ка на всю 73% голову ,будуть видавати, ще більще ...от то вже , щастя зеленське, українцям привалило
показати весь коментар
31.10.2024 23:59 Відповісти
ПОТУЖНО лизнув нічого не скажеш)))...
П.С - можна запитати як українці терплять цей кровавий зелений цирк?
показати весь коментар
01.11.2024 00:44 Відповісти
Это точно ! Никто так не за***л медийное пространство и не за***л народу моски, как зеля.
показати весь коментар
01.11.2024 01:10 Відповісти
До сліз. Дістав зе до гланд. Язиком. Ректально.
показати весь коментар
01.11.2024 02:41 Відповісти
"...на дурака не нужен нож, ему немного подпоешь и делай с ним, что хош..."
показати весь коментар
01.11.2024 07:11 Відповісти
взагалі не слухаю зеленську хрипотню, стадіон з Вироком-2019 був останнім...
який сенс витрачати час свого життя на пустобреха, зеленська балаболка каже одне, а робить геть інше.. правда іноді події співпадають, як і поламаний годинник іноді показуж точний час...
із Зєлі мєдіа таке ж саме як і Верховне Говнокомандувач.. дебілам, ідіотам та зрадникам, мародерам нравиця, звісно, з різних причин...
а цей литвин-сраколиз дарма тільки язика зтирає... хоча, певно, зебіли добре компенсують, так шо - не дарма...
показати весь коментар
01.11.2024 07:55 Відповісти
Не там головний
показати весь коментар
01.11.2024 08:25 Відповісти
лизнум смачно
показати весь коментар
01.11.2024 08:38 Відповісти
Цирк уехал, клоуны остались
показати весь коментар
01.11.2024 09:38 Відповісти
Визнає, що чмоня зеленський поступово стає диктатором. Скоро заборонять будь-які інші джерела інформації, крім президентських
показати весь коментар
01.11.2024 09:39 Відповісти
гарант співає колискових для людей яких вбивають
показати весь коментар
01.11.2024 09:57 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2024 10:08 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2024 12:34 Відповісти
...це хлопченя з інтера забуло ,що в Україні є дорослі люди.
А так він поводиться як дуполиз ,на зарплаті .
показати весь коментар
01.11.2024 18:34 Відповісти
шо не радник то уобок
показати весь коментар
22.02.2025 21:42 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 