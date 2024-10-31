"Президент став головним медіа країни", - радник Зеленського Литвин

Президент Володимир Зеленський є людиною-медіа, яка має дуже значний вплив, у чомусь значно більший, ніж усі традиційні медіа.

Про це в інтерв'ю Детектор медіа заявив радник президента Володимира Зеленського із питань комунікацій Дмитро Литвин, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом історія в тому, що світ же став трошки іншим з медійної точки зору. Буває, що медіа традиційне, до якого ми звикли, наприклад, "Укрінформ", має менше впливу, ніж дуже активна людина, яка сама може виступати як медіа, наприклад, посол України в певній країні. Ми маємо дивитися на це сучасно. Є медіа, в чомусь воно може бути успішним і досягати певних аудиторій. А буває, що людина може бути самим медіа, нести інформацію про Україну. Я в одному з інтервʼю сказав, що Президент у нас — головне медіа країни. Мені потім казали, що це некоректно, неправильно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спічрайтер Зеленського Литвин: "Бутусов - дебіл на підкормі російської пропаганди"

Президент об’єктивно став головним медіа країни та може впливати тим, як він щось коментує, або звертається, або реагує на ту чи ту аудиторію. Президент є прикладом такої людини-медіа, яка має дуже значний вплив, у чомусь значно більший, ніж усі традиційні медіа, які є. Мені здається, цей напрямок теж треба розвивати. Ви поставили питання про "Укрінформ", що він має бути в інших аудиторіях. Не тільки "Укрінформ", але й представники України, загалом українці й українські організації — це також медіаробота", - заявив Дмитро Литвин.

Нагадаємо, Дмитро Литвин - ексжурналіст, який працював у виданні LB.ua та на телеканалі "Інтер", а згодом приєднався до Офісу Президента та був одним із авторів президентських промов. Згодом президент Зеленський призначив Литвина радником із питань стратегічних комунікацій.

Видання NV зʼясувало, що новий радник президента Дмитро Литвин, який раніше відзначився низкою скандальних публікацій про необхідність розпуску Збройних сил України, був аналітиком Подробиць тижня (тк Інтер), а в 2013-2014 роках входив до ближчої команди власника Інтера Сергія Льовочкіна (керівник адміністрації президента Януковича та, згодом, нардеп від ОПЗЖ), яка в ті часи виробляла весь інформаційний продукт каналу.

Більш того, Литвин, як заявила шеф-редакторка Детектор медіа Наталя Лігачова, працював разом з Ігорем Шуваловим, російським політтехнологом, який де-факто керував інформкомандою Льовочкіна.

Один з журналістів, який раніше був колегою Литвина, на умовах анонімності розповів NV, що той продовжив спілкуватися з Шуваловим навіть після того, як заїжджого політтехнолога видворила з країни СБУ через його антиукраїнську діяльність.

Також за інформацією NV, під час роботи спічрайтером Литвин два роки вів анонімний Telegram канал Телекошмар, де обговорював політичні події та телебачення.

Раніше видання "Українська правда" заявило про системний тиск з боку Офісу Президента.

Згодом "УП" повідомила, що радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин є тією людиною з ОП, яка блокує спілкування з журналістами "Української правди" та їхню участь в інтерв'ю й заходах.

Водночас Литвин згодом заперечив заяви УП про тиск на видання з боку Офісу Президента.