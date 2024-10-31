"Президент стал главным медиа страны", - советник Зеленского Литвин

Президент Владимир Зеленский является человеком-медиа, который имеет очень значительное влияние, в чем-то значительно большее, чем все традиционные медиа.

Об этом в интервью Детектор медиа заявил советник президента Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает Цензор.НЕТ.

"В целом история в том, что мир уже стал немножко другим с медийной точки зрения. Бывает, что медиа традиционное, к которому мы привыкли, например, "Укринформ", имеет меньше влияния, чем очень активный человек, который сам может выступать как медиа, например, посол Украины в определенной стране. Мы должны смотреть на это современно. Есть медиа, в чем-то оно может быть успешным и достигать определенных аудиторий. А бывает, что человек может быть самим медиа, нести информацию об Украине. Я в одном из интервью сказал, что президент у нас - главное медиа страны. Мне потом говорили, что это некорректно, неправильно.

Читайте также: Спичрайтер Зеленского Литвин: "Бутусов - дебил на подкормке российской пропаганды"

Президент объективно стал главным медиа страны и может влиять тем, как он что-то комментирует, или обращается, или реагирует на ту или иную аудиторию. Президент является примером такого человека-медиа, который имеет очень значительное влияние, в чем-то значительно большее, чем все традиционные медиа, которые есть. Мне кажется, это направление тоже надо развивать. Вы задали вопрос об "Укринформе", что он должен быть в других аудиториях. Не только "Укринформ", но и представители Украины, в целом украинцы и украинские организации - это также медиаработа", - заявил Дмитрий Литвин.

Напомним, Дмитрий Литвин - экс-журналист, который работал в издании LB.ua и на телеканале "Интер", а затем присоединился к Офису Президента и был одним из авторов президентских речей. Впоследствии президент Зеленский назначил Литвина советником по вопросам стратегических коммуникаций.

Издание NV выяснило, что новый советник президента Дмитрий Литвин, который ранее отметился рядом скандальных публикаций о необходимости роспуска Вооруженных сил Украины, был аналитиком Подробностей недели (тк Интер), а в 2013-2014 годах входил в близкую команду владельца Интера Сергея Левочкина (руководитель администрации президента Януковича и, впоследствии, нардеп от ОПЗЖ), которая в те времена производила весь информационный продукт канала.

Более того, Литвин, как заявила шеф-редактор "Детектор медиа" Наталья Лигачева, работал вместе с Игорем Шуваловым, российским политтехнологом, который де-факто руководил информкомандой Левочкина.

Один из журналистов, который ранее был коллегой Литвина, на условиях анонимности рассказал NV, что тот продолжил общаться с Шуваловым даже после того, как заезжего политтехнолога выдворила из страны СБУ из-за его антиукраинской деятельности.

Также по информации NV, во время работы спичрайтером Литвин два года вел анонимный Telegram-канал "Телекошмар", где обсуждал политические события и телевидение.

Ранее издание "Украинская правда" заявило о системном давлении со стороны Офиса Президента.

Впоследствии "УП" сообщила, что советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин является тем человеком из ОП, который блокирует общение с журналистами "Украинской правды" и их участие в интервью и мероприятиях.

В то же время Литвин впоследствии опроверг заявления УП о давлении на издание со стороны Офиса Президента.