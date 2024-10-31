РУС
"Президент стал главным медиа страны", - советник Зеленского Литвин

Володимир Зеленський та Дмитро Литвин

Президент Владимир Зеленский является человеком-медиа, который имеет очень значительное влияние, в чем-то значительно большее, чем все традиционные медиа.

Об этом в интервью Детектор медиа заявил советник президента Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает Цензор.НЕТ.

"В целом история в том, что мир уже стал немножко другим с медийной точки зрения. Бывает, что медиа традиционное, к которому мы привыкли, например, "Укринформ", имеет меньше влияния, чем очень активный человек, который сам может выступать как медиа, например, посол Украины в определенной стране. Мы должны смотреть на это современно. Есть медиа, в чем-то оно может быть успешным и достигать определенных аудиторий. А бывает, что человек может быть самим медиа, нести информацию об Украине. Я в одном из интервью сказал, что президент у нас - главное медиа страны. Мне потом говорили, что это некорректно, неправильно.

Читайте также: Спичрайтер Зеленского Литвин: "Бутусов - дебил на подкормке российской пропаганды"

Президент объективно стал главным медиа страны и может влиять тем, как он что-то комментирует, или обращается, или реагирует на ту или иную аудиторию. Президент является примером такого человека-медиа, который имеет очень значительное влияние, в чем-то значительно большее, чем все традиционные медиа, которые есть. Мне кажется, это направление тоже надо развивать. Вы задали вопрос об "Укринформе", что он должен быть в других аудиториях. Не только "Укринформ", но и представители Украины, в целом украинцы и украинские организации - это также медиаработа", - заявил Дмитрий Литвин.

Напомним, Дмитрий Литвин - экс-журналист, который работал в издании LB.ua и на телеканале "Интер", а затем присоединился к Офису Президента и был одним из авторов президентских речей. Впоследствии президент Зеленский назначил Литвина советником по вопросам стратегических коммуникаций.

Издание NV выяснило, что новый советник президента Дмитрий Литвин, который ранее отметился рядом скандальных публикаций о необходимости роспуска Вооруженных сил Украины, был аналитиком Подробностей недели (тк Интер), а в 2013-2014 годах входил в близкую команду владельца Интера Сергея Левочкина (руководитель администрации президента Януковича и, впоследствии, нардеп от ОПЗЖ), которая в те времена производила весь информационный продукт канала.

Более того, Литвин, как заявила шеф-редактор "Детектор медиа" Наталья Лигачева, работал вместе с Игорем Шуваловым, российским политтехнологом, который де-факто руководил информкомандой Левочкина.

Один из журналистов, который ранее был коллегой Литвина, на условиях анонимности рассказал NV, что тот продолжил общаться с Шуваловым даже после того, как заезжего политтехнолога выдворила из страны СБУ из-за его антиукраинской деятельности.

Также по информации NV, во время работы спичрайтером Литвин два года вел анонимный Telegram-канал "Телекошмар", где обсуждал политические события и телевидение.

Ранее издание "Украинская правда" заявило о системном давлении со стороны Офиса Президента.

Впоследствии "УП" сообщила, что советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин является тем человеком из ОП, который блокирует общение с журналистами "Украинской правды" и их участие в интервью и мероприятиях.

В то же время Литвин впоследствии опроверг заявления УП о давлении на издание со стороны Офиса Президента.

журналистика (3343) Зеленский Владимир (22025) медиа (191) Литвин Дмитрий (24)
+53
таке враження що литвин зараз зеленого прутня засмокче..
31.10.2024 18:44 Ответить
+53
з тієї самої опери що і "найвеличніший лідер **********"
31.10.2024 18:44 Ответить
+42
Турецьке прислів"я: коли клоун поселяється у султанському палаці,він не перетворюється на султана,просто палац перетворюється на цирк....
31.10.2024 18:45 Ответить
Він - головний клоун країни .
31.10.2024 20:03 Ответить
Ну да, його голосом тільки потужно пердіті і нести якусь ахінею.
31.10.2024 20:07 Ответить
То він на фото пояснює, як відрізнити хороший кокс від фуфла
31.10.2024 20:13 Ответить
Ніколи не дивлюся і не слухаю клоуна.
31.10.2024 20:21 Ответить
Ему нужно на корпоративе в бане выступать.
31.10.2024 20:37 Ответить
Д.Литвин "мочив" Порошенка тим і приглянувся зермакам. А то шо у зе-команді 90% прокремлівські персонажі так то традиційно. Враження, що кадрову політику диктують з кремля.
31.10.2024 20:23 Ответить
Так, крім читати текст з суфлера, недалекий шапітошник ні нащо не здатний. Тут не збрехали про Потужного
31.10.2024 20:26 Ответить
став головним муда..м країни
31.10.2024 20:28 Ответить
31.10.2024 20:33 Ответить
обрізаний членограй, ДУЖЕ сцить, оприлюднення відео його САУНИХ виступів для каломойши і пенькостриба. Бо там не тільки КВН?
01.11.2024 10:09 Ответить
01.11.2024 12:25 Ответить
О! При (ж)ОПі зєлєнского зроблять храм святого Боневтіка Хєрпіду? І всі свідєтєлі ЗЄгниди будуть пити святу сцанину прямо з істочника?
31.10.2024 20:36 Ответить
понабирали підлабузників,ушльопків та дегеніратів,які лижуть дупу такому ж недолугому віслюку
31.10.2024 22:08 Ответить
Пзд - ом був, через п'ять років став ще більшим пзд-ом Більше ні на що не здатне Сумно за Україну
31.10.2024 20:49 Ответить
оу!! то в нас нетрадиційно обдарований лідор!!
31.10.2024 21:39 Ответить
Президент став, що, головним посміховиськом країни?! А чому став?! Він ним завжди і був!
Президент завжди був посміховиськом на території, яка називається Україна!
Ось так це треба розуміти.
31.10.2024 21:44 Ответить
він і в параші був посьміховиськом
01.11.2024 11:11 Ответить
31.10.2024 21:48 Ответить
свята жінка, тупезна як корок того вина, яким віслюк розмочував суховмятну "Мівіну"в гей бункері.
01.11.2024 08:39 Ответить
О як, у "недошашлика" пріорітети розподілені.
ВАЗеленський- великої літери.
А Порошенко з Залужним- з маленької.
01.11.2024 12:49 Ответить
Враховуючи те наскільки інформативними є виступи зеленського можна сміливо скзати, що єдині його конкуренти на телебаченні, це рекламні ролики.
31.10.2024 21:53 Ответить
ггг... в литвина премія в конверті. І мозолька на язику - не будем зясовувати, на якому місці у бубочькі
31.10.2024 21:55 Ответить
Лжедмитрий
31.10.2024 22:13 Ответить
Один одному... Шапіто...
31.10.2024 23:06 Ответить
Став ГОЛОВНИМ МЕДІЯ ІДІОТОМ.
31.10.2024 23:09 Ответить
В оточенні зеленського тільки видатні сраколизи та бідлабузники.....
Бо інших біля себе він не тримає......

31.10.2024 23:17 Ответить
не могу вспомнить когда последний раз слушал Президента. марафон даже не знаю где идет.
31.10.2024 23:42 Ответить
Это прискорбно
Медиаоппозиции у нас нет
Автократия Гаранта

Телемарафон рулит далее
31.10.2024 23:43 Ответить
Ця злочинно-потужна нездара, вбиває державу та українців і ловить хайп. В.Ф.Янукови лікті собі вже згриз. -А що так можна було?? В принципі рейтінги піаніста все ж таки падають і саме у його електорату. Це не те щоб радувало, бо прекрасно розумію що електорат Зе швиденко стане електоратом черг ПР. Біда в тому, що кіт не ловить мишей. Кіт навіть не знає як миша виглядає. Кіт весь час у теплій ванні з чарівною пудрою. Він точно не вкурює що просрав цілу державу і вбив цілий народ
31.10.2024 23:52 Ответить
Та се*е зеленський з литвином на всі свої % ...слухайте ..не обляпайтеся ...вони вам дерьма...ка на всю 73% голову ,будуть видавати, ще більще ...от то вже , щастя зеленське, українцям привалило
31.10.2024 23:59 Ответить
ПОТУЖНО лизнув нічого не скажеш)))...
П.С - можна запитати як українці терплять цей кровавий зелений цирк?
01.11.2024 00:44 Ответить
Это точно ! Никто так не за***л медийное пространство и не за***л народу моски, как зеля.
01.11.2024 01:10 Ответить
До сліз. Дістав зе до гланд. Язиком. Ректально.
01.11.2024 02:41 Ответить
"...на дурака не нужен нож, ему немного подпоешь и делай с ним, что хош..."
01.11.2024 07:11 Ответить
взагалі не слухаю зеленську хрипотню, стадіон з Вироком-2019 був останнім...
який сенс витрачати час свого життя на пустобреха, зеленська балаболка каже одне, а робить геть інше.. правда іноді події співпадають, як і поламаний годинник іноді показуж точний час...
із Зєлі мєдіа таке ж саме як і Верховне Говнокомандувач.. дебілам, ідіотам та зрадникам, мародерам нравиця, звісно, з різних причин...
а цей литвин-сраколиз дарма тільки язика зтирає... хоча, певно, зебіли добре компенсують, так шо - не дарма...
01.11.2024 07:55 Ответить
Не там головний
01.11.2024 08:25 Ответить
лизнум смачно
01.11.2024 08:38 Ответить
Цирк уехал, клоуны остались
01.11.2024 09:38 Ответить
Визнає, що чмоня зеленський поступово стає диктатором. Скоро заборонять будь-які інші джерела інформації, крім президентських
01.11.2024 09:39 Ответить
гарант співає колискових для людей яких вбивають
01.11.2024 09:57 Ответить
01.11.2024 10:08 Ответить
01.11.2024 12:34 Ответить
...це хлопченя з інтера забуло ,що в Україні є дорослі люди.
А так він поводиться як дуполиз ,на зарплаті .
01.11.2024 18:34 Ответить
шо не радник то уобок
22.02.2025 21:42 Ответить
