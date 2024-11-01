Умєров обговорив із Остіном залучення Росією військових КНДР у війну проти України

Міністр оборони України Рустем Умєров провів відеодзвінок зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.

Про це Умєров розповів на своїй сторінці у соцмережі Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

Очільники оборонних відомств України та США обговорили поточну ситуацію на фронті, зокрема на Покровському та Курському напрямках. Також окремо обговорили залучення російськими окупантами військових з КНДР у війну проти України.

Читайте також: Путін не зможе перемогти Україну навіть з підтримкою КНДР, - Остін

"Окремо зосередили увагу на подальшій підтримці з боку США оборонної індустрії України. Зі свого боку, Україна активно розвиває власне виробництво і вдячна Сполученим Штатам за допомогу в цьому напрямку. Разом із союзниками ми продовжимо зміцнювати нашу оборону, забезпечуючи Збройні Сили всім необхідним", - заявив Умєров.

Він також подякував США за постійну підтримку України.

Нагадаємо, що 1 листопада США оголосили про виділення чергового пакету безпекової допомоги для України на 425 мільйонів доларів.

Читайте також: Росія провела для солдатів КНДР навчання із застосування артилерії та дронів, - Пентагон