Умєров обговорив із Остіном залучення Росією військових КНДР у війну проти України

Міністр оборони України Рустем Умєров провів відеодзвінок зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.

Про це Умєров розповів на своїй сторінці у соцмережі Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

Очільники оборонних відомств України та США обговорили  поточну ситуацію на фронті, зокрема на Покровському та Курському напрямках. Також окремо обговорили залучення російськими окупантами військових з КНДР у війну проти України.

"Окремо зосередили увагу на подальшій підтримці з боку США оборонної індустрії України. Зі свого боку, Україна активно розвиває власне виробництво і вдячна Сполученим Штатам за допомогу в цьому напрямку. Разом із союзниками ми продовжимо зміцнювати нашу оборону, забезпечуючи Збройні Сили всім необхідним", - заявив Умєров.

Він також подякував США за постійну підтримку України.

Нагадаємо, що 1 листопада США оголосили про виділення чергового пакету безпекової допомоги для України на 425 мільйонів доларів.

1 листопада 2024. Шах і мат Трампу
показати весь коментар
01.11.2024 20:50 Відповісти
Трамп це батя, альфа енергія, вуличний інтелект, його поважають диктатори. Він поставить Путіну ультиматум, є шанс повернути південь, закінчити війну швидко.

Камала це бета енергія, це ліберал, офісний інтелект, диктатори не поважають лібералів, не вважають їх за рівних, ще рік розтягненої війни, симуляції підтримки, потужних промов про підтримку демократії, як ліберали *******.
показати весь коментар
01.11.2024 21:06 Відповісти
просто умора! з уморовим! з остіном, на чистом омерікэн-аґліцком з ґуґолём)) -- ду й у шпік інґлішь? - дую. дую! но ні очень ))
показати весь коментар
01.11.2024 20:54 Відповісти

показати весь коментар
01.11.2024 21:18 Відповісти
Обговорили нові ''червоні лінії''.
показати весь коментар
01.11.2024 21:33 Відповісти
 
 