Умеров обсудил с Остином вовлечения Россией военных КНДР в войну против Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел видеозвонок со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

Об этом Умеров рассказал на своей странице в соцсети Facebook.

Руководители оборонных ведомств Украины и США обсудили текущую ситуацию на фронте, в частности на Покровском и Курском направлениях. Также отдельно обсудили вовлечение российскими оккупантами военных из КНДР в войну против Украины.

"Отдельно сосредоточили внимание на дальнейшей поддержке со стороны США оборонной индустрии Украины. Со своей стороны, Украина активно развивает собственное производство и благодарна Соединенным Штатам за помощь в этом направлении. Вместе с союзниками мы продолжим укреплять нашу оборону, обеспечивая Вооруженные Силы всем необходимым", - заявил Умеров.

Он также поблагодарил США за постоянную поддержку Украины.

Напомним, что 1 ноября США объявили о выделении очередного пакета помощи по безопасности для Украины на 425 миллионов долларов.

