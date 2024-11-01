Умеров обсудил с Остином вовлечения Россией военных КНДР в войну против Украины
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел видеозвонок со своим американским коллегой Ллойдом Остином.
Об этом Умеров рассказал на своей странице в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Руководители оборонных ведомств Украины и США обсудили текущую ситуацию на фронте, в частности на Покровском и Курском направлениях. Также отдельно обсудили вовлечение российскими оккупантами военных из КНДР в войну против Украины.
"Отдельно сосредоточили внимание на дальнейшей поддержке со стороны США оборонной индустрии Украины. Со своей стороны, Украина активно развивает собственное производство и благодарна Соединенным Штатам за помощь в этом направлении. Вместе с союзниками мы продолжим укреплять нашу оборону, обеспечивая Вооруженные Силы всем необходимым", - заявил Умеров.
Он также поблагодарил США за постоянную поддержку Украины.
Напомним, что 1 ноября США объявили о выделении очередного пакета помощи по безопасности для Украины на 425 миллионов долларов.
