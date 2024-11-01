РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4057 посетителей онлайн
Новости
705 7

Умеров обсудил с Остином вовлечения Россией военных КНДР в войну против Украины

Умєров обговорив із Остіном залучення Росією військових КНДР у війну проти України

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел видеозвонок со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

Об этом Умеров рассказал на своей странице в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Руководители оборонных ведомств Украины и США обсудили текущую ситуацию на фронте, в частности на Покровском и Курском направлениях. Также отдельно обсудили вовлечение российскими оккупантами военных из КНДР в войну против Украины.

Читайте также: Путин не сможет победить Украину даже с поддержкой КНДР, - Остин

"Отдельно сосредоточили внимание на дальнейшей поддержке со стороны США оборонной индустрии Украины. Со своей стороны, Украина активно развивает собственное производство и благодарна Соединенным Штатам за помощь в этом направлении. Вместе с союзниками мы продолжим укреплять нашу оборону, обеспечивая Вооруженные Силы всем необходимым", - заявил Умеров.

Он также поблагодарил США за постоянную поддержку Украины.

Напомним, что 1 ноября США объявили о выделении очередного пакета помощи по безопасности для Украины на 425 миллионов долларов.

Читайте также: Россия провела для солдат КНДР учения по применению артиллерии и дронов, - Пентагон

Автор: 

США (27966) Остин Ллойд (420) Умеров Рустем (647)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
1 листопада 2024. Шах і мат Трампу
показать весь комментарий
01.11.2024 20:50 Ответить
Трамп це батя, альфа енергія, вуличний інтелект, його поважають диктатори. Він поставить Путіну ультиматум, є шанс повернути південь, закінчити війну швидко.

Камала це бета енергія, це ліберал, офісний інтелект, диктатори не поважають лібералів, не вважають їх за рівних, ще рік розтягненої війни, симуляції підтримки, потужних промов про підтримку демократії, як ліберали *******.
показать весь комментарий
01.11.2024 21:06 Ответить
просто умора! з уморовим! з остіном, на чистом омерікэн-аґліцком з ґуґолём)) -- ду й у шпік інґлішь? - дую. дую! но ні очень ))
показать весь комментарий
01.11.2024 20:54 Ответить

Умєров обговорив із Остіном залучення Росією військових КНДР у війну проти України



показать весь комментарий
01.11.2024 21:18 Ответить
Обговорили нові ''червоні лінії''.
показать весь комментарий
01.11.2024 21:33 Ответить
 
 