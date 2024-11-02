Ситуацію на полі бою не здатна змінити жодна система озброєнь, важливий сукупний вплив військового потенціалу України, - Остін

Ситуацію на полі бою в Україні не здатна змінити жодна окрема система озброєнь, адже важливий загальний вплив військового потенціалу України.

Про це у колонці для журналу Foreign Affairs заявив очільник Пентагону Ллойд Остін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Немає срібної кулі (простого рішення складної проблеми, - ред.). Жодна окрема (військова, - ред.) спроможність не зможе змінити ситуацію. Жодна система не припинить напад Путіна", - вважає американський міністр.

Остін наголошує, що важливим є сукупний вплив військового потенціалу України та зосередження на тому, що працює.

У згаданій колонці для Foreign Affairs Остін також зазначає, що російський диктатор Володимир Путін за час повномасштабної війни проти України не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей.

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