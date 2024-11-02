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Новини Війна
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Ситуацію на полі бою не здатна змінити жодна система озброєнь, важливий сукупний вплив військового потенціалу України, - Остін

Остін про те, що жодна система озброєнь не здатна зупинити війну

Ситуацію на полі бою в Україні не здатна змінити жодна окрема система озброєнь, адже важливий загальний вплив військового потенціалу України.

Про це у колонці для журналу Foreign Affairs заявив очільник Пентагону Ллойд Остін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Немає срібної кулі (простого рішення складної проблеми, - ред.). Жодна окрема (військова, - ред.) спроможність не зможе змінити ситуацію. Жодна система не припинить напад Путіна", - вважає американський міністр.

Остін наголошує, що важливим є сукупний вплив військового потенціалу України та зосередження на тому, що працює.

У згаданій колонці для Foreign Affairs Остін також зазначає, що російський диктатор Володимир Путін за час повномасштабної війни проти України не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей.

Читайте також: Путін не зможе перемогти Україну навіть з підтримкою КНДР, - Остін

Автор: 

зброя (7560) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+26
Так-так. Весь сукупний потенціал наданий вами. Всі 8 танків, всі три десятки БМП, всі два Ф-16, всі декілька гаубиць. І всі ракети якими так і заборонено стрілять.
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02.11.2024 17:56 Відповісти
+25
Яка недолуга промова ,рівня рєзнікова,повний 3,14здець.
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02.11.2024 17:56 Відповісти
+23
Може ще треба просто припинити стріляти?
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02.11.2024 17:54 Відповісти
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It may not sound too reassuring, but it is true that what matters more than any one wonder weapon is the overall military and economic potential. And not just that, it is also about the ability to control resources and population, quickly mobilize and deploy them, the ability to take heavy losses, learn and adapt, and immediately neutralize internal discord, as well as about the ability to position itself as a long-term revenue center for the key global players to make money together, as opposed to being a drag on their resources indefinitely.
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02.11.2024 18:51 Відповісти
You will soon have the opportunity to demonstrate to everyone by your own example how to do everything correctly, sad unhurried people...
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02.11.2024 19:55 Відповісти
we are talking about a silver bullet - isn't it? so, for an effective defense we need a ratio of forces of 1 to 3.5. This is what classical military science says. And now we have 8-10 times less of everything, including soldiers. We don't have enough of everything and we will lose slowly. Therefore, we need to join NATO as soon as possible, that part of Ukraine that is still free. It will be bad for the whole world when Putin gets control over 60% of food and increases his army by 30% at the expense of Ukrainians when Ukraine loses.
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02.11.2024 20:11 Відповісти
Our leadership are losers when they gave up nuclear weapons without security guarantees or joining NATO. Now America is not helping enough, there are few weapons and there are restrictions. So tell them straight out that you have betrayed our freedom and are using us to weaken Russia. Only China will benefit from this weakness.
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02.11.2024 20:20 Відповісти
этот зеленский обо(с)рался везде
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02.11.2024 18:53 Відповісти
Японія капитулировала, заодно СССР были показаны возможности атомных бомб американских. Да и вообще американцы не гнушались бомбить большие города, применяя обычные авиабомбы. 10 марта 1945 года в Токио погибло от 80 до 100 тыс. гражданских, включая детей, женщин, пожилых людей...
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02.11.2024 19:53 Відповісти
Ядерна здатна, той же постійний американський страх ескалації викликаний нею, не московською армією побитою нещасною Україною. Кінець кінцем все зводиться до одного є вона в тебе або ти лох.
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02.11.2024 19:05 Відповісти
Як пояснити ухиляннтам та яйценосцям що ніхто за них самих воювати не буде?) Ну от пришлють амери танчик якийсь і ви у нього не полізете правда? Воювати є чим, тільки вже нажаль нікому.
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02.11.2024 19:37 Відповісти
А за кацапів, котрих і так в 5 раз більше за нас ще й корейці воювати будуть. Ну чоловіче, якщо Західні чоловіки й надалі будуть класти в свої портки, то раша з кндр добивши Україну, з'їсть їх по одному за дуже короткий час, там ніхто не буде й 3 тижнів боронитися, як бідна й невелика Україна боронитися вже 3 роки
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02.11.2024 19:48 Відповісти
Ну а хто нам винуватий ? Шо бідна? Бо дурні той бідна. Сьогодні зранку сусідка, вийшла з двору з мішком зі сміттям, і викинула його у соснову посадку біля її двору.... Ну і? Хто винуватий що ми бидло? А з цього все починається, і війна звідси ж. Були б цивілізовані і ***** би не нападав.
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02.11.2024 20:46 Відповісти
Там на рфії ще більше таких сусідок викидають сміття в свої посадки і що?По вашій логіці, ми винні, що нас в 5 раз менше населення і в десятки разів менше ресурсів і через ці обставини ми від них економічно бідніші і набагато слабші? Вони з нами воюють, тому що знають, що їх просто набагато більше і мають фактично невичерпні корисні копалини. І знають, що слабкий Захід своїми інституціями нас не захистить.
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02.11.2024 21:02 Відповісти
По моїй логіці - з тими ресурсами що нам дісталися в спадок від совка, при наявності мізків, а також нормального менталітету (а не "православного") за 30 років тут можна було збудувати таку країну що НАТО би просилося в нас, а не ми в нього, і ніякий ***** би не напав. А напав він тому що ми слабкі, тому що тут завжди було якесь гуляйполе, а не держава.
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03.11.2024 09:24 Відповісти
То сходили б та забрали те сміття та викинули в смітник а не стогнали в інтернеті.
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02.11.2024 23:20 Відповісти
Я це й зробив
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03.11.2024 09:21 Відповісти
Це не міністр оборони. Це галімий вафлюк.
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02.11.2024 19:59 Відповісти
не угадал ни одной буквы
"коня готовят на день битвы, но победа от Господа"
читайте Библию
https://www.bible-for-you.org/Biblio/bible/by.php bible-for-you.org
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02.11.2024 21:42 Відповісти
Ага. Ми толком нічого не даємо,тому що це не здатне змінити ситуацію. Адже важливий сукупний потенціал...з нічОго.
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02.11.2024 23:17 Відповісти
Так весь ******** потенціал від вас і залежить. Ждемо виборів.
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03.11.2024 04:51 Відповісти
БЛМ - бананс лайфс меттерс.
Як показувала історія - не одними пальмами з ресурсом можна перемогти.
Взагалі, не розумію, як чувак не розуміє, що вона та срібна куля таки є. Самосвідомість, бо не всі врятуються з тонучого корабля, а думка що прихлюбао спасуть, ну то кажуть що вумною думкою кмітливі багатіють.
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03.11.2024 06:45 Відповісти
Для прикладу в Естонії не було тоді в 91му і десятої частини того що було у нас. Але ж вони у НАТО і у них дійсно вийшла держава нехай і маленька, а не дешева імітація.
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03.11.2024 13:16 Відповісти
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