Ситуацію на полі бою не здатна змінити жодна система озброєнь, важливий сукупний вплив військового потенціалу України, - Остін
Ситуацію на полі бою в Україні не здатна змінити жодна окрема система озброєнь, адже важливий загальний вплив військового потенціалу України.
Про це у колонці для журналу Foreign Affairs заявив очільник Пентагону Ллойд Остін, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Немає срібної кулі (простого рішення складної проблеми, - ред.). Жодна окрема (військова, - ред.) спроможність не зможе змінити ситуацію. Жодна система не припинить напад Путіна", - вважає американський міністр.
Остін наголошує, що важливим є сукупний вплив військового потенціалу України та зосередження на тому, що працює.
У згаданій колонці для Foreign Affairs Остін також зазначає, що російський диктатор Володимир Путін за час повномасштабної війни проти України не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей.
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Як показувала історія - не одними пальмами з ресурсом можна перемогти.
Взагалі, не розумію, як чувак не розуміє, що вона та срібна куля таки є. Самосвідомість, бо не всі врятуються з тонучого корабля, а думка що прихлюбао спасуть, ну то кажуть що вумною думкою кмітливі багатіють.