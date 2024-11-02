Ситуацию на поле боя не способна изменить ни одна система вооружений, важно совокупное влияние военного потенциала Украины, - Остин
Ситуацию на поле боя в Украине не способна изменить ни одна отдельная система вооружений, поскольку важно общее влияние военного потенциала Украины.
Об этом в колонке для журнала Foreign Affairs заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает Цензор.НЕТ.
"Нет серебряного шара (простого решения сложной проблемы, - ред.). Ни одна отдельная (военная, - ред.) способность не сможет изменить ситуацию. Ни одна система не прекратит нападение Путина", - считает американский министр.
Остин отмечает, что важным является совокупное влияние военного потенциала Украины и сосредоточение на том, что работает.
В упомянутой колонке для Foreign Affairs Остин также отмечает, что российский диктатор Владимир Путин за время полномасштабной войны против Украины не достиг ни одной из своих стратегических целей.
Як показувала історія - не одними пальмами з ресурсом можна перемогти.
Взагалі, не розумію, як чувак не розуміє, що вона та срібна куля таки є. Самосвідомість, бо не всі врятуються з тонучого корабля, а думка що прихлюбао спасуть, ну то кажуть що вумною думкою кмітливі багатіють.