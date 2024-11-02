РУС
Ситуацию на поле боя не способна изменить ни одна система вооружений, важно совокупное влияние военного потенциала Украины, - Остин

Остін про те, що жодна система озброєнь не здатна зупинити війну

Ситуацию на поле боя в Украине не способна изменить ни одна отдельная система вооружений, поскольку важно общее влияние военного потенциала Украины.

Об этом в колонке для журнала Foreign Affairs заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нет серебряного шара (простого решения сложной проблемы, - ред.). Ни одна отдельная (военная, - ред.) способность не сможет изменить ситуацию. Ни одна система не прекратит нападение Путина", - считает американский министр.

Остин отмечает, что важным является совокупное влияние военного потенциала Украины и сосредоточение на том, что работает.

В упомянутой колонке для Foreign Affairs Остин также отмечает, что российский диктатор Владимир Путин за время полномасштабной войны против Украины не достиг ни одной из своих стратегических целей.

оружие (10442) Остин Ллойд (420)
Топ комментарии
+26
Так-так. Весь сукупний потенціал наданий вами. Всі 8 танків, всі три десятки БМП, всі два Ф-16, всі декілька гаубиць. І всі ракети якими так і заборонено стрілять.
показать весь комментарий
02.11.2024 17:56 Ответить
+25
Яка недолуга промова ,рівня рєзнікова,повний 3,14здець.
показать весь комментарий
02.11.2024 17:56 Ответить
+23
Може ще треба просто припинити стріляти?
показать весь комментарий
02.11.2024 17:54 Ответить
It may not sound too reassuring, but it is true that what matters more than any one wonder weapon is the overall military and economic potential. And not just that, it is also about the ability to control resources and population, quickly mobilize and deploy them, the ability to take heavy losses, learn and adapt, and immediately neutralize internal discord, as well as about the ability to position itself as a long-term revenue center for the key global players to make money together, as opposed to being a drag on their resources indefinitely.
показать весь комментарий
02.11.2024 18:51 Ответить
You will soon have the opportunity to demonstrate to everyone by your own example how to do everything correctly, sad unhurried people...
показать весь комментарий
02.11.2024 19:55 Ответить
we are talking about a silver bullet - isn't it? so, for an effective defense we need a ratio of forces of 1 to 3.5. This is what classical military science says. And now we have 8-10 times less of everything, including soldiers. We don't have enough of everything and we will lose slowly. Therefore, we need to join NATO as soon as possible, that part of Ukraine that is still free. It will be bad for the whole world when Putin gets control over 60% of food and increases his army by 30% at the expense of Ukrainians when Ukraine loses.
показать весь комментарий
02.11.2024 20:11 Ответить
Our leadership are losers when they gave up nuclear weapons without security guarantees or joining NATO. Now America is not helping enough, there are few weapons and there are restrictions. So tell them straight out that you have betrayed our freedom and are using us to weaken Russia. Only China will benefit from this weakness.
показать весь комментарий
02.11.2024 20:20 Ответить
этот зеленский обо(с)рался везде
показать весь комментарий
02.11.2024 18:53 Ответить
Японія капитулировала, заодно СССР были показаны возможности атомных бомб американских. Да и вообще американцы не гнушались бомбить большие города, применяя обычные авиабомбы. 10 марта 1945 года в Токио погибло от 80 до 100 тыс. гражданских, включая детей, женщин, пожилых людей...
показать весь комментарий
02.11.2024 19:53 Ответить
Ядерна здатна, той же постійний американський страх ескалації викликаний нею, не московською армією побитою нещасною Україною. Кінець кінцем все зводиться до одного є вона в тебе або ти лох.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:05 Ответить
Як пояснити ухиляннтам та яйценосцям що ніхто за них самих воювати не буде?) Ну от пришлють амери танчик якийсь і ви у нього не полізете правда? Воювати є чим, тільки вже нажаль нікому.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:37 Ответить
А за кацапів, котрих і так в 5 раз більше за нас ще й корейці воювати будуть. Ну чоловіче, якщо Західні чоловіки й надалі будуть класти в свої портки, то раша з кндр добивши Україну, з'їсть їх по одному за дуже короткий час, там ніхто не буде й 3 тижнів боронитися, як бідна й невелика Україна боронитися вже 3 роки
показать весь комментарий
02.11.2024 19:48 Ответить
Ну а хто нам винуватий ? Шо бідна? Бо дурні той бідна. Сьогодні зранку сусідка, вийшла з двору з мішком зі сміттям, і викинула його у соснову посадку біля її двору.... Ну і? Хто винуватий що ми бидло? А з цього все починається, і війна звідси ж. Були б цивілізовані і ***** би не нападав.
показать весь комментарий
02.11.2024 20:46 Ответить
Там на рфії ще більше таких сусідок викидають сміття в свої посадки і що?По вашій логіці, ми винні, що нас в 5 раз менше населення і в десятки разів менше ресурсів і через ці обставини ми від них економічно бідніші і набагато слабші? Вони з нами воюють, тому що знають, що їх просто набагато більше і мають фактично невичерпні корисні копалини. І знають, що слабкий Захід своїми інституціями нас не захистить.
показать весь комментарий
02.11.2024 21:02 Ответить
По моїй логіці - з тими ресурсами що нам дісталися в спадок від совка, при наявності мізків, а також нормального менталітету (а не "православного") за 30 років тут можна було збудувати таку країну що НАТО би просилося в нас, а не ми в нього, і ніякий ***** би не напав. А напав він тому що ми слабкі, тому що тут завжди було якесь гуляйполе, а не держава.
показать весь комментарий
03.11.2024 09:24 Ответить
То сходили б та забрали те сміття та викинули в смітник а не стогнали в інтернеті.
показать весь комментарий
02.11.2024 23:20 Ответить
Я це й зробив
показать весь комментарий
03.11.2024 09:21 Ответить
Це не міністр оборони. Це галімий вафлюк.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:59 Ответить
не угадал ни одной буквы
"коня готовят на день битвы, но победа от Господа"
читайте Библию
https://www.bible-for-you.org/Biblio/bible/by.php bible-for-you.org
показать весь комментарий
02.11.2024 21:42 Ответить
Ага. Ми толком нічого не даємо,тому що це не здатне змінити ситуацію. Адже важливий сукупний потенціал...з нічОго.
показать весь комментарий
02.11.2024 23:17 Ответить
Так весь ******** потенціал від вас і залежить. Ждемо виборів.
показать весь комментарий
03.11.2024 04:51 Ответить
БЛМ - бананс лайфс меттерс.
Як показувала історія - не одними пальмами з ресурсом можна перемогти.
Взагалі, не розумію, як чувак не розуміє, що вона та срібна куля таки є. Самосвідомість, бо не всі врятуються з тонучого корабля, а думка що прихлюбао спасуть, ну то кажуть що вумною думкою кмітливі багатіють.
показать весь комментарий
03.11.2024 06:45 Ответить
Для прикладу в Естонії не було тоді в 91му і десятої частини того що було у нас. Але ж вони у НАТО і у них дійсно вийшла держава нехай і маленька, а не дешева імітація.
показать весь комментарий
03.11.2024 13:16 Ответить
