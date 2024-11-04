Україні відомо про понад 150 місць, де РФ утримує військовополонених разом з цивільними, - Координаційний штаб

У Росії та на тимчасово окупованих територіях України є понад 150 місць, де росіяни утримують українських військовополонених разом з цивільними.

Про це під час пресконференції повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз у країні-агресорці є понад 150 місць, в тому числі на тимчасово окупованих територіях, де утримують наших військовополонених разом з цивільними. Це не означає, що у всіх цих місцях також утримують цивільних, але умови утримання цивільних так само не гуманні, так само вони загрожують їхньому здоров'ю. Ми, Координаційний штаб, напрацьовуємо механізми, як можна повернути цих людей", - сказав Яценко.

Своєю чергою координаторка груп родин полонених та зниклих безвісти Медійної ініціативи за права людини (МІПЛ) Олена Бєлячкова розповіла, що станом на зараз відомо про загибель 177 військових в російському полоні.

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"Та цифра, яку озвучували, становить 177 - це інформація, яку родини озвучували на зустрічі з нашими представниками влади. У ній враховані ті військовополонені, які загинули внаслідок теракту в Оленівці. Сказати точну кількість ми не можемо, тому що інформація про смерть в полоні отримується з відкритих джерел, від родин", - зазначила вона.

Також, за даними МІПЛ, у російському полоні можуть перебувати щонайменше 115 тяжкопоранених та важкохворих українців.

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