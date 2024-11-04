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Україні відомо про понад 150 місць, де РФ утримує військовополонених разом з цивільними, - Координаційний штаб

Україні відомо про понад 150 місць, де РФ утримує військовополонених разом з цивільними

У Росії та на тимчасово окупованих територіях України є понад 150 місць, де росіяни утримують українських військовополонених разом з цивільними.

Про це під час пресконференції повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз у країні-агресорці є понад 150 місць, в тому числі на тимчасово окупованих територіях, де утримують наших військовополонених разом з цивільними. Це не означає, що у всіх цих місцях також утримують цивільних, але умови утримання цивільних так само не гуманні, так само вони загрожують їхньому здоров'ю. Ми, Координаційний штаб, напрацьовуємо механізми, як можна повернути цих людей", - сказав Яценко.

Своєю чергою координаторка груп родин полонених та зниклих безвісти Медійної ініціативи за права людини (МІПЛ) Олена Бєлячкова розповіла, що станом на зараз відомо про загибель 177 військових в російському полоні.

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"Та цифра, яку озвучували, становить 177 - це інформація, яку родини озвучували на зустрічі з нашими представниками влади. У ній враховані ті військовополонені, які загинули внаслідок теракту в Оленівці. Сказати точну кількість ми не можемо, тому що інформація про смерть в полоні отримується з відкритих джерел, від родин", - зазначила вона.

Також, за даними МІПЛ, у російському полоні можуть перебувати щонайменше 115 тяжкопоранених та важкохворих українців.

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військовополонені (1016) полон (1603) росія (66431)


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Україні також відоме розташування всіх кацапських НПЗ, але за півроку жоден не атакований - це вже явно тхне договірняком зелених гнид з москалями. Можливо, через це питання і Буданова притиснули.
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04.11.2024 16:50 Відповісти
Яке тиснення? То одна шобла. Просто з нього роблять "затисненого" плохімі зельоними до виборів.
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04.11.2024 16:52 Відповісти
Як би не було, поки Буданов бомбив НПЗ, то набував популярності - я не проти, аби бомбив. Але Віслюка задушила жаба і в тому числі через це він насрав всій країні.
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04.11.2024 17:17 Відповісти
буданов бомбив? Точно? А може воїни бомбили?
Як ви легко ведетеся на пропаганду. Він ні хера не бомбив. Він вангував пердячим паром.
Єдина його операція і та була невдала. Угробив наших воїнів, бо хотів вислужитися.
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04.11.2024 17:31 Відповісти
Тільки чомусь воїни вже півроку не ********. Якщо тобі так важливо до літерок доїбатися, до "давав дозвіл на атаку НПЗ", решта - все те саме. Мене не словесний пронос цікавить, а результат.
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04.11.2024 17:57 Відповісти
Скольки НПЗ було атаковано с 2014 по 2019? Це вже догoворняки попередніх гнид.
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04.11.2024 16:56 Відповісти
Безпорадний кретинізм свідків ОПи розчулює і тішить. ))
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04.11.2024 17:03 Відповісти
Батька мого друга добили з побратимом (поранених) в полоні в 2022. Ми їх тіла самі знайшли в касапських телеграм каналах. Керівництву 58 бригади було взагалі наср@ти- брехали ще й всіх вбитих записували в зниклих щоб собі статистику не псувати і кар'єру лампасну. Копи казали заяву в сбу писать, сбу слала у військомат, а віцськомат- до керівництва бригади, замкнуте коло. А щоб аналіз днк взяти- їм ще й на лапу довелось дати у відомство малюка. Та локація після Харківського контрнаступу вже давно під ЗСУ, а загиблих досі офіційно не знайшли.
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05.11.2024 02:49 Відповісти
 
 