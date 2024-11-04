Украине известно более 150 мест, где РФ удерживает военнопленных вместе с гражданскими, - Координационный штаб

В России и на временно оккупированных территориях Украины есть более 150 мест, где россияне удерживают украинских военнопленных вместе с гражданскими.

Об этом во время пресс-конференции сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас в стране-агрессоре есть более 150 мест, в том числе - на временно оккупированных территориях, где удерживают наших военнопленных вместе с гражданскими. Это не значит, что во всех этих местах также удерживают гражданских, но условия содержания гражданских так же не гуманны, так же они угрожают их здоровью. Мы, Координационный штаб, нарабатываем механизмы, как можно вернуть этих людей", - сказал Яценко.

В свою очередь координатор групп семей пленных и пропавших без вести Медийной инициативы за права человека (МИПЧ) Елена Белячкова рассказала, что по состоянию на сейчас известно о гибели 177 военных в российском плену.

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"Та цифра, которую озвучивали, составляет 177 - это информация, которую семьи озвучивали на встрече с нашими представителями власти. В ней учтены те военнопленные, которые погибли в результате теракта в Еленовке. Сказать точное количество мы не можем, потому что информация о смерти в плену получается из открытых источников, от семей", - отметила она.

Также, по данным МИПЧ, в российском плену могут находиться по меньшей мере 115 тяжелораненых и тяжелобольных украинцев.

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