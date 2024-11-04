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Украине известно более 150 мест, где РФ удерживает военнопленных вместе с гражданскими, - Координационный штаб

Україні відомо про понад 150 місць, де РФ утримує військовополонених разом з цивільними

В России и на временно оккупированных территориях Украины есть более 150 мест, где россияне удерживают украинских военнопленных вместе с гражданскими.

Об этом во время пресс-конференции сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас в стране-агрессоре есть более 150 мест, в том числе - на временно оккупированных территориях, где удерживают наших военнопленных вместе с гражданскими. Это не значит, что во всех этих местах также удерживают гражданских, но условия содержания гражданских так же не гуманны, так же они угрожают их здоровью. Мы, Координационный штаб, нарабатываем механизмы, как можно вернуть этих людей", - сказал Яценко.

В свою очередь координатор групп семей пленных и пропавших без вести Медийной инициативы за права человека (МИПЧ) Елена Белячкова рассказала, что по состоянию на сейчас известно о гибели 177 военных в российском плену.

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"Та цифра, которую озвучивали, составляет 177 - это информация, которую семьи озвучивали на встрече с нашими представителями власти. В ней учтены те военнопленные, которые погибли в результате теракта в Еленовке. Сказать точное количество мы не можем, потому что информация о смерти в плену получается из открытых источников, от семей", - отметила она.

Также, по данным МИПЧ, в российском плену могут находиться по меньшей мере 115 тяжелораненых и тяжелобольных украинцев.

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военнопленные (1149) плен (2651) россия (96420)


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Україні також відоме розташування всіх кацапських НПЗ, але за півроку жоден не атакований - це вже явно тхне договірняком зелених гнид з москалями. Можливо, через це питання і Буданова притиснули.
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04.11.2024 16:50 Ответить
Яке тиснення? То одна шобла. Просто з нього роблять "затисненого" плохімі зельоними до виборів.
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04.11.2024 16:52 Ответить
Як би не було, поки Буданов бомбив НПЗ, то набував популярності - я не проти, аби бомбив. Але Віслюка задушила жаба і в тому числі через це він насрав всій країні.
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04.11.2024 17:17 Ответить
буданов бомбив? Точно? А може воїни бомбили?
Як ви легко ведетеся на пропаганду. Він ні хера не бомбив. Він вангував пердячим паром.
Єдина його операція і та була невдала. Угробив наших воїнів, бо хотів вислужитися.
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04.11.2024 17:31 Ответить
Тільки чомусь воїни вже півроку не ********. Якщо тобі так важливо до літерок доїбатися, до "давав дозвіл на атаку НПЗ", решта - все те саме. Мене не словесний пронос цікавить, а результат.
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04.11.2024 17:57 Ответить
Скольки НПЗ було атаковано с 2014 по 2019? Це вже догoворняки попередніх гнид.
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04.11.2024 16:56 Ответить
Безпорадний кретинізм свідків ОПи розчулює і тішить. ))
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04.11.2024 17:03 Ответить
Батька мого друга добили з побратимом (поранених) в полоні в 2022. Ми їх тіла самі знайшли в касапських телеграм каналах. Керівництву 58 бригади було взагалі наср@ти- брехали ще й всіх вбитих записували в зниклих щоб собі статистику не псувати і кар'єру лампасну. Копи казали заяву в сбу писать, сбу слала у військомат, а віцськомат- до керівництва бригади, замкнуте коло. А щоб аналіз днк взяти- їм ще й на лапу довелось дати у відомство малюка. Та локація після Харківського контрнаступу вже давно під ЗСУ, а загиблих досі офіційно не знайшли.
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05.11.2024 02:49 Ответить
 
 